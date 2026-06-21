Merkzeichen G, aG, H, B, RF: Welcher Eintrag im Schwerbehindertenausweis bringt wirklich was?

Der Schwerbehindertenausweis ist für viele Menschen mehr als ein amtlicher Nachweis. Er kann im Alltag konkrete Entlastungen bringen, etwa beim Parken, im öffentlichen Nahverkehr, bei der Kfz-Steuer oder beim Rundfunkbeitrag. Entscheidend ist dabei nicht allein der Grad der Behinderung, sondern auch, welche Merkzeichen im Ausweis stehen.

Gerade die Einträge G, aG, H, B und RF sorgen häufig für Fragen. Manche bringen spürbare finanzielle Vorteile, andere helfen vor allem in bestimmten Alltagssituationen. Ein pauschales „bestes“ Merkzeichen gibt es deshalb nicht. Der tatsächliche Nutzen hängt stark davon ab, ob jemand Auto fährt, öffentliche Verkehrsmittel nutzt, auf Begleitung angewiesen ist oder wegen seiner Einschränkungen kaum an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann.

Was Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis bedeuten

Merkzeichen weisen besondere gesundheitliche Beeinträchtigungen nach. Sie werden zusätzlich zum Grad der Behinderung im Schwerbehindertenausweis eingetragen. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen berechtigen sie zu bestimmten Nachteilsausgleichen.

Diese Nachteilsausgleiche entstehen jedoch nicht automatisch in jeder Lebenslage. Viele Leistungen müssen zusätzlich beantragt werden. Dazu gehören etwa die Wertmarke für den öffentlichen Personenverkehr, die Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag oder die Vergünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer.

Merkzeichen G: Alltagshilfe für Menschen mit erheblicher Gehbehinderung

Das Merkzeichen G steht für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Es betrifft Menschen, die sich wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nur eingeschränkt im öffentlichen Raum fortbewegen können. Für viele Betroffene ist G der erste wichtige Eintrag, weil er mehrere praktische Möglichkeiten eröffnet.

Besonders relevant ist das Merkzeichen G für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr. Dafür reicht der Ausweis allein aber nicht aus. In der Regel wird zusätzlich ein Beiblatt mit gültiger Wertmarke benötigt.

Auch bei der Kfz-Steuer kann G eine finanzielle Entlastung bringen. Der Zoll weist darauf hin, dass für Fahrzeuge schwerbehinderter Menschen je nach Merkzeichen eine Steuerbefreiung oder eine Ermäßigung um 50 Prozent möglich ist. Bei G geht es in der Praxis meist um die Ermäßigung, wobei die jeweiligen Voraussetzungen genau geprüft werden.

Der Nutzen von G ist deshalb breit, aber nicht immer spektakulär. Wer regelmäßig Bus und Bahn fährt oder ein eigenes Auto nutzt, kann spürbar profitieren. Wer dagegen kaum mobil ist oder weder Auto noch Nahverkehr nutzt, hat von diesem Eintrag weniger.

Merkzeichen aG: Hoher praktischer Wert beim Parken und Autofahren

Das Merkzeichen aG steht für außergewöhnliche Gehbehinderung. Es wird nur bei besonders schweren Mobilitätseinschränkungen vergeben. Für Menschen, die auf kurze Wege angewiesen sind, kann dieser Eintrag im Alltag sehr viel verändern.

Der bekannteste Vorteil ist der Zugang zum blauen EU-Parkausweis für Menschen mit Behinderung. Dieser Parkausweis muss zusätzlich bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Erst mit diesem Parkausweis dürfen die besonders gekennzeichneten Behindertenparkplätze genutzt werden.

Die BIH beschreibt außerdem weitere Parkerleichterungen, etwa in bestimmten Halteverbotsbereichen oder bei Parkzeiten, wenn die jeweilige Regelung greift. Für Menschen, die ohne nahen Parkplatz kaum Arzttermine, Einkäufe oder Behördenwege schaffen, ist aG oft einer der folgenreichsten Einträge.

Auch bei der Kfz-Steuer kann aG deutlich mehr bringen als G. Nach den Informationen des Zolls kommt bei bestimmten Merkzeichen eine vollständige Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer in Betracht. Dadurch kann aG nicht nur Mobilität erleichtern, sondern auch laufende Kosten senken.

Merkzeichen H: Besonders starke Entlastung bei Hilflosigkeit

Das Merkzeichen H steht für Hilflosigkeit. Es wird Menschen zuerkannt, die für gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Alltag in erheblichem Umfang auf fremde Hilfe angewiesen sind. Dazu können etwa Anziehen, Körperpflege, Essen, Orientierung oder andere alltägliche Abläufe gehören.

H kann zu besonders weitreichenden Nachteilsausgleichen führen. Dazu zählen Vorteile bei der unentgeltlichen Beförderung und je nach Fall auch steuerliche Entlastungen. Für Betroffene und Angehörige ist dieser Eintrag häufig deutlich wichtiger als es der einzelne Buchstabe im Ausweis vermuten lässt.

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Im öffentlichen Personenverkehr ist H vor allem deshalb bedeutsam, weil hilflose Menschen bei der Wertmarke unter bestimmten Voraussetzungen von der Eigenbeteiligung befreit sein können. Zudem kann H im Zusammenspiel mit weiteren Einträgen den Alltag von Familien, Pflegepersonen und betreuenden Angehörigen erleichtern.

In der Praxis ist H oft besonders wertvoll, wenn hohe Unterstützungsbedarfe dauerhaft bestehen. Der Eintrag ist aber auch an strenge Voraussetzungen gebunden. Eine sorgfältige ärztliche Dokumentation ist bei Antrag oder Widerspruch daher sehr wichtig.

Merkzeichen B: Kostenloser Begleiter statt eigener Geldvorteil

Das Merkzeichen B bedeutet, dass die Mitnahme einer Begleitperson erforderlich ist. Es wird vergeben, wenn ein Mensch wegen seiner Behinderung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig fremde Hilfe benötigt. Nach Darstellung der BIH setzt B in der Regel voraus, dass zugleich etwa G, Gl oder H vorliegt.

Der finanzielle Vorteil entsteht meist nicht direkt bei der betroffenen Person, sondern bei der Begleitperson. Diese kann im Nah- und teils auch im Fernverkehr kostenlos mitfahren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Für Menschen, die ohne Hilfe nicht sicher reisen können, ist das ein erheblicher praktischer Gewinn.

B bringt besonders viel, wenn regelmäßig Arzttermine, Therapien, Behördenwege oder längere Fahrten anstehen. Ohne diesen Eintrag müssten Begleitpersonen häufig eigene Fahrkarten kaufen. Gerade bei wiederkehrenden Fahrten kann das ins Geld gehen.

Wer dagegen selten begleitet reist, merkt den Vorteil weniger. Das Merkzeichen ist daher kein klassischer Spar-Eintrag für jeden Tag, sondern ein Schutz vor zusätzlichen Kosten, wenn Unterstützung unterwegs notwendig ist.

Merkzeichen RF: Kleinerer Geldvorteil, aber klare Entlastung

Das Merkzeichen RF betrifft den Rundfunkbeitrag. Es kommt für Menschen in Betracht, die wegen ihrer Behinderung dauerhaft nicht oder nur stark eingeschränkt an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen können. Auch bestimmte seh- oder hörbehinderte Menschen können betroffen sein.

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Mit RF kann eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags beantragt werden. Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice nennt für Menschen mit Merkzeichen RF derzeit einen Drittelbeitrag von monatlich 6,12 Euro. Die Ermäßigung wird nicht automatisch gewährt, sondern muss beantragt werden.

Der Nutzen von RF ist finanziell überschaubar, aber zuverlässig. Anders als Park- oder Begleitregelungen hängt er nicht davon ab, ob jemand mobil ist oder reist. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann dauerhaft beim monatlichen Beitrag entlastet werden.

RF wird jedoch häufig überschätzt. Es bedeutet in der Regel keine vollständige Befreiung allein wegen Schwerbehinderung. Eine vollständige Befreiung kann aus anderen Gründen möglich sein, etwa bei bestimmten Sozialleistungen oder bei besonderen Fallgruppen.

Vergleich: Welches Merkzeichen bringt im Alltag am meisten?

Merkzeichen Praktischer Nutzen G Hilft vor allem bei Mobilität, Nahverkehr und möglicher Kfz-Steuerermäßigung. Für viele Betroffene ein wichtiger Einstieg in mehrere Nachteilsausgleiche. aG Sehr wertvoll bei schweren Gehproblemen, weil Behindertenparkplätze und weitere Parkerleichterungen den Alltag deutlich erleichtern können. H Besonders bedeutsam bei hohem Hilfebedarf, weil mehrere Entlastungen möglich sind und Angehörige im Alltag indirekt profitieren können. B Vor allem nützlich, wenn regelmäßig eine Begleitperson bei Fahrten gebraucht wird. Der Vorteil liegt in der kostenlosen Mitnahme der Begleitung. RF Finanziell kleiner, aber dauerhaft wirksam. Der Rundfunkbeitrag sinkt bei bewilligter Ermäßigung auf den Drittelbeitrag.

Warum der Grad der Behinderung allein nicht reicht

Viele Menschen gehen davon aus, dass ein hoher Grad der Behinderung automatisch zu den besten Nachteilsausgleichen führt. Das ist ein Missverständnis. Für viele konkrete Vorteile sind die Merkzeichen wichtiger als die bloße Zahl auf dem Ausweis.

Ein GdB von 80 ohne passendes Merkzeichen kann im Alltag weniger bewirken als ein niedrigerer GdB mit einem zutreffenden Eintrag. Wer etwa stark gehbehindert ist, braucht für Park- oder Mobilitätsvorteile nicht nur einen hohen GdB, sondern die passende Feststellung der Mobilitätseinschränkung. Die Prüfung richtet sich nach medizinischen und rechtlichen Vorgaben, unter anderem nach der Versorgungsmedizin-Verordnung.

Deshalb sollten Betroffene ihren Bescheid genau lesen. Wenn eine erhebliche Einschränkung anerkannt wurde, aber kein passendes Merkzeichen vergeben wurde, kann eine Prüfung sinnvoll sein. Gegen einen Bescheid kann innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch eingelegt werden.

Was bei der Antragstellung wichtig ist

Merkzeichen werden nicht danach vergeben, welcher Vorteil gewünscht wird. Entscheidend sind die gesundheitlichen Voraussetzungen und deren Auswirkungen im Alltag. Deshalb sollte ein Antrag nicht nur Diagnosen nennen, sondern konkrete Einschränkungen beschreiben.

Hilfreich sind ärztliche Befunde, Klinikberichte, Reha-Unterlagen und eine nachvollziehbare Schilderung des täglichen Unterstützungsbedarfs. Bei Mobilitätsfragen sollte erkennbar sein, welche Strecken möglich sind, welche Pausen nötig werden und welche Gefahren unterwegs bestehen. Bei B sollte beschrieben werden, warum die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne Begleitung nicht sicher möglich ist.

Wer den Ausweis bereits hat, kann auch später eine Neufeststellung beantragen. Das ist sinnvoll, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat oder ein Merkzeichen bislang fehlt. Wichtig ist, Veränderungen möglichst gut zu belegen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 62-jährige Frau hat einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB von 80, aber zunächst kein Merkzeichen. Wegen einer schweren Lungenerkrankung und zusätzlicher Gelenkbeschwerden schafft sie nur kurze Strecken, muss häufig stehen bleiben und vermeidet öffentliche Wege. Einkäufe und Arzttermine sind für sie ohne Hilfe kaum möglich.

Nach einer erneuten Prüfung erhält sie das Merkzeichen G. Dadurch kann sie die Wertmarke für den Nahverkehr beantragen und zusätzlich prüfen lassen, ob eine Kfz-Steuerermäßigung möglich ist. Für sie bringt der neue Eintrag mehr Alltagshilfe als die reine Erhöhung des GdB, weil er konkrete Mobilitätsvorteile eröffnet.

Wäre ihre Gehfähigkeit noch stärker eingeschränkt, könnte aG noch bedeutsamer sein. Dann käme zusätzlich der blaue Parkausweis in Betracht. Das Beispiel zeigt: Nicht der Buchstabe an sich bringt den Vorteil, sondern seine Passung zur tatsächlichen Lebenssituation.

Fazit: Der beste Eintrag ist der, der zum Alltag passt

Die Frage, welches Merkzeichen „wirklich was bringt“, lässt sich nicht für alle gleich beantworten. Für Autofahrer mit schwerster Gehbehinderung ist aG oft besonders wertvoll. Für Menschen mit hohem Hilfebedarf kann H die größte Entlastung schaffen.

Wer regelmäßig begleitet reisen muss, profitiert stark von B. Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, sollte G, aG oder H in Verbindung mit der Wertmarke genau prüfen. RF bringt zwar weniger Geldersparnis als manche andere Vergünstigung, ist aber ein verlässlicher monatlicher Vorteil.

Am Ende zählt nicht die größtmögliche Zahl an Einträgen, sondern die richtige Anerkennung der tatsächlichen Einschränkungen. Betroffene sollten deshalb nicht nur auf den GdB schauen, sondern auch prüfen, ob die passenden Merkzeichen beantragt und anerkannt wurden.

Fragen und Antworten zum Thema

1. Ist ein Schwerbehindertenausweis ohne Merkzeichen wertlos?

Nein. Auch ohne Merkzeichen kann ein Schwerbehindertenausweis wichtige Vorteile bringen, etwa beim Kündigungsschutz, beim Zusatzurlaub oder bei steuerlichen Pauschbeträgen. Für viele Mobilitäts- und Alltagserleichterungen sind Merkzeichen aber besonders wichtig.

2. Welches Merkzeichen bringt am meisten Geld?

Das hängt vom Einzelfall ab. aG und H können bei Kfz-Steuer, Mobilität und weiteren Nachteilsausgleichen besonders stark wirken. RF bringt dagegen einen klaren, aber kleineren Vorteil beim Rundfunkbeitrag.

3. Darf man mit Merkzeichen aG automatisch auf Behindertenparkplätzen parken?

Nein. Dafür wird zusätzlich der blaue EU-Parkausweis benötigt. Das Merkzeichen aG ist eine wichtige Voraussetzung, ersetzt den Parkausweis aber nicht.

4. Bedeutet Merkzeichen B, dass die betroffene Person kostenlos fährt?

Nicht automatisch. B betrifft vor allem die kostenlose Mitnahme einer Begleitperson. Für die eigene Fahrt können je nach Verkehrsmittel, Ausweis und Wertmarke weitere Regeln gelten.

5. Reicht Merkzeichen RF für eine vollständige Befreiung vom Rundfunkbeitrag?

In der Regel nicht. RF führt meist zu einer Ermäßigung auf den Drittelbeitrag. Eine vollständige Befreiung kann aus anderen Gründen möglich sein, etwa bei bestimmten Sozialleistungen oder besonderen gesundheitlichen Konstellationen.

6. Kann man ein fehlendes Merkzeichen nachträglich beantragen?

Ja. Wenn sich der Gesundheitszustand geändert hat oder ein Merkzeichen aus Sicht der betroffenen Person fehlt, kann eine Neufeststellung beantragt werden. Sinnvoll sind aktuelle ärztliche Unterlagen und eine genaue Beschreibung der Einschränkungen im Alltag.