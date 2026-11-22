Mitten in der Heizsaison steigen für Millionen Mieter die Energiepreise. Ein Haushalt im Einfamilienhaus, der im Jahr 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht und von einer der angekündigten Erhöhungen betroffen ist, muss laut Verivox bei gleichem Verbrauch im Schnitt mit rund 370 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen.

Ob der eigene Tarif um 50, 180 oder 370 Euro teurer wird, lässt sich mit dem Schreiben des Versorgers und der letzten Jahresabrechnung ausrechnen. Wer wechseln will, sollte zugleich auf das Datum achten, ab dem der neue Preis gilt.

Gas im Schnitt 14 Prozent teurer, Strom 8 Prozent

Für Dezember 2026 bis Februar 2027 hat das Vergleichsportal Verivox 329 angekündigte Preiserhöhungen bei Strom und 361 bei Gas ausgewertet. Die Zahlen beziehen sich auf die örtliche Grundversorgung, also den Standardtarif für Haushalte ohne gesondert vereinbarten Liefervertrag.

Angekündigte Preiserhöhungen in der Grundversorgung laut Verivox Energie Angekündigte Erhöhungen Durchschnittliches Plus Geschätzt betroffene Haushalte Mehrkosten im Modellhaushalt Strom 329 8 Prozent 3,7 Millionen 128 Euro im Jahr bei 4.000 kWh Gas 361 rund 14 Prozent 1,9 Millionen 370 Euro im Jahr bei 20.000 kWh

Die beiden Haushaltszahlen können sich überschneiden, weil ein Haushalt sowohl beim Strom als auch beim Gas von einer Erhöhung betroffen sein kann. Auch bei demselben Versorger können Grundversorgung und Sondertarife unterschiedliche Preise und Änderungstermine haben.

Warum die höheren Einkaufspreise erst jetzt ankommen

Versorger beschaffen Strom und Gas häufig im Voraus. Steigende Großhandelspreise schlagen deshalb verzögert auf die Haushaltstarife durch, wenn günstigere Beschaffungsverträge auslaufen oder neue Mengen zu höheren Preisen eingekauft werden müssen.

Verivox nennt gestiegene Beschaffungskosten und höhere Netzentgelte als Gründe für die angekündigten Erhöhungen. Wie stark sich beides im Einzelfall auswirkt, hängt vom Tarif und vom Netzgebiet ab.

Was die geplante Stromsteuersenkung ausgleichen könnte

Die Regierungskoalition plant, die Stromsteuer für Privathaushalte zum 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde zu senken. Nach der Ankündigung der Bundesregierung soll die Entlastung zunächst bis Ende 2027 gelten.

Bei 4.000 Kilowattstunden ergäben sich rechnerisch rund 93 Euro weniger im Jahr inklusive Mehrwertsteuer, wenn die Senkung wie geplant kommt und der Versorger sie vollständig weitergibt. Von den 128 Euro Mehrkosten des Strom-Modellhaushalts blieben unter diesen Annahmen rund 35 Euro übrig.

So rechnen Sie mit den Preisen aus dem Brief

Der Arbeitspreis bestimmt, was jede verbrauchte Kilowattstunde kostet, und der Grundpreis fällt unabhängig vom Verbrauch an. Für den Jahresvergleich multiplizieren Sie Ihren Verbrauch aus der letzten Abrechnung mit dem Arbeitspreis in Euro und addieren den jährlichen Grundpreis.

Ein Haushalt mit 2.500 Kilowattstunden Stromverbrauch zahlt bei 32 Cent je Kilowattstunde und 144 Euro Grundpreis insgesamt 944 Euro im Jahr. Steigt der Arbeitspreis auf 36 Cent und der Grundpreis auf 156 Euro, werden daraus 1.056 Euro und damit 112 Euro mehr bei gleichem Verbrauch.

Vergleichen Sie Angebote möglichst auch ohne Neukundenbonus, damit Sie sehen, was der Tarif nach dem ersten Jahr kostet. Schauen Sie bei einer Preisgarantie nach, ob sie auch Netzentgelte, Steuern und Umlagen umfasst.

Welche Frist beim Anbieterwechsel gilt

In der Grundversorgung dürfen neue Preise zum Monatsbeginn wirksam werden, wenn der Anbieter sie mindestens sechs Wochen vorher öffentlich bekannt macht. Gleichzeitig muss er die Kunden per Brief informieren und die Änderung auf seiner Internetseite veröffentlichen. Siehe auch: § 5 StromGVV und § 5 GasGVV.

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Wer wegen der Erhöhung zum Stichtag kündigen will, kann das ohne Einhaltung der regulären Kündigungsfrist tun. Geht der neue Preis am 1. Januar in Kraft, muss die Sonderkündigung vorher beim bisherigen Versorger eingehen.

Die Bundesnetzagentur empfiehlt, die Sonderkündigung selbst zu erklären und sich auf den konkreten Änderungstermin zu beziehen. Lassen Sie sich den Kündigungstermin und vom neuen Anbieter den Lieferbeginn bestätigen.

Wann Mieter die Gaspreiserhöhung zu spüren bekommen

Wer Heizgas über einen eigenen Liefervertrag bezieht, etwa für eine Gasetagenheizung, kann seinen Tarif selbst wechseln. Kauft der Vermieter das Gas für die gemeinsame Heizanlage ein, können höhere Kosten über die Heizkostenabrechnung bei den Mietern ankommen.

Sind Vorauszahlungen vereinbart, können Vermieter und Mieter diese nach einer Abrechnung per Erklärung in Textform auf eine angemessene Höhe anpassen. Wer eine Erhöhung erhält, sollte deshalb prüfen, auf welche Abrechnung sie sich stützt und wie hoch der neue Betrag ausfällt.

Wann Jobcenter oder Sozialamt höhere Kosten übernehmen können

Gewöhnlicher Haushaltsstrom für Licht, Kühlschrank oder Waschmaschine wird bei Grundsicherungsgeld und Sozialhilfe aus dem Regelbedarf bezahlt. Steigt der Abschlag für diesen Strom, erhöht sich die Leistung deshalb in der Regel nicht.

Angemessene Heizkosten zählen zu den Kosten für Unterkunft und Heizung. Wer bereits Leistungen bezieht und für Heizgas künftig mehr vorauszahlen soll, kann den neuen Abschlagsplan beim Amt einreichen und beantragen, dass es den höheren Bedarf ab dem Änderungsmonat berücksichtigt.

Auch wer bislang ohne Leistungen auskommt, kann durch eine hohe Heizkostennachzahlung im Fälligkeitsmonat hilfebedürftig werden. Das Amt prüft dann unter anderem Einkommen, Vermögen und die Höhe der Heizkosten.

Praxisbeispiel

Eine Rentnerin mit Grundsicherung im Alter verbraucht 12.000 Kilowattstunden Heizgas im Jahr. Ihr Versorger erhöht den Arbeitspreis um 1,5 Cent je Kilowattstunde und lässt den Grundpreis gleich, sodass sie bei unverändertem Verbrauch 180 Euro mehr im Jahr zahlt.

Zugleich steigt ihr Abschlag für gewöhnlichen Haushaltsstrom um acht Euro im Monat. Den neuen Abschlagsplan für Heizgas reicht sie beim Sozialamt zur Prüfung ein, während sie das Plus beim Haushaltsstrom aus dem Regelbedarf bestreiten muss.

Drei Fragen und Antworten

Kann ich meinen Grundversorgungstarif auch ohne Preiserhöhung kündigen?

Ja. Für die reguläre Kündigung von Strom- und Gasgrundversorgungsverträgen gilt eine Frist von zwei Wochen. § 20 StromGVV und § 20 GasGVV

Gilt für meinen Sondertarif dieselbe Ankündigungsfrist?

Bei Sonderverträgen müssen Versorger Haushaltskunden über Preisänderungen grundsätzlich spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden informieren. Bei einer Preisänderung besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht zum Änderungstermin.

Bis wann sollte ich bei einer Heizkostennachzahlung Hilfe beantragen?

Wenn Sie bisher keine entsprechenden Leistungen beziehen, wenden Sie sich spätestens im Monat der Fälligkeit mit der Abrechnung an das Jobcenter oder Sozialamt. Beziehen Sie bereits Leistungen, reichen Sie die vollständige Abrechnung zeitnah bei der zuständigen Stelle ein. Lesen Sie auch: Was das Jobcenter bei Heizkostennachzahlungen prüfen muss