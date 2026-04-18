Eine Rente die keine ist: 82-Jähriger muss 37,5 Stunden in der Woche arbeiten

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Mit 82 Jahren gehen viele Menschen davon aus, dass das Berufsleben längst hinter ihnen liegt. Im Fall des Briten Roger Cliffe-Thompson ist das anders, denn er arbeitet weiterhin 37,5 Stunden pro Woche, weil seine Einkünfte im Alter nicht ausreichen, um sich über Wasser zu halten.

Das Schicksal zeigt, wie hart die Folgen einer unzureichenden Vorbereitung auf die Rente sein kann. Statt Entlastung und Ruhe bestimmt bei ihm weiterhin der Arbeitsalltag das Leben.

Eine Rente, die keine ist

Roger Cliffe-Thompson lebt in Merseyside in England und kann sich einen klassischen Ruhestand nicht leisten. Seine Einkünfte setzen sich aus der staatlichen britischen Rente und einer kleinen steuerpflichtigen Lehrerpension zusammen, doch beides reicht offenbar nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken.

Deshalb arbeitet er seit Jahren weiter in einem Pflegeheim als Freizeitkoordinator. In seinem Alter ist das keine beiläufige Beschäftigung, sondern ein regelmäßiger Arbeitseinsatz mit beinahe vollem Wochenumfang.

Steigende Kosten verschärfen die Lage

Besonders deutlich wird die wirtschaftliche Belastung beim Blick auf seine laufenden Ausgaben. Laut dem Bericht klagt der 82-Jährige über immer weiter steigende Lebenshaltungskosten, höhere Versicherungskosten und anhaltend teure Lebensmittel.

Auch an anderer Stelle spart er bereits spürbar. Um Heizkosten zu senken, nutzt er nach eigenen Angaben unter anderem eine Heizdecke zum Schlafen.

Arbeit im hohen Alter als finanzielle Notwendigkeit

Die Geschichte widerspricht der verbreiteten Vorstellung, dass Erwerbsarbeit im hohen Alter vor allem aus Freude an Aktivität oder sozialem Kontakt fortgeführt wird. Bei Roger Cliffe-Thompson scheint vielmehr die wirtschaftliche Not der entscheidende Hintergrund zu sein.

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Er selbst beschreibt das Arbeiten als anstrengend. Zugleich macht er sich Sorgen darüber, wie lange seine Gesundheit die Belastung noch zulassen wird.

Wohnen wird zur zusätzlichen Belastung

Hinzu kommt eine Wohnsituation, die ihm nur wenig Spielraum lässt. Nach den Angaben im Bericht hat er ein Zinszahlungsdarlehen, das bis zu seinem 99. Lebensjahr läuft.

Ein Umzug in eine Seniorenwohnanlage erscheint für ihn offenbar ebenfalls kaum als echte Entlastung. Die dort anfallenden monatlichen Kosten würden seine finanziellen Möglichkeiten nach seiner Einschätzung weitgehend aufbrauchen.

Auch die Familie spielt finanziell eine Rolle

Der Bericht deutet zudem an, dass Roger Cliffe-Thompson nicht nur auf sich allein blickt. Zu seiner Familie gehören Sohn, Enkel und Urenkel, und auch dort ist das Geld knapp.

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Damit wird sichtbar, dass finanzielle Unsicherheit im Alter oft nicht nur den eigenen Alltag betrifft. Häufig kommen familiäre Verpflichtungen oder das Bedürfnis hinzu, Angehörige trotz begrenzter Mittel zu unterstützen.

Der Fall zeigt ein breiteres Problem

Der Einzelfall aus England steht für eine Entwicklung, die auch anderswo aufmerksam beobachtet wird.

Wenn Menschen im sehr hohen Alter weiterarbeiten müssen, weil ihre Alterseinkünfte nicht genügen, wirft das Fragen nach Löhnen, Vorsorge, Wohnkosten und sozialer Absicherung auf.

Besonders eindrücklich ist dabei, dass ein langes Berufsleben nicht automatisch zu einem sorgenfreien Alter führt. Wer zu wenig vorsorgt oder nur geringe Rentenansprüche aufbaut, bleibt unter Umständen auch im hohen Alter finanziell unter Druck.

Was sich aus dem Fall lernen lässt

Die Geschichte von Roger Cliffe-Thompson wirkt deshalb wie eine späte Mahnung. Vorsorge für das Alter ist kein Thema, das sich beliebig verschieben lässt, weil spätere Korrekturen oft nur begrenzt möglich sind.

Gleichzeitig zeigt der Fall, dass persönliche Vorsorge allein nicht jede Schwierigkeit auffängt. Wenn Wohnen, Energie und Alltag spürbar teurer werden, geraten selbst ältere Menschen mit Renteneinkünften und Zusatzpensionen schnell in eine prekäre Lage.

Welche Ursachen hinter einer unzureichenden Rente stehen können

Nicht immer liegt eine knappe Rente allein daran, dass jemand sich nicht gekümmert hat. Niedrige Löhne, Teilzeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, familiäre Verpflichtungen oder längere Auszeiten können dazu führen, dass über Jahre hinweg nur wenig eingezahlt wurde. Wer ohnehin wenig verdient, hat oft auch kaum die Möglichkeit, privat Geld zurückzulegen.

Trotzdem bleibt die Vorsorge ein Thema, das viele zu spät ernst nehmen. Gerade in jüngeren Jahren erscheint der Ruhestand weit entfernt, während aktuelle Ausgaben dringlicher wirken. Diese Verschiebung hat später oft einen hohen Preis, weil verlorene Jahre beim Sparen kaum aufzuholen sind.

Die Geschichte des 82-Jährigen berührt, weil sie die Verletzlichkeit im Alter offenlegt. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verbindet damit meist die Erwartung, später davon leben zu können. Wenn das nicht gelingt, steht nicht nur die persönliche Finanzplanung zur Debatte, sondern auch die Frage, wie sicher Alter in Deutschland tatsächlich ist.

Deshalb sollte der Fall nicht als bloße Ausnahme abgetan werden. Er zeigt in aller Deutlichkeit, wie schnell fehlende Vorsorge, ungünstige Erwerbsbiografien und steigende Kosten zu einer schwierigen Lage führen können. Für viele Menschen ist das ein ernster Hinweis, sich früher und nüchterner mit der eigenen Absicherung zu beschäftigen.