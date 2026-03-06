Mütterrente III: Ab diesem Jahr können Millionen Rentner rückwirkend mehr Rente bekommen

Lesedauer 3 Minuten

Viele Rentnerinnen und Rentner hoffen auf ein Plus bei der Rente, weil die geplante „Mütterrente III“ Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder ausweiten soll. Nach aktuellem Stand ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen, aber die politische Richtung ist klar: mehr Anerkennung für Erziehungsarbeit – mit spürbaren Euro-Beträgen in der monatlichen Rente.

Warum das Thema gerade jetzt so wichtig ist

Viele Betroffene haben ihre Rente längst bewilligt bekommen – und können trotzdem noch profitieren, wenn die zusätzliche Kindererziehungszeit später automatisch nachgetragen wird. Genau deshalb ist „rückwirkend“ das Schlüsselwort: Es geht nicht nur um künftige Renten, sondern um Nachzahlungen, falls die Umsetzung erst später technisch möglich wird.

Was ist die Mütterrente überhaupt?

Die „Mütterrente“ ist keine eigene Rentenart, sondern eine bessere Bewertung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Zeiten zählen wie Pflichtbeiträge und erhöhen die Rente über zusätzliche Entgeltpunkte. Eltern können die Zeiten auch untereinander zuordnen – nicht nur Mütter profitieren.

Was ändert sich mit der Mütterrente III konkret?

Geplant ist, die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder von bisher bis zu 30 Monaten auf bis zu 36 Monate anzuheben. Praktisch bedeutet das: pro betroffenem Kind käme ein halbes Jahr Erziehungszeit hinzu, also ein zusätzlicher halber Entgeltpunkt.

Ziel ist die Gleichstellung mit Eltern von ab 1992 geborenen Kindern, für die bis zu 36 Monate anerkannt werden.

Wie viel Geld kann das monatlich ausmachen?

Ein halbes Jahr Kindererziehungszeit entspricht einem halben Rentenpunkt und hat nach aktuellem Stand einen Wert von 20,40 Euro pro Monat. Dieser Wert kann sich durch Rentenanpassungen verändern, weshalb der genaue Betrag zum Startzeitpunkt noch nicht sicher vorhergesagt werden kann.

Entscheidend ist aber: Pro vor 1992 geborenem Kind kann es um ungefähr diese Größenordnung monatlich gehen.

Ein ausführliches Beispiel: Susanne und die Mütterrente III

Susanne ist 67 Jahre alt und bezieht seit zwei Jahren eine Regelaltersrente. Sie hat zwei Kinder, beide vor 1992 geboren, und ihre Kindererziehungszeiten sind bereits im Rentenkonto gespeichert und bei der Rentenberechnung berücksichtigt.

Mit der Mütterrente III würde Susanne voraussichtlich für jedes dieser Kinder zusätzlich ein halbes Jahr anerkannt bekommen – zusammen also ein ganzer zusätzlicher Entgeltpunkt.

Was das Beispiel in Euro bedeutet

Ein zusätzlicher Entgeltpunkt entspricht zwei halben Rentenpunkten und läge beim heutigen Wert rechnerisch bei rund 40,80 Euro mehr Rente pro Monat. Auf ein Jahr gerechnet wären das rund 489,60 Euro, solange sich der Rentenwert nicht ändert und keine Anrechnung in anderen Systemen greift.

Ob Susanne eine Nachzahlung bekommt, hängt davon ab, ab wann die Reform gilt und ob die Auszahlung – wie diskutiert – erst später technisch umgesetzt wird.

Wird die Mütterrente III automatisch gezahlt oder muss man sie beantragen

Nach dem vorliegenden Entwurf soll die Auszahlung weitgehend automatisch erfolgen. Wer bereits Rente bezieht, müsste grundsätzlich keinen Antrag stellen, sofern die Kindererziehungszeiten schon im Konto erfasst sind. Wer noch keine Rente bezieht, bekommt die Prüfung spätestens im Rahmen der Kontenklärung oder bei Rentenantragstellung.

Wann könnte die Mütterrente III kommen und warum ist von „rückwirkend“ die Rede

Nach der derzeitigen Planung will die Politik die Mütterrente III zum 1. Januar 2027 einführen. Weil die technische Umsetzung sehr aufwendig ist, wird aber damit gerechnet, dass die tatsächliche Auszahlung möglicherweise erst 2028 startet – dann ggf. mit Nachzahlung für die Zeit ab Inkrafttreten.

Genau dieses „später ausgezahlt, aber ab früher geltend“ ist der Kern der rückwirkenden Hoffnung.

Wird das Plus auf Grundsicherung, Wohngeld oder Witwenrente angerechnet

Ja, das kann passieren, weil es sich rentenrechtlich um höhere gesetzliche Rente handelt. Wer Grundsicherung im Alter oder Wohngeld erhält, muss damit rechnen, dass höhere Rente ganz oder teilweise gegengerechnet wird. Auch bei einer Witwen- oder Witwerrente kann sich eine höhere eigene Rente auswirken, weil sie dort als Einkommen eine Rolle spielen kann.

Ist die „Mütterrente“ eine eigenständige Rente?

Nein, die Mütterrente ist keine separate Rente, die zusätzlich „ausgezahlt“ wird wie ein eigener Rentenbescheid. Es geht um zusätzliche Kindererziehungszeiten, die in die bestehende Rentenberechnung eingehen und damit den monatlichen Zahlbetrag erhöhen. Das Plus erscheint also in der normalen Rentenzahlung.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wer kann überhaupt von der Mütterrente III profitieren?

Vor allem Rentnerinnen und Rentner (oder künftige Rentner), deren Kinder vor 1992 geboren wurden und bei denen Kindererziehungszeiten rentenrechtlich anerkannt werden können.

Wie hoch ist der Vorteil pro Kind ungefähr?

Geplant ist ein halbes Jahr zusätzlich pro Kind, das etwa einem halben Entgeltpunkt entspricht; nach heutigem Wert wären das rund 20,40 Euro monatlich pro Kind.

Muss ich einen Antrag stellen?

Nach dem aktuellen Entwurfsstand soll vieles automatisch laufen, besonders wenn Kindererziehungszeiten bereits im Rentenkonto gespeichert sind.

Kann es eine Nachzahlung geben?

Ja, wenn die Reform zu einem Stichtag gelten soll, die technische Auszahlung aber später startet, ist nach derzeitiger Diskussion eine rückwirkende Auszahlung möglich.

Kann das Plus am Ende „verpuffen“?

Bei Grundsicherung oder anderen bedarfsabhängigen Leistungen kann eine höhere Rente angerechnet werden; dann steigt zwar formal die Rente, aber nicht zwingend das frei verfügbare Geld.

Fazit

Die Mütterrente III kann für viele Rentner spürbar sein – häufig im Bereich von rund 20 Euro pro vor 1992 geborenem Kind und Monat, je nach Rentenwert. Entscheidend wird sein, ob und wann die Reform tatsächlich Gesetz wird und ob es bei einer späteren technischen Auszahlung zu Nachzahlungen kommt.

Wer unsicher ist, sollte vor allem prüfen, ob die Kindererziehungszeiten im Rentenkonto korrekt gespeichert sind – denn darauf baut die automatische Umsetzung auf.