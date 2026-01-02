Diese Jahrgänge können 2026 in Rente gehen

Lesedauer 7 Minuten

Das Jahr 2025 geht zu Ende – und für viele Beschäftigte rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob sie 2026 erstmals eine Altersrente beanspruchen können. Die deutsche Rentenversicherung kennt unterschiedliche Rentenarten mit verschiedenen Altersgrenzen, Voraussetzungen und möglichen Abschlägen.

Im Jahr 2026 ergeben sich dabei einige wichtige Konstellationen, die vor allem die Jahrgänge 1959 bis 1964 betreffen.

Entscheidend ist dabei immer zweierlei: Zum einen das Lebensalter, das für die jeweilige Rentenart vorgeschrieben ist, zum anderen die Frage, ob die erforderlichen Versicherungsjahre erreicht werden. Hinzu kommt die Überlegung, ob eine möglichst frühe Rente mit Abschlägen in Frage kommt oder ob ein späterer Rentenbeginn günstiger ist.

Tabelle: Welche Jahrgänge in 2026 in Rente gehen können

Geburtsjahrgänge Möglicher Rentenbeginn 2026 2. Oktober 1959 – 1. August 1960 Regelaltersrente (ohne Abschläge). Hinweis: Bei Geburten im August 1960 verschiebt sich der Rentenbeginn auf Januar 2027. 2. Juni 1961 – 1. April 1962 Altersrente für besonders langjährig Versicherte (45 Versicherungsjahre, ohne Abschläge) 2. Dezember 1962 – 1. Dezember 1963 Altersrente für langjährig Versicherte (35 Versicherungsjahre, Rentenbeginn ab 63 – mit Abschlägen, z. B. bis zu 13,8 %) 1. Januar 1964 – 1. Dezember 1964 Altersrente für schwerbehinderte Menschen (mit 35 Versicherungsjahren; frühester Beginn mit 62, Abschlag bis zu 10,8 %)

Wann der Rentenbeginn rechtlich tatsächlich einsetzt

Ein häufig missverstandener Punkt besteht darin, dass die Rente nicht an dem Tag beginnt, an dem jemand Geburtstag hat oder sein maßgebliches Lebensalter erreicht. Der Rentenbeginn liegt immer am ersten Tag des Monats, der auf die Vollendung des vorgeschriebenen Lebensalters folgt.

Ein Beispiel macht das anschaulich: Die Altersrente für langjährig Versicherte kann ab 63 Jahren bezogen werden. Wer am 15. Mai 1963 geboren wurde, vollendet das 63. Lebensjahr rechtlich am 14. Mai 2026. Die Rente kann aber nicht mitten im Monat einsetzen, sondern erst zum Beginn des folgenden Monats. In diesem Fall wäre der frühestmögliche Rentenbeginn der 1. Juni 2026.

Eine Besonderheit gilt für Personen, die am ersten Tag eines Monats geboren sind. Hier gilt das maßgebliche Lebensjahr rechtlich bereits am letzten Tag des Vormonats als vollendet. Wer also am 1. Mai 1963 geboren wurde, erreicht sein 63. Lebensjahr rechtlich bereits am 30. April 2026. Damit kann die Altersrente für langjährig Versicherte hier schon zum 1. Mai 2026 beginnen – und nicht erst zum 1. Juni 2026 wie im vorigen Beispiel.

Diese Feinheiten im Zeitpunkt der Vollendung des Lebensalters sind wichtig, weil sie den tatsächlichen Rentenbeginn um einen vollen Monat nach vorn oder hinten verschieben können.

Regelaltersrente 2026: Wer erreicht die Altersgrenze?

Die Regelaltersrente ist die klassische Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie setzt keine besonderen Voraussetzungen außer einer Mindestversicherungszeit von fünf Jahren voraus. Abschläge gibt es bei der Regelaltersrente nicht. Wer bis zur individuellen Regelaltersgrenze wartet, erhält seine Rente in voller Höhe – abgesehen von späteren allgemeinen Anpassungen.

Allerdings steigt die Regelaltersgrenze seit einigen Jahren schrittweise an. Im Jahr 2026 erreichen diejenigen Personen ihre individuelle Regelaltersgrenze, die zwischen dem 2. Oktober 1959 und dem 1. August 1960 geboren sind.

Für den Jahrgang 1959 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und zwei Monaten. Wer beispielsweise im November 1959 geboren wurde – mit Ausnahme des 1. November – erreicht dieses Alter im Januar 2026. In der Folge kann die Regelaltersrente ab dem 1. Februar 2026 gezahlt werden.

Für Betroffene des Geburtsjahrgangs 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten. Wer im Januar 1960 geboren wurde, wiederum den 1. Januar ausgenommen, erreicht die Regelaltersgrenze im Mai 2026. Daraus ergibt sich ein möglicher Rentenbeginn zum 1. Juni 2026.

Interessant ist auch der Blick auf Betroffene, die im August 1960 geboren sind. Auch hier bleibt der 1. August außen vor. Diese Versicherten erreichen das maßgebliche Alter von 66 Jahren und vier Monaten im Dezember 2026. Da das vorgeschriebene Alter aber bereits am Monatsende vollendet sein muss, damit die Rente im folgenden Monat beginnen kann, ergibt sich der Rentenbeginn nicht mehr im Jahr 2026, sondern erst am 1. Januar 2027.

Wer für das eigene Geburtsdatum einen exakten Stichtag berechnen möchte, kann den Rentenbeginnrechner der Deutschen Rentenversicherung nutzen und zusätzlich die individuelle Rentenauskunft heranziehen.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte: Rente ohne Abschlag, aber früher

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist für diejenigen gedacht, die sehr lange Beiträge gezahlt haben. Sie kann zwei Jahre früher als die Regelaltersrente in Anspruch genommen werden, wenn im Erwerbsleben mindestens 45 Versicherungsjahre zusammengekommen sind.

Auch bei dieser Rentenart gibt es keine Abschläge. Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält die Rente in voller Höhe – lediglich zu einem früheren Zeitpunkt als in der regulären Altersrente.

Im Jahr 2026 erreichen diejenigen das maßgebliche Lebensalter für diese Rentenart, die zwischen dem 2. Juni 1961 und dem 1. April 1962 geboren sind. Für den Jahrgang 1961 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und sechs Monaten. Für 1962 geborene Personen erhöht sich die Altersgrenze auf 64 Jahre und acht Monate.

Eine Person, die am 2. Juni 1961 geboren wurde, erreicht das maßgebliche Alter am 1. Dezember 2025. Der Rentenbeginn ist dann ab dem nächsten Monat, also ab dem 1. Januar 2026, möglich.

Wer am 1. April 1962 geboren wurde, erreicht das erforderliche Alter von 64 Jahren und acht Monaten am 30. November 2026. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann hier ab dem 1. Dezember 2026 gezahlt werden.

Damit wird deutlich, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte vor allem für Versicherte mit sehr langer Erwerbsbiografie interessant ist, die ohne Abschläge etwas früher aus dem Berufsleben ausscheiden wollen.

Altersrente für langjährig Versicherte: 63 Jahre mit Abschlägen

Die Altersrente für langjährig Versicherte ist für viele Beschäftigte eine wichtige Option, weil sie schon ab 63 Jahren bezogen werden kann. Voraussetzung sind 35 Versicherungsjahre, also deutlich weniger als bei der Rente für besonders langjährig Versicherte.

Anders als bei der Regelaltersrente und der Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird die Altersgrenze hier nicht schrittweise angehoben. Sie liegt unabhängig vom Geburtsjahrgang bei 63 Jahren. Diese feste Altersgrenze führt dazu, dass im Jahr 2026 diejenigen Anspruch auf diese Rentenart haben können, die zwischen dem 2. Dezember 1962 und dem 1. Dezember 1963 geboren wurden, sofern sie auf 35 Versicherungsjahre kommen.

Die Kehrseite der früheren Inanspruchnahme ist jedoch der Rentenabschlag. Wer sich für die Altersrente für langjährig Versicherte entscheidet, muss einen dauerhaften Abschlag hinnehmen, dessen Höhe vom Geburtsjahrgang abhängt. Die Abschläge ergeben sich daraus, wie viele Monate die Rente vor der individuellen Regelaltersgrenze beginnt.

Für 1963 geborene Personen beträgt der Abschlag bei einem Rentenbeginn mit 63 Jahren 13,8 Prozent.

Für Betroffene bedeutet dies: Ein früher Rentenbeginn verschafft zwar mehr Freizeit und entlastet gesundheitlich, führt aber zu einer dauerhaft niedrigeren monatlichen Rente. Diese Kürzung bleibt ein Leben lang bestehen, wird also nicht später wieder ausgeglichen. Eine sorgfältige finanzielle Planung ist daher unverzichtbar.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen: 2026 wird eine Wegmarke erreicht

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen eröffnet den frühestmöglichen Rentenbeginn in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie richtet sich an Personen mit anerkannter Schwerbehinderung, die gleichzeitig eine langjährige Versicherungsbiografie nachweisen können.

In den vergangenen Jahren wurde die Altersgrenze für diese Rentenart schrittweise angehoben. Im Jahr 2026 ist erstmals das Zielalter erreicht, das dauerhaft gelten soll.

Ab 2026 können Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung und mindestens 35 Versicherungsjahren die Altersrente für schwerbehinderte Menschen frühestens mit 62 Jahren erhalten.

Für das Jahr 2026 bedeutet dies konkret: Anspruch auf diese Rentenart können diejenigen haben, die zwischen dem 1. Januar 1964 und dem 1. Dezember 1964 geboren wurden und die übrigen Voraussetzungen erfüllen.

Wer sich für den frühestmöglichen Rentenbeginn entscheidet, muss einen Abschlag von 10,8 Prozent in Kauf nehmen.

Dieser Abschlag verringert sich für jeden Monat, den man den Rentenbeginn hinausschiebt, um 0,3 Prozentpunkte. Wer also beispielsweise ein halbes Jahr später in Rente geht, verringert den Abschlag deutlich.

Für schwerbehinderte Menschen ist diese Rentenart oft ein wichtiges Instrument, um ein belastendes Arbeitsleben etwas früher zu beenden, ohne bis zur Regelaltersrente warten zu müssen. Gleichzeitig sollte die dauerhafte Minderung der Rentenhöhe gründlich abgewogen werden.

Warum das Lebensalter allein nicht genügt

So wichtig das richtige Lebensalter auch ist: Es entscheidet nicht allein über den Anspruch auf eine Altersrente. Jede Rentenart hat zusätzliche Voraussetzungen. Maßgeblich sind die zurückgelegten Versicherungsjahre und teilweise auch die Art der Zeiten, die angerechnet werden.

Für die Regelaltersrente genügen fünf Beitragsjahre.

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte sind es 35 Jahre mit anrechenbaren Zeiten, bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte sogar 45 Jahre. Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind neben der anerkannten Schwerbehinderung ebenfalls 35 Versicherungsjahre notwendig.

Hinzu kommen mögliche weitere Punkte, etwa Zeiten der Arbeitslosigkeit, Kindererziehung oder Pflege, die unter bestimmten Voraussetzungen als rentenrechtliche Zeiten berücksichtigt werden. Diese Details lassen sich am besten in der eigenen Rentenauskunft nachvollziehen.

Die individuelle Rentenauskunft als wichtiges Planungsinstrument

Wer prüfen möchte, ob ein Rentenbeginn im Jahr 2026 möglich und sinnvoll ist, sollte nicht allein auf allgemeine Tabellen oder Übersichten vertrauen. Die wichtigste Informationsquelle ist die persönliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung.

Dort ist zu sehen, welche Versicherungszeiten bereits gespeichert sind, wie hoch der bislang erworbene Rentenanspruch ist und welche Rentenarten voraussichtlich in welchem Alter möglich sind.

Ergänzend kann der Rentenbeginnrechner genutzt werden, um für das konkrete Geburtsdatum den frühestmöglichen und den abschlagsfreien Rentenbeginn zu bestimmen.

Sehr empfehlenswert ist außerdem ein kostenloser Beratungstermin in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung. Dort lassen sich Unklarheiten klären, Fehler im Versicherungsverlauf korrigieren und unterschiedliche Szenarien – etwa früher Rentenbeginn mit Abschlägen oder späterer Rentenbeginn mit höherer Rente – durchspielen.

Finanzielle Folgen eines frühen Rentenbeginns

Die Entscheidung für einen früheren Rentenbeginn ist mehr als eine reine Altersfrage. Sie betrifft immer auch die langfristige finanzielle Situation. Abschläge bei der Altersrente für langjährig Versicherte oder bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen wirken lebenslang.

Wer früher in Rente geht, verzichtet außerdem meist auf Einkommen aus Erwerbsarbeit. Zugleich steigen oft bestimmte Ausgaben, etwa für Freizeit, Reisen oder gesundheitliche Bedürfnisse. Auch steuerliche Aspekte sowie die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sollten in die Überlegungen einbezogen werden.

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, verschiedene Varianten durchzurechnen: etwa einen Rentenbeginn direkt mit 63, einen etwas späteren Rentenbeginn mit geringeren Abschlägen oder das Warten bis zur Regelaltersrente. Auch eine Kombination aus Teilzeitarbeit in den letzten Berufsjahren und späterem Rentenbeginn kann unter Umständen attraktiv sein.

Fazit: 2026 ist für viele Jahrgängen eine wichtige Weichenstellung

Das Rentenjahr 2026 ist für zahlreiche Versicherte ein bedeutender Einschnitt. Verschiedene Geburtsjahrgänge erreichen entweder die Regelaltersgrenze, die Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte, die Altersgrenze für langjährig Versicherte oder die Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen.

Wer zwischen 1959 und 1964 geboren ist, sollte deshalb genau prüfen, welche Rentenoptionen im Jahr 2026 bestehen, welche Abschläge damit verbunden wären und ob die erforderlichen Versicherungsjahre erfüllt sind. Die Beispiele zeigen, wie stark bereits der genaue Geburtstag und die rechtliche Vollendung des Lebensalters den möglichen Rentenbeginn beeinflussen können.

Die Entscheidung für den Zeitpunkt des Renteneintritts sollte gut vorbereitet sein. Eine sorgfältige Auswertung der eigenen Rentenauskunft, die Nutzung von Hilfsmitteln wie dem Rentenbeginnrechner und eine persönliche Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung helfen dabei, den für die eigene Lebenssituation passenden Weg in den Ruhestand zu finden.