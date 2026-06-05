Pflegegeld: Härtere Regeln beim Pflegegrad geplant

Die geplante Pflegereform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sorgt vor allem wegen möglicher Beitragserhöhungen für Kinderlose für Aufmerksamkeit.

Für viele Betroffene könnte jedoch ein anderer Punkt deutlich spürbarer werden: Die Einstufung in die Pflegegrade 1, 2 und 3 soll schwieriger werden. Nach dem Bericht des Deutschlandfunks will die Bundesregierung damit frühere Abweichungen von wissenschaftlichen Empfehlungen korrigieren.

Die Änderung würde vor allem Menschen betreffen, die erstmals Pflegeleistungen beantragen. Wer bereits vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes einem Pflegegrad zugeordnet wurde, soll diesen behalten. Für neue Anträge könnten die Anforderungen aber steigen, besonders bei leichteren und mittleren Einschränkungen im Alltag.

Warum die Pflegegrade so wichtig sind

Der Pflegegrad entscheidet darüber, ob und in welchem Umfang Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten. Dazu gehören etwa Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsleistungen, Zuschüsse für Wohnraumanpassungen oder Leistungen für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Ohne Pflegegrad gibt es in der Regel keinen Zugang zu vielen dieser Hilfen.

Seit 2017 gibt es fünf Pflegegrade. Sie sollen abbilden, wie selbstständig eine Person im Alltag noch ist. Entscheidend ist dabei nicht allein eine Diagnose, sondern wie stark körperliche, geistige oder psychische Einschränkungen die tägliche Lebensführung beeinträchtigen.

Was sich bei den Pflegegraden 1 bis 3 ändern soll

Nach dem Reformentwurf sollen die Schwellen für die Pflegegrade 1, 2 und 3 angehoben werden. Das bedeutet: Antragsteller müssten künftig mehr Einschränkungen nachweisen, um in einen dieser Pflegegrade eingestuft zu werden. Besonders betroffen wären Menschen, deren Hilfebedarf bislang knapp für eine Einstufung ausreichte.

Pflegegrad 1 betrifft Personen mit vergleichsweise geringen Einschränkungen. Genau hier könnte die Reform am stärksten sichtbar werden, weil schon kleine Verschiebungen bei der Bewertung darüber entscheiden können, ob überhaupt ein Anspruch entsteht. Wer künftig unterhalb der neuen Schwelle bleibt, würde keine regulären Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten.

Auch bei Pflegegrad 2 und 3 könnten strengere Kriterien Folgen haben. Diese Pflegegrade sind für viele Familien besonders wichtig, weil sie den Zugang zu Pflegegeld oder ambulanter Unterstützung ermöglichen. Wird eine Einstufung erschwert, kann das häusliche Pflegearrangements finanziell und organisatorisch belasten.

Bestandsschutz für bereits eingestufte Pflegebedürftige

Ein wichtiger Punkt im Entwurf ist der geplante Bestandsschutz. Menschen, die vor Inkrafttreten der Reform bereits einen Pflegegrad haben, sollen ihn behalten. Damit will die Bundesregierung offenbar verhindern, dass bestehende Leistungsansprüche abrupt entfallen.

Für Betroffene, die bereits eingestuft sind, wäre das eine gewisse Absicherung. Für Personen, die erst nach Inkrafttreten einen Antrag stellen, würde dagegen das neue Regelwerk gelten. Daraus könnte eine deutliche Ungleichbehandlung zwischen alten und neuen Fällen entstehen.

Warum gerade neue Antragsteller unter Druck geraten

Viele Pflegeverläufe beginnen nicht mit einem schweren Pflegefall. Häufig steht am Anfang eine Phase, in der Angehörige kleine Hilfen übernehmen, etwa beim Einkaufen, bei Arztterminen, bei der Haushaltsführung oder bei der Medikamenteneinnahme. Pflegegrad 1 ist für solche Situationen oft der erste Zugang zu Unterstützung.

Wenn diese erste Einstufung künftig schwerer wird, könnten Betroffene später Hilfe erhalten. Das kann dazu führen, dass Angehörige länger allein einspringen müssen. Gleichzeitig steigt das Risiko, dass sich gesundheitliche Probleme verschärfen, bevor professionelle Hilfe organisiert wird.

Besonders problematisch wäre das für alleinlebende ältere Menschen. Sie haben oft niemanden, der täglich beobachtet, ob sich der Zustand verschlechtert. Wird ein Antrag abgelehnt, kann wichtige Unterstützung im Alltag ausbleiben.

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Der Entlastungsbetrag wäre zusätzlich betroffen

Die strengeren Regeln beim Pflegegrad stehen nicht allein. Für Pflegegrad 1 soll nach dem Entwurf auch der bisherige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat wegfallen. Dieses Geld kann derzeit etwa für Haushaltshilfe, Betreuung oder andere anerkannte Unterstützungsangebote genutzt werden.

Damit würde Pflegegrad 1 doppelt unter Druck geraten. Einerseits könnte es schwerer werden, diesen Pflegegrad überhaupt zu bekommen. Andererseits würde eine bisher wichtige Leistung für bereits neu eingestufte Personen entfallen, sofern die Reform wie geplant beschlossen wird.

In den Pflegegraden 2 und 3 soll der Entlastungsbetrag in den ersten drei Monaten halbiert werden. Auch das kann den Start in die häusliche Pflege erschweren. Gerade zu Beginn brauchen Familien oft Zeit, um Pflege, Beruf, Haushalt und Beratung neu zu organisieren.

Geplante Änderungen bei Pflegegraden und Leistungen

Bereich Geplante Änderung Pflegegrad 1 Die Einstufung soll schwieriger werden; der bisherige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich soll wegfallen. Pflegegrad 2 Die Einstufung soll erschwert werden; der Entlastungsbetrag soll in den ersten drei Monaten halbiert werden. Pflegegrad 3 Auch hier sollen höhere Anforderungen gelten; der Entlastungsbetrag soll zu Beginn ebenfalls gekürzt werden. Bereits eingestufte Personen Wer vor Inkrafttreten des Gesetzes einen Pflegegrad hat, soll diesen behalten. Neue Antragsteller Für sie würden nach Inkrafttreten die strengeren Regeln gelten.

Pflegebegleitung soll Kürzungen abfedern

Das freiwerdende Geld soll laut Entwurf in eine neue Pflegebegleitung fließen. Diese soll Betroffene und Angehörige früher beraten, gesundheitliche Verschlechterungen erkennen und den Alltag stabilisieren. Ziel ist es, Pflegebedürftigkeit möglichst lange hinauszuzögern oder eine Verschlechterung zu bremsen.

Dieser Ansatz kann sinnvoll sein, wenn Beratung schnell, flächendeckend und niedrigschwellig verfügbar ist. Entscheidend wird aber sein, ob die Pflegebegleitung praktische Hilfe ersetzen kann. Eine Beratung hilft wenig, wenn im Haushalt, bei der Betreuung oder bei der Entlastung von Angehörigen konkrete Unterstützung fehlt.

Was Antragsteller künftig beachten müssten

Wird die Reform beschlossen, dürfte eine gute Vorbereitung auf die Begutachtung noch wichtiger werden. Betroffene und Angehörige müssten genauer dokumentieren, wobei im Alltag Hilfe nötig ist. Dazu zählen nicht nur körperliche Tätigkeiten wie Waschen oder Anziehen, sondern auch Orientierung, Tagesstruktur, Medikamenteneinnahme und Umgang mit Behörden.

Wichtig wäre auch, den tatsächlichen Alltag realistisch darzustellen. Viele ältere Menschen neigen dazu, Einschränkungen herunterzuspielen. Bei strengeren Regeln kann das dazu führen, dass der Hilfebedarf unterschätzt wird.

Auch ärztliche Unterlagen, Krankenhausberichte und Hinweise von Therapeuten oder Pflegediensten könnten an Bedeutung gewinnen. Sie helfen, Einschränkungen nachvollziehbar zu machen. Gerade bei Erkrankungen mit schwankendem Verlauf kann eine sorgfältige Dokumentation entscheidend sein.

Ein Einschnitt mit langfristigen Folgen

Die geplanten härteren Regeln beim Pflegegrad wären mehr als eine reguläre Änderung im Begutachtungssystem. Sie könnten darüber entscheiden, ob Menschen frühzeitig Unterstützung erhalten oder erst dann, wenn der Hilfebedarf bereits deutlich größer ist. Damit betrifft die Reform nicht nur die Pflegekassen, sondern den Alltag vieler Familien.

Aus Sicht der Regierung soll die Pflegeversicherung finanziell stabiler werden. Aus Sicht vieler Betroffener droht jedoch eine höhere Hürde am Eingang zum Leistungssystem. Die politische Debatte dürfte sich deshalb nicht nur um Beitragssätze drehen, sondern vor allem um die Frage, wer künftig noch als pflegebedürftig anerkannt wird.

Praxisbeispiel: Wenn der erste Antrag schwieriger wird

Eine 79-jährige Frau lebt allein und kommt nach einem Sturz grundsätzlich noch in ihrer Wohnung zurecht. Sie braucht aber Hilfe beim Einkaufen, beim Putzen, beim Duschen und beim Sortieren ihrer Medikamente. Nach bisheriger Praxis könnte ein Antrag auf Pflegegrad 1 oder 2 Aussicht auf Erfolg haben, je nachdem, wie stark ihre Selbstständigkeit eingeschränkt ist.

Gelten künftig strengere Schwellen, könnte derselbe Fall anders bewertet werden. Wird kein Pflegegrad anerkannt, müsste ihre Tochter viele Aufgaben selbst übernehmen oder privat bezahlen. Die geplante Pflegebegleitung könnte zwar beraten, würde aber nicht automatisch die wegfallende praktische Hilfe ersetzen.