Neue 4-Tage-Regel beim Bürgergeld: Daran müssen sich ab jetzt die Jobcenter halten

Wer Bürgergeld (künftiges Grundsicherungsgeld) beantragt, ist häufig auf eine schnelle Entscheidung angewiesen. Miete, Strom oder Lebensmittel lassen sich oft nicht über Wochen vorfinanzieren. Deshalb haben Gerichte in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass Jobcenter bei akuter Hilfebedürftigkeit zügig handeln müssen. Besonders wichtig ist dabei die sogenannte Vier-Tage-Regel, an die sich die Behörden inzwischen stärker halten müssen.

Hintergrund ist der gesetzliche Anspruch auf existenzsichernde Leistungen. Das Bürgergeld soll gewährleisten, dass Betroffene ihren Lebensunterhalt sichern können. Verzögerungen bei der Bearbeitung können daher erhebliche finanzielle Folgen haben und Betroffene schnell in eine Notlage bringen.

Was hinter der Vier-Tage-Regel steckt

Die Vier-Tage-Regel bedeutet nicht, dass jeder Bürgergeld-Antrag automatisch innerhalb von vier Tagen vollständig bewilligt werden muss. Vielmehr geht es um Fälle, in denen Menschen nachweislich mittellos sind und dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen bleiben. In solchen Situationen müssen Jobcenter besonders schnell reagieren.

Mehrere Sozialgerichte haben entschieden, dass Behörden bei akuter Bedürftigkeit nicht wochenlang untätig bleiben dürfen. Spätestens nach wenigen Tagen muss geprüft werden, ob zumindest vorläufige Leistungen oder ein Vorschuss ausgezahlt werden können. Als Orientierung gilt dabei häufig ein Zeitraum von vier Tagen.

Die Gerichte begründen dies mit dem verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum. Der Staat darf Menschen nicht über längere Zeit ohne finanzielle Unterstützung lassen, wenn die Voraussetzungen für Bürgergeld voraussichtlich erfüllt werden.

Wann die Regel besonders wichtig wird

Vor allem bei Erstanträgen kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Häufig fehlen Unterlagen oder es bestehen Rückfragen zu Einkommen, Vermögen oder Mietkosten. Dennoch dürfen Jobcenter die Bearbeitung nicht unbegrenzt hinauszögern, wenn Betroffene glaubhaft machen, dass sie aktuell kein Geld mehr zur Verfügung haben.

Auch nach einer Kündigung, dem Ende des Arbeitslosengeldes oder einer Trennung geraten viele Menschen kurzfristig in finanzielle Schwierigkeiten. In solchen Fällen müssen Behörden schnell prüfen, ob zumindest eine vorläufige Zahlung möglich ist.

Wer nachweisen kann, dass keine ausreichenden Mittel mehr vorhanden sind, kann ausdrücklich auf die Dringlichkeit hinweisen. Kontoauszüge, Mahnungen oder drohende Mietrückstände spielen dabei oft eine wichtige Rolle.

Vorschusszahlungen sind gesetzlich vorgesehen

Das Sozialgesetzbuch sieht vor, dass Behörden Vorschüsse leisten können, wenn ein Anspruch wahrscheinlich besteht und die Entscheidung längere Zeit benötigt. Genau auf diese Möglichkeit beziehen sich viele gerichtliche Entscheidungen zur Vier-Tage-Regel.

Das bedeutet: Selbst wenn noch nicht alle Unterlagen vollständig geprüft wurden, dürfen Jobcenter Hilfesuchende nicht einfach warten lassen. Stattdessen muss geprüft werden, ob zumindest ein Teilbetrag ausgezahlt werden kann.

Gerade bei hohen Bearbeitungszeiten gewinnt diese Regelung an Bedeutung. Viele Sozialverbände kritisieren seit längerem, dass Antragsteller teilweise mehrere Wochen auf eine Entscheidung warten müssen. Die Gerichte verlangen daher ein schnelleres Vorgehen bei akuten Notlagen.

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Welche Rechte Bürgergeld-Empfänger haben

Betroffene können beim Jobcenter ausdrücklich eine schnelle Entscheidung verlangen. Wichtig ist, die finanzielle Situation möglichst genau darzustellen und fehlende Unterlagen rasch nachzureichen. Wer keine Rückmeldung erhält, kann schriftlich an die Bearbeitung erinnern.

In dringenden Fällen besteht außerdem die Möglichkeit, beim Sozialgericht einen Eilantrag zu stellen. Die Gerichte können Jobcenter verpflichten, vorläufig Leistungen auszuzahlen. Besonders dann, wenn Mietschulden, Stromsperren oder fehlendes Geld für Lebensmittel drohen, reagieren Sozialgerichte häufig schnell.

Die Vier-Tage-Regel ist deshalb vor allem ein Signal an die Behörden, existenzsichernde Leistungen nicht unnötig zu verzögern. Bürgergeld soll Menschen in schwierigen Situationen absichern und nicht erst dann greifen, wenn bereits erhebliche Schulden entstanden sind.

Unterschied zwischen regulärer Bearbeitung und Notfall

Situation Vorgehen des Jobcenters Normaler Bürgergeld-Antrag ohne akute Notlage Reguläre Prüfung der Unterlagen und Bearbeitungszeit von mehreren Wochen möglich Akute Mittellosigkeit oder drohende Wohnungslosigkeit Schnelle Prüfung innerhalb weniger Tage und mögliche Vorschusszahlung Fehlende Unterlagen bei dringendem Bedarf Vorläufige Leistungen können trotzdem bewilligt werden Untätigkeit des Jobcenters Eilantrag beim Sozialgericht möglich

Praxisbeispiel

Eine alleinerziehende Mutter verliert kurzfristig ihren Arbeitsplatz und beantragt Bürgergeld. Da das letzte Gehalt bereits verbraucht ist und die nächste Miete fällig wird, legt sie dem Jobcenter aktuelle Kontoauszüge und eine Mahnung des Vermieters vor. Obwohl noch einzelne Unterlagen fehlen, erhält sie wenige Tage später eine vorläufige Zahlung, damit die laufenden Kosten gedeckt bleiben.

Häufige Fragen zur Vier-Tage-Regel beim Bürgergeld

Was bedeutet die Vier-Tage-Regel beim Bürgergeld?

Die Vier-Tage-Regel besagt, dass Jobcenter bei akuter finanzieller Not besonders schnell prüfen müssen, ob Bürgergeld, ein Vorschuss oder vorläufige Leistungen ausgezahlt werden können.

Muss jeder Bürgergeld-Antrag innerhalb von vier Tagen bewilligt werden?

Nein. Die Regel betrifft vor allem dringende Fälle, in denen Antragsteller nachweislich mittellos sind und nicht wochenlang auf eine Entscheidung warten können.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter nicht reagiert?

Betroffene sollten schriftlich auf ihre akute Notlage hinweisen und eine schnelle Entscheidung oder einen Vorschuss verlangen. In besonders dringenden Fällen kann ein Eilantrag beim Sozialgericht gestellt werden.

Welche Nachweise helfen bei einer schnellen Bearbeitung?

Hilfreich sind aktuelle Kontoauszüge, Mietforderungen, Mahnungen, Kündigungen, Nachweise über fehlendes Einkommen oder Unterlagen zu drohenden Strom- oder Mietrückständen.

Kann das Jobcenter auch zahlen, wenn noch Unterlagen fehlen?

Ja. Wenn ein Anspruch wahrscheinlich besteht und eine Notlage vorliegt, können Jobcenter vorläufige Leistungen oder einen Vorschuss zahlen, auch wenn noch nicht alle Unterlagen abschließend geprüft wurden.

Gilt die Vier-Tage-Regel auch bei Weiterbewilligungsanträgen?

Sie kann auch dort wichtig werden, wenn durch eine verzögerte Bearbeitung eine akute finanzielle Notlage entsteht. Entscheidend ist, ob Betroffene ohne schnelle Zahlung ihren Lebensunterhalt nicht sichern können.