Mietrecht: 1.440 Euro Nebenkosten vorausgezahlt – Vermieterin verweigert aber Belegeinsicht

Ein früherer Mieter hatte für ein Abrechnungsjahr 1.440 Euro Betriebskostenvorauszahlungen geleistet. Sein Interesse an der verlangten Belegeinsicht bewertete das Landgericht im Berufungsverfahren trotzdem nur mit 360 Euro.

Der Bundesgerichtshof hielt diese Schätzung in einem am 9. September 2026 veröffentlichten Beschluss für rechtlich vertretbar. Damit blieb dem Mieter die Berufung gegen die Entscheidung des Amtsgerichts versperrt.

Wichtig ist: Der BGH hat den Anspruch auf Belegeinsicht nicht verneint. Er entschied auch nicht, dass Einsichtsklagen immer mit einem Viertel der möglichen Rückforderung bewertet werden müssen.

Warum die Berufung an 360 Euro scheiterte

Der Kläger war Mieter einer Wohnung in Leipzig und zahlte für das Jahr 2019 insgesamt 1.440 Euro Betriebskostenvorauszahlungen. Die Abrechnung vom 11. Dezember 2020 wies zusätzlich eine Nachforderung von 1.382,63 Euro aus.

Die Vermieterin verfolgte diese Nachforderung später nicht weiter. Im Jahr 2024 klagte der inzwischen ausgezogene Mieter auf Einsicht in die Originalbelege und auf weitere Auskünfte zu einzelnen Kostenpositionen.

Das Amtsgericht Leipzig wies die Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig ab. Es sah also kein ausreichendes Bedürfnis für gerichtlichen Rechtsschutz.

Das Landgericht Leipzig verwarf die Berufung, weil der erforderliche Wert des Beschwerdegegenstands nicht erreicht war.

Der Bundesgerichtshof verwarf anschließend auch die Rechtsbeschwerde als unzulässig. Nach seiner Einschätzung war die Schätzung von 360 Euro im Rahmen des gerichtlichen Ermessens nicht zu beanstanden.

Warum 1.440 Euro nicht vollständig als Beschwer zählten

Mit einer Klage auf Auskunft oder Belegeinsicht verlangt ein Mieter noch keine Rückzahlung. Die Unterlagen sollen zunächst klären, ob ein Zahlungsanspruch besteht und in welcher Höhe er geltend gemacht werden kann.

Deshalb wird eine vorbereitende Auskunftsklage regelmäßig niedriger bewertet als der mögliche spätere Zahlungsanspruch. Nach der vom BGH bestätigten Rechtsprechung kommt häufig ein Anteil zwischen einem Zehntel und einem Viertel in Betracht.

Die genaue Bewertung hängt von den Umständen des einzelnen Verfahrens ab. Je weniger der Kläger über die Tatsachen weiß, die er für seinen späteren Anspruch benötigt, desto höher kann das Gericht den Anteil ansetzen.

Das Landgericht verwendete im Leipziger Verfahren mit einem Viertel bereits den oberen Wert dieser üblichen Spanne. Das ergab einen Beschwerdewert von 360 Euro und damit weniger als die damals erforderlichen 600 Euro.

Aus dieser Berechnung folgt nicht, dass der Mieter tatsächlich 1.440 Euro zurückverlangen konnte. Die Summe wurde lediglich verwendet, um sein wirtschaftliches Interesse an den verlangten Auskünften zu bestimmen.

Warum die Nachforderung von 1.382,63 Euro nicht mitzählte

Die Nachforderung hätte das wirtschaftliche Interesse des Mieters erhöhen können, wenn er weiterhin mit einer Inanspruchnahme hätte rechnen müssen. Nach den Feststellungen des Landgerichts war das hier nicht der Fall.

Die Vermieterin verlangte den Betrag nicht mehr. Es gab auch keine Hinweise darauf, dass sie die Forderung später zur Aufrechnung verwenden wollte.

Das Gericht durfte den Betrag deshalb bei der Beschwer unberücksichtigt lassen. Wird eine Nachforderung dagegen weiterhin verlangt oder zur Aufrechnung gestellt, kann sie sich auf die Bewertung auswirken.

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Der BGH prüfte den Beschwerdewert und nicht den Streitwert

Streitwert und Wert des Beschwerdegegenstands werden im Alltag häufig gleichgesetzt. Im BGH-Verfahren ging es jedoch darum, wie stark der Mieter durch die Entscheidung des Amtsgerichts wirtschaftlich belastet war.

Das Berufungsgericht muss diesen Wert selbst schätzen und ist dabei nicht an eine erstinstanzliche Streitwertfestsetzung gebunden. Es muss alle erkennbaren Umstände des Falls berücksichtigen.

Nach § 511 Absatz 3 ZPO muss der Berufungskläger den erforderlichen Wert glaubhaft machen. Das Berufungsgericht darf das Rechtsmittel aber nicht allein deshalb verwerfen, weil diese Glaubhaftmachung unzureichend ist.

Vielmehr muss es den Wert anhand seiner Erfahrung, der bekannten Tatsachen und des Vortrags der Beteiligten selbst schätzen. Mieter sollten deshalb genau erklären, welchen Zahlungsanspruch die Belegeinsicht vorbereiten soll und welche Forderung des Vermieters noch im Raum steht.

Heute muss die Beschwer mehr als 1.000 Euro betragen

Nach dem aktuellen § 511 Absatz 2 ZPO ist eine Berufung grundsätzlich nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 1.000 Euro übersteigt. Genau 1.000 Euro reichen nicht aus.

Im Leipziger Verfahren galt noch die frühere Grenze von mehr als 600 Euro. Das Amtsgericht hatte seine Entscheidung bereits am 17. April 2025 getroffen, sodass aufgrund der Übergangsvorschrift in § 47 EGZPO das alte Recht anzuwenden war.

Auch bei einem niedrigeren Beschwerdewert ist eine Berufung möglich, wenn das Amtsgericht sie ausdrücklich zulässt. Es muss die Berufung zulassen, wenn die Sache grundsätzliche Bedeutung hat oder eine Entscheidung zur Fortbildung des Rechts beziehungsweise zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist.

Für Mieter bedeutet die heutige Grenze dennoch eine hohe Hürde. Eine Niederlage vor dem Amtsgericht kann bei einer reinen Belegeinsichtsklage das Ende des Verfahrens sein, obwohl hinter den Unterlagen deutlich höhere Zahlungen stehen.

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Das Recht auf Belegeinsicht bleibt bestehen

Der Beschluss schränkt das Einsichtsrecht von Mietern nicht ein. Nach dem aktuellen § 556 Absatz 4 BGB muss der Vermieter auf Verlangen Einsicht in die Unterlagen gewähren, die der Abrechnung zugrunde liegen.

Der Vermieter darf die Belege elektronisch bereitstellen. Mieter können deshalb nicht in jedem aktuellen Fall darauf bestehen, Papieroriginale persönlich einsehen zu dürfen.

Die elektronischen Unterlagen müssen jedoch vollständig und lesbar sein. Sie müssen eine sachgerechte Prüfung der Betriebskostenabrechnung ermöglichen.

Zur Kontrolle können neben Rechnungen auch Zahlungsnachweise gehören. Weitere Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur Einsicht in Rechnungen und Zahlungsbelege.

Belegeinsicht allein wahrt nicht alle Fristen

Mieter sollten die Einsicht schriftlich oder auf einem anderen nachweisbaren Weg verlangen. Das Schreiben sollte das Abrechnungsjahr und die gewünschten Unterlagen eindeutig benennen.

Daneben müssen Einwendungen gegen die Abrechnung grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach deren Zugang mitgeteilt werden. Das Verlangen nach Belegeinsicht hemmt diese Frist nicht automatisch.

Das bloße Einsichtsverlangen sollte daher nicht als sichere Beanstandung sämtlicher Kostenpositionen behandelt werden. Bereits erkennbare Fehler sollten rechtzeitig bezeichnet und weitere Einwendungen nach der Einsicht zügig ergänzt werden.

Ausführliche Hinweise enthält unser Beitrag zur Zwölfmonatsfrist bei Einwendungen gegen Betriebskosten. Verhindert der Vermieter durch die verweigerte Einsicht eine rechtzeitige Prüfung, kann im Einzelfall die Ausnahme für eine unverschuldete Verspätung greifen. Eine automatische Fristverlängerung entsteht dadurch aber nicht.

Was die Entscheidung für Mieter bedeutet

Der BGH hat keinen pauschalen Abschlag auf Mieterrechte eingeführt. Der Beschluss zeigt aber, dass ein bestehender Anspruch auf Belegeinsicht und der Zugang zu einer weiteren Gerichtsinstanz zwei verschiedene Fragen sind.

Wer eine Klage erwägt, sollte den finanziellen Zweck möglichst schon vor dem Amtsgericht erklären. Soll die Zulässigkeit einer späteren Berufung auf den Beschwerdewert gestützt werden, muss spätestens dort nachvollziehbar dargelegt werden, welcher Zahlungsanspruch mit den Unterlagen geprüft werden soll.

Weiterhin erhobene Nachforderungen, mögliche Guthaben und konkrete Auffälligkeiten in der Abrechnung sollten ebenfalls beschrieben und soweit möglich belegt werden.

Bei hohen Nachforderungen oder unklarer Verjährung kann eine Beratung durch einen Mieterverein, eine Verbraucherzentrale oder einen Fachanwalt für Mietrecht sinnvoll sein. Das gilt besonders, bevor Zahlungen zurückgehalten oder gerichtliche Schritte eingeleitet werden.

Beispiel aus der Praxis: 800 Euro möglicher Anspruch, aber nur 200 Euro Beschwer

Frau Berger hat für ein Abrechnungsjahr 2.400 Euro vorausgezahlt. Nach einer ersten Prüfung kann sie einen möglichen Rückzahlungsanspruch von 800 Euro nachvollziehbar darlegen, benötigt für die weitere Prüfung aber die Belege des Vermieters.

Der Vermieter verweigert die Einsicht, und Frau Berger klagt auf Gewährung der Belegeinsicht. Weist das Amtsgericht die Klage ab und setzt das Berufungsgericht ein Viertel des möglichen Anspruchs von 800 Euro an, beträgt ihre Beschwer 200 Euro.

Die gesamten Vorauszahlungen von 2.400 Euro werden nicht automatisch zum Beschwerdewert. Nach heutigem Recht wäre die Berufung wegen der Wertgrenze grundsätzlich ausgeschlossen, sofern das Amtsgericht sie nicht zugelassen hat.

Das Beispiel zeigt nur eine mögliche Berechnung. Welcher Anteil angesetzt wird, hängt immer von den Tatsachen des einzelnen Verfahrens ab.

Fragen und Antworten zur Belegeinsicht und zum Beschwerdewert

Hat der BGH dem Mieter die Belegeinsicht verweigert?

Nein. Der BGH entschied über die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde und die Bewertung der Beschwer. Ob das Amtsgericht die Einsichtsklage inhaltlich zu Recht abgewiesen hatte, war nicht Gegenstand der Entscheidung.

Werden Einsichtsklagen immer mit einem Viertel bewertet?

Nein. Bei vorbereitenden Auskunftsansprüchen wird häufig ein Zehntel bis ein Viertel des möglichen Hauptanspruchs angesetzt. Die genaue Schätzung hängt von den Umständen des Falls ab.

Warum zählte die Nachforderung von 1.382,63 Euro nicht mit?

Die Vermieterin verfolgte die Nachforderung nicht mehr. Dem Mieter drohten nach den gerichtlichen Feststellungen weder eine spätere Inanspruchnahme noch eine Aufrechnung.

Ab welchem Betrag ist heute eine Berufung möglich?

Ohne ausdrückliche Zulassung durch das Amtsgericht muss der Wert des Beschwerdegegenstands mehr als 1.000 Euro betragen. Genau 1.000 Euro überschreiten die gesetzliche Grenze nicht.

Darf der Vermieter die Belege elektronisch bereitstellen?

Ja. § 556 Absatz 4 BGB erlaubt die elektronische Bereitstellung. Die Unterlagen müssen aber vollständig, lesbar und für eine sachgerechte Prüfung geeignet sein.

Stoppt das Verlangen nach Belegeinsicht die Einwendungsfrist?

Darauf sollten sich Mieter nicht verlassen. Erkennbare Einwendungen sollten innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang der Abrechnung mitgeteilt und nach der Einsicht bei Bedarf ergänzt werden.

Quellen

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 18. August 2026, VIII ZB 82/25; § 511 ZPO; § 47 EGZPO; § 556 BGB.