Pflegegrad 2 und 3: Pflegebedürftige sollen drei Monate lang nur noch die Hälfte bekommen

Wer erstmals pflegebedürftig wird, muss innerhalb kurzer Zeit seinen Alltag neu organisieren. Ausgerechnet in dieser Anfangsphase sollen Menschen mit Pflegegrad 2 oder 3 künftig mit weniger finanzieller Unterstützung auskommen: Der Reformplan sieht vor, das neue Entlastungsbudget zunächst drei Monate lang zu halbieren. Die intensivere Pflegebegleitung, mit der diese Einschränkung begründet wird, soll regulär allerdings erst 2028 beginnen.

Die Halbierung ist eine geplante Regelung und darf nicht als bereits geltender Leistungsanspruch dargestellt werden. Grundlage dieses Beitrags ist der veröffentlichte Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz vom 5. Juni 2026. Seine Vorgaben können im Gesetzgebungsverfahren verändert werden.

Was sich für neu eingestufte Pflegebedürftige ändern soll

Das geplante Entlastungsbudget soll das bisherige Pflegegeld ersetzen. Für Pflegegrad 2 sind regulär 386 Euro monatlich vorgesehen, für Pflegegrad 3 insgesamt 638 Euro. In der betroffenen Eingangsphase wären es lediglich 193 beziehungsweise 319 Euro.

Dabei geht es um die Geldleistung für selbst organisierte häusliche Pflege. Die Aussage, die Pflegekasse übernehme künftig in den ersten drei Monaten grundsätzlich nur noch die Hälfte sämtlicher Pflegeleistungen, wäre deshalb falsch. Die Vorschrift betrifft das Entlastungsbudget und lässt sich nicht pauschal auf andere Leistungsarten übertragen.

Die Beträge und die Dreimonatsregel stehen im geplanten § 37 SGB XI. Nachzulesen sind sie im Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums.

Bis zu 957 Euro weniger in der Anfangsphase

Wie deutlich die Einschränkung ausfallen würde, zeigt der Vergleich mit drei Monaten ungekürztem Entlastungsbudget. Bei Pflegegrad 2 fehlen rechnerisch 579 Euro, bei Pflegegrad 3 insgesamt 957 Euro. Die folgende Berechnung unterstellt drei volle Anspruchsmonate und den ausschließlichen Bezug der Geldleistung.

Leistung beziehungsweise Vergleich Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Derzeitiges Pflegegeld monatlich 347 Euro 599 Euro Geplantes volles Entlastungsbudget monatlich 386 Euro 638 Euro Geplantes halbes Budget monatlich 193 Euro 319 Euro Auszahlung für drei volle Monate bei Halbierung 579 Euro 957 Euro Fehlbetrag gegenüber drei Monaten vollem neuen Budget 579 Euro 957 Euro Weniger gegenüber drei Monaten heutigem Pflegegeld 462 Euro 840 Euro

Die beiden Vergleichsgrößen dürfen nicht verwechselt werden. Der Verlust gegenüber dem vollen neuen Budget fällt höher aus als der Unterschied zum bisherigen Pflegegeld, weil die geplanten regulären Monatsbeträge jeweils 39 Euro über dem heutigen Pflegegeld liegen. Die Reformrechnung und weitere Änderungen erläutert auch der Beitrag über die geplanten Einschnitte bei der Pflege ab 2027.

Heute gibt es keine solche allgemeine Eingangsphase

Nach geltendem Recht beträgt das monatliche Pflegegeld bei Pflegegrad 2 insgesamt 347 Euro und bei Pflegegrad 3 insgesamt 599 Euro. Voraussetzung ist unter anderem, dass die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise sichergestellt wird. Eine pauschale Halbierung allein wegen einer erstmaligen Einstufung schreibt § 37 SGB XI derzeit nicht vor.

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Davon zu unterscheiden sind andere Gründe für eine geringere Auszahlung. Besteht der Anspruch nur für einen Teil des Monats, wird zeitanteilig gerechnet. Auch die Kombination mit Pflegesachleistungen kann das ausgezahlte Pflegegeld vermindern.

Warum die Regierung weniger Geld mit mehr Begleitung begründet

Das Gesundheitsministerium verweist auf den hohen Unterstützungsbedarf zu Beginn der Pflegebedürftigkeit. Die geplante Pflegebegleitung soll Familien bei der Organisation der Versorgung helfen, passende Angebote erschließen und Überforderung verhindern. Zugleich nennt das Ministerium ausdrücklich die finanzielle Stabilisierung der Pflegeversicherung als Zweck der Halbierung. Das geht aus den amtlichen Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz hervor.

Fachliche Unterstützung kann Familien tatsächlich helfen, Fehlentscheidungen und unnötige Wege zu vermeiden. Daraus folgt jedoch nicht, dass ihr finanzieller Bedarf währenddessen sinkt. Ein Beratungsgespräch bezahlt weder eine zusätzliche Betreuung noch ersetzt es die Zeit, die Angehörige für die tägliche Versorgung aufbringen.

Die politische Begründung verbindet damit zwei unterschiedliche Aufgaben: Pflege besser organisieren und Pflege finanzieren. Beides kann sich ergänzen. Problematisch wird es, wenn eine Verbesserung bei der Beratung als Begründung dafür dient, die unmittelbar verfügbare Geldleistung zu beschneiden.

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Die neue Pflegebegleitung soll erst 2028 beginnen

Nach dem Entwurf soll die Halbierung 2027 einsetzen, der neue Anspruch auf Pflegebegleitung dagegen am 1. Januar 2028. Für das Übergangsjahr sind bis zu zwei zusätzliche Beratungseinsätze in den ersten drei Monaten vorgesehen. Bestehende Beratungsansprüche sollen bis zum Start der neuen Begleitung fortgelten.

Damit wäre die Aussage, Betroffene erhielten 2027 überhaupt keine Unterstützung, unzutreffend. Die zusätzlichen Termine entsprechen aber noch nicht der später vorgesehenen Pflegebegleitung. Diese zeitliche Lücke behandelt auch der Beitrag zur geplanten hälftigen Auszahlung in den ersten drei Monaten.

Für Familien bleibt deshalb eine praktische Frage offen: Wie sollen einzelne zusätzliche Beratungen den finanziellen Einschnitt auffangen? Selbst eine sehr gute Beratung kann nur Angebote vermitteln, die vor Ort verfügbar und für den Haushalt finanzierbar sind. Fehlen geeignete Hilfen, bleibt die zusätzliche Arbeit bei den Angehörigen.

Bei Höherstufungen kommt es auf den genauen Wortlaut an

Der Gesetzestext knüpft an die ersten drei Monate „nach erstmaligem Erhalt eines Pflegegrades“ an. Das ist genauer als die verkürzte Aussage, jede neue Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 löse die Kürzung aus. Eine spätere Höherstufung darf deshalb nicht ohne Weiteres mit einem erstmaligen Leistungszugang gleichgesetzt werden.

Wer beispielsweise bereits seit längerer Zeit Pflegegrad 1 hat, erhält bei einer späteren Höherstufung nicht erstmals einen Pflegegrad. Nach dem Wortlaut spricht das gegen einen automatischen Neubeginn der Dreimonatsfrist. Für solche Fälle und für Einstufungen rund um den Jahreswechsel muss die endgültige gesetzliche Ausgestaltung abgewartet werden.

Ein höherer Monatsbetrag bedeutet nicht automatisch mehr Unterstützung

Das neue Entlastungsbudget soll außerdem Aufgaben übernehmen, für die bisher eigenständige Leistungen vorgesehen sind. Nach den Erläuterungen des Ministeriums sollen daraus auch Verbrauchspflegehilfsmittel und Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson finanziert werden können. Ein bloßer Vergleich zwischen bisherigem Pflegegeld und neuem Monatsbetrag erfasst diese Veränderung deshalb nicht vollständig.

Für die Haushaltsrechnung zählt, welche Unterstützung insgesamt verfügbar bleibt. Muss eine Familie aus einem Budget zusätzliche Ausgaben bestreiten, kann selbst ein höherer Auszahlungsbetrag weniger Spielraum bedeuten. In der geplanten Eingangsphase verschärft die Halbierung dieses Problem.

Schon heute sollten Betroffene deshalb über das Pflegegeld hinaus auf ihre Ansprüche schauen. Einen Überblick bietet der Beitrag Pflegegrad 2: Die Pflegekasse zahlt viel mehr als nur 347 Euro.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Ein bestehender Hilfebedarf sollte Anlass sein, sich frühzeitig an die Pflegekasse zu wenden. Für die Begutachtung hilft eine nachvollziehbare Dokumentation darüber, wobei Unterstützung erforderlich ist und wie häufig sie benötigt wird. Arztberichte und die Beobachtungen pflegender Angehöriger können das Bild ergänzen.

Eine pauschale Zusage, ein noch 2026 gestellter Antrag verhindere jede spätere Kürzung, wäre dagegen unseriös. Dafür müssen die endgültigen Übergangsregeln und der individuelle Anspruchsbeginn bekannt sein. Entscheidungen über notwendige Pflege sollten sich am tatsächlichen Bedarf orientieren.

Die Bearbeitung eines Antrags muss zudem nicht unbegrenzt hingenommen werden. Nach den Informationen des Gesundheitsministeriums zu Begutachtungsfristen gilt grundsätzlich eine Frist von 25 Arbeitstagen; für bestimmte dringende Situationen bestehen kürzere Fristen. Unter gesetzlichen Voraussetzungen können bei Verzögerungen Ausgleichszahlungen entstehen.