Jobcenter lehnt Bürgergeld-Antrag ab: Diese 5 Stellen müssen trotzdem zahlen

Ein Nein des Jobcenters bedeutet nicht automatisch, dass jede staatliche Unterstützung wegfällt.

Wohngeldstelle, Familienkasse, Arbeitsagentur, Sozialamt und Jugendamt können Leistungen bewilligen, die nach anderen Regeln geprüft werden.

Allerdings zahlt keine dieser Stellen allein deshalb, weil das Jobcenter einen Antrag abgelehnt hat. Wichtig ist, weshalb die Ablehnung erfolgt ist und welche Ansprüche sich aus der persönlichen Lebenssituation ergeben.

Ein Ablehnungsbescheid entscheidet nicht über alle Hilfen

Das Jobcenter prüft den Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Ob beispielsweise Wohngeld oder Arbeitslosengeld zusteht, wird nach anderen gesetzlichen Voraussetzungen beurteilt.

Deshalb kann ein Haushalt für die Grundsicherung beim Jobcenter zu viel Einkommen haben und trotzdem einen Mietzuschuss erhalten. Umgekehrt wird eine Ablehnung wegen fehlender Unterlagen nicht dadurch erledigt, dass dieselben ungeklärten Verhältnisse einer anderen Behörde vorgelegt werden.

Wer Fehler im Bescheid vermutet, sollte außerdem den Anspruch gegenüber dem Jobcenter weiterverfolgen. Andere Hilfen zu beantragen und gegen eine fehlerhafte Ablehnung vorzugehen, kann gleichzeitig sinnvoll sein.

Die Wohngeldstelle: Unterstützung für die Wohnkosten

Wohngeld kommt insbesondere für Haushalte mit geringem Einkommen infrage, deren Wohnkosten das Budget stark belasten. Mieter beantragen einen Mietzuschuss, Eigentümer einer selbst genutzten Immobilie unter bestimmten Voraussetzungen einen Lastenzuschuss.

Die Höhe hängt unter anderem von der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren Einkommen und der berücksichtigungsfähigen Miete oder Belastung ab. Eine erste Orientierung bietet der Wohngeldrechner des Bundes.

Wer bereits SGB-II-Leistungen mit berücksichtigten Unterkunftskosten erhält, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Nach einer Ablehnung lohnt dagegen eine gesonderte Prüfung, wobei auch beim Wohngeld eigene Ausschlussgründe zu beachten sind.

Besonders wichtig ist § 25 Absatz 3 Wohngeldgesetz: Nach der Ablehnung von SGB-II-Leistungen kann Wohngeld bei erfüllten Voraussetzungen bereits ab dem Monat zustehen, von dem an diese Leistungen abgelehnt wurden. Dafür muss der Wohngeldantrag spätestens bis zum Ende des Kalendermonats gestellt werden, der auf die Kenntnis der Ablehnung folgt.

Die Familienkasse: Kinderzuschlag zusätzlich zum Kindergeld

Familien mit kleinem Einkommen können bei der Familienkasse Kinderzuschlag beantragen. Er beträgt derzeit bis zu 297 Euro monatlich je Kind und wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt.

Das Kind muss im Haushalt leben, unter 25 Jahre alt und unverheiratet beziehungsweise nicht verpartnert sein; außerdem muss für das Kind Kindergeld bezogen werden. Die Mindesteinkommensgrenze liegt bei 900 Euro brutto für Elternpaare und 600 Euro brutto für Alleinerziehende, wobei Kindergeld und Wohngeld dafür nicht mitzählen.

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Grundsätzlich soll die Familie mit ihrem Einkommen, Kindergeld, Kinderzuschlag und gegebenenfalls Wohngeld ihren Bedarf decken können. Für bestimmte Fälle gibt es einen erweiterten Zugang, bei dem ein begrenzter Fehlbetrag verbleiben darf.

Wohngeld und Kinderzuschlag sollten deshalb zusammen geprüft werden. Welche Schwierigkeiten entstehen können, wenn die Behörden auf die jeweils andere Leistung verweisen, zeigt unser Beitrag zum Zusammenspiel von Wohngeld und Kinderzuschlag.

Die Agentur für Arbeit: Arbeitslosengeld trotz Ersparnissen

Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung und folgt anderen Regeln als die Grundsicherung beim Jobcenter. Das Vermögen der arbeitslosen Person sowie Einkommen und Vermögen des Partners werden dabei nicht angerechnet.

In der Regel müssen innerhalb der letzten 30 Monate vor Arbeitslosigkeit und Arbeitslosmeldung mindestens zwölf Monate Versicherungspflicht bestanden haben.

Hinzukommen insbesondere die Arbeitslosmeldung und die Verfügbarkeit für eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden.

Gezahlt werden grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, bei erfüllter Kindervoraussetzung 67 Prozent. Wer wegen angerechneten Partnereinkommens oder Vermögens keine Jobcenter-Leistungen bekommt, kann daher trotzdem einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.

Das Sozialamt: Wenn Alter oder Erwerbsminderung den Zugang verändern

Ist die gesetzliche Altersgrenze erreicht, kommt bei finanzieller Bedürftigkeit Grundsicherung im Alter infrage.

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Auch Antragsteller ab 18 Jahren mit dauerhafter voller Erwerbsminderung können Grundsicherung nach dem SGB XII erhalten, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei einer nur vorübergehenden vollen Erwerbsminderung kann stattdessen Hilfe zum Lebensunterhalt zustehen. Allerdings können nicht erwerbsfähige Menschen weiterhin zum Leistungsbereich des Jobcenters gehören, wenn sie mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Das Sozialamt ist deshalb keine allgemeine Ersatzkasse nach einer Jobcenter-Ablehnung. Wer dem Grunde nach zum SGB II gehört, erhält grundsätzlich keine Sozialhilfe für denselben Lebensunterhalt.

Auch ein Streit zwischen Behörden über die Erwerbsfähigkeit darf nicht einfach auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. Widerspricht etwa der Sozialhilfeträger der Feststellung fehlender Erwerbsfähigkeit, sieht § 44a SGB II bei erfüllten übrigen Voraussetzungen Leistungen durch das Jobcenter bis zur Entscheidung über diesen Behördenwiderspruch vor.

Das Jugendamt: Unterhaltsvorschuss, wenn der andere Elternteil nicht zahlt

Für Kinder von Alleinerziehenden kann Unterhaltsvorschuss zustehen, wenn der andere Elternteil keinen, zu wenig oder unregelmäßig Unterhalt zahlt. Zuständig ist die Unterhaltsvorschussstelle, die meist beim Jugendamt angesiedelt ist.

2026 betragen die monatlichen Höchstbeträge 227 Euro für Kinder bis fünf Jahre, 299 Euro für Sechs- bis Elfjährige und 394 Euro für Zwölf- bis Siebzehnjährige. Tatsächliche Unterhaltszahlungen können den Unterhaltsvorschuss verringern.

Für Kinder ab zwölf Jahren gelten zusätzliche Voraussetzungen: Das Kind darf beispielsweise nicht auf SGB-II-Leistungen angewiesen sein oder muss durch den Vorschuss aus dieser Hilfebedürftigkeit herauskommen. Bezieht der alleinerziehende Elternteil SGB-II-Leistungen, kann alternativ ein eigenes monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro den Zugang eröffnen.

Die Jobcenter-Ablehnung ersetzt diese Prüfung nicht, schließt einen Anspruch aber auch nicht automatisch aus. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag zum Unterhaltsvorschuss 2026 und seinen Voraussetzungen.

Welche Stelle für welche Situation infrage kommt

Stelle Mögliche Leistung Typische Ausgangslage Wohngeldstelle Mietzuschuss oder Lastenzuschuss Geringes Einkommen und belastende Wohnkosten Familienkasse Kinderzuschlag Familie mit Kindergeldanspruch und ausreichendem Mindesteinkommen Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld Arbeitslosigkeit nach ausreichenden Versicherungszeiten Sozialamt Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt Finanzielle Bedürftigkeit im Alter oder bei voller Erwerbsminderung, abhängig von der Haushaltskonstellation Unterhaltsvorschussstelle beim Jugendamt Unterhaltsvorschuss Kind lebt bei einem alleinerziehenden Elternteil und erhält keinen ausreichenden Unterhalt

Fristen können über Nachzahlungen entscheiden

Für die verschiedenen Leistungen gelten unterschiedliche Regeln zum Leistungsbeginn. Auf eine automatische Auszahlung durch eine andere Behörde sollten Betroffene deshalb nicht vertrauen.

Beim Kinderzuschlag ist grundsätzlich der Antragsmonat entscheidend; nach einer erfolglosen Beantragung anderer Sozialleistungen kann jedoch eine Ausnahme gelten. Wer den Kinderzuschlag wegen des zuvor gestellten Jobcenter-Antrags nicht beantragt hat, sollte ihn umgehend nachholen und die Familienkasse ausdrücklich um Prüfung der Rückwirkung nach § 5 Absatz 3 BKGG in Verbindung mit § 28 SGB X bitten.

Unabhängig davon läuft gegen den Jobcenter-Bescheid regelmäßig eine Widerspruchsfrist von einem Monat nach Bekanntgabe. Wie Betroffene gegen eine Ablehnung vorgehen können, erläutert unser Ratgeber zum Ablehnungsbescheid.

Fehlt das Geld für den notwendigen Lebensunterhalt, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht infrage kommen. Dabei müssen sowohl der wahrscheinliche Leistungsanspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden.

Sechs Fragen und Antworten zur Ablehnung durch das Jobcenter

Zahlt nach einer Ablehnung automatisch eine andere Behörde?

Nein, jede Leistung hat eigene Voraussetzungen. Die Ablehnung ist ein Anlass, andere Ansprüche zu prüfen, aber keine Zahlungszusage.

Kann ich trotz zu hohen Einkommens beim Jobcenter Wohngeld bekommen?

Ja, das kann möglich sein, weil Einkommen und Bedarf nach unterschiedlichen Regeln bewertet werden. Ob Wohngeld zusteht, hängt außerdem von Haushaltsgröße, Wohnkosten und möglichen Ausschlussgründen ab.

Darf ich Wohngeld und Kinderzuschlag gleichzeitig beziehen?

Ja, beide Leistungen können kombiniert werden. Gerade für Familien mit geringem Einkommen kann diese Verbindung den Lebensunterhalt ohne laufende Jobcenter-Leistungen sichern.

Muss ich für Arbeitslosengeld zuerst meine Ersparnisse aufbrauchen?

Nein, Vermögen wird beim Arbeitslosengeld nicht angerechnet. Entscheidend sind insbesondere Versicherungszeiten, Arbeitslosmeldung und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen.

Kann ich nach einer Jobcenter-Ablehnung einfach zum Sozialamt wechseln?

Das hängt insbesondere von Alter, Erwerbsfähigkeit und Haushaltskonstellation ab. Für Menschen, die dem Grunde nach zum SGB II gehören, ist das Sozialamt grundsätzlich kein Ersatz für Leistungen zum Lebensunterhalt.

Was hilft, wenn nach der Ablehnung überhaupt kein Geld mehr da ist?

Bei einer vermutlich fehlerhaften Ablehnung sollten Betroffene rechtzeitig Widerspruch einlegen und bei akuter Not zusätzlich vorläufigen Rechtsschutz beim Sozialgericht prüfen. Ein neuer Antrag bei einer anderen Stelle stoppt die Widerspruchsfrist nicht.