Die Rente mit 63 sichern

Lesedauer 6 Minuten

„Rente mit 63“ klingt nach einem klaren Versprechen: Wer lange gearbeitet hat, kann früher aufhören. In der Praxis ist der Ausdruck jedoch eher ein populäres Etikett als eine exakte Bezeichnung aus dem Rentenrecht. Gemeint ist in vielen Fällen die Altersrente für langjährig Versicherte.

Sie ermöglicht einen Rentenbeginn ab 63, ist aber grundsätzlich mit dauerhaften Abschlägen verbunden.

Daneben existiert die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die unter bestimmten Voraussetzungen eine abschlagsfreie vorgezogene Rente erlaubt. Genau diese Unterscheidung entscheidet am Ende darüber, ob jemand tatsächlich „mit 63“ in den Ruhestand kann – und zu welchen finanziellen Bedingungen.

Die Altersrente für langjährig Versicherte: Zugang ab 63, aber mit lebenslanger Minderung

Die Altersrente für langjährig Versicherte ist die Rentenart, die in der öffentlichen Debatte häufig als „Rente mit 63“ bezeichnet wird. Der Einstieg ist ab 63 Jahren möglich, allerdings nur innerhalb eines Zeitfensters: Maßstab bleibt die persönliche Regelaltersgrenze, die sich nach dem Geburtsjahr richtet. Wer vor dieser Regelaltersgrenze startet, muss Abschläge akzeptieren, die nicht nur vorübergehend wirken, sondern dauerhaft die Rentenhöhe mindern.

Die zweite Hürde ist die Wartezeit. Erforderlich sind 35 Versicherungsjahre. In diese Zeit fließen nicht nur klassische Beitragszeiten aus Beschäftigung ein, sondern in vielen Fällen auch Zeiten der Kindererziehung sowie bestimmte Phasen, in denen Lohnersatzleistungen bezogen wurden. Ob die 35 Jahre tatsächlich erreicht werden, lässt sich nur zuverlässig anhand des eigenen Versicherungskontos beurteilen, weil es auf die rentenrechtliche Bewertung einzelner Zeiten ankommt.

Wie die Abschläge berechnet werden – und warum sie dauerhaft bleiben

Die Abschläge folgen einer klaren Formel: Für jeden Monat, den der Rentenbeginn vor der Regelaltersgrenze liegt, sinkt die Rente um 0,3 Prozent. Das summiert sich schnell.

Wer ein Jahr früher geht, landet rechnerisch bei 3,6 Prozent weniger, bei zwei Jahren sind es 7,2 Prozent, bei drei Jahren 10,8 Prozent. Wer den maximalen Vorlauf nutzt und vier Jahre früher startet, kommt auf 14,4 Prozent.

Wichtig ist dabei ein Punkt, der in Beratungsgesprächen regelmäßig für Überraschung sorgt: Diese Kürzung verschwindet nicht, sobald die Regelaltersgrenze erreicht wäre. Der Abschlag ist Teil der Rentenberechnung und bleibt lebenslang bestehen. Juristisch hängt das an der sogenannten Minderung des Zugangsfaktors, die in den gesetzlichen Regeln zur Rentenberechnung verankert ist.

Rechenbeispiel Jahrgang 1964: Was 14,4 Prozent in Euro bedeuten können

Für den Geburtsjahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Wer aus diesem Jahrgang mit 63 starten möchte, beginnt 48 Monate vor dem regulären Rentenalter. Multipliziert mit 0,3 Prozent ergibt das den maximalen Abschlag von 14,4 Prozent.

Nimmt man als Beispiel eine rechnerische Bruttorente von 1.500 Euro zum gewünschten Rentenbeginn, dann entspricht ein Abschlag von 14,4 Prozent einer Kürzung um 216 Euro. Aus 1.500 Euro würden damit 1.284 Euro brutto. Entscheidend ist: Diese 216 Euro wären keine einmalige Einbuße, sondern würden Monat für Monat fehlen.

In der Realität liegt die Sache häufig noch komplizierter, weil zur Bruttorente weitere Abzüge und Effekte hinzukommen. Von der Rente gehen Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung ab.

Außerdem kann Einkommensteuer fällig werden, abhängig von der persönlichen Situation, weiteren Einkünften und dem steuerpflichtigen Anteil der Rente. Wer nur auf die Bruttorente blickt, erlebt bei der ersten Rentenzahlung nicht selten einen Dämpfer.

Kranken- und Pflegeversicherung: Warum „Netto“ oft deutlich niedriger ausfällt

Gerade bei einem vorgezogenen Rentenbeginn spielt die Netto-Betrachtung eine große Rolle. Viele Rentnerinnen und Rentner sind in der Krankenversicherung der Rentner versichert, bei der Beiträge grundsätzlich aus der Rente einbehalten werden.

Hinzu kommt, dass sich Zusatzbeiträge der Krankenkassen ändern können und sich solche Anpassungen bei Renten häufig zeitversetzt in der Auszahlung bemerkbar machen.

Im Frühjahr 2026 weist die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich darauf hin, dass erhöhte Krankenkassenbeiträge bei vielen Rentnerinnen und Rentnern ab März in der Nettoauszahlung spürbar werden.

Die Pflegeversicherung kommt zusätzlich hinzu. Der konkrete Abzug hängt unter anderem davon ab, ob Kinder vorhanden sind, weil die Pflegeversicherungsbeiträge in Deutschland nach Kinderzahl differenzieren können. Wer eine Planung für „Rente mit 63“ aufstellt, sollte deshalb nicht nur mit einem pauschalen Prozentsatz rechnen, sondern die eigene Kassen- und Familiensituation berücksichtigen.

Der häufigste Denkfehler: Abschlag ist nicht der einzige Verlust

In der öffentlichen Diskussion dominiert meist der Abschlag. Viele übersehen jedoch einen zweiten Effekt, der finanziell mindestens ebenso bedeutsam sein kann: Wer früher in Rente geht, zahlt in der Regel auch früher keine Rentenbeiträge mehr aus Erwerbsarbeit.

Damit fehlen Beitragsjahre, Entgeltpunkte und unter Umständen auch rentensteigernde Zeiten. Die Rente, die in der Renteninformation für die Regelaltersgrenze prognostiziert wird, setzt meist voraus, dass bis dahin weiter Beiträge in ähnlicher Höhe fließen. Wer vier Jahre vorher aussteigt, erreicht diese Prognose typischerweise nicht.

Das bedeutet praktisch: Es wird nicht nur ein Prozentsatz von einer ohnehin „fertigen“ Regelaltersrente abgezogen. Vielmehr ist die Ausgangsrente beim früheren Rentenbeginn häufig schon niedriger, weil die letzten Jahre an Beitragszeiten und möglichen Gehaltssteigerungen fehlen. Im Ergebnis kann die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit deutlich größer ausfallen, als es die 14,4 Prozent suggerieren.

Was ist mit der „abschlagsfreien“ Variante – und warum sie nicht automatisch mit 63 möglich ist

Wer „Rente mit 63“ sagt, meint oft die frühere politische Debatte rund um einen abschlagsfreien Rentenbeginn nach sehr langen Versicherungszeiten. Diese Idee lebt heute in der Altersrente für besonders langjährig Versicherte fort, die eine Wartezeit von 45 Jahren verlangt.

Doch der Einstieg ist nicht pauschal mit 63 möglich. Für jüngere Jahrgänge steigt die Altersgrenze schrittweise an. Für den Geburtsjahrgang 1964 liegt der frühestmögliche abschlagsfreie Beginn bei 65 Jahren.

Diese Differenz ist für die Lebensplanung entscheidend: Wer auf „ohne Abschläge“ setzt, muss nicht nur die 45 Jahre überhaupt erreichen, sondern auch die passende Altersgrenze für den eigenen Jahrgang einhalten.

Kann man sich die „Rente mit 63“ heute schon sichern, falls die Politik etwas ändert?

Die Frage taucht regelmäßig auf, besonders wenn politische Stimmen eine Reform vorgezogener Renten ankündigen oder fordern. Juristisch gilt: Man kann sich einen zukünftigen Rentenbeginn zu bestimmten Konditionen nicht im Voraus „reservieren“, solange noch kein Rentenantrag gestellt wird und die Voraussetzungen nicht aktuell erfüllt sind.

Ein Rechtsanspruch entsteht im Rahmen der geltenden Gesetze und wird anhand der Lage zum Zeitpunkt des Rentenbeginns geprüft.

Gleichzeitig ist in der Gesetzgebung üblich, dass Änderungen nicht völlig abrupt und rückwirkend in bereits laufende Renten eingreifen. Häufig arbeiten Reformen mit Übergangsregeln, Stichtagen oder schrittweisen Anpassungen, um Planungssicherheit zu wahren.

Eine Garantie ist das nicht, aber es ist ein typisches Muster, das man aus früheren Rentenreformen kennt. Wer heute mehrere Jahre vor dem möglichen Rentenbeginn steht, sollte politische Debatten ernst nehmen, ohne sich von jeder Schlagzeile aus der Ruhe bringen zu lassen.

Was man jetzt tun kann: Rentenkonto klären, Zeiten prüfen, Spielräume realistisch bewerten

Auch wenn sich die Konditionen nicht „festschreiben“ lassen, gibt es Schritte, die sofort helfen. Am wichtigsten ist ein geklärtes Rentenkonto. In der Praxis fehlen in Versicherungsverläufen immer wieder Zeiten, die nicht automatisch gemeldet werden, etwa bestimmte Schul- oder Ausbildungsabschnitte oder Nachweise, die erst auf Antrag anerkannt werden.

Je sauberer der Versicherungsverlauf ist, desto verlässlicher wird jede Berechnung zur Wartezeit von 35 oder 45 Jahren und desto reibungsloser läuft später der Rentenantrag.

Wer mit dem Gedanken spielt, ab 63 zu starten, braucht außerdem eine ehrliche Rechnung, die nicht bei der Bruttorente stehen bleibt. Dazu gehört die voraussichtliche Netto-Rente nach Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine realistische Einschätzung, wie hoch die Rente bei weiterem Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze wäre.

Erst der Vergleich zeigt, ob der frühere Ausstieg finanziell tragbar ist oder ob Teilrente, Hinzuverdienst oder ein späterer Start den besseren Ausgleich zwischen Zeit und Geld schafft.

Beispiel 1: Jahrgang 1964, früherer Ausstieg mit spürbarer Netto-Lücke

Thomas ist 1964 geboren, seit dem Berufsstart durchgehend versichert und erfüllt die 35 Versicherungsjahre problemlos. Er möchte direkt nach dem 63. Geburtstag in Rente gehen, obwohl seine Regelaltersgrenze bei 67 liegt.

Die Renteninformation hatte ihm bei einem Weiterarbeiten bis 67 eine deutlich höhere Rente in Aussicht gestellt, doch Thomas entscheidet sich für den früheren Start. Durch die 48 Monate Vorziehen entsteht der Abschlag von 14,4 Prozent, der dauerhaft bleibt. In der Praxis merkt er schnell, dass nicht nur dieser Abschlag wirkt: Weil die letzten vier Beitragsjahre fehlen, liegt seine Bruttorente zusätzlich unter dem Wert, den er gedanklich aus der Prognose „bis 67“ abgeleitet hatte.

Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung und mit einem kleinen Steueranteil bleibt monatlich spürbar weniger übrig als geplant. Er kann den Alltag trotzdem stemmen, weil die Wohnung abbezahlt ist und seine Ausgaben sinken, aber größere finanzielle Spielräume hat er kaum noch.

Beispiel 2: 63 geplant, aber Kontenklärung entscheidet über den Zeitpunkt

Sabine ist 1962 geboren und rechnet fest damit, mit 63 in den Ruhestand zu wechseln. In ihrem Versicherungsverlauf fehlen jedoch Nachweise aus einer früheren Ausbildungsphase und Zeiten rund um die Kindererziehung sind nicht vollständig erfasst. Als sie ihre Unterlagen prüft, stellt sich heraus, dass die 35 Jahre zwar wahrscheinlich erreicht werden, aber erst einige Monate später als gedacht, weil bestimmte Zeiten zunächst nicht anerkannt sind.

Sabine macht eine Kontenklärung, reicht Bescheinigungen nach und lässt die Lücken schließen. Dadurch verschiebt sich ihr geplanter Rentenstart zwar nach hinten, aber sie vermeidet, aus Unwissenheit zu früh zu beantragen oder mit unnötig hohen Abschlägen zu starten. Am Ende ist der Rentenbeginn nicht „am Wunschdatum“, dafür stimmen die Voraussetzungen, die Berechnung ist belastbar und der Übergang gelingt ohne hektische Nachforderungen kurz vor Rentenbeginn.

Fazit: Früher raus ist möglich – aber nur mit klarem Blick auf die Folgen

Die Altersrente für langjährig Versicherte eröffnet tatsächlich die Möglichkeit, ab 63 in Rente zu gehen. Der Preis dafür ist eine lebenslange Minderung der Rente, die sich pro Monat des früheren Starts erhöht und im Extremfall 14,4 Prozent erreicht. In Euro betrachtet kann das mehrere hundert Euro im Monat ausmachen, und häufig kommt hinzu, dass die Ausgangsrente wegen fehlender Beitragsjahre ohnehin geringer ausfällt. Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern sorgen zusätzlich dafür, dass zwischen Brutto und Netto eine spürbare Differenz liegt.

Wer das Thema angehen will, sollte weniger auf Schlagworte setzen und stärker auf den eigenen Versicherungsverlauf, auf belastbare Rechnungen und auf eine nüchterne Abwägung der finanziellen Tragweite. Dann kann ein früherer Rentenbeginn eine bewusste Entscheidung sein – und nicht das Ergebnis einer zu optimistischen Erwartung.

