Neues Gesetz jetzt verabschiedet: Rentner müssen mehr zahlen

Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor einer neuen Reformrunde. Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 den Entwurf für ein Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen.

Der Name klingt nach Entlastung. Für viele Versicherte kann die Reform aber dennoch spürbare Mehrkosten bedeuten, vor allem bei Medikamenten und Zahnersatz.

Besonders Rentnerinnen und Rentner sollten die geplanten Änderungen genau kennen. Denn auch wenn der Beitragssatz stabil bleiben soll, können höhere Eigenanteile im Alltag direkt im Geldbeutel ankommen.

Warum die Reform überhaupt geplant ist

Die gesetzliche Krankenversicherung steht seit Jahren unter finanziellem Druck. Die Ausgaben für Behandlungen, Kliniken, Arzneimittel und medizinische Leistungen sind deutlich gestiegen.

Nach Angaben der Bundesregierung soll das geplante Gesetz verhindern, dass die Zusatzbeiträge weiter steigen. Ohne Gegenmaßnahmen wäre nach Darstellung der Regierung eine zusätzliche Belastung von Versicherten und Arbeitgebern zu erwarten.

Das geplante Entlastungsvolumen für 2027 wird in Fachberichten mit 16,3 Milliarden Euro beziffert. Ein großer Teil soll durch Begrenzungen bei Vergütungen und Ausgaben im Gesundheitswesen erreicht werden.

Für Rentner ist wichtig: Die Reform setzt nicht nur bei Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken und Herstellern an. Auch Patientinnen und Patienten sollen über höhere Eigenbeteiligungen einen Beitrag leisten.

Medikamente: Zuzahlungen sollen deutlich steigen

Die auffälligste Änderung betrifft die Zuzahlung für verschreibungspflichtige Medikamente. Bisher liegt sie in der Regel bei mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro pro Packung.

Ab dem 1. Januar 2027 sollen daraus mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro werden. Das entspricht einer Erhöhung um 50 Prozent.

Für Rentnerinnen und Rentner, die nur selten Medikamente benötigen, bleibt die Mehrbelastung begrenzt. Anders sieht es bei chronisch Kranken aus, die regelmäßig mehrere Arzneimittel einnehmen müssen.

Gerade viele Rentnerinnen und Rentner nehmen dauerhaft Medikamente gegen Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schmerzen ein. In solchen Fällen können aus einzelnen höheren Beträgen über das Jahr hinweg spürbare Zusatzkosten entstehen.

Die Belastungsgrenze bleibt wichtig

Eine wichtige Schutzregel bleibt nach bisherigem Stand bestehen. Versicherte müssen pro Jahr grundsätzlich höchstens 2 Prozent ihres Bruttojahreseinkommens für gesetzliche Zuzahlungen aufbringen.

Für chronisch kranke Menschen gilt eine niedrigere Grenze von 1 Prozent. Wer diese Grenze erreicht, kann bei der Krankenkasse eine Befreiung von weiteren Zuzahlungen beantragen.

Für Rentner mit niedriger oder mittlerer Rente kann diese Regel besonders wichtig werden. Sie verhindert nicht jede Mehrbelastung, begrenzt sie aber nach oben.

Problematisch ist, dass viele Betroffene ihre Ansprüche nicht aktiv prüfen. Wer regelmäßig Medikamente bezahlt, sollte Quittungen sammeln und frühzeitig bei der Krankenkasse nach dem Verfahren zur Zuzahlungsbefreiung fragen.

Zahnersatz: Weniger Zuschuss von der Krankenkasse

Auch beim Zahnersatz sieht der Gesetzentwurf Einschnitte vor. Die Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen sollen sinken.

Wer bisher ohne Bonusheft 60 Prozent der Regelversorgung erstattet bekam, soll künftig nur noch 50 Prozent erhalten. Mit fünf Jahren Bonusheft sinkt der Zuschuss nach dem im Skript beschriebenen Stand von 70 auf 60 Prozent.

Bei einem vollständig geführten Bonusheft über zehn Jahre würde der Zuschuss demnach von 75 auf 65 Prozent fallen. Für Versicherte bedeutet das: Der Eigenanteil steigt, sobald eine Krone, Brücke oder Prothese nötig wird.

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Besonders deutlich wird das bei größeren Behandlungen. Schon bei einer einzelnen Krone können 80 bis 120 Euro zusätzliche Eigenkosten entstehen, je nach Preis und Versorgung.

Warum das Bonusheft jetzt noch wichtiger wird

Das Bonusheft bleibt trotz geplanter Kürzungen ein wichtiges Instrument. Es dokumentiert regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt.

Wer die Nachweise lückenlos führt, kann beim Zahnersatz weiterhin einen höheren Zuschuss erhalten als Versicherte ohne Bonus. Auch wenn die Prozentsätze sinken, bleibt der Unterschied finanziell relevant.

Für Rentnerinnen und Rentner ist das besonders praktisch, weil regelmäßige Vorsorge keine zusätzlichen hohen Kosten verursachen muss. Entscheidend ist, die Termine wahrzunehmen und die Nachweise sauber dokumentieren zu lassen.

Geplante Änderung Mögliche Auswirkung für Versicherte Medikamentenzuzahlung steigt von 5 bis 10 Euro auf 7,50 bis 15 Euro Regelmäßige Arzneimittel werden teurer, besonders bei mehreren Dauermedikamenten Zuschuss zum Zahnersatz soll sinken Eigenanteile bei Kronen, Brücken und Prothesen steigen Belastungsgrenze bleibt bei 2 Prozent, für chronisch Kranke bei 1 Prozent Zuzahlungen können begrenzt werden, wenn Betroffene rechtzeitig eine Befreiung beantragen Beitragsbemessungsgrenze soll zusätzlich steigen Vor allem Versicherte mit sehr hohen beitragspflichtigen Einnahmen können stärker belastet werden Änderungen bei der Familienversicherung ab 2028 Nach dem im Skript genannten Stand sollen Personen im Rentenalter davon ausgenommen sein

Beitragsbemessungsgrenze: Für die meisten Rentner weniger relevant

Eine weitere geplante Änderung betrifft die Beitragsbemessungsgrenze. Sie soll über die reguläre Anpassung hinaus steigen.

Das trifft vor allem Menschen mit hohen beitragspflichtigen Einnahmen. Dazu können neben der gesetzlichen Rente auch Betriebsrenten oder andere beitragspflichtige Einkünfte gehören.

Für die Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner dürfte diese Änderung keine direkte Mehrbelastung auslösen. Wer jedoch im Ruhestand über hohe monatliche Einnahmen verfügt, sollte prüfen, ob dadurch zusätzliche Beiträge entstehen.

Familienversicherung: Entwarnung für viele Rentnerhaushalte

Im Gesetzentwurf wird auch über Änderungen bei der beitragsfreien Familienversicherung gesprochen. Nach dem im Skript dargestellten Stand sollen ab 2028 für bestimmte mitversicherte Ehepartner Beiträge anfallen.

Wichtig ist dabei die Abgrenzung. Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, sollen davon nicht betroffen sein.

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Für Rentnerhaushalte bedeutet das: Ist ein Ehepartner im Alter ohne eigene oder nur mit sehr geringer eigener Absicherung familienversichert, soll sich nach dieser Darstellung durch diese konkrete Regelung nichts ändern.

Da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, bleibt eine endgültige Prüfung nach Verabschiedung des Gesetzes sinnvoll. Gerade bei individuellen Versicherungsverhältnissen sollte die Krankenkasse verbindlich Auskunft geben.

Der Bund spart ebenfalls

Ein politisch besonders umstrittener Punkt ist der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung. Nach Angaben der AOK soll der jährliche Bundeszuschuss für versicherungsfremde Leistungen unbefristet um zwei Milliarden Euro auf 12,5 Milliarden Euro gekürzt werden.

Gleichzeitig wird seit Jahren darüber gestritten, ob der Bund die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger vollständig aus Steuermitteln tragen sollte. Krankenkassen kritisieren, dass die Erstattungen nicht ausreichen.

Für Versicherte ist dieser Streit nicht abstrakt. Wenn Aufgaben aus Steuermitteln nicht vollständig finanziert werden, kann zusätzlicher Druck auf Beiträge, Zusatzbeiträge oder Eigenanteile entstehen.

Noch ist das Gesetz nicht endgültig beschlossen

Der Stand vom 29. April 2026 ist ein Kabinettsbeschluss. Damit ist das Gesetz noch nicht endgültig verabschiedet.

Nun folgt das parlamentarische Verfahren. Änderungen sind dabei weiterhin möglich.

Nach dem veröffentlichten Zeitplan sollen weitere Beratungen im Bundestag und Bundesrat folgen. Teile des Gesetzes sollen nach der Verkündung, weitere Teile zum 1. Januar 2027 und zum 1. Januar 2028 in Kraft treten.

Was Rentner jetzt prüfen sollten

Rentnerinnen und Rentner sollten ihre persönliche Situation frühzeitig betrachten. Wer regelmäßig Medikamente braucht, sollte die voraussichtlichen Zuzahlungen für ein Jahr überschlagen.

Chronisch Kranke sollten prüfen, ob sie unter die 1-Prozent-Belastungsgrenze fallen. Wichtig sind dafür Rentenbescheide, Einkommensnachweise und Quittungen über Zuzahlungen.

Auch das Bonusheft beim Zahnarzt sollte kontrolliert werden. Fehlende Einträge lassen sich nicht immer nachträglich problemlos ergänzen.

Ein weiterer Blick gilt der Krankenkasse selbst. Die gesetzliche Grundversorgung ist zwar einheitlich geregelt, Zusatzbeiträge und Serviceangebote unterscheiden sich jedoch.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Heinrich ist 68 Jahre alt und erhält 1.500 Euro gesetzliche Rente sowie 300 Euro Betriebsrente im Monat. Er ist chronisch krank und benötigt regelmäßig Medikamente gegen Bluthochdruck und Diabetes.

Durch die höheren Zuzahlungen zahlt er ab 2027 zunächst mehr in der Apotheke. Da sein Bruttojahreseinkommen bei 21.600 Euro liegt, beträgt seine persönliche Belastungsgrenze bei chronischer Erkrankung 216 Euro im Jahr.

Sobald Heinrich diesen Betrag erreicht, kann er bei seiner Krankenkasse eine Befreiung für den Rest des Jahres beantragen. Nutzt er diese Möglichkeit nicht, zahlt er unnötig weiter.

Benötigt Heinrich zusätzlich eine Zahnkrone, kann auch dort ein höherer Eigenanteil entstehen. Sein lückenlos geführtes Bonusheft senkt die Belastung zwar weiterhin, verhindert sie aber nicht vollständig.

Häufige Fragen und Antworten

1. Steigt durch die geplante Reform der Krankenkassenbeitrag für Rentner?

Der allgemeine Beitragssatz soll durch das Gesetz stabilisiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass Versicherte gar keine Mehrkosten haben. Rentnerinnen und Rentner können vor allem durch höhere Zuzahlungen bei Medikamenten und geringere Zuschüsse beim Zahnersatz stärker belastet werden.

2. Wie stark sollen die Zuzahlungen für Medikamente steigen?

Nach dem im Artikel beschriebenen Stand soll die Zuzahlung für verschreibungspflichtige Medikamente ab dem 1. Januar 2027 von bisher mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro auf künftig mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro steigen. Das entspricht einer Erhöhung um 50 Prozent.

3. Gibt es weiterhin eine Grenze für Zuzahlungen?

Ja. Versicherte müssen grundsätzlich höchstens 2 Prozent ihres Bruttojahreseinkommens für gesetzliche Zuzahlungen zahlen. Für chronisch kranke Menschen gilt eine niedrigere Grenze von 1 Prozent. Wer diese Grenze erreicht, kann bei der Krankenkasse eine Zuzahlungsbefreiung beantragen.

4. Warum bleibt das Bonusheft beim Zahnarzt wichtig?

Das Bonusheft kann auch künftig helfen, den Eigenanteil beim Zahnersatz zu senken. Wer regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen nachweist, erhält einen höheren Zuschuss als Versicherte ohne Bonusnachweis. Gerade bei Kronen, Brücken oder Prothesen kann das finanziell spürbar sein.

Fazit: Stabiler Beitragssatz bedeutet nicht automatisch geringere Kosten

Das geplante GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz soll den Anstieg der Beitragssätze bremsen. Für Versicherte kann es dennoch teurer werden.

Die Mehrbelastung entsteht vor allem dort, wo sie im Alltag weniger sichtbar ist: bei Arzneimitteln, Zahnersatz und individuellen Eigenanteilen. Für Rentner mit chronischen Erkrankungen kann das spürbar werden.

Wer seine Belastungsgrenze kennt, Quittungen sammelt und das Bonusheft sorgfältig führt, kann die finanziellen Folgen begrenzen. Entscheidend ist, nicht erst zu reagieren, wenn die Rechnungen bereits bezahlt sind.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Kabinettsbeschluss zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 29. April 2026.

Bundesministerium für Gesundheit: Verfahrensstand zum Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Bundesregierung: Überblick zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung