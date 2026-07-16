Mann will für Bürgergeld-Bezieher spenden aber verlangt seltsames

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Ein Mann bietet dem Verein Sanktionsfrei e.V. eine Spende von 1.000 Euro an. Das Geld soll jedoch nur fließen, wenn Gründerin Helena Steinhaus ihn persönlich anruft.

Als Begründung nennt er ihre „schöne Stimme“ und ihre „Ausstrahlung“. Damit wird aus einer vermeintlichen Hilfe für Bürgergeld-Beziehende ein fragwürdiges Geschäft: Spende gegen persönliche Aufmerksamkeit?

Spende wird an privaten Kontakt geknüpft

Steinhaus veröffentlichte auf X den Screenshot einer E-Mail, in der die Angaben des Absenders geschwärzt sind. Der Mann schreibt, er sei selbst nicht betroffen, aber neugierig.

Er wolle 1.000 Euro spenden, wenn Steinhaus ihn unter einer angegebenen Telefonnummer anrufe. Zunächst solle sie ihm eine SMS schicken, danach werde er das Geld überweisen.

Besonders schlimm ist der Nachsatz: Niemand anderes aus dem Team solle anrufen und vorgeben, Helena Steinhaus zu sein. Damit zeigt der Absender, dass es ihm nicht allein um den guten Zweck geht.

Eine Spende kauft keinen persönlichen Zugang

Wer einen Verein unterstützt, darf erwarten, dass das Geld transparent und entsprechend dem Vereinszweck verwendet wird. Ein Anspruch auf ein privates Gespräch mit einer bestimmten Mitarbeiterin entsteht daraus nicht.

Der Absender verbindet seine Zahlung mit einer Gegenleistung, die nichts mit der Unterstützung von Bürgergeld-Beziehenden zu tun hat. Nicht das Projekt, sondern der persönliche Kontakt zu einer Frau wird zur Bedingung.

Das ist kritisch, weil die Höhe der angekündigten Spende Druck erzeugen kann. Die angesprochene Person soll abwägen, ob sie eine persönliche Grenze aufgibt, damit Menschen in finanzieller Not möglicherweise 1.000 Euro erhalten.

Diese Verantwortung liegt jedoch nicht bei ihr. Der Mann selbst entscheidet, die Hilfe an eine sachfremde Forderung zu knüpfen.

Kompliment und Geld ergeben eine problematische Mischung

Ein Kompliment über eine Stimme oder Ausstrahlung muss für sich genommen nicht übergriffig sein. Problematisch wird es, wenn damit eine finanzielle Bedingung verbunden wird.

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Die Botschaft lautet dann sinngemäß: Ich zahle Geld, wenn du mir persönliche Aufmerksamkeit schenkst. Dadurch entsteht der Eindruck, Nähe oder Erreichbarkeit könnten mit einer Spende erkauft werden.

Öffentliches Engagement bedeutet nicht, dass eine Person für private Gespräche zur Verfügung stehen muss. Auch eine bekannte Vereinsgründerin darf Anfragen ablehnen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.

Der gute Zweck darf kein Druckmittel sein

Gerade gemeinnützige Organisationen sind auf Spenden angewiesen. Deshalb können größere Beträge leicht dazu führen, dass unangemessene Erwartungen aus Höflichkeit oder finanzieller Sorge nicht sofort zurückgewiesen werden.

Doch eine Spende ist keine Eintrittskarte zu einzelnen Beschäftigten. Sie berechtigt weder zu privaten Telefonnummern noch zu exklusiven Gesprächen oder persönlicher Nähe.

Ein Verein darf Geld ablehnen, wenn die Bedingungen nicht zu seiner Arbeit passen oder die Grenzen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verletzen. Das gilt auch dann, wenn die Summe dringend gebraucht wird.

Sachliche Bedingungen wären etwas anderes

Spender können festlegen, dass ihr Geld beispielsweise für Rechtsberatung, einen Nothilfefonds oder bestimmte Projekte verwendet werden soll. Eine solche Zweckbindung bezieht sich auf die Verwendung der Mittel.

Ein persönlicher Anruf der Gründerin hat dagegen keinen Bezug zur Vereinsarbeit. Die Bedingung dient allein dem Wunsch des Absenders nach einem individuellen Kontakt.

Nachvollziehbar Kritisch Nachfragen, wofür die Spende verwendet wird Geld nur gegen ein persönliches Telefonat anbieten Die Zahlung für ein Hilfsprojekt bestimmen Eine bestimmte Mitarbeiterin zur Bedingung machen Über offizielle Vereinswege kommunizieren Exklusive oder private Erreichbarkeit erwarten

Fazit

Die angekündigten 1.000 Euro könnten Menschen im Bürgergeld-Bezug helfen. Das rechtfertigt jedoch nicht die Forderung nach persönlichem Zugang zu Helena Steinhaus.

Wer wirklich helfen möchte, kann dies ohne Bedingungen tun. Geld gegen Aufmerksamkeit anzubieten, ist keine selbstlose Spende, sondern ein persönliches Tauschgeschäft auf Kosten eines guten Zwecks.