EM-Rente: So hoch ist die Erwerbsminderungsrente ab 1. Juli 2026 – Tabelle

Bezieherinnen und Bezieher einer gesetzlichen Erwerbsminderungsrente können zum 1. Juli 2026 mit einem spürbaren Plus rechnen. Die gesetzlichen Renten steigen in Deutschland zu diesem Termin um 4,24 Prozent. Davon profitieren nicht nur Altersrentner, sondern ebenso Menschen mit voller oder teilweiser Erwerbsminderungsrente.

Für die Betroffenen bedeutet das: Die bisherige Monatsrente wird mit dem Anpassungssatz von 4,24 Prozent erhöht. Grundlage dafür ist die reguläre jährliche Rentenanpassung, die sich an der Lohnentwicklung orientiert. Der aktuelle Rentenwert steigt dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Warum die Renten auch 2026 wieder steigen

Die Rentenanpassung folgt dem gesetzlichen Mechanismus der Rentenversicherung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Anfang März 2026 mitgeteilt, dass sich aus den aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Erhöhung um 4,24 Prozent ergibt. Damit fällt die Anpassung 2026 sogar etwas stärker aus als frühere Modellrechnungen aus dem Rentenversicherungsbericht erwarten ließen.

Für Menschen mit Erwerbsminderungsrente ist dabei wichtig, dass keine gesonderte Sonderregel für die Juli-Anpassung gilt. Die Erhöhung erfasst die gesetzlichen Rentenarten grundsätzlich einheitlich, also auch Erwerbsminderungsrenten. Wer zusätzlich einen Zuschlag aus den Verbesserungen für ältere Erwerbsminderungsrenten erhält, muss diese Regelung getrennt von der allgemeinen Rentenanpassung betrachten.

Was die Erhöhung konkret bedeutet

In der Praxis fällt der monatliche Zuwachs je nach Höhe der bisherigen Rente unterschiedlich aus. Eine Erwerbsminderungsrente von 1.000 Euro brutto steigt ab Juli 2026 auf 1.042,40 Euro. Bei 1.200 Euro brutto sind es 1.250,88 Euro, bei 1.400 Euro brutto 1.459,36 Euro.

Wichtig ist, dass es sich zunächst um Bruttobeträge handelt. Was am Ende netto auf dem Konto ankommt, kann durch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie durch steuerliche Faktoren abweichen. Die Erhöhung selbst wird jedoch auf die Bruttorente angewendet.

Tabelle: So viel mehr gibt es ab 1. Juli 2026

Bisherige monatliche Erwerbsminderungsrente (brutto) Neue monatliche Rente ab 1. Juli 2026 800,00 Euro 833,92 Euro (+33,92 Euro) 900,00 Euro 938,16 Euro (+38,16 Euro) 1.000,00 Euro 1.042,40 Euro (+42,40 Euro) 1.100,00 Euro 1.146,64 Euro (+46,64 Euro) 1.200,00 Euro 1.250,88 Euro (+50,88 Euro) 1.300,00 Euro 1.355,12 Euro (+55,12 Euro) 1.400,00 Euro 1.459,36 Euro (+59,36 Euro)

Die Tabelle zeigt, dass selbst bei kleineren Renten ein merklicher Zuwachs zusammenkommt. Gerade für Haushalte mit engem Budget kann das im Monat einen Unterschied machen. Zugleich bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Preisentwicklung darüber entscheidet, wie stark die Erhöhung im Alltag tatsächlich entlastet.

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Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss für die Rentenanpassung keinen gesonderten Antrag stellen. Die Erhöhung erfolgt automatisch zum Stichtag 1. Juli 2026. Üblicherweise informiert die Rentenversicherung die Betroffenen schriftlich über die neue Rentenhöhe.

Für manche Empfängerinnen und Empfänger einer Erwerbsminderungsrente ist daneben noch ein anderer Punkt relevant. Bereits seit Juli 2024 gibt es für bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten einen Zuschlag, und seit Dezember 2025 wurde dabei das Auszahlungsverfahren verändert. Dieser Zuschlag kommt zur allgemeinen Rentenanpassung hinzu, folgt aber eigenen Regeln.

Beispiel aus der Praxis

Ein 58-jähriger Mann bezieht wegen voller Erwerbsminderung bislang 1.100 Euro brutto im Monat. Ab dem 1. Juli 2026 steigt dieser Betrag durch die Rentenanpassung um 46,64 Euro auf 1.146,64 Euro brutto. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich damit ein Plus von rund 559,68 Euro brutto, sofern sich an den übrigen Abzügen nichts ändert.

Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente ab 1. Juli 2026

Frage 1: Um wie viel steigt die Erwerbsminderungsrente zum 1. Juli 2026?

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Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente steigt zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Das gilt für Renten wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung. Die Erhöhung erfolgt automatisch zusammen mit der allgemeinen Rentenanpassung.

Frage 2: Muss ich die Erhöhung der Erwerbsminderungsrente beantragen?

Nein, ein gesonderter Antrag ist nicht nötig. Die Deutsche Rentenversicherung passt die Rente automatisch an. Betroffene erhalten in der Regel einen schriftlichen Bescheid mit der neuen Rentenhöhe.

Frage 3: Wie viel mehr Geld gibt es bei einer Erwerbsminderungsrente von 1.000 Euro?

Bei einer bisherigen monatlichen Erwerbsminderungsrente von 1.000 Euro brutto ergibt sich ab dem 1. Juli 2026 ein Plus von 42,40 Euro. Die neue monatliche Bruttorente liegt dann bei 1.042,40 Euro. Wie viel netto ausgezahlt wird, kann im Einzelfall abweichen.

Frage 4: Gilt die Rentenerhöhung auch für ältere Erwerbsminderungsrentner mit Zuschlag?

Ja, die allgemeine Rentenerhöhung gilt auch dann. Der Zuschlag für bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten ist davon aber getrennt zu betrachten. Beide Regelungen können zusammenwirken, folgen aber unterschiedlichen Vorgaben.

Frage 5: Warum steigt die Erwerbsminderungsrente überhaupt?

Die jährliche Rentenanpassung orientiert sich an der gesetzlichen Berechnungsformel und an der Entwicklung der Löhne. Dadurch werden die gesetzlichen Renten regelmäßig angepasst. Zum 1. Juli 2026 führt das zu einer Erhöhung um 4,24 Prozent.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Bund: „Rentenanpassung 2026: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent“, veröffentlicht am 5. März 2026.