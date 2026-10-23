„Du siehst doch gesund aus“: Schwerbehinderte mit nicht sichtbarer Behinderung erleben oft Schlimmes

Ein freundliches Gesicht ist kein Gesundheitsnachweis, ein sicherer Schritt kein Beleg dafür, dass jemand lange stehen kann.

Trotzdem erleben Menschen mit nicht sichtbarer Behinderung, dass andere ihre Belastbarkeit nach dem äußeren Eindruck beurteilen.

Dann wird aus einem Sitzplatz im Bus eine Rechtfertigungsdebatte, aus einer Pause vermeintliche Faulheit und aus einer abgesagten Einladung angeblich fehlendes Interesse. Zu den Einschränkungen kommt eine weitere Belastung hinzu: immer wieder erklären zu müssen, dass sie tatsächlich bestehen.

Was hinter einem unauffälligen Äußeren liegen kann

Schmerzen, starke Erschöpfung, eine eingeschränkte Reizverarbeitung oder Schwierigkeiten beim Hören und Sehen sind für Außenstehende nicht immer erkennbar. Welche Unterstützung jemand benötigt, lässt sich deshalb auch im persönlichen Gespräch nicht allein am Auftreten ablesen.

Zu nicht sichtbaren Behinderungen können etwa Einschränkungen durch neurologische oder psychische Erkrankungen gehören; auch Menschen im Autismus-Spektrum können auf Barrieren treffen, die andere kaum wahrnehmen. Die Erfahrungen unterscheiden sich erheblich, auch bei gleicher Diagnose.

Über solche nicht sichtbaren Behinderungen und die unterschätzten Belastungen im Alltag hat gegen-hartz.de bereits berichtet. Auch chronische Schmerzen können die Teilhabe erheblich einschränken, obwohl man Betroffenen die Beschwerden nicht ansieht.

Im Bus wird der Sitzplatz zur Bewährungsprobe

Wer jung aussieht und ohne Hilfsmittel einsteigt, wird schnell für uneingeschränkt belastbar gehalten. Benötigt diese Person einen Sitzplatz, kann schon die Bitte darum auf Unverständnis stoßen.

Wie anstrengend öffentliche Verkehrsmittel sein können, schilderte Stefanie Hamer 2024 in einer Reportage von NAHVERKEHR HAMBURG. Sie beschrieb, wie gleichzeitig wahrgenommene Gespräche, Durchsagen und andere Geräusche während einer Bahnfahrt ihre Konzentration und Energie aufbrauchen.

Besonders schwierig wird die Situation, wenn die Überlastung auch das Sprechen erschwert: „Je angestrengter man ist, kann man sich irgendwann nicht mehr artikulieren“, erklärte Hamer. Ausgerechnet dann, wenn Unterstützung gebraucht wird, kann eine ausführliche Erklärung also besonders schwerfallen.

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Für Mitfahrende ergibt sich daraus eine einfache Konsequenz: Eine Bitte um einen Sitzplatz sollte zunächst ernst genommen werden. Wer selbst auf seinen Platz angewiesen ist, kann das ebenfalls sagen, ohne den Unterstützungsbedarf des Gegenübers anzuzweifeln.

An der Kasse fehlt oft die Geduld

Beim Einkaufen treffen zahlreiche Anforderungen gleichzeitig aufeinander: Waren auswählen, Menschen ausweichen, Geräusche verarbeiten und an der Kasse zügig bezahlen. Der Sozialverband VdK weist darauf hin, dass Barrierefreiheit im Geschäft unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen muss, darunter auch die Empfindlichkeit gegenüber Licht, Musik und Durchsagen.

Wie belastend der Einkauf sein kann, schildert der Kunde Arnim Nethe in einem WDR-Bericht vom 21. Oktober 2026 aus Witten. Er versucht, seine Besorgungen möglichst schnell zu erledigen: „Weil mir die Leute zu viel sind, zu viel Trubel, zu viel Licht.“

Die dort angebotene „Stille Stunde“ mit weniger Geräuschen begrüßt er, dennoch beeilt er sich, den Laden wieder zu verlassen. Das zeigt, dass eine ruhigere Einkaufszeit entlasten kann, ohne alle Schwierigkeiten auf einmal zu beseitigen.

Zusätzlicher Druck durch ungeduldige Kommentare hilft in einer solchen Situation niemandem. Mehr Zeit beim Bezahlen, eine ruhige Ansprache und die Möglichkeit, kurz Abstand zu gewinnen, können den Einkauf erleichtern.

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Wenn Erschöpfung als Faulheit ausgelegt wird

Die Schweizerin Katarina B., die mit Multipler Sklerose und ADHS lebt, beschrieb das Missverständnis bereits 2017 in einem Interview mit REHACARE. Weil sie äußerlich gesund wirke, werde ihre Leistungsfähigkeit überschätzt und sie müsse beispielsweise erklären, warum sie eine Haushaltshilfe benötige.

„Meine Erschöpfung kann als Faulheit interpretiert werden oder die kognitiven Probleme als Desinteresse“, sagte sie. Dabei beschrieb sie auch Beschwerden wie Schwindel und Gefühlsstörungen, die andere nicht ohne Weiteres wahrnehmen können.

Solche Zuschreibungen treffen den Menschen hinter der Einschränkung: Aus einem gesundheitlich bedingten Problem wird ein vermeintlicher Charakterfehler. Wer Betroffene ernst nimmt, sollte deshalb nach ihrem Bedarf fragen, statt ihre Motivation zu bewerten.

Im Freundeskreis kann das Unverständnis besonders wehtun

Wie sehr sich Beziehungen verändern können, berichtet Nadine Reiche in einem Interview der Techniker Krankenkasse. Sie lebt mit Colitis ulcerosa, rheumatischer Arthritis und einem Fatigue-Syndrom und schildert, wie schwierig es war, ihre wechselnde Belastbarkeit zu erklären.

„Einige meiner Freunde konnten damit nicht umgehen“, sagte Reiche. Freundschaften seien daran zerbrochen, während es ihr selbst zunächst schwergefallen sei, um Hilfe zu bitten und die eigenen Bedürfnisse auszusprechen.

Eine kurzfristige Absage kann für die einladende Person enttäuschend sein. Wird daraus aber der Vorwurf, der andere wolle sich ohnehin nicht treffen, entsteht zusätzlicher Druck, der weitere Begegnungen erschweren kann.

Hilfreicher sind Absprachen, die Spielraum lassen: ein kürzeres Treffen, ein ruhiger Ort oder die Möglichkeit, am selben Tag abzusagen. Auch eine erneute Einladung kann zeigen, dass jemand weiterhin dazugehört.

Ein guter Tag beweist keine dauerhafte Belastbarkeit

Ein besonders eindrückliches Beispiel für bewusst geplante Teilhabe schilderte die Autistin Rebecca Lefèvre dem WDR am 20. Oktober 2026 beim Liora.Live-Festival in Gelsenkirchen. „Ich gehe nur zwei-, dreimal im Monat aus dem Haus und treffe Menschen ganz bewusst“, erklärte sie.

Zu der Veranstaltung begleitete sie ihr Mann; außerdem beschrieb sie ihr starkes Interesse am Thema als Grund dafür, die Teilnahme bewältigen zu können. Wer nur den Auftritt sieht, erfährt also wenig darüber, welche Bedingungen ihn ermöglichen.

Das gilt auch für ein Foto vom Konzert oder einen gelungenen Restaurantbesuch. Ein solcher Moment erlaubt Außenstehenden keine verlässliche Aussage darüber, was die Person am nächsten Tag leisten kann.

Welche Reaktionen im Alltag helfen können

Rücksicht beginnt damit, einen geäußerten Bedarf ernst zu nehmen. Die folgenden Beispiele zeigen mögliche Reaktionen, die Betroffenen Raum lassen, selbst über Unterstützung zu entscheiden.

Situation Belastende Reaktion Hilfreiche Reaktion Eine jung wirkende Person benötigt im Bus einen Sitzplatz. Ihre Einschränkung wird wegen ihres Alters angezweifelt. Einen Platz anbieten, wenn man selbst stehen kann. Das Bezahlen an der Kasse dauert länger. Drängeln und abfällige Kommentare erhöhen den Druck. Zeit lassen und bei Bedarf ruhig Hilfe anbieten. Eine Freundin sagt kurzfristig ab. Die Absage wird als mangelndes Interesse ausgelegt. Nach einer passenden Alternative fragen und weiter einladen. Jemand braucht während einer Feier eine Pause. Die Person wird zum Bleiben oder Mitmachen gedrängt. Den Rückzug akzeptieren und einen ruhigen Platz ermöglichen.

Die Sonnenblume kann den Erklärungsdruck verringern

Eine gelbe Sonnenblume auf grünem Grund kann auf eine nicht sichtbare Behinderung oder Erkrankung hinweisen. Wer das sogenannte Sunflower-Symbol etwa als Umhängeband trägt, signalisiert freiwillig, möglicherweise mehr Zeit, Verständnis oder Unterstützung zu benötigen.

Der Pflegewegweiser NRW erläutert die Bedeutung des Zeichens und betont, dass es kein Ausweis ist. Auch nach den Angaben der Sunflower-Initiative begründet es keine besonderen Ansprüche.

Das Zeichen kann einen Gesprächseinstieg erleichtern, die Entscheidung dafür bleibt persönlich. Verständnis sollte auch Menschen entgegengebracht werden, die ihre Einschränkung weder kennzeichnen noch ausführlich erläutern möchten.