Diese Jahrgänge können noch ohne Abschlag in Rente gehen – aber Rentenreform verändert alles

Wer heute über den abschlagsfreien Rentenbeginn spricht, muss zwei Dinge trennen: die aktuell geltende Rechtslage und die Reformvorschläge der Rentenkommission.

Nach heutiger Rechtslage können Versicherte weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen, wenn sie die jeweilige Altersgrenze erreichen. Besonders umstritten ist aber die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren, oft noch als „Rente mit 63“ bezeichnet.

Die Rentenkommission empfiehlt, diesen abschlagsfreien früheren Renteneintritt schrittweise abzuschaffen.

Außerdem soll die Regelaltersgrenze nach 2031 moderat an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden, wobei zusätzliche Lebenszeit im Verhältnis 2:1 auf längeres Arbeiten und längere Rentenzeit verteilt werden soll.

Was heute noch gilt

Aktuell können besonders langjährig Versicherte mit 45 Versicherungsjahren weiterhin vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge in Rente gehen.

Für ältere Jahrgänge liegt diese Grenze noch unter 65 Jahren. Für alle ab 1964 Geborenen gilt nach derzeitiger Rechtslage: Abschlagsfrei ist diese Rentenart erst ab 65 Jahren möglich.

Die Regelaltersrente bleibt ebenfalls abschlagsfrei. Sie beginnt aber je nach Jahrgang später und liegt für alle ab 1964 Geborenen bei 67 Jahren.

Welche Jahrgänge besonders betroffen sind

Geburtsjahrgang Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren 1958 64 Jahre 1959 64 Jahre und 2 Monate 1960 64 Jahre und 4 Monate 1961 64 Jahre und 6 Monate 1962 64 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate 1964 und später 65 Jahre

Damit sind vor allem die Jahrgänge 1958 bis 1963 in einer Übergangsphase. Sie können bei erfüllten 45 Versicherungsjahren noch vor dem 65. Geburtstag ohne Abschläge in Rente gehen.

Ab dem Jahrgang 1964 besteht dieser Vorteil zwar ebenfalls noch, aber erst ab 65 Jahren. Die Rentenkommission stellt nun genau diese Möglichkeit infrage.

Warum die Rentenkommission die „Rente mit 63“ abschaffen will

Die Kommission argumentiert, dass” ein abschlagsfreier früher Rentenbeginn nach 45 Versicherungsjahren die Rentenkassen belastet und dem Arbeitsmarkt erfahrene Beschäftigte entzieht”.

Laut den Empfehlungen soll diese Rentenart deshalb auslaufen oder gestrichen werden.

Das würde besonders diejenigen treffen, die sehr früh angefangen haben zu arbeiten. Viele von ihnen haben körperlich belastende Berufe ausgeübt und jahrzehntelang Beiträge gezahlt.

Gewerkschaften und Sozialverbände sehen deshalb eine erhebliche Härte für Beschäftigte mit langen Erwerbsbiografien. Arbeitgeber und wirtschaftsnahe Stimmen verweisen dagegen auf Fachkräftemangel, steigende Lebenserwartung und wachsende Finanzierungslasten.

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Was sich nach 2031 ändern könnte

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Regelaltersgrenze. Sie soll nach 2031 nicht mehr dauerhaft bei 67 Jahren stehen bleiben, sondern an die Lebenserwartung gekoppelt werden.

Nach Darstellung des Bundesarbeitsministeriums würde die Regelaltersgrenze bei der derzeit erwarteten Entwicklung ungefähr alle zehn Jahre um ein halbes Jahr steigen.

Das hätte vor allem Auswirkungen auf jüngere Jahrgänge. Wer nach 1964 geboren wurde, müsste sich dann langfristig auf einen Rentenbeginn nach 67 einstellen, sofern die Vorschläge politisch beschlossen werden.

Was für die Jahrgänge bis 1963 wichtig ist

Wer zu den Jahrgängen bis 1963 gehört und 45 Versicherungsjahre erreichen kann, sollte das Rentenkonto möglichst früh klären lassen. Denn diese Jahrgänge könnten nach heutiger Rechtslage noch von den Übergangsregeln profitieren.

Entscheidend ist nicht nur das Geburtsjahr. Wichtig ist auch, welche Zeiten im Versicherungskonto tatsächlich angerechnet werden.

Zeiten der Beschäftigung, Kindererziehung, Pflege und bestimmte Sozialleistungszeiten können zählen. Arbeitslosigkeit kurz vor Rentenbeginn kann dagegen problematisch sein, wenn sie nicht unter besondere Ausnahmen fällt.

Was ab Jahrgang 1964 gilt

Für ab 1964 Geborene gilt nach heutiger Rechtslage: Die Regelaltersrente beginnt mit 67 Jahren, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65 Jahren.

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Gerade diese Gruppe könnte von Reformen stärker betroffen sein. Denn wenn die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren tatsächlich abgeschafft wird, entfiele für viele der wichtigste Weg in einen früheren Rentenbeginn ohne Kürzung.

Dann bliebe häufig nur die Regelaltersrente ohne Abschläge oder eine vorgezogene Altersrente mit dauerhaften Abzügen.

Vorgezogene Rente kann teuer werden

Wer vorzeitig in Rente geht und keine abschlagsfreie Rentenart nutzen kann, muss mit dauerhaften Kürzungen rechnen. Üblich sind 0,3 Prozent Abschlag pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns.

Ein Jahr früher bedeutet damit 3,6 Prozent weniger Rente. Bei mehreren Jahren können die Abzüge deutlich ins Gewicht fallen.

Die politische Diskussion über die Rentenreform ist deshalb für viele Versicherte keine abstrakte Debatte. Sie entscheidet darüber, ob ein früherer Ruhestand ohne Kürzung möglich bleibt oder nur noch mit spürbaren Einbußen.

Schwerbehinderte Menschen bleiben ein Sonderfall

Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 können unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin eine besondere Altersrente erhalten. Dafür sind in der Regel 35 Versicherungsjahre erforderlich.

Auch hier gelten eigene Altersgrenzen und Übergangsregeln. Ob die Reformvorschläge an dieser Rentenart etwas ändern, muss bei künftigen Gesetzgebungsverfahren genau beobachtet werden.

Es ist noch nicht alles entschieden

Die Vorschläge der Rentenkommission sind noch nicht automatisch geltendes Recht. Sie bilden aber eine politische Grundlage für mögliche Gesetzesänderungen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Empfehlungen umfassend zu prüfen. Medienberichte verweisen darauf, dass Kanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas wesentliche Vorschläge umsetzen wollen. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Für Versicherte bedeutet das: Wer kurz vor dem Rentenbeginn steht, sollte nach aktueller Rechtslage planen. Wer jünger ist, muss damit rechnen, dass sich die Regeln in den kommenden Jahren verändern.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer wurde 1962 geboren und hat nach Ausbildung, Beschäftigung und Pflegezeiten für seine Mutter insgesamt 45 Versicherungsjahre erreicht. Nach heutiger Rechtslage könnte er mit 64 Jahren und 8 Monaten ohne Abschläge in Rente gehen.

Würde die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren künftig wegfallen, wäre genau dieser frühere Rentenbeginn gefährdet. Dann müsste er entweder länger arbeiten oder eine andere vorgezogene Rente mit Abschlägen prüfen.

Für ihn ist deshalb eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung besonders wichtig. Nur so lässt sich feststellen, ob die 45 Jahre tatsächlich erfüllt sind und welcher Rentenbeginn nach geltendem Recht möglich ist.

Fragen und Antworten

Welche Jahrgänge können noch ohne Abschläge vor 65 in Rente gehen?

Nach heutiger Rechtslage betrifft das vor allem die Jahrgänge 1958 bis 1963, sofern sie 45 Versicherungsjahre erfüllen. Sie können je nach Jahrgang zwischen 64 Jahren und 64 Jahren und 10 Monaten abschlagsfrei in Rente gehen.

Was will die Rentenkommission ändern?

Die Kommission empfiehlt unter anderem, den abschlagsfreien früheren Renteneintritt nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Außerdem soll die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Lebenserwartung gekoppelt werden.

Ist die Abschaffung der „Rente mit 63“ schon beschlossen?

Nein, die Empfehlungen sind noch kein Gesetz. Sie erhöhen aber den politischen Druck, weil die Bundesregierung die Vorschläge als Grundlage für Reformen nutzt.

Was gilt für den Jahrgang 1964?

Der Jahrgang 1964 kann nach heutiger Rechtslage bei 45 Versicherungsjahren mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Die reguläre Altersgrenze liegt bei 67 Jahren.

Was passiert, wenn die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren wegfällt?

Dann könnten viele Versicherte nicht mehr vor der Regelaltersgrenze ohne Kürzung in Rente gehen. Sie müssten länger arbeiten oder eine vorgezogene Rente mit Abschlägen wählen.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Betroffene sollten ihr Versicherungskonto klären lassen und prüfen, ob die 35 oder 45 Versicherungsjahre tatsächlich erfüllt sind. Besonders wichtig ist das für Menschen der Jahrgänge 1958 bis 1964, die kurz vor einer Rentenentscheidung stehen.