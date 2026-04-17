Witwenrente: Neue Regel kann den Zahlbetrag vorübergehend deutlich erhöhen

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Wer eine Witwenrente bezieht und daneben arbeitet, muss oft mit Kürzungen rechnen. Doch eine inzwischen geltende Regel zur Einkommensanrechnung kann dazu führen, dass die ausgezahlte Rente für eine gewisse Zeit spürbar steigt.

Worum es bei der Änderung geht

Bei der Hinterbliebenenrente wird eigenes Einkommen oberhalb des Freibetrags angerechnet. Der Teil oberhalb dieser Grenze mindert die Rente zu 40 Prozent, während im sogenannten Sterbevierteljahr noch keine Einkommensanrechnung erfolgt.

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt der monatliche Freibetrag nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei 1.076,86 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag um weitere 228,42 Euro.

Entscheidend ist nun eine Besonderheit bei Einkommensminderungen. Sinkt das maßgebliche Einkommen um wenigstens zehn Prozent, kann diese Änderung schon vor dem nächsten 1. Juli berücksichtigt werden.

Warum die Regel für Beschäftigte interessant ist

Gerade bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann die neue Berechnung einen spürbaren Unterschied machen. Nach der rechtlichen Auslegung der Deutschen Rentenversicherung kann bereits ein einzelner Monat mit deutlich geringerem Arbeitsentgelt genügen, damit die Einkommensanrechnung neu geprüft wird.

Das ist vor allem dann relevant, wenn es vorübergehend zu weniger Arbeitstagen, einer befristeten Stundenreduzierung, unbezahlter Freistellung oder anderen Entgelteinbußen kommt. Wer in so einem Monat mindestens zehn Prozent weniger verdient, kann unter Umständen einen höheren Zahlbetrag bei der Witwenrente erreichen.

📚 Lesen Sie auch: Wichtige Änderungen bei der Witwenrente ab dem 1. Juli 2026

Bis zu einem Jahr lang mehr Geld – aber nicht automatisch

Der Vorteil liegt darin, dass eine solche Neuberechnung nicht nur für diesen einen Monat wirken kann. In der Praxis kann der neu festgesetzte Betrag bis zum nächsten Anpassungsstichtag weitergelten, also im Ergebnis für viele Monate.

Genau daraus entsteht die Aussage, dass bis zu ein Jahr lang deutlich mehr Witwenrente möglich sein kann. Automatisch geschieht das jedoch nicht immer, denn Betroffene müssen die Einkommensminderung gegenüber der Rentenversicherung erkennbar machen und die neue Berechnung anstoßen.

Warum die oft genannten 720 Euro kein allgemeiner Festbetrag sind

Die Summe von 720 Euro ist kein neuer gesetzlicher Monatsbonus. Sie ergibt sich aus Rechenbeispielen, in denen eine zuvor stark gekürzte Witwenrente nach einer erheblichen Entgeltminderung fast wieder in voller Höhe ausgezahlt wird.

Wie hoch der tatsächliche Vorteil ausfällt, hängt deshalb immer vom Einzelfall ab. Ausschlaggebend sind die Höhe der Witwenrente, das bisher angerechnete Einkommen, der neue Verdienst im betreffenden Monat und die Frage, ob weitere Einkünfte zu berücksichtigen sind.

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Ein Blick auf die Freibeträge

Regelung Betrag/ Wirkung Freibetrag bei Hinterbliebenenrenten vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 1.076,86 Euro netto im Monat Zusätzlicher Freibetrag je waisenrentenberechtigtem Kind 228,42 Euro netto im Monat Anrechnung oberhalb des Freibetrags 40 Prozent des übersteigenden Einkommens Sofortige Berücksichtigung einer Einkommensminderung möglich ab mindestens 10 Prozent weniger Einkommen Sterbevierteljahr in dieser Zeit keine Einkommensanrechnung

Worauf Betroffene achten sollten

Wichtig ist zunächst, zwischen Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und anderen Einkunftsarten zu unterscheiden. Bei der Hinterbliebenenrente zählen nämlich nicht nur Lohn oder Gehalt, sondern je nach Fall auch Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder andere Einkünfte.

Wer nur auf die eigene Gehaltsabrechnung schaut, übersieht daher womöglich einen Teil der Anrechnung. Zudem gilt die besonders interessante Konstellation mit einem einzelnen Monat niedrigerem Entgelt vor allem bei Beschäftigten, während bei Selbstständigen andere Nachweise und Berechnungsgrundlagen eine Rolle spielen.

Die praktische Bedeutung für viele Haushalte

Die Regel ist vor allem in Zeiten wachsender finanzieller Belastungen bemerkenswert. Schon eine zeitweilige Verringerung des Arbeitsentgelts kann dazu führen, dass aus einer stark gekürzten Witwenrente wieder ein deutlich höherer Zahlbetrag wird.

Das kann für Betroffene in einer ohnehin schwierigen Lebenslage viel ausmachen. Gerade wenn Pflege in der Familie, gesundheitliche Probleme oder eine befristete Arbeitszeitreduzierung hinzukommen, gewinnt die genaue Prüfung der Einkommensanrechnung an Gewicht.

Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält dem Grunde nach 1.000 Euro Witwenrente, bekommt wegen ihres bisherigen Arbeitsverdienstes aber nur einen stark gekürzten Zahlbetrag. In einem Monat arbeitet sie wegen einer familiären Pflegesituation deutlich weniger und ihr Bruttoverdienst sinkt erheblich.

Wird diese Einkommensminderung von mindestens zehn Prozent anerkannt, kann die Rentenversicherung die Witwenrente neu berechnen. In einem veröffentlichten Rechenbeispiel steigt der Zahlbetrag dadurch von 230,74 Euro auf 950,74 Euro, also um 720 Euro im Monat, und dieser höhere Betrag kann bis zum nächsten Anpassungsstichtag weitergezahlt werden.

Fazit

Die neue Regel bei der Witwenrente bedeutet nicht, dass Hinterbliebene pauschal einen Zuschlag von 720 Euro erhalten. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, bei einer spürbaren Einkommensminderung deutlich schneller von einer günstigeren Berechnung zu profitieren.

Wer eine Witwenrente bezieht und vorübergehend weniger verdient, sollte die eigenen Unterlagen deshalb genau prüfen. Im passenden Fall kann daraus für mehrere Monate ein deutlich höherer Rentenzahlbetrag entstehen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Hinterbliebenenrente und zur Einkommensanrechnung, einschließlich 40-Prozent-Anrechnung oberhalb des Freibetrags sowie Ausnahme im Sterbevierteljahr.

Deutsche Rentenversicherung: Pressemitteilung zum Freibetrag vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 in Höhe von 1.076,86 Euro sowie 228,42 Euro je waisenrentenberechtigtem Kind.