GdB und Pflegegrad beim Einkauf: Sanitätshaus gibt 4 Prozent Rabatt

Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung können beim Online-Sanitätshaus Inkosafe vier Prozent auf den Warenwert sparen. Kunden müssen ihren GdB nachweisen und per Vorkasse bezahlen. Einen Mindest-GdB nennt der Anbieter auf seiner Rabattseite derzeit nicht.

Vier Prozent Rabatt auf den Warenwert

Inkosafe verkauft unter anderem Inkontinenzprodukte, Stoma- und Urologiebedarf, Bettschutz, Pflegewäsche, Hygieneartikel und verschiedene Alltagshilfen. Der Anbieter wirbt ausdrücklich mit einem Rabatt von vier Prozent für Menschen mit anerkanntem GdB oder Pflegegrad.

Ein Mindestbestellwert gilt nach Angaben des Shops nicht. Bei einer Bestellung im Wert von 100 Euro sinkt der Warenwert damit um vier Euro, bei 250 Euro um zehn Euro und bei 500 Euro um 20 Euro.

So bekommen Sie den Schwerbehindertenrabatt

Im Bestellvorgang müssen Kunden bei der Adresse die Auswahl „Ich habe einen Pflegegrad oder Schwerbehindertenausweis“ aktivieren. Das System berücksichtigt den Preisvorteil anschließend bei der Zahlungsart Vorkasse.

Nach Abschluss der Bestellung verlangt das Sanitätshaus einen Nachweis. Bei einer Behinderung kann dies eine Kopie des Schwerbehindertenausweises sein. Der Shop nennt dafür unter anderem die Übermittlung nach der Bestellung.

Ohne Vorkasse gibt es die vier Prozent nicht

Der Rabatt gilt nach den derzeit veröffentlichten Bedingungen ausschließlich bei Vorkasse. Wer eine andere Zahlungsart auswählt, erhält den Preisnachlass nicht.

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Betroffene sollten vor dem endgültigen Kaufpreis vergleichen. Vier Prozent Rabatt machen ein Produkt nicht automatisch günstiger als bei einem anderen Sanitätshaus oder Onlinehändler.

Hinzu kommen Versandkosten. Inkosafe verlangt derzeit innerhalb Deutschlands Versandkosten ab 5,95 Euro; erst ab einem Warenwert von 299 Euro liefert der Shop nach eigenen Angaben versandkostenfrei. Gerade bei kleinen Einkäufen können die Versandkosten den Schwerbehindertenrabatt daher vollständig aufzehren.

Auch ein Pflegegrad reicht

Die Vergünstigung beschränkt sich nicht auf Menschen mit Behinderung. Auch Kunden mit anerkanntem Pflegegrad können die vier Prozent erhalten. In diesem Fall verlangt Inkosafe einen entsprechenden Nachweis über den Pflegegrad.

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Auf seiner Übersichtsseite nennt Inkosafe ausdrücklich einen anerkannten „Grad der Behinderung (GdB)“ als Voraussetzung und nennt dort keinen Mindestwert. Im Bestellprozess spricht der Anbieter dagegen von einem „Schwerbehindertenausweis“.

Menschen mit einem GdB unter 50 besitzen keinen Schwerbehindertenausweis. Wer einen Feststellungsbescheid über einen niedrigeren GdB hat, sollte deshalb vor der Bestellung beim Anbieter klären, ob dieser Nachweis für den Rabatt akzeptiert wird.

Kein gesetzlicher Anspruch auf den Rabatt

Bei den vier Prozent handelt es sich um einen freiwilligen Preisvorteil des Händlers. Der Anbieter kann seine Bedingungen daher ändern.

Vor einer größeren Bestellung sollten Kunden prüfen, ob der Rabatt weiterhin angeboten wird und ob ein vergleichbarer Händler trotz fehlender Ermäßigung insgesamt günstiger ist.

FAQ: Rabatt bei GdB und Pflegegrad

Wie hoch ist der Rabatt bei Inkosafe?

Der Anbieter gewährt derzeit vier Prozent auf den Warenwert für Kunden mit anerkanntem GdB oder Pflegegrad.

Brauche ich dafür einen Schwerbehindertenausweis?

Inkosafe verlangt einen Nachweis und nennt im Bestellprozess den Schwerbehindertenausweis. Auf der Angebotsseite spricht der Anbieter allgemein von einem anerkannten GdB. Bei einem GdB unter 50 sollten Sie deshalb vorher nachfragen.

Bekomme ich den Rabatt bei jeder Zahlungsart?

Nein. Die vier Prozent gelten nach den derzeitigen Bedingungen nur bei Zahlung per Vorkasse.

Quellen

Inkosafe – Hilfe und Informationen: Rabatt bei Pflegegrad oder Schwerbehindertenausweis (https://www.inkosafe.de/)

Inkosafe – Über uns: Vier Prozent Rabatt für Pflegegrad oder GdB (https://www.inkosafe.de/)

Inkosafe – Startseite: Konditionen, Versandkosten und Rabatt bei Vorkasse (https://www.inkosafe.de/)