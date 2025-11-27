Pflege von Angehörigen: 1800 Euro vom Staat – Viele lassen die Hilfe einfach liegen

Lesedauer 5 Minuten

Wer einen Angehörigen pflegt, denkt zuerst an ganz andere Dinge als an Steuerformulare: an Medikamentenpläne, an Arzttermine, an kurze Nächte und lange Tage. Umso erstaunlicher ist, dass es ausgerechnet bei einer der unkomplizierteren Entlastungen häufig hakt. Gemeint ist der Pflege-Pauschbetrag. Der kann – je nach Pflegegrad – bis zu 1.800 Euro pro Jahr betragen. Viele verbinden mit dieser Zahl eine Art „Pflegeprämie“.

Tatsächlich steckt dahinter eine steuerliche Vergünstigung, die nur dann wirkt, wenn überhaupt Einkommensteuer anfällt. Trotzdem: In Zeiten hoher Belastungen kann selbst eine Steuerersparnis von einigen hundert Euro spürbar sein.

Dass dieses Instrument oft nicht genutzt wird, ist nicht nur ein individuelles Problem. Es zeigt auch, wie schwer sich Hilfen durchsetzen, wenn sie leise daherkommen, kompliziert wirken oder mit anderen Leistungen verwechselt werden.

Was hinter dem „1.800-Euro-Versprechen“ wirklich steckt

Der Pflege-Pauschbetrag ist kein direkter Zuschuss, der überwiesen wird. Er ist ein Betrag, der das zu versteuernde Einkommen senkt. Rechtsgrundlage ist § 33b Absatz 6 Einkommensteuergesetz.

Dort ist geregelt, dass Pflegende anstelle eines Einzelnachweises einen Pauschbetrag geltend machen können, wenn sie die Pflege persönlich in der eigenen Wohnung oder in der Wohnung der pflegebedürftigen Person durchführen und dafür im Kalenderjahr keine Einnahmen erhalten. Außerdem muss sich die Wohnung in der EU oder im EWR befinden.

Die Höhe hängt am Pflegegrad: Bei Pflegegrad 2 sind es 600 Euro, bei Pflegegrad 3 sind es 1.100 Euro, bei Pflegegrad 4 oder 5 sind es 1.800 Euro. Der Betrag von 1.800 Euro gilt auch, wenn die gepflegte Person als „hilflos“ gilt, etwa bei Merkzeichen „H“.

Wichtig ist dabei noch ein Detail, das viele überrascht: Wird der Pflegegrad im Laufe des Jahres erstmals festgestellt oder ändert er sich, gilt im Ergebnis der höchste Pflegegrad, der im Kalenderjahr festgestellt war.

Die große Hürde heißt „unentgeltlich“ – und oft ausgerechnet das Pflegegeld

Der Gesetzestext ist an einer Stelle besonders streng: Der Pauschbetrag greift nur, wenn die Pflegeperson im Kalenderjahr „keine Einnahmen“ für die Pflege erhält.

Das klingt klar – führt in der Praxis aber zu vielen Missverständnissen. Denn „Einnahmen“ meint nicht nur eine klassische Bezahlung wie bei einem Pflegedienst. Nach der Darstellung der Bundesregierung zählen grundsätzlich sämtliche Zuflüsse im Zusammenhang mit der Pflege – ausdrücklich auch dann, wenn es nur Aufwandsersatz sein soll. Wenn also Pflegegeld vom Pflegebedürftigen an die pflegende Person weitergegeben wird, kann der Pflege-Pauschbetrag entfallen.

Es gibt eine wichtige Ausnahme: Pflegegeld, das Eltern für ein Kind mit Behinderung beziehen, zählt für diesen Zweck nicht als Einnahme. Das steht ebenfalls im Gesetz.

Für viele Familien ist genau diese Abgrenzung der Punkt, an dem der Antrag innerlich schon auf dem Küchentisch liegen bleibt: Man will nichts falsch machen, ist unsicher, ob eine Unterstützung „zählt“, und lässt es am Ende ganz.

„Häuslich“ heißt nicht: alles allein – aber ein eigener Anteil muss erkennbar sein

Ein weiterer Irrtum: Manche glauben, der Pauschbetrag sei nur möglich, wenn wirklich jede Pflegeleistung allein erbracht wird. In der Alltagspraxis gibt es aber häufig Mischformen – Angehörige übernehmen viel, ein ambulanter Dienst ergänzt punktuell.

Solche Ergänzungen sind grundsätzlich nicht schädlich, solange die Pflege durch die steuerlich begünstigte Person wenigstens teilweise persönlich erfolgt. In der steuerlichen Praxis wird das regelmäßig so eingeordnet.

Wie viel Pflege „reicht“? Gerichte ziehen eine Untergrenze

Besonders heikel wird es, wenn Pflege eher in Schüben stattfindet, etwa bei Besuchen an einzelnen Wochenenden oder einigen Tagen im Jahr.

Mehrere Finanzgerichte haben sich damit befasst und eine Art Mindestmaß herausgearbeitet: Als Orientierung wird häufig eine Größenordnung von mindestens 10 Prozent des gesamten Pflegeaufwands genannt. Wird dieser Umfang nicht erreicht und handelt es sich im Grunde „nur“ um Hilfe im Rahmen von Familienbesuchen, kann das Finanzamt den Pauschbetrag ablehnen.

Das ist nachvollziehbar, aber kommunikativ unerquicklich: Viele Angehörige sind tatsächlich belastet – nur eben nicht in einem Muster, das sich leicht in Steuerlogik fassen lässt.

„Kaum jemand nutzt das“: Was die Zahlen hergeben – und was nicht

Wie groß die Lücke zwischen Anspruch und Nutzung ist, lässt sich nur indirekt beschreiben, weil die Steuerstatistik nicht jede Pflegesituation feingliedrig abbildet. Ein Blick in eine Bundestagsdrucksache zeigt jedoch: Im Veranlagungsjahr 2016 machten rund 228.835 Steuerpflichtige einen Pflege-Pauschbetrag geltend; in den Jahren davor lagen die Werte grob in einer ähnlichen Größenordnung.

Demgegenüber steht eine Pflegewirklichkeit, die deutlich größer ist. Das Bundesgesundheitsministerium weist für Ende 2024 insgesamt rund 6,02 Millionen Leistungsbeziehende der Pflegeversicherung aus, davon rund 4,79 Millionen im ambulanten Bereich.

Schon dieser Größenvergleich macht plausibel, warum der Eindruck entsteht, dass eine steuerliche Entlastung wie der Pflege-Pauschbetrag in der Breite nicht ankommt – selbst wenn nicht jede Pflegekonstellation die Voraussetzungen erfüllt.

Hinzu kommt: Der Pflege-Pauschbetrag wirkt nur, wenn Einkommensteuer anfällt. Wer wenig oder keine Steuer zahlt, hat trotz Pflegeaufwand keinen Nutzen. Und wer keine Steuererklärung abgeben muss, kommt häufig gar nicht erst in die Situation, den Pauschbetrag einzutragen.

Was am Ende wirklich im Portemonnaie bleibt

Die entscheidende Frage lautet: Wenn es „nur“ eine Pauschale vom zu versteuernden Einkommen ist – was bringt das konkret?

Die Entlastung hängt vom persönlichen Steuersatz ab. Bei einem Pauschbetrag von 1.800 Euro führt die steuerliche Wirkung grob gesagt zu einer Ersparnis, die irgendwo im Bereich „Pauschbetrag mal Grenzsteuersatz“ liegt. Bei einem Grenzsteuersatz von rund 30 Prozent wären das etwa 540 Euro, bei rund 42 Prozent etwa 756 Euro. Wer gering besteuert wird, liegt entsprechend darunter.

Das klingt weniger spektakulär als „1.800 Euro vom Staat“. Aber es ist Geld, das in vielen Haushalten für Fahrten, Zuzahlungen oder schlicht als Puffer fehlt – und das ohne Belegsammlung erreichbar sein kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Warum so viele verzichten – obwohl es oft vergleichsweise unkompliziert wäre

In Gesprächen mit Betroffenen tauchen immer wieder ähnliche Muster auf: Unwissen darüber, dass es den Pauschbetrag überhaupt gibt; Unsicherheit wegen der Regel „keine Einnahmen“; der Gedanke, man müsse unzählige Nachweise liefern; oder schlicht Überforderung in einer Lebenslage, in der ein weiterer Behördenkontakt wie eine zusätzliche Last wirkt.

Auch die Aufteilung kann entmutigen. Pflegen mehrere Personen denselben Pflegebedürftigen, wird der Pauschbetrag durch die Zahl der anspruchsberechtigten Pflegepersonen geteilt.

In Familien, in denen sich Geschwister abwechseln oder mehrere Personen mithelfen, wirkt die Entlastung dann pro Kopf kleiner – und verliert in der Wahrnehmung an Gewicht.

So wird der Pflege-Pauschbetrag geltend gemacht – und woran es oft scheitert

Wer ihn nutzen will, muss ihn in der Einkommensteuererklärung beantragen. Ein Stolperstein ist die Pflicht, die Steuer-Identifikationsnummer der gepflegten Person anzugeben; ohne diese Angabe soll der Pauschbetrag nicht gewährt werden.

Viele erfahren davon erst beim Ausfüllen – oder gar erst, wenn das Finanzamt nachfragt. Genau an solchen Stellen kippt „eigentlich einfach“ in „ich mache das später“, und später wird dann häufig „gar nicht“.

Wenn die Pauschale nicht passt: tatsächliche Kosten statt Pauschbetrag

Der Pauschbetrag ist eine Vereinfachung. Er soll Belege ersetzen und Aufwand typisieren. Wer aber höhere Kosten hat und sie nachweisen kann, darf statt des Pauschbetrags auch tatsächliche Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen geltend machen.

Das kann sich lohnen, ist aber komplizierter, weil Nachweise nötig sind und außerdem die sogenannte zumutbare Belastung eine große Rolle spielt.

Gerade deshalb wäre der Pflege-Pauschbetrag eigentlich ein naheliegender Einstieg: ein feststehender Betrag, klar im Gesetz verankert, ohne Quittungsordner.

Bemerkenswert ist, dass der Gesetzgeber selbst eine Überprüfung vorgesehen hat: In § 33b ist festgehalten, dass die Vorschrift zum Pflege-Pauschbetrag ab Ende des Kalenderjahres 2026 zu evaluieren ist.

Das passt zum Eindruck vieler Fachleute, dass Anspruch und Nutzung auseinanderlaufen.

Bis dahin bleibt der Pflege-Pauschbetrag ein Beispiel für eine Entlastung, die auf dem Papier gut aussieht, in der Praxis aber nur dann hilft, wenn sie bekannt ist, verstanden wird und in einem ohnehin übervollen Alltag noch Platz findet – zwischen Pflegebett, Einkaufsliste und Formularstapel.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau M. (45) aus Hannover pflegt ihren Vater (78) seit einem Schlaganfall zu Hause. Er hat Pflegegrad 4. Ein ambulanter Dienst kommt morgens für die Grundpflege vorbei, den Rest organisiert Frau M. selbst: Einkäufe, Arztfahrten, Medikamentenplan, abendliche Unterstützung und die Koordination von Hilfsmitteln. Pflegegeld behält ihr Vater für seine eigenen Ausgaben; Frau M. nimmt dafür kein Geld an.

Bei der Steuererklärung wusste sie zunächst nicht, dass sie einen Pflege-Pauschbetrag ansetzen darf. Auf Hinweis einer Beratungsstelle trägt sie den Pflege-Pauschbetrag für Pflegegrad 4 in der Einkommensteuererklärung ein und gibt die Steuer-Identifikationsnummer ihres Vaters an. Weil Frau M. berufstätig ist und Einkommensteuer zahlt, reduziert der Pauschbetrag ihre Steuerlast spürbar: Es werden nicht „1.800 Euro ausgezahlt“, aber das zu versteuernde Einkommen sinkt – am Ende bekommt sie einige hundert Euro über den Steuerbescheid zurück. Das Geld nutzt sie, um eine haushaltsnahe Unterstützung stundenweise zu bezahlen, damit sie einmal pro Woche wirklich Luft bekommt.