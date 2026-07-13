Nicht täglich oder alle drei Tage: Experten sagen wie oft Senioren duschen sollten

Viele Senioren verbinden tägliches Duschen mit Sauberkeit, Gesundheit und einem gepflegten Auftreten. Im höheren Lebensalter kann diese Gewohnheit jedoch zu trockener Haut, Juckreiz und kleinen Rissen führen, wenn zu heißes Wasser oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden.

Was die neue Studie untersucht hat

In der Studie zur Hautfeuchtigkeit bei Menschen ab 65 Jahren untersuchten Forschende den Zusammenhang zwischen Lebensgewohnheiten und dem Feuchtigkeitsgehalt der äußeren Hautschicht.

Die Ergebnisse sprechen vor allem dafür, dass regelmäßige Bewegung und tägliches Eincremen mit einer besseren Hautfeuchtigkeit verbunden sein können.

Warum ältere Haut empfindlicher auf häufiges Duschen reagiert

Mit zunehmendem Alter wird die Haut meist dünner und verliert leichter Wasser. Gleichzeitig produziert sie häufig weniger schützende Fette, sodass Trockenheit, Spannungsgefühle und Juckreiz schneller auftreten können.

Die American Academy of Dermatology weist darauf hin, dass Haut in den Sechzigern und Siebzigern oft trockener, empfindlicher und anfälliger für Reizungen oder Infektionen wird. Auch die Regeneration kann langsamer verlaufen.

Besonders ungünstig sind lange Duschen mit heißem Wasser. Wärme und Reinigungsmittel lösen Fette aus der Hautoberfläche, wodurch der natürliche Schutzfilm geschwächt werden kann.

Zu häufiges, langes oder heißes Waschen kann nach Angaben des deutschen Informationsportals haut.de die Haut reizen und austrocknen. Das gilt vor allem dann, wenn klassische Seifen oder stark parfümierte Produkte benutzt werden.

Zwei bis drei Duschen pro Woche sind häufig ausreichend

Der Dermatologe Afschin Fatemi empfiehlt den meisten Menschen ab 60 Jahren, zwei- bis dreimal pro Woche für fünf bis zehn Minuten mit lauwarmem Wasser zu duschen. Anschließend sollte eine rückfettende und möglichst parfümfreie Pflege aufgetragen werden.

Auch das US-amerikanische National Institute on Aging nennt bei der Unterstützung von Menschen mit Alzheimer zwei bis drei Bäder oder Duschen pro Woche als mögliche Orientierung. Zugleich betont das Institut, dass der Zeitplan flexibel bleiben sollte.

Zwei bis drei Duschen pro Woche bedeuten in der Praxis ungefähr eine Dusche alle zwei bis drei Tage. Das ist jedoch kein medizinisches Muss, sondern ein Ausgangspunkt, der an die individuelle Situation angepasst werden sollte.

Wer sich täglich duschen möchte und keinerlei Hautprobleme hat, muss damit nicht automatisch aufhören. Entscheidend sind dann eine kurze Dauer, lauwarmes Wasser, sparsam verwendete Reinigungsprodukte und eine passende Pflege nach dem Abtrocknen.

Neue Untersuchung findet keinen eindeutigen Vorteil eines festen Rhythmus

Wie schwierig allgemeine Aussagen über die ideale Häufigkeit sind, zeigt eine neuere Untersuchung bei Menschen mit Ekzemen. Dabei wurden tägliches und wöchentliches Baden beziehungsweise Duschen miteinander verglichen.

Die Forschenden fanden keinen deutlichen Unterschied bei den Beschwerden zwischen den beiden Gruppen. Die Ergebnisse beziehen sich zwar auf Menschen mit Ekzemen und nicht ausschließlich auf Senioren, sie zeigen aber, dass die Anzahl der Duschen allein nicht über den Hautzustand entscheidet.

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Wassertemperatur, Dauer, Pflegeprodukte und anschließendes Eincremen können ebenso wichtig sein wie der Abstand zwischen den Duschen. Eine pauschale Aussage wie „einmal pro Woche ist gesund, dreimal pro Woche ist schädlich“ lässt sich daraus nicht ableiten.

Tägliche Körperpflege bleibt trotzdem wichtig

Weniger häufig zu duschen bedeutet nicht, die tägliche Hygiene einzustellen. Bereiche, an denen sich Schweiß, Hautfett, Urinreste oder Gerüche bilden können, sollten weiterhin regelmäßig und behutsam gereinigt werden.

Dazu gehören insbesondere Achselhöhlen, Intimbereich, Gesäß, Füße und Zehenzwischenräume. Bei ausgeprägten Hautfalten sollten auch diese vorsichtig gereinigt und anschließend gründlich trocken getupft werden.

Für die Teilwäsche reicht meist ein weicher Waschlappen mit lauwarmem Wasser. Ein mildes, seifenfreies Waschprodukt kann an geruchsintensiven Stellen verwendet werden, muss aber nicht bei jeder Reinigung auf den gesamten Körper aufgetragen werden.

Diese Form der Körperpflege belastet die Haut weniger als eine tägliche Volldusche. Sie kann außerdem für Menschen mit eingeschränkter Kraft oder unsicherem Stand leichter am Waschbecken und bei Bedarf im Sitzen durchgeführt werden.

Wann Senioren häufiger duschen oder sich waschen sollten

Bei starkem Schwitzen, sportlicher Betätigung, großer Hitze oder sichtbarer Verschmutzung kann eine zusätzliche Dusche sinnvoll sein. Häufig genügt es, den Körper kurz mit lauwarmem Wasser abzuspülen und Reinigungsmittel nur gezielt einzusetzen.

Bei Inkontinenz ist eine zeitnahe Reinigung der betroffenen Haut wichtiger als ein fester Duschplan. Längerer Kontakt mit Urin oder Stuhl kann die Haut reizen und Entzündungen begünstigen, weshalb die Haut sanft gereinigt, getrocknet und gegebenenfalls geschützt werden sollte.

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Menschen mit offenen Wunden, Pilzerkrankungen, nässenden Hautstellen, Neurodermitis oder anderen Hauterkrankungen sollten die Pflege mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Pflegefachkraft abstimmen. Ein allgemeiner Wochenplan kann eine individuell notwendige Behandlung nicht ersetzen.

So wird die Dusche hautschonender

Die Wassertemperatur sollte angenehm lauwarm und nicht heiß sein. Dermatologische Empfehlungen nennen häufig eine Dauer von etwa fünf bis zehn Minuten.

Statt klassischer Seife eignen sich oft milde, seifenfreie und parfümarme Waschprodukte. Sogenannte Syndets greifen den Säureschutzmantel weniger stark an und entfetten trockene Haut häufig nicht so intensiv wie herkömmliche Seife.

Nach dem Duschen sollte die Haut nicht kräftig abgerubbelt werden. Schonender ist es, sie mit einem weichen Handtuch abzutupfen und dabei besonders auf Zehenzwischenräume sowie Hautfalten zu achten.

Eine fetthaltige, parfümfreie Creme oder Lotion kann anschließend helfen, Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Die American Academy of Dermatology empfiehlt, ein geeignetes Pflegeprodukt möglichst innerhalb weniger Minuten nach dem Duschen aufzutragen.

Das Bundesgesundheitsportal gesund.bund.de rät bei trockener Haut ebenfalls dazu, die Haut nach dem Duschen oder Baden nachzufetten. Anhaltender Juckreiz, Blutungen, Risse oder entzündete Stellen sollten medizinisch abgeklärt werden.

Auch die Sicherheit im Badezimmer muss beachtet werden

Für manche Senioren ist nicht die Haut, sondern die Sturzgefahr das größere Problem beim Duschen. Nasse Fliesen, ein hoher Einstieg, fehlende Haltegriffe oder Schwindel können dazu führen, dass die Körperpflege unsicher wird.

Rutschhemmende Unterlagen, Haltegriffe, ein stabiler Duschsitz und eine gut erreichbare Handbrause können die Sicherheit verbessern. Badeöle sollten nicht direkt in der Dusche oder Badewanne verwendet werden, da sie die Oberfläche rutschiger machen können.

Ist ein sicherer Einstieg nicht mehr möglich, kommt möglicherweise ein Umbau des Badezimmers infrage. Mehr dazu lesen Betroffene im Beitrag „Pflegegrad 2: Zuschuss für den Umbau der Dusche“.

Weitere Informationen zu Pflegegraden, Begutachtung und Leistungen bietet der Ratgeber „Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag“.

Wann ärztlicher Rat erforderlich ist

Neue oder anhaltende Hautveränderungen sollten nicht allein mit seltenerem Duschen behandelt werden. Das gilt besonders bei starkem Juckreiz, offenen Stellen, nässenden Bereichen, Schmerzen, Schwellungen, auffälligen Rötungen oder wiederkehrenden Entzündungen.

Auch plötzlich deutlich trockener werdende Haut kann mit Medikamenten oder Erkrankungen zusammenhängen. Eine ärztliche Untersuchung kann klären, ob lediglich die Pflege angepasst werden sollte oder eine gezielte Behandlung notwendig ist.

Praxisbeispiel: Weniger duschen lindert den Juckreiz

Die 76-jährige Ingrid duschte jeden Morgen etwa 15 Minuten lang mit heißem Wasser. Nach einigen Monaten entwickelte sie an Armen und Unterschenkeln trockene, schuppige Stellen und starken Juckreiz.

Nach einem Gespräch in ihrer Hausarztpraxis stellte sie ihre Gewohnheiten um. Sie duscht nun montags, mittwochs und samstags jeweils etwa sieben Minuten mit lauwarmem Wasser und reinigt Achselhöhlen, Intimbereich und Füße an den übrigen Tagen am Waschbecken.

Zusätzlich verwendet sie eine parfümfreie Waschlotion und cremt sich unmittelbar nach der Dusche ein. Nach einigen Wochen fühlt sich ihre Haut weniger gespannt an, und der Juckreiz tritt deutlich seltener auf.

Häufige Fragen und Antworten

1. Wie oft sollten Senioren im Normalfall duschen?

Für viele ältere Menschen sind zwei bis drei kurze Duschen pro Woche ausreichend. Dazwischen sollten geruchs- und schweißanfällige Körperbereiche täglich oder nach Bedarf gereinigt werden.

2. Ist tägliches Duschen im Alter grundsätzlich schädlich?

Nein. Wer gesunde Haut hat, kurz und lauwarm duscht, milde Produkte benutzt und sich anschließend eincremt, kann auch täglich duschen. Bei Trockenheit, Juckreiz oder Rissen sollte die Routine jedoch angepasst werden.

3. Reicht eine Teilwäsche an Tagen ohne Dusche aus?

In vielen Fällen ja. Gesicht, Achselhöhlen, Intimbereich, Gesäß, Hautfalten und Füße können mit einem weichen Waschlappen und lauwarmem Wasser gereinigt werden.

5. Welche Temperatur sollte das Duschwasser haben?

Lauwarmes Wasser ist für ältere und trockene Haut meist besser als heißes Wasser. Sehr warme und lange Duschen können Hautfette lösen und die Trockenheit verstärken.

6. Wann muss häufiger gereinigt werden?

Nach starkem Schwitzen, bei Hitze, sichtbarer Verschmutzung und besonders bei Inkontinenz kann eine häufigere Reinigung notwendig sein. Bei Hauterkrankungen, Wunden oder wiederkehrenden Entzündungen sollte der passende Ablauf medizinisch oder pflegerisch abgestimmt werden.