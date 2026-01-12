Fliegen mit Schwerbehinderung: Beförderung verweigert – So entlarven Sie pauschale Urteile am Schalter

Lesedauer 4 Minuten

Wenn eine Airline „aus Sicherheitsgründen“ die Beförderung verweigert, ist das nach EU-Recht nur in zwei engen Konstellationen zulässig: Entweder verlangt eine konkret anwendbare Sicherheitsvorschrift (EU/national/international) die Verweigerung, oder die Beförderung ist wegen Bauart/Größe des Flugzeugs bzw. der Türen physisch unmöglich.

Alles, was nur nach interner Abfertigungslogik, Zeitdruck oder „so machen wir das immer“ klingt, ist rechtlich nicht automatisch gedeckt.

Wichtig ist außerdem: Wird verweigert, muss die Airline die Gründe grundsätzlich sofort mitteilen; auf Verlangen sind sie innerhalb von fünf Arbeitstagen schriftlich zu geben.

Genau diese Schriftlichkeit ist in der Praxis oft der Hebel, weil pauschale „Safety“-Behauptungen dann plötzlich konkret begründet werden müssen.

Assistenz ist kostenlos: Was du am Flughafen verlangen kannst

Die EU-Regeln verpflichten Flughäfen dazu, Menschen mit Behinderung bzw. eingeschränkter Mobilität kostenlos zu unterstützen – typischerweise ab festgelegten PRM-Meldepunkten bis zum Check-in, durch die Sicherheitskontrolle, bis zum Gate und beim Boarding (z. B. Lift/Transport).

Dazu gehört in der Regel auch Hilfe beim Umsteigen, beim Aussteigen sowie bis zur Gepäckausgabe und zu einem vereinbarten Treffpunkt.

Für dich entscheidend: Diese Assistenz ist kein „Goodwill“, sondern eine Leistung, die organisatorisch beim Flughafen angesiedelt ist – während die Airline für den Teil verantwortlich bleibt, der unmittelbar mit Beförderung/Boarding und Abläufen an Bord zusammenhängt.

Anmeldung und Fristen: Warum es ohne „saubere“ Voranmeldung oft knirscht

Praktisch scheitert es selten am Anspruch, sondern an der Übergabe der Informationen. Die Standardlogik: Assistenz wird über Airline/Agent/Reiseveranstalter angemeldet; als Richtwert gilt, dass die Anmeldung spätestens 48 Stunden vor Abflug erfolgen sollte.

Wer später dran ist, kann zwar nicht automatisch „leer ausgehen“, aber die Abläufe werden unsicherer: längere Wartezeiten, weniger passgenaue Hilfe, mehr Missverständnisse an der Schnittstelle zwischen Airline, Handling-Agent und PRM-Team.

Besonders konfliktträchtig sind elektrische Rollstühle und Mobilitätshilfen: Hier wollen Airline/Abfertiger oft früh Daten zu Maßen, Gewicht und Akkuart, weil das nicht nur „PRM“, sondern auch Gefahrgut-/Sicherungslogik berührt. Wer diese Daten nicht parat hat, erlebt in der Praxis eher Diskussionen am Check-in als eine ruhige Abfertigung.

Am Reisetag: Der unterschätzte Punkt „rechtzeitig am Meldepunkt“

Die EU-Regeln knüpfen die Assistenz daran, dass du zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort bist. Wenn keine konkrete Zeit genannt wurde, arbeiten viele Stellen mit Orientierungszeiten (z. B. deutlich vor Abflug am PRM-Meldepunkt oder rechtzeitig zum Check-in).

Für Betroffene ist das unerfreulich, aber entscheidend: Wer zu knapp erscheint, liefert der Gegenseite ein scheinbar „objektives“ Argument („Wir hätten geholfen, aber…“). Für den späteren Streit ist daher dokumentierbar wichtig, wann du wo warst.

Typische Konflikte – und der jeweils beste Hebel

Typischer Konflikt Was du sofort verlangen solltest „Aus Sicherheitsgründen nehmen wir Sie nicht mit.“ Konkrete Begründung: Welche Sicherheitsanforderung genau – oder was ist physisch unmöglich? Zusätzlich: Welche Alternative wird angeboten (anderer Flug/anderes Fluggerät/anderer Ablauf)? „Dann brauchen Sie zwingend eine Begleitperson.“ Schriftliche Konkretisierung: Warum ist eine Begleitperson aus Sicherheitsgründen erforderlich, und welche Anforderung kannst du ohne Begleitung nicht erfüllen? „Rollstuhl/E-Rolli geht heute nicht.“ Klären, ob es um Akku/Abmessungen/Sicherung geht; Daten bereitstellen und alternative Abfertigung oder Umbuchung verlangen. Dokumentiere, wer was wann gesagt hat. „Assistenz ist voll – wir können nicht.“ PRM-Team/Service-Desk einbinden, auf kostenlose Assistenz hinweisen, Wartezeit und Ablauf schriftlich bestätigen lassen, falls es eskaliert.

Wenn die Airline verweigert: Vorgehen, das dich aus der Ohnmacht holt

Entscheidend ist, den Moment der Verweigerung nicht nur „hinzunehmen“, sondern ihn in einen nachprüfbaren Vorgang zu verwandeln.

Erstens: Lass dir die Ablehnung mit Name/Funktion der Person und Uhrzeit notieren (zur Not selbst notieren und direkt per Mail an Airline/Handling schicken: „Soeben am Gate X…“). Zweitens: Verlange die Gründe nicht als Floskel, sondern als konkrete Aussage, die entweder auf eine Sicherheitsregel oder physische Unmöglichkeit hinauslaufen muss. Drittens: Bestehe darauf, dass geprüft wird, ob eine akzeptable Alternative möglich ist (Umbuchung, anderes Routing, anderes Fluggerät). Viertens: Stelle sofort schriftlich den Antrag auf schriftliche Begründung; die Fünf-Arbeitstage-Frist ist in der Praxis ein Druckpunkt, weil daraus eine überprüfbare Argumentation werden muss. Fünftens: Wenn du merkst, dass du nur abgewimmelt wirst, wechsle aus der Gate-Diskussion in die Beschwerdewege – mit Unterlagen.

Beschwerdewege in Deutschland: So setzt du nach, wenn vor Ort nichts geht

Der erste Schritt ist fast immer die Beschwerde an Airline und – bei Assistenzproblemen – an den Flughafen/PRM-Dienst, weil du dort die Sachverhaltsbasis und Reaktionsfristen startest.

Wenn das nicht sauber gelöst wird, ist in Deutschland das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) als zuständige Durchsetzungsstelle für PRM-Rechte vorgesehen und bietet Verfahren/Formulare bzw. Informationen zum Vorgehen.

Parallel oder anschließend kann die Schlichtungsstelle Reise & Verkehr (SRV) für viele Fälle ein praxisnaher Weg sein; dort ist typischerweise Voraussetzung, dass du zuvor beim Unternehmen reklamiert hast und eine Antwort abgewartet wurde bzw. Fristen abgelaufen sind. Zusätzlich existiert ein behördlicher Meldeweg über das Bundesportal für Verstöße gegen diese Rechte.

FAQ

Gilt das auch bei „nur“ unsichtbaren Einschränkungen?

Maßgeblich ist nicht ein Merkzeichen, sondern ob du als Person mit Behinderung bzw. eingeschränkter Mobilität Assistenz brauchst und das rechtzeitig kommunizierst.

Muss ich immer 48 Stunden vorher anmelden?

48 Stunden sind der zentrale Praxisstandard. Ohne rechtzeitige Anmeldung soll Assistenz nach Möglichkeit trotzdem organisiert werden, aber planbar und konfliktarm ist es mit Voranmeldung.

Darf die Airline eine Begleitperson verlangen?

Nur, wenn das zur Einhaltung von Sicherheitsanforderungen erforderlich ist – das muss in der Sache nachvollziehbar begründet werden und ist nicht automatisch „Standard“.

Was ist mein stärkster Hebel bei einer „Safety“-Absage?

Die schriftliche Begründung innerhalb von fünf Arbeitstagen (auf Verlangen) und die Frage nach der konkreten Sicherheitsregel oder der behaupteten physischen Unmöglichkeit – pauschale Aussagen geraten dann häufig ins Wanken.

