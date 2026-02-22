Jobcenter-Chefin: Ich habe Bürgergeld-Totalverweigerer nie gesehen

Lesedauer 3 Minuten

Wenn über Bürgergeld gesprochen wird, kreisen viele Beiträge zuerst um ein Schlagwort: „Totalverweigerer“. Genau solche hat die neue Geschäftsführerin des Jobcenters Kreis Unna, Daniela Tomczak, nie gesehen.

In dem Beitrag des Hellweger Anzeigers wird sie nämlich mit dem Satz zitiert, dass ihr solche Fälle bislang nicht begegnet seien. Das ist mehr als eine zugespitzte Bemerkung.

Das zeigt, wie stark die öffentliche Diskussion von Ausnahmebildern geprägt ist, während Jobcenter im Alltag vor allem mit sehr gewöhnlichen, oft komplizierten Lebenslagen zu tun haben: gesundheitlichen Einschränkungen, fehlender Qualifikation, instabilen Familien- und Wohnsituationen oder schlicht einem Arbeitsmarkt, der nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber passende Türen bereithält.

Was Sanktionen im System tatsächlich bedeuten

Wer Termine ohne “wichtigen” Grund versäumt, Absprachen ignoriert oder zumutbare Schritte zur Arbeitssuche verweigert, kann mit Leistungsminderungen rechnen. In der Praxis ist das jedoch nicht das einfache „Kürzen per Knopfdruck“, als das es in Talkshows manchmal erscheint.

Es gibt Anhörungen, es zählt die Begründung, und die Jobcenter müssen prüfen, ob ein „wichtiger Grund“ vorliegt.

Wer heute auf Verschärfungen drängt, argumentiert meist mit Abschreckung und „Fairness“ gegenüber Erwerbstätigen; wer warnt, verweist auf die Gefahr, dass Menschen unter das Existenzminimum rutschen oder sich weiter vom Hilfesystem abkoppeln.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Jobcenter zahlt keine Erstausstattung bei einer leihweisen Überlassung der Einrichtung

Dass die Spielräume begrenzt sind, zeigt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das Sanktionen in früherer Ausgestaltung teilweise für verfassungswidrig erklärt hat.

Warum eine Arbeitspflicht so verführerisch klingt und so schwer umzusetzen ist

Die Forderung nach einer Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger wirkt für viele logisch, weil sie eine schnelle Lösung verspricht: Wer Leistungen erhält, soll sichtbar „etwas zurückgeben“.

Tomczak ordnet diese Idee im Interview deutlich skeptisch ein und nennt eine solche Arbeitspflicht eine „Sackgasse“. Hinter dieser Einschätzung steht ein Erfahrungswissen, das in der Zuspitzung leicht untergeht: Gemeinnützige Tätigkeiten lösen das Integrationsproblem selten. Sie schaffen Beschäftigung auf Zeit, aber nicht automatisch Qualifikationen, Stabilität und Anschlussperspektiven in reguläre Jobs.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Hinzu kommen organisatorische Fragen, die im Alltag erheblich sind: geeignete Einsatzstellen, Anleitung, Versicherung, Arbeitsschutz, individuelle Zumutbarkeit und die Abgrenzung zu regulären Stellen. Selbst wenn es rechtlich möglich ist, wird es operativ schnell teuer und kompliziert, während der erhoffte Übergang in sozialversicherungspflichtige Arbeit nicht garantiert ist.

Der Kreis Unna als Bühne: Arbeitsmarkt, Erwartungen, Realität

Dass ausgerechnet eine Jobcenter-Leitung aus dem Kreis Unna in diese bundesweite Debatte hinein spricht, ist nur folgerichtig.

Wenn Branchen vor Ort Personal suchen, heißt das noch nicht, dass die verfügbaren Stellen zu den Profilen der Leistungsberechtigten passen. Umgekehrt kann ein Mangel an Kinderbetreuung, Mobilität oder gesundheitlicher Stabilität die Aufnahme selbst einfacher Tätigkeiten verhindern.

In dieser Lage hat eine Jobcenter-Chefin eine doppelte Rolle: Sie muss einerseits das Regelwerk durchsetzen, andererseits Vertrauen in Verfahren schaffen, die Menschen wieder handlungsfähig machen sollen.

Tomczaks Hinweis, dass das Schreckbild des „Totalverweigerers“ ihren Alltag nicht beschreibt, ist damit auch eine starke Kritik an einer Debatte, die Erwartungen an Steuerung erzeugt, die vor Ort nur begrenzt einlösbar sind

Was aus dem Interview hängen bleibt

Der Beitrag über Daniela Tomczak wirkt wie ein Gegenmittel gegen Populismus. Er erinnert daran, dass Sozialpolitik nicht nur aus Schlagworten besteht, sondern aus Verfahren, Abwägungen und Menschen mit widersprüchlichen Biografien. Sanktionen und Pflichten gehören zum System, aber sie sind nicht automatisch ein Ersatz für Qualifizierung, Gesundheitsstabilisierung, Sprachförderung oder Vermittlung in passende Arbeit.

Und eine Arbeitspflicht mag auf dem Papier entschlossen wirken, kann in der Realität jedoch am Ziel vorbeilaufen, wenn sie vor allem Beschäftigung simuliert, statt Übergänge in reguläre Jobs zu eröffnen.

Dass eine Jobcenter-Leitung diese Spannungen öffentlich ausspricht, macht den Wert solcher Interviews aus: Sie holen die Debatte aus dem Modus der Behauptungen zurück in den Bereich der überprüfbaren Praxis. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Quellen

Hellweger Anzeiger: „Jobcenter Kreis Unna: Neue Chefin kontert Vorbehalte beim Bürgergeld“ (15.02.2026). Hellweger Anzeiger: „Kreis Unna: Jobcenter-Chefin kritisiert Arbeitspflicht-Debatte“ (18.02.2026).