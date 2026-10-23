Jobcenter erschweren Zugang zum Bürgergeld

Wer Geld für Miete und Lebensunterhalt braucht, darf nicht schon an der Registrierung für ein Behördenportal scheitern.

Der Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein Tacheles stellt deshalb die SGB-II-Antragsformulare nach eigenen Angaben jetzt in der Version 10/2026 zum Download bereit.

Damit reagiert der Verein auf eine Entwicklung, die er scharf kritisiert: Papierformulare würden bei Jobcentern zunehmend schwerer zugänglich, während Betroffene zu jobcenter.digital gedrängt würden.

Für Leistungsberechtigte ist dabei eine Unterscheidung wichtig: Ein digitaler Antrag kann vieles erleichtern, eine allgemeine Pflicht zu diesem Antragsweg besteht jedoch nicht.

Tacheles veröffentlicht die Formulare mit Stand Oktober 2026

Nach Darstellung des Vereins soll die Formularsammlung dauerhaft einen Zugang zu den Papierunterlagen ermöglichen.

Die Dokumente finden sich unter „Informationen → SGB II-Anträge“ auf der Tacheles-Webseite mit den Antragsformularen.

Der Vorwurf: Digitalisierung wird zur Zugangshürde

Tacheles richtet seine Kritik insbesondere an Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung, die von Arbeitsagenturen und Kommunen getragen werden. Der Verein hält es für rechtswidrig, Menschen durch erschwerte Papierzugänge faktisch auf digitale Anträge festzulegen.

Für Menschen ohne verlässlichen Internetzugang, mit geringen digitalen Kenntnissen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen können solche Hürden allerdings ganz praktische Folgen haben: Sie kommen bei ihrem Antrag nicht weiter.

Wie schwierig der Kontakt durch veränderte Kommunikationswege werden kann, zeigt auch unser Beitrag über Jobcenter, die ihre bisherigen E-Mail-Postfächer abschalten. Ein Verweis auf das Onlineportal hilft wenig, wenn die betroffene Person dieses gerade nicht nutzen kann.

Auch die Bundesagentur nennt weiterhin Anträge auf Papier

Ein vollständiger Rückzug aus dem Papierverfahren lässt sich aus den veröffentlichten Informationen der Bundesagentur für Arbeit nicht ableiten. Ihr Downloadbereich führt weiterhin den Hauptantrag, den Weiterbewilligungsantrag und zahlreiche Anlagen als PDF auf.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Trotz nötigem Umzug zahlt das Jobcenter die neue Miete nicht

Beim PDF zur Veränderungsmitteilung verweist die Bundesagentur dagegen darauf, dass es bei Bedarf beim Jobcenter erhältlich sei. Ein fehlender Download bedeutet deshalb nicht automatisch, dass eine Mitteilung auf Papier unzulässig wäre.

Auf ihrer Informationsseite zur Antragstellung erklärt die Bundesagentur außerdem, dass Unterlagen beim Jobcenter angefragt werden können, wenn kein Drucker vorhanden ist. Ausgefüllte Anträge und Nachweise können anschließend per Post oder persönlich eingereicht werden.

Ein Antrag braucht kein Benutzerkonto

Die Bundesagentur beschreibt den Leistungsantrag ausdrücklich als grundsätzlich formfrei und nennt neben dem Onlineweg auch persönliche, telefonische und schriftliche Anträge. Dazu passt § 9 SGB X: Das Verwaltungsverfahren ist grundsätzlich nicht an bestimmte Formen gebunden, soweit besondere Vorschriften nichts anderes regeln.

Zwar sieht § 60 Absatz 2 SGB I vor, dass vorgesehene Vordrucke benutzt und bereitgestellte elektronische Formulare vorrangig genutzt werden sollen. Daraus folgt aber keine allgemeine Pflicht, einen SGB-II-Leistungsantrag ausschließlich über jobcenter.digital zu stellen.

Welche Formulare Betroffene in der Sammlung finden

Die Tacheles-Übersicht enthält sowohl Anträge als auch ergänzende Anlagen und Ausfüllhilfen. Welche Unterlagen im Einzelfall gebraucht werden, hängt von der beantragten Leistung und den persönlichen Verhältnissen ab.

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Formular Wofür es vorgesehen ist Hauptantrag Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II Weiterbewilligungsantrag Fortsetzung des Leistungsbezugs nach Ende des Bewilligungszeitraums Veränderungsmitteilung Mitteilung veränderter persönlicher oder wirtschaftlicher Verhältnisse Anlage KDU Angaben zu Unterkunft und Heizung Anlage EK Angaben zum Einkommen Anlage EKS Angaben zum Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit Anlage VM Angaben zum Vermögen Anlagen WEP und KI Angaben zu weiteren Personen beziehungsweise Kindern in der Bedarfsgemeinschaft

Darüber hinaus bietet die Sammlung Unterlagen beispielsweise zu Unterhaltsansprüchen, besonderen Bedarfen und zur Sozialversicherung. Die Übersicht ist jedoch kein Auftrag, vorsorglich sämtliche Formulare auszufüllen.

Mit dem Antrag nicht auf vollständige Unterlagen warten

Wer dringend Unterstützung braucht, sollte die erste Antragstellung nicht aufschieben, bis jedes Formular und jeder Nachweis vorliegt. Nach § 37 Absatz 2 SGB II wirkt ein Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück.

Ein kurzer schriftlicher Antrag kann beispielsweise so lauten: „Hiermit beantrage ich Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ab Oktober 2026.“ Name und Anschrift sollten ergänzt werden, damit das Jobcenter die Erklärung zuordnen und Kontakt aufnehmen kann.

Für die zeitliche Wirkung kommt es auf den Eingang an, nicht auf das Datum, an dem ein Brief geschrieben oder abgeschickt wurde. Geht der erste Antrag erst im November ein, sichert er grundsätzlich keinen Anspruch für Oktober.

Formlos beantragen heißt trotzdem mitwirken

Eine wirksame Antragstellung bedeutet noch nicht, dass das Jobcenter bereits über den Anspruch entscheiden oder Geld auszahlen kann. Erforderliche Angaben zu Einkommen, Vermögen, Wohnkosten und den weiteren leistungsrelevanten Verhältnissen müssen anschließend gemacht und verlangte Nachweise vorgelegt werden.

Fehlende Mitwirkung kann unter den Voraussetzungen des § 66 SGB I zur Versagung oder Entziehung von Leistungen führen. Dafür sind insbesondere ein vorheriger schriftlicher Hinweis auf diese Folge und eine angemessene Frist zur Mitwirkung erforderlich.

Die Möglichkeit eines formlosen Antrags schützt damit vor einem verspäteten Leistungsbeginn, ersetzt aber nicht die spätere Klärung des Sachverhalts. Wer angeforderte Unterlagen nicht rechtzeitig beschaffen kann, sollte dies dem Jobcenter erläutern und eine Fristverlängerung beantragen.

Das Jobcenter muss den Zugang erleichtern

Nach § 16 Absatz 3 SGB I müssen Leistungsträger darauf hinwirken, dass klare Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. § 17 SGB I verpflichtet sie außerdem, den Zugang zu Sozialleistungen möglichst einfach zu gestalten.

Eine Verwaltung, die Menschen bei technischen Schwierigkeiten nur auf dieselbe Internetseite zurückverweist, wird diesem Anspruch nicht gerecht. Gerade bei existenzsichernden Leistungen muss Unterstützung auch diejenigen erreichen, die ein Onlineverfahren nicht selbstständig bewältigen können.

Wird ein Antrag wegen fehlender Formulare oder eines fehlenden Onlinekontos nicht angenommen, sollten Betroffene auf einer nachweisbaren Abgabe bestehen und sich bei Bedarf beraten lassen. Weitere Hintergründe erläutert unser Beitrag dazu, was gilt, wenn das Jobcenter einen Antrag nicht annimmt.

Den Eingang des Antrags nachweisen

Bei persönlicher Abgabe ist eine datierte Empfangsbestätigung auf einer Kopie des Antrags hilfreich. Beim Postversand sollten Betroffene eine Kopie behalten und die Laufzeit bis zum tatsächlichen Eingang berücksichtigen.

Auch ein telefonischer Antrag ist grundsätzlich möglich, lässt sich bei einem späteren Streit aber häufig schwerer belegen. Welche weiteren Wege offenstehen, beschreibt unser Beitrag über die Erreichbarkeit des Jobcenters ohne jobcenter.digital.

Praxisbeispiel: Der Antrag kommt vor dem Onlinekonto

Sabine, 59, benötigt seit Anfang Oktober Unterstützung, scheitert aber mehrfach an der Registrierung für jobcenter.digital. Am 28. Oktober gibt sie deshalb einen kurzen schriftlichen Leistungsantrag beim Jobcenter ab und lässt sich den Eingang auf einer Kopie bestätigen.

Mit Unterstützung einer Beratungsstelle reicht sie anschließend die passenden Formulare aus der Tacheles-Sammlung und die benötigten Nachweise nach. Liegen die Anspruchsvoraussetzungen seit Monatsbeginn vor, kommt eine Bewilligung ab dem 1. Oktober in Betracht, auch wenn die ergänzenden Unterlagen erst im November eingehen.