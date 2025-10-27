Neuer Zuschlag zur Rente ab Dezember 2025 – Tabelle zeigt Rentenanstieg

Rente 2025: Neuer Zuschlag ab Dezember – was sich ändert und wie jetzt gerechnet wird

Mit dem 1. Dezember 2025 tritt bei vielen Bestandsrentnerinnen und -rentnern eine grundlegende Änderung beim Rentenzuschlag in Kraft.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt erläutert, warum die bisherige Übergangslösung endet, wie die Deutsche Rentenversicherung den Zuschlag künftig berechnet und was das in Euro und Cent bedeuten kann. Der Kern: Weg vom „Zahlbetrag“, hin zu zusätzlichen persönlichen Entgeltpunkten – und damit zu einer systematischeren, transparenteren Berechnung.

Ende der Übergangsregelung und Start der Neuberechnung

Bis einschließlich 30. November 2025 gilt noch die Übergangsregelung nach § 307j SGB VI. Diese war nötig geworden, weil die ursprünglich zum 1. Juli 2024 vorgesehene technische Umsetzung der Zuschlagsberechnung nicht rechtzeitig bereitstand.

In dieser Übergangsphase wurde der Zuschlag als zusätzliche Monatszahlung auf Basis des damaligen Zahlbetrags der Rente ermittelt und anschließend über die Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 fortgeschrieben.

Ab dem 1. Dezember 2025 greift nun das endgültige Verfahren: Die Rentenversicherung stellt die Berechnung auf persönliche Entgeltpunkte um, die am Stichtag 30. November 2025 festgestellt werden. Diese Systemumstellung betrifft all jene, die seit Juli 2024 einen prozentualen Zuschlag – maximal 7,5 Prozent – als „Extra-Rente“ erhalten haben.

Wer voraussichtlich betroffen ist

Die Neuberechnung richtet sich in erster Linie an Bestandsrentnerinnen und -rentner mit Erwerbsminderungsrenten, an Hinterbliebene sowie an diejenigen, die nach einer vorherigen Erwerbsminderungsrente nahtlos in eine Altersrente übergegangen sind.

Maßgeblich ist dabei, dass die ursprüngliche Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente in den Jahren 2001 bis einschließlich 2018 begonnen hat. Ob ein Anspruch auf den neu berechneten Zuschlag besteht, wird nicht pauschal, sondern individuell geprüft.

Die Deutsche Rentenversicherung rollt die Prüfung auf Grundlage des neuen § 307i SGB VI erneut aus und entscheidet im Einzelfall. Ein Automatismus ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

Vom Zahlbetrag zur Logik der Entgeltpunkte

Die Übergangslogik knüpfte an den Zahlbetrag der monatlichen Rente an, also an das, was nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung tatsächlich ausgezahlt wurde. Dieses Verfahren war pragmatisch, aber unsystematisch. Künftig zählt wieder das Grundprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung: Persönliche Entgeltpunkte werden mit dem aktuellen Rentenwert und dem Rentenartfaktor multipliziert.

Der Zuschlag wird dabei nicht mehr als prozentuale Aufstockung eines Nettobetrags verstanden, sondern als Zuwachs an Entgeltpunkten. Praktisch bedeutet das, dass die Rentenversicherung aus den zum Stichtag festgestellten persönlichen Entgeltpunkten einen prozentualen Zusatz errechnet und diesen als „neue“ Entgeltpunkte dauerhaft in die Rentenbiografie übernimmt.

Wie der Zuschuss die Rente erhöht

Renten-Zuschlag ab Dezember 2025 (Annahme: maximal 7,5 % – monatliche Wirkung) Monatliche Rente (vor Zuschlag) Zuschlag pro Monat 600,00 € 45,00 € 700,00 € 52,50 € 800,00 € 60,00 € 900,00 € 67,50 € 1.000,00 € 75,00 € 1.100,00 € 82,50 € 1.200,00 € 90,00 € 1.300,00 € 97,50 € 1.400,00 € 105,00 € 1.500,00 € 112,50 € 1.600,00 € 120,00 € 1.700,00 € 127,50 € 1.800,00 € 135,00 € 1.900,00 € 142,50 € 2.000,00 € 150,00 € 2.100,00 € 157,50 € 2.200,00 € 165,00 € 2.300,00 € 172,50 € 2.400,00 € 180,00 € 2.500,00 € 187,50 € 2.600,00 € 195,00 € 2.700,00 € 202,50 € 2.800,00 € 210,00 € 2.900,00 € 217,50 € 3.000,00 € 225,00 € 3.250,00 € 243,75 € 3.500,00 € 262,50 € 4.000,00 € 300,00 €

Hinweis: Die Tabelle zeigt Orientierungswerte unter der Annahme des maximalen Zuschlags von 7,5 %. Der tatsächliche Zuschlag wird ab 1. Dezember 2025 über zusätzliche Entgeltpunkte individuell neu festgesetzt. Für andere Prozentsätze lässt sich der Betrag proportional umrechnen (eigener Prozentsatz ÷ 7,5 × aufgeführter Zuschlag).

Der Rechenweg im Detail

Ausgangspunkt sind die persönlichen Entgeltpunkte, die Ihrer Rente am 30. November 2025 zugrunde liegen. Auf diese Zahl wird – je nach individueller Berechtigung – ein Zuschlagsfaktor von bis zu 0,075 angewendet. Das Ergebnis sind zusätzliche Entgeltpunkte.

Diese Zusatzpunkte werden ohne weitere Abschläge den bisherigen Entgeltpunkten zugeschlagen. Die so erhöhte Punktsumme wird anschließend mit dem zum 1. Juli 2025 geltenden aktuellen Rentenwert multipliziert; der Rentenartfaktor bleibt – je nach Rentenart – unverändert.

Damit entsteht eine neue, ab Dezember 2025 gültige Monatsrente. Die Logik ist einleuchtend: Statt ein temporäres Aufgeld auf den monatlichen Auszahlungsbetrag zu geben, wird der Zuschlag in die Struktur der Rentenberechnung integriert und wirkt dauerhaft.

Ein Beispiel, das die Wirkung greifbar macht

Anschaulich wird dies an einem erläuterten Fall eines Erwerbsminderungsrentners, dessen Rente am 1. Mai 2014 begonnen hat und für den ein Zuschlag von 7,5 Prozent in Betracht kommt.

Am Stichtag verfügt er – einschließlich eines bereits berücksichtigten Abschlags von 10,8 Prozent aus dem früheren Rentenbeginn – über 45,5678 persönliche Entgeltpunkte. Multipliziert man diese mit dem aktuellen Rentenwert zum 1. Juli 2025, ergibt sich eine Monatsrente von 1.858,71 Euro.

Für den Zuschlag werden nun 7,5 Prozent dieser 45,5678 Entgeltpunkte als Zusatz berechnet. Das sind 3,4176 Entgeltpunkte, die ohne Abschlag hinzukommen.

Die Summe steigt damit auf 48,9854 Entgeltpunkte. Mit dem gleichen Rentenwert gerechnet wächst die Monatsrente auf 1.998,11 Euro. Das Plus beträgt 139,40 Euro.

Die Größenordnung zeigt, dass die Entgeltpunktelogik die bislang als „Extra-Rente“ gezahlten Zuschläge nicht nur abbildet, sondern in eine stabile, nachvollziehbare Rentenhöhe überführt.

Bemerkenswert ist der Verzicht auf Abschläge bei den zusätzlich gewährten Entgeltpunkten. Selbst wenn die Ausgangsrente wegen eines frühen Bezugsbeginns geminderte Entgeltpunkte aufweist, werden die ab Dezember 2025 hinzukommenden Zuschlagspunkte ungekürzt gutgeschrieben.

Der Hintergrund ist technisch-praktischer Natur: Die Einrechnung von Abschlägen auf nachträglich gewährte Punktzuwächse wäre softwareseitig deutlich komplexer und administrativ fehleranfälliger.

Vergleichbare Entscheidungen gab es bereits bei den Mütterrenten I und II für Bestandsrentnerinnen. Für Betroffene ist das eine gute Nachricht, weil der Zuschlag damit in voller Höhe rentensteigernd wirkt.

Was die Umstellung für Betroffene konkret bedeutet

Mit dem Auslaufen der Übergangsregelung wird die Rentenversicherung den Kreis der in Frage kommenden Personen erneut prüfen und die Höhe des Zuschlags neu festsetzen.

Für die Einzelnen heißt das, dass der bislang als gesonderter Zahlbetrag ausgewiesene Zuschlag in der ab Dezember 2025 geltenden Rentenhöhe aufgeht. Die Kommunikation erfolgt wie üblich per Bescheid. Wer eine Erwerbsminderungsrente zwischen 2001 und 2018 begonnen hat, wer Hinterbliebenenrente in diesem Zeitraum bezieht oder nach einer solchen Erwerbsminderungsrente nahtlos in die Altersrente gewechselt ist, sollte die Bescheide aufmerksam prüfen.

Maßgeblich ist stets der Stand der persönlichen Entgeltpunkte zum 30. November 2025 sowie der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2025. Rückfragen zur individuellen Einordnung beantwortet die Deutsche Rentenversicherung; eine pauschale Aussage „alle bekommen den Zuschlag“ ist nicht möglich, weil die Rechtsgrundlagen eine Einzelfallprüfung vorsehen.

Fazit: Mehr Systematik, klare Stichtage, spürbare Effekte

Der Wechsel von einem provisorischen Zahlbetragsaufschlag zu einem Zuschlag in Form zusätzlicher Entgeltpunkte markiert einen wichtigen Schritt hin zu mehr Systematik in der Rentenberechnung. Mit den Stichtagen 30. November 2025 für die Feststellung der Entgeltpunkte und 1. Dezember 2025 für den Beginn der neuen Berechnung schafft die Rentenversicherung klare Bezugspunkte.

Das vorgerechnete Beispiel zeigt, dass die Auswirkungen durchaus spürbar sein können. Entscheidend bleibt die individuelle Prüfung. Wer betroffen ist, sollte die Neufestsetzung aufmerksam lesen und bei Unklarheiten fachkundigen Rat einholen.