Krankengeld oder Arbeitslos vor der Rente: Diese 3 Fehler sollte man nicht tun

Wer im letzten Jahr vor der Altersrente krankgeschrieben ist und Krankengeld oder Arbeitslosengeld bekommt, steht in einem gefährlichen Übergang: Eine falsche Unterschrift, ein unbedachter Termin für den Rentenbeginn oder ein verweigerter Reha-Antrag können dazu führen, dass Krankengeld endet, Arbeitslosengeld ruht und die Rente dauerhaft niedriger ausfällt.

In der Praxis sind es hauptsächlich drei Fehler, die Betroffene in den letzten zwölf Monaten vor der Rente teuer bezahlen.

Letztes Jahr vor der Rente: Wenn Krankengeld, Aussteuerung und Rentenbeginn zusammenfallen

Wer länger krank ist, erhält nach der Entgeltfortzahlung Krankengeld. Dieses läuft im Regelfall bis zu 78 Wochen innerhalb einer sogenannten Blockfrist von drei Jahren. Nähern sich diese 78 Wochen dem Ende, droht die Aussteuerung. Viele Betroffene wechseln dann in das Arbeitslosengeld, häufig nach der Nahtlosigkeitsregelung, weil der Gesundheitszustand noch unklar ist und eine Erwerbsminderung im Raum steht.

Nahtlosigkeitsregelung: ALG I trotz Krankheit im letzten Jahr vor der Rente

Parallel dazu rückt die Altersrente näher. Je nach Versicherungsbiografie kommt eine reguläre Altersrente, eine Altersrente für langjährig oder besonders langjährig Versicherte oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Betracht. In dieser Phase treffen Krankenkasse, Agentur für Arbeit und Rentenversicherung mit ihren Schreiben und Empfehlungen aufeinander. Genau hier entstehen typische Fehlentscheidungen, wenn Betroffene vorschnell handeln oder sich unter Druck gesetzt fühlen.

Fehler 1: Zu früher Rentenantrag – wenn Krankengeld und ALG I zu früh wegfallen

Der erste klassische Fehler ist ein zu früher Rentenantrag. Betroffene stellen, oft auf Empfehlung der Krankenkasse oder der Agentur für Arbeit, einen Altersrentenantrag, obwohl noch Anspruch auf Krankengeld oder Arbeitslosengeld I besteht. Der Rentenbeginn wird dann auf einen Zeitpunkt gelegt, ab dem eigentlich noch Lohnersatzleistungen fließen könnten.

Mit Beginn einer Altersrente oder einer Rente wegen voller Erwerbsminderung endet der Anspruch auf Krankengeld. Das gilt auch dann, wenn die Höchstdauer von 78 Wochen noch nicht erreicht ist. Wer den Rentenbeginn zu früh wählt, kappt sich also selbst einen laufenden Anspruch.

Hinzu kommt, dass die Rente häufig deutlich niedriger ausfällt als das bisherige Krankengeld, während gleichzeitig für die Rente Abschläge entstehen, wenn sie vor der regulären Altersgrenze begonnen wird.

Altersrente während Nahtlosigkeits-ALG: Wenn der Anspruch plötzlich ruht

Ähnlich problematisch ist die Situation nach der Aussteuerung. Nach 78 Wochen Krankengeld besteht bei anhaltender Arbeitsunfähigkeit häufig Anspruch auf Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung. Die Agentur für Arbeit zahlt also weiter, während die Erwerbsfähigkeit durch die Rentenversicherung geprüft wird.

Wird in dieser Phase eine Altersrente bewilligt oder beantragt, ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, sobald die Rente beginnt oder als zustehend gilt. In der Folge gehen Monate mit relativ hohem Arbeitslosengeld verloren, die zugleich weiter Rentenansprüche sichern könnten.

Rückwirkende Rentenbewilligung: Versteckte Risiken für das Übergangsjahr

Besonders teuer wird es, wenn die Rente rückwirkend bewilligt wird. Die Agentur für Arbeit kann sich dann gezahltes Arbeitslosengeld von der Rentenversicherung erstatten lassen. Für die Betroffenen ändert sich der Auszahlungsbetrag zwar nicht sofort, aber sie verlieren die Möglichkeit, den Rentenbeginn bewusst zu steuern und mit dem Ende von Krankengeld und Arbeitslosengeld zu koordinieren.

Häufig hätte ein späterer Rentenstart einige Monate mehr Lohnersatz und Beitragszeiten gebracht, ohne dass die Rente dauerhaft niedriger ausgefallen wäre.

Fehler 2: Ungünstiger Rentenbeginn-Monat – Steuer- und Krankenkassenfalle

Der zweite Fehler wirkt auf den ersten Blick unscheinbar: Der Rentenbeginn wird auf einen „passenden“ Monat gelegt, ohne die steuerlichen und krankenversicherungsrechtlichen Folgen durchzurechnen. Dabei entscheidet das Jahr des Rentenbeginns darüber, welcher Prozentsatz der Rente dauerhaft steuerpflichtig ist. Außerdem legt die erste volle Jahresbruttorente den individuellen Rentenfreibetrag für das gesamte weitere Leben fest.

Kommt die Rente in einem Jahr hinzu, in dem bereits hohe Einkünfte aus Arbeit, Abfindung, Krankengeld oder Arbeitslosengeld geflossen sind, summiert sich im Steuerbescheid schnell ein sehr hohes zu versteuerndes Einkommen.

Das kann dazu führen, dass der Steuersatz für dieses Jahr deutlich steigt und ein relevanter Teil der ersten Rentenbezüge direkt in die Einkommensteuer wandert. Wird der Rentenbeginn mitten in ein Jahr mit Abfindung oder hohen Einmalzahlungen gelegt, verschenken Betroffene also oft Geld, das sich durch eine Verlagerung auf den Januar des Folgejahres vermeiden ließe.

Überschneidung von Krankengeld, ALG I und Rente: Steuerfalle Übergangsjahr

Auch bei der Krankenversicherung spielt das Datum eine Rolle. Wer in die Krankenversicherung der Rentner aufgenommen wird, zahlt Beiträge im Wesentlichen auf die gesetzliche Rente. Wer die Voraussetzungen dafür knapp verfehlt, landet in der freiwilligen Versicherung und muss Beiträge auf weitere Einkünfte zahlen.

Die Frage, in welchem Kalenderjahr und zu welchem Zeitpunkt die Rente beginnt, kann beeinflussen, ob die Vorversicherungszeiten erfüllt sind und welche Beitragslast entsteht. Ein falsch gesetzter Monat kann damit nicht nur Steuern, sondern auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge spürbar erhöhen.

Typisch ist der Fall, dass eine Betroffene zum 1. Dezember in Rente geht, obwohl im selben Jahr noch Gehalt, Krankengeld oder eine Abfindung geflossen sind. Für das Finanzamt zählt dann alles zusammen. Die Rente bringt am Jahresende nur wenige zusätzliche Zahlungen, verschlechtert aber bereits die Steuerbilanz.

Gleichzeitig wird der dauerhaft geltende Freibetrag auf Basis der ersten vollen Jahresrente danach berechnet, sodass der eine Monat im Vorjahr die Steuerlast zwar erhöht, den Freibetrag jedoch kaum verbessert. Im Ergebnis entsteht ein Nachteil, den man mit einem Rentenbeginn zum 1. Januar des Folgejahres häufig hätte vermeiden können.

Fehler 3: Verpasste Reha und fehlende Beratung – unnötige Abschläge auf Lebenszeit

Der dritte Fehler ist weniger spektakulär, wirkt aber besonders langfristig: Viele Versicherte verzichten im letzten Jahr vor der Altersrente auf eine Reha oder auf eine ausführliche Beratung bei der Rentenversicherung und bei unabhängigen Beratungsstellen. Dabei gilt im Rentenrecht ausdrücklich das Prinzip „Reha vor Rente“. Ziel ist, Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen und eine Frühverrentung mit Abschlägen zu vermeiden.

Druck in die Erwerbsminderungsrente: Wenn Abschläge automatisch mitwandern

Wer länger krank ist, wird von Krankenkassen und Agentur für Arbeit nicht selten in Richtung Erwerbsminderungsrente gedrängt. Wird diese mit Abschlag bewilligt, gehen bis zu 10,8 Prozent der Rente dauerhaft verloren. Später wird die Erwerbsminderungsrente automatisch in eine Altersrente umgewandelt, die den Abschlag übernimmt. Wer kurz vor der Möglichkeit einer abschlagsfreien Altersrente steht, verliert dadurch jeden Monat Geld – und zwar lebenslang.

DRV-Beratung, Ausgleichszahlungen und Teilrente: Welche Optionen oft übersehen werden

Hinzu kommt, dass viele Gestaltungsmöglichkeiten nur mit rechtzeitiger Beratung genutzt werden können. In der Beratungsstelle der Rentenversicherung lassen sich Szenarien durchrechnen, in denen eine Erwerbsminderungsrente, eine Altersrente für langjährig oder besonders langjährig Versicherte, eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder eine Kombination mit Teilrente und Hinzuverdienst verglichen werden.

Auch die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen zur Minderung von Abschlägen muss frühzeitig geprüft werden. Wer erst unterschreibt und danach nachfragt, hat die wichtigsten Stellschrauben bereits aus der Hand gegeben.

Besonders problematisch wird es, wenn Betroffene weder Reha beantragen noch die eigene Erwerbsfähigkeit klären lassen, sondern direkt in eine vorgezogene Altersrente mit Abschlag wechseln, weil sie sich gesundheitlich erschöpft fühlen.

Manchmal wäre eine Reha geeignet, zumindest eine teilweise Rückkehr ins Arbeitsleben zu ermöglichen oder einen Übergang in eine Teilzeittätigkeit mit ergänzender Rente zu organisieren. Ohne diese Prüfung ist der frühzeitige Rentenbeginn oft die teure Notlösung, die am Ende weniger Geld bei gleichzeitig schlechterer Absicherung bringt.

Typische Folgen im Überblick: Was die drei Fehler Betroffene kosten

Überblickstabelle: Finanzielle Risiken im letzten Jahr vor der Rente

Entscheidung im letzten Jahr vor der Rente Mögliche finanziellen Folgen Rentenantrag mehrere Monate vor Ende des Krankengeldanspruchs Verlust von bis zu mehreren Monaten Krankengeld, das häufig höher ist als die Rente; weniger Beitragszeiten für die spätere Rentenhöhe Altersrente während laufendem Nahtlosigkeits-ALG beantragt Ruhen des Arbeitslosengeldes, Verlust von Monaten mit relativ hohem Leistungsanspruch und Beitragspflicht zur Rentenversicherung Rentenbeginn in ein Jahr mit Abfindung und hohen Lohnersatzleistungen gelegt Deutlich erhöhtes zu versteuerndes Jahreseinkommen, höhere Steuerbelastung, schlechtes Verhältnis zwischen gezahlten Steuern und tatsächlichem Netto-Zuwachs Rentenbeginn knapp vor Jahreswechsel statt auf den 1. Januar verlegt Überschneidung von Lohn, Krankengeld, Arbeitslosengeld und Rente in einem Jahr, kaum Vorteil beim Rentenfreibetrag, dafür zusätzlicher Steuer- und Beitragsdruck Verzicht auf Reha und auf Beratung zur Erwerbsfähigkeit Höheres Risiko einer Erwerbsminderungsrente mit Abschlag statt späterer, besserer Altersrente; lebenslang niedrigere Rentenzahlungen Vorzeitige Altersrente ohne Prüfung von Ausgleichszahlungen und alternativen Rentenarten Dauerhafte Abschläge, obwohl durch spätere Inanspruchnahme oder durch Ausgleichsbeträge eine deutlich höhere Rente möglich gewesen wäre

Gute Planung statt Panik: Was Betroffene im letzten Jahr vor der Altersrente klären sollten

Wer im letzten Jahr vor der Rente Krankengeld oder Arbeitslosengeld bezieht, sollte die eigene Situation nicht nur unter dem Gesichtspunkt „Hauptsache weg aus dem System“ betrachten.

Stattdessen lohnt es sich, nüchtern zu prüfen, wie lange Krankengeld nach Blockfrist und Aussteuerung tatsächlich noch läuft und welche Voraussetzungen für Nahtlosigkeits-ALG erfüllt sind. Auf dieser Basis lässt sich der frühestmögliche und der sinnvollste Rentenbeginn vergleichen.

Steuerbelastung und KV-Beiträge: Rentenstartmonat durchrechnen lassen

Parallel dazu sollte eine steuerliche Berechnung zeigen, in welchem Jahr und mit welchem Rentenstartmonat sich Abfindungen, Lohnersatzleistungen und erste Rentenzahlungen am günstigsten verteilen lassen.

Gerade bei großen Einmalzahlungen und bei einem hohen Krankengeld- oder Arbeitslosengeldniveau kann der Unterschied zwischen einem Rentenbeginn im Dezember und im Januar des Folgejahres mehrere Hundert oder Tausend Euro ausmachen.

Reha, Erwerbsfähigkeit und Teilrente: Alternativen zur Vollrente prüfen

Unverzichtbar ist zudem eine ausführliche Beratung zur Erwerbsfähigkeit, zu Reha-Möglichkeiten und zu den verschiedenen Altersrentenarten. Wer weiß, ob und wie lange er noch teilweise arbeiten könnte, ob eine Reha realistische Chancen bietet und welche Abschläge bei welcher Rentenart drohen, kann bewusst entscheiden, ob der Schritt in die Rente jetzt notwendig ist oder ob es strategisch günstiger ist, noch einige Monate mit Krankengeld oder Arbeitslosengeld zu überbrücken.

FAQ: Krankengeld-Aussteuerung, ALG I und Rentenbeginn

Endet mein Krankengeld automatisch, wenn ich einen Rentenantrag stelle?

Nein, das bloße Stellen des Antrags reicht nicht aus. Entscheidend ist der Rentenbeginn, der im Bescheid festgelegt wird. Mit diesem Beginn endet der Krankengeldanspruch. Wer den Rentenstart zu früh wählt, verliert unter Umständen noch verbleibende Krankengeldmonate.

Kann ich nach einer Aussteuerung noch Arbeitslosengeld bekommen, wenn ich krank bin?

Ja, häufig ist Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung möglich. Dabei kommt es auf die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen und den Gesundheitszustand an. Solange die Erwerbsfähigkeit geprüft wird, kann die Agentur für Arbeit zahlen. Beginnt eine Altersrente, ruht der Anspruch jedoch.

Lohnt es sich, den Rentenbeginn auf den Januar des Folgejahres zu verschieben?

Das lässt sich nur im Einzelfall beantworten. In vielen Fällen kann ein Rentenstart im Januar steuerlich günstiger sein, weil sich Einkünfte besser auf zwei Jahre verteilen. Gleichzeitig verändert sich aber der Rentenfreibetrag und die Zahl der Monate mit Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Eine individuelle Berechnung ist deshalb unverzichtbar.

Kann eine Reha verhindern, dass ich in eine niedrige Erwerbsminderungsrente gedrängt werde?

Eine Reha garantiert keine Rückkehr in den Beruf, kann aber klären, welche Leistungsfähigkeit noch besteht und welche Hilfen möglich sind. Wer ohne Reha direkt in eine Erwerbsminderungsrente mit Abschlag wechselt, nimmt diese Kürzung oft lebenslang in Kauf. Mit Reha und Beratung können Alternativen sichtbar werden.

An wen kann ich mich wenden, bevor ich den Rentenantrag unterschreibe?

Anlaufstellen sind die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, Sozialverbände, unabhängige Renten- und Steuerberater sowie spezialisierte Sozialrechtsberatungen. Wichtig ist, dass Krankengeldanspruch, Arbeitslosengeld, Rentenbeginn, Steuern und Krankenversicherung gemeinsam betrachtet werden, bevor eine Entscheidung fällt.