Pflegegeld 2026: Neue Millionenlücke droht – wird jetzt gekürzt?

Die soziale Pflegeversicherung könnte noch 2026 weitere Finanzhilfen benötigen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann dürfte das laufende Darlehen über 3,2 Milliarden Euro nicht ausreichen. Für Pflegegeldbeziehende bedeutet das jedoch keine automatische Kürzung: Die gesetzlichen Ansprüche bestehen weiter, solange die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Trotz Milliardendarlehen könnten weitere Millionen fehlen

In der Regierungsbefragung vom 23. September 2026 erklärte Linnemann, Fachleute des Gesundheits- und des Finanzministeriums prüften den zusätzlichen Bedarf. Voraussichtlich fehlten einige Hundert Millionen Euro, weshalb weitere Haushaltsmittel erforderlich seien. Einen genauen Betrag nannte er nicht.

Was das Sparziel für 2027 bedeutet

Für 2027 bezifferte Linnemann das Einsparziel auf acht Milliarden Euro. Einen Kabinettsbeschluss zum Pflegeneuordnungsgesetz strebe die Regierung für den 30. September an. Beides geht aus der vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Regierungsbefragung hervor.

Welche Folgen eine Reform für einzelne Pflegehaushalte hätte, lässt sich aus einer solchen Gesamtsumme nicht ableiten. Dafür müssten die betroffenen Leistungen, mögliche neue Voraussetzungen und der Zeitpunkt des Inkrafttretens feststehen. Ein Kabinettsbeschluss über einen Gesetzentwurf würde die geltenden Pflegegeldbeträge noch nicht ändern.

Für Betroffene ist deshalb entscheidend, ob eine Änderung tatsächlich gesetzlich beschlossen wird und wann sie gilt. Der heutige Anspruch ist keine unveränderliche Zusage für alle kommenden Jahre.

Weshalb die Pflegekasse nicht einfach weniger zahlen darf

Der Anspruch auf Pflegegeld ist in § 37 SGB XI geregelt. Die Vorschrift legt die Voraussetzungen und Beträge fest. Sie enthält keinen Mechanismus, durch den das Pflegegeld bei einer Finanzierungslücke automatisch sinkt.

Zusätzlich bestimmt § 31 SGB I, dass Rechte und Pflichten im Sozialleistungsrecht nur im gesetzlich vorgesehenen oder zugelassenen Umfang verändert werden dürfen. Eine Pflegekasse kann gesetzlich zustehendes Pflegegeld deshalb nicht allein wegen eines allgemeinen Finanzdefizits pauschal herabsetzen. Für eine allgemeine Absenkung der gesetzlichen Beträge müsste der Gesetzgeber die entsprechenden Vorschriften ändern.

Davon zu unterscheiden sind Veränderungen im Einzelfall. Entfallen persönliche Voraussetzungen oder werden andere Pflegeleistungen genutzt, kann sich die Auszahlung bereits nach geltendem Recht ändern.

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Warum das Darlehen nur vorübergehend hilft

Das bestehende Darlehen soll die Finanzlage kurzfristig stützen. Nach dem Bericht des Bundesfinanzministeriums zum Bundeshaushalt 2026 erhält der Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung dafür 3,2 Milliarden Euro zinslos. Die Rückzahlung ist in jährlichen Teilbeträgen zwischen 2029 und 2033 vorgesehen.

Das Geld hilft somit, laufende Ausgaben zu bezahlen, schafft aber keine dauerhaften zusätzlichen Einnahmen. Bleibt es bei der Rückzahlungspflicht, belastet das Darlehen die Pflegeversicherung in späteren Jahren erneut.

Diese Pflegegeldbeträge gelten

Pflegegeld können Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 beantragen, wenn sie die erforderliche häusliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherstellen. Das geschieht beispielsweise durch Angehörige oder andere ehrenamtlich tätige Personen. Ausgezahlt wird die Leistung an die pflegebedürftige Person, wie das Gesundheitsministerium in seinen Informationen zum Pflegegeld erläutert.

Für einen vollen Kalendermonat gelten bei ungekürztem Anspruch folgende Beträge:

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Pflegegrad Monatliches Pflegegeld Pflegegrad 1 Kein Anspruch nach § 37 SGB XI Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Die Tabelle zeigt die ungekürzten monatlichen Pflegegeldbeträge. Bei einer Kombination mit Pflegesachleistungen kann die Auszahlung niedriger liegen. Weitere Erläuterungen zu den Voraussetzungen enthält die Pflegegeld-Tabelle 2026.

Wann eine niedrigere Auszahlung rechtlich möglich ist

Wer neben dem Pflegegeld auch Pflegesachleistungen eines ambulanten Dienstes erhält, bekommt entsprechend weniger Pflegegeld. Nach § 38 SGB XI vermindert es sich um den Prozentsatz, zu dem die verfügbaren Pflegesachleistungen ausgeschöpft werden. Bei 40 Prozent genutztem Sachleistungsbudget bleiben grundsätzlich 60 Prozent des Pflegegeldes.

Mit Pflegegrad 3 wären das 359,40 Euro statt 599 Euro. Diese Berechnung hat nichts mit der aktuellen Finanzierungslücke zu tun. Weitere Beispiele bietet die Kombinationsleistungstabelle für 2026.

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die Pflegegeld nach § 37 Absatz 1 beziehen, müssen halbjährlich eine Beratung in Anspruch nehmen. Bei Pflegegrad 4 und 5 kann sie freiwillig einmal je Quartal stattfinden. Wird die Pflichtberatung nicht abgerufen, sieht § 37 Absatz 6 SGB XI eine angemessene Kürzung und im Wiederholungsfall den Entzug des Pflegegeldes vor.

Was bei einer niedrigeren Zahlung zu tun ist

Allein wegen der Finanzmeldung ist kein neuer Pflegegeldantrag nötig. Kommt tatsächlich weniger Geld an, sollten Betroffene die Pflegekasse um eine nachvollziehbare Erklärung und gegebenenfalls einen schriftlichen Bescheid bitten. Zum Abgleich helfen der bisherige Bewilligungsbescheid, Angaben zu abgerechneten Pflegesachleistungen und Beratungsnachweise.

Gegen einen belastenden Bescheid ist grundsätzlich Widerspruch möglich. Nach § 84 Sozialgerichtsgesetz beträgt die Frist bei Bekanntgabe im Inland regelmäßig einen Monat; zu beachten ist die Rechtsbehelfsbelehrung. Ein bloßer Telefonanruf ersetzt keinen formgerechten Widerspruch und wahrt die Frist nicht.

Fragen und Antworten

Wird das Pflegegeld wegen der Finanzierungslücke automatisch gekürzt?

Nein. Die Finanzlage allein ändert die gesetzlichen Ansprüche nicht. Für eine allgemeine Absenkung der Pflegegeldbeträge wäre eine Gesetzesänderung erforderlich.

Was hat der Minister zur zusätzlichen Finanzhilfe angekündigt?

Nach seiner Aussage vom 23. September wird der zusätzliche Bedarf geprüft. Er erwartet, dass über das laufende Darlehen hinaus einige Hundert Millionen Euro benötigt werden. Eine abschließend beschlossene zusätzliche Summe nannte er nicht.

Bedeutet das Sparziel für 2027, dass alle weniger Pflegegeld bekommen?

Das lässt sich daraus nicht ableiten. Entscheidend wäre, welche gesetzlichen Änderungen beschlossen werden und ab wann sie gelten.

Muss ich mein Pflegegeld erneut beantragen?

Nein, allein wegen der Finanzmeldung ist kein neuer Antrag erforderlich.

Können versäumte Beratungsbesuche zu Kürzungen führen?

Ja. Wer eine verpflichtende Beratung nicht in Anspruch nimmt, muss mit einer angemessenen Kürzung und im Wiederholungsfall mit dem Entzug des Pflegegeldes rechnen. Diese Regel besteht unabhängig von der Finanzlage.