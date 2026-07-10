Jahrgang 1967: Kann man mit 65 noch abschlagsfrei in die Rente gehen?

Viele Beschäftigte des Jahrgangs 1967 haben früh mit der Arbeit begonnen und werden bis zu ihrem 65. Geburtstag weit mehr als 45 Versicherungsjahre erreicht haben. Die aktuelle Debatte über die Rentenreform sorgt deshalb für erhebliche Verunsicherung.

Nach dem derzeit geltenden Rentenrecht fällt die Antwort zunächst eindeutig aus: Wer 1967 geboren wurde und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt, kann grundsätzlich mit 65 Jahren die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen. Abschläge werden bei dieser Rentenart nicht abgezogen.

Allerdings hat die Alterssicherungskommission im Juni 2026 empfohlen, diesen abschlagsfreien Rentenzugang abzuschaffen. Noch handelt es sich dabei um einen politischen Vorschlag und nicht um ein beschlossenes Gesetz.

Aktuelle Rechtslage für den Jahrgang 1967

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist in § 38 SGB VI geregelt. Versicherte müssen das vorgesehene Lebensalter erreicht und eine Wartezeit von mindestens 45 Jahren erfüllt haben.

Für Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, liegt die derzeitige Altersgrenze bei 65 Jahren. Damit könnte eine 1967 geborene Person nach aktuellem Recht im Jahr 2032 abschlagsfrei in diese Altersrente wechseln.

Die häufig verwendete Bezeichnung „Rente mit 63“ ist für jüngere Jahrgänge daher irreführend. Nur ältere Geburtsjahrgänge konnten tatsächlich bereits mit 63 Jahren ohne Abschläge in den Ruhestand gehen.

Voraussetzung Geltende Regel für den Jahrgang 1967 Rentenart Altersrente für besonders langjährig Versicherte Erforderliche Wartezeit 45 Versicherungsjahre Frühester Beginn Mit 65 Jahren Abschlag Kein Abschlag Regelaltersgrenze Mit 67 Jahren Voraussichtliches Jahr des Rentenbeginns mit 65 2032

49 Arbeitsjahre führen nicht zu einem früheren Rentenbeginn

Wer mit 16 Jahren eine Ausbildung begonnen hat, kann bis zum 65. Geburtstag auf 49 Versicherungsjahre kommen. Dadurch verschiebt sich der mögliche Rentenbeginn nach geltendem Recht jedoch nicht weiter nach vorn.

Auch 46, 47 oder 49 anrechenbare Jahre berechtigen den Jahrgang 1967 derzeit nicht dazu, die abschlagsfreie Altersrente schon mit 63 oder 64 Jahren zu beziehen. Neben der Wartezeit muss immer auch das vorgeschriebene Lebensalter erreicht sein.

Die 45 Jahre sind somit keine Formel, nach der besonders lange Beschäftigungszeiten automatisch zu einem immer früheren Rentenbeginn führen. Sie bilden lediglich eine der gesetzlichen Voraussetzungen für diese Rentenart.

Nicht jede Zeit zählt zu den erforderlichen 45 Jahren

Entscheidend ist nicht allein, wie viele Jahre jemand nach eigener Einschätzung gearbeitet hat. Die Deutsche Rentenversicherung prüft, welche Kalendermonate für die Wartezeit von 45 Jahren berücksichtigt werden dürfen.

Angerechnet werden insbesondere Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit. Auch Kindererziehungszeiten, bestimmte Pflegezeiten, Wehr- oder Zivildienst sowie Zeiten mit Krankengeld können berücksichtigt werden.

Freiwillige Beiträge können ebenfalls zählen, sofern mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit vorhanden sind. Dagegen werden Schul- und Studienzeiten für diese Wartezeit grundsätzlich nicht berücksichtigt.

Besondere Vorsicht ist bei Arbeitslosigkeit kurz vor dem geplanten Rentenbeginn geboten. Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt grundsätzlich nur dann mit, wenn die Arbeitslosigkeit auf einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Die Altersrente nach 35 Jahren ist eine andere Rentenart

Von der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren ist die Altersrente für langjährig Versicherte zu unterscheiden. Für diese genügen 35 Versicherungsjahre.

Der Jahrgang 1967 kann diese Rente nach geltendem Recht bereits ab 63 Jahren beziehen. Dafür fällt allerdings für jeden Monat vor der Regelaltersgrenze ein dauerhafter Abschlag von 0,3 Prozent an.

Bei einem Rentenbeginn mit 63 statt mit 67 Jahren wären dies 48 Monate. Daraus ergibt sich ein lebenslanger Abschlag von 14,4 Prozent.

Rentenart Folgen für den Jahrgang 1967 Altersrente für besonders langjährig Versicherte Mit 65 Jahren nach 45 Versicherungsjahren, derzeit ohne Abschlag Altersrente für langjährig Versicherte Ab 63 Jahren nach 35 Versicherungsjahren, mit dauerhaftem Abschlag Regelaltersrente Mit 67 Jahren, ohne vorzeitigen Abschlag

Alterssicherungskommission empfiehlt die Abschaffung

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Eine davon betrifft die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Die Kommission empfiehlt, den abschlagsfreien Renteneintritt nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Ein früherer Rentenbeginn allein wegen einer besonders langen Versicherungszeit soll danach nicht mehr ohne finanzielle Einbußen möglich sein.

Nach den Vorstellungen der Kommission könnten Betroffene künftig entweder bis zur Regelaltersgrenze weiterarbeiten oder eine andere vorgezogene Altersrente mit Abschlägen nutzen. Ergänzend werden besondere Vorschriften für gesundheitlich belastete Menschen diskutiert.

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Der Bericht enthält jedoch noch keinen ausformulierten Gesetzentwurf. Er legt insbesondere nicht abschließend fest, ab welchem Geburtsjahrgang die bisherige Rentenart entfallen soll.

Warum die Kommission die bisherige Regel streichen will

Die Kommission begründet ihren Vorschlag unter anderem mit den Kosten für die gesetzliche Rentenversicherung. Seit 2015 nutzten nach Angaben im Bericht etwa 30 Prozent der neuen Altersrentner den abschlagsfreien früheren Zugang.

Nach Auffassung der Kommission profitieren davon überdurchschnittlich häufig Männer, Menschen mit höheren Einkommen und Versicherte mit durchgehenden Erwerbsverläufen. Personen mit niedrigen Einkommen, unterbrochenen Versicherungszeiten oder längeren Familienphasen erreichen die 45 Jahre dagegen seltener.

Die Kommission rechnet damit, dass die Rentenversicherung durch eine Abschaffung finanziell entlastet würde. Würden Betroffene stattdessen zum gleichen Zeitpunkt eine Rente mit Abschlägen beziehen, nennt der Bericht Einsparungen von ungefähr 430 Millionen Euro je Zugangsjahrgang und Rentenbezugsjahr.

Gewerkschaften, Sozialverbände und Teile der Politik wenden dagegen ein, dass viele Versicherte bereits als Jugendliche in körperlich belastenden Berufen begonnen haben. Für diese Menschen sei ein abschlagsfreier Ruhestand nach mehreren Jahrzehnten Erwerbsarbeit eine Anerkennung ihrer Lebensleistung.

Trifft die Abschaffung bereits den Jahrgang 1967?

Diese Frage lässt sich am 10. Juli 2026 noch nicht verlässlich beantworten. Der Jahrgang 1967 würde das 65. Lebensjahr im Jahr 2032 erreichen und gehört damit zu den Geburtsjahrgängen, für die ein künftiges Gesetz von erheblicher Bedeutung sein könnte.

Die Kommission verlangt eine Abschaffung zum frühestmöglichen Zeitpunkt unter Beachtung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes. Welche Jahrgänge vollständig geschützt werden und für wen eine stufenweise Änderung gelten könnte, lässt der Bericht offen.

Denkbar wäre, dass rentennahe Jahrgänge weiterhin mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen dürfen. Ebenso wäre eine Übergangsregel möglich, bei der sich das Eintrittsalter schrittweise erhöht oder Abschläge nur teilweise eingeführt werden.

Auch ein Stichtag, der sich am Geburtsjahr, am bereits erreichten Versicherungsverlauf oder an bestehenden Vereinbarungen orientiert, wäre denkbar. Solange kein Gesetzentwurf vorliegt, bleiben solche Modelle jedoch Spekulation.

Vertrauensschutz bedeutet nicht automatisch Bestandsschutz für alle

Der Begriff Vertrauensschutz wird in der öffentlichen Debatte häufig missverstanden. Er bedeutet nicht, dass jede Person, die nach heutiger Rechtslage mit 65 Jahren in Rente gehen könnte, diesen Anspruch unabhängig von künftigen Gesetzesänderungen behalten muss.

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Der Gesetzgeber darf sozialrechtliche Vorschriften grundsätzlich für die Zukunft verändern. Er muss dabei jedoch prüfen, wie stark bereits getroffene Lebensentscheidungen betroffen sind und ob angemessene Übergangsfristen erforderlich sind.

Je näher eine Person am geplanten Rentenbeginn steht und je verbindlicher sie ihre Lebensplanung bereits darauf ausgerichtet hat, desto stärker können ihre Interessen wiegen. Eine bereits geschlossene Altersteilzeitvereinbarung oder eine vertraglich festgelegte Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann dabei bedeutsamer sein als eine unverbindliche persönliche Absicht.

Solche Vereinbarungen garantieren dennoch nicht automatisch, dass das bisherige Rentenrecht unverändert bleibt. Erst der spätere Gesetzestext wird zeigen, welche Sachverhalte der Gesetzgeber ausdrücklich schützt.

Beschäftigte sollten ihre Versicherungszeiten jetzt prüfen

Unabhängig von der Reformdebatte sollten Versicherte ihren Rentenverlauf kontrollieren. Fehlende Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Beschäftigungsmonate können darüber entscheiden, ob die Wartezeit von 45 Jahren erreicht wird.

Ab dem 55. Geburtstag versendet die Deutsche Rentenversicherung regelmäßig eine ausführliche Rentenauskunft. Darin wird unter anderem dargestellt, welche Altersrenten nach dem gespeicherten Versicherungsverlauf in Betracht kommen.

Fehlen Zeiten im Versicherungskonto, kann eine Kontenklärung beantragt werden. Dafür sollten Arbeitsverträge, Sozialversicherungsnachweise, Ausbildungsbescheinigungen, Geburtsurkunden der Kinder und weitere geeignete Unterlagen aufbewahrt werden.

Eine Rentenauskunft bildet allerdings immer nur das zum Zeitpunkt ihrer Erstellung geltende Recht ab. Sie ist keine Garantie dafür, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen bis zum geplanten Rentenbeginn nicht verändert.

Altersteilzeit und Aufhebungsverträge nur mit Vorsicht abschließen

Wer seine Beschäftigung bereits verbindlich bis zum 65. Geburtstag verplant, sollte mögliche Gesetzesänderungen einkalkulieren. Das gilt besonders für Altersteilzeitverträge, Aufhebungsverträge und Vereinbarungen über ein festes Ende des Arbeitsverhältnisses.

Entfällt der erwartete Rentenanspruch oder verschiebt sich der abschlagsfreie Beginn, kann eine finanzielle Lücke entstehen. Betroffene müssten dann möglicherweise eine Rente mit Abschlägen beantragen, weiterarbeiten oder den Zeitraum aus eigenen Mitteln überbrücken.

Vor einer Unterschrift sollte deshalb geprüft werden, ob der Vertrag eine Anpassung für den Fall einer gesetzlichen Änderung enthält. Auch die Finanzierung der Krankenversicherung und der Lebenshaltungskosten während einer möglichen Übergangszeit sollte berechnet werden.

Auch die Rente mit Abschlägen soll später beginnen

Die Reformempfehlungen betreffen nicht nur die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Die Kommission schlägt zugleich vor, das früheste Eintrittsalter bei der Altersrente für langjährig Versicherte von 63 auf 64 Jahre anzuheben.

Diese Rentenart setzt mindestens 35 Versicherungsjahre voraus und ist bei einem Beginn vor der Regelaltersgrenze mit dauerhaften Abschlägen verbunden. Nach den Empfehlungen soll das früheste Eintrittsalter später parallel zur Regelaltersgrenze weiter steigen.

Damit könnte eine Reform sowohl den abschlagsfreien Zugang mit 65 als auch den frühesten Zugang mit Abschlägen verändern. Für den Jahrgang 1967 wäre deshalb nicht nur eine einzelne Rentenart zu prüfen.

Regelaltersgrenze könnte nach 2031 weiter steigen

Zusätzlich empfiehlt die Kommission, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Veränderungen sollen im Verhältnis zwei zu eins zwischen zusätzlicher Erwerbszeit und zusätzlicher Rentenbezugszeit verteilt werden.

Nach einer Modellrechnung der Bundesregierung könnte die Regelaltersgrenze zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen. Dabei handelt es sich ebenfalls noch nicht um geltendes Recht.

Für den Jahrgang 1967 könnte damit theoretisch auch die bisherige Regelaltersgrenze von 67 Jahren zur Diskussion stehen. Ob und in welchem Umfang dieser Geburtsjahrgang einbezogen würde, müsste ein späteres Gesetz bestimmen.

Was für den Jahrgang 1967 derzeit gilt

Zum gegenwärtigen Stand darf eine 1967 geborene Person mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren davon ausgehen, mit 65 Jahren ohne Abschlag in Rente gehen zu können. Diese Aussage entspricht dem derzeit geltenden Recht.

Es wäre jedoch ebenso falsch, die Reformvorschläge vollständig zu ignorieren. Der geplante Rentenbeginn im Jahr 2032 liegt in einem Zeitraum, für den die Kommission bereits Veränderungen empfiehlt.

Eine verlässliche Aussage über einen persönlichen Bestandsschutz ist erst möglich, wenn die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegt und die Übergangsvorschriften bekannt sind. Bis dahin sollten Versicherte weder in Panik geraten noch langfristige finanzielle Verpflichtungen allein auf die unveränderte Fortgeltung der heutigen Vorschriften stützen.

Beispiel aus der Praxis

Kerstin wurde im November 1967 geboren und begann im Alter von 16 Jahren eine versicherungspflichtige Ausbildung. Nach ihrem Versicherungsverlauf würde sie bis November 2032 mehr als 45 anrechenbare Jahre erreichen.

Nach dem derzeitigen Recht könnte Kerstin ab Dezember 2032 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen. Sie müsste nicht bis zu ihrem 67. Geburtstag arbeiten, obwohl ihre Regelaltersgrenze derzeit bei 67 Jahren liegt.

Eine endgültige Altersteilzeitvereinbarung möchte Kerstin trotzdem noch nicht unterschreiben. Sie lässt zunächst ihr Versicherungskonto prüfen und wartet ab, welche Übergangsregelungen in einem möglichen Reformgesetz vorgesehen werden.

Häufige Fragen und Antworten

Kann der Jahrgang 1967 nach heutigem Recht mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen?

Ja. Wer 1967 geboren wurde und mindestens 45 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht, kann nach geltendem Recht mit 65 Jahren die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge beziehen.

Muss der Jahrgang 1967 wegen der Reform bereits sicher bis 67 arbeiten?

Nein. Die Alterssicherungskommission hat zwar die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren empfohlen, doch daraus ist bislang kein Gesetz geworden.

Reichen 45 Arbeitsjahre automatisch aus?

Nein. Es müssen 45 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten zusammenkommen, die für diese besondere Wartezeit anerkannt werden. Außerdem muss das gesetzlich vorgesehene Lebensalter erreicht sein.

Kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Abschlägen noch früher beantragt werden?

Nein. Diese Rentenart kann nicht vorzeitig mit Abschlägen bezogen werden. Für einen früheren Beginn kommt gegebenenfalls die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren in Betracht.

Ist der Jahrgang 1967 durch Vertrauensschutz sicher von Änderungen ausgenommen?

Das steht noch nicht fest. Die Kommission verlangt zwar die Beachtung des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes, nennt aber keine abschließenden Geburtsjahrgänge oder konkreten Übergangsstufen.

Was sollten Betroffene jetzt unternehmen?

Sie sollten ihren Versicherungsverlauf und die voraussichtliche Erfüllung der 45 Jahre prüfen lassen. Verbindliche Vereinbarungen über Altersteilzeit oder das Ende des Arbeitsverhältnisses sollten erst nach einer sorgfältigen Berechnung der möglichen finanziellen Folgen abgeschlossen werden.

Stand: 10. Juli 2026. Die dargestellten Reformpunkte beruhen auf Empfehlungen der Alterssicherungskommission und sind noch kein geltendes Gesetz.