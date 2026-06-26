Das soll sich jetzt bei der Rente mit Schwerbehinderung ändern

Die Vorschläge der Rentenkommission sorgen für neue Unruhe bei vielen Menschen mit Schwerbehinderung. Denn die Altersrente für Schwerbehinderte gehört zu den wenigen Möglichkeiten, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, ohne bis zur regulären Altersgrenze arbeiten zu müssen.

Noch ist daraus kein Gesetz geworden. Der Bericht der Alterssicherungskommission ist ein Reformvorschlag, über den Bundesregierung und Bundestag nun politisch entscheiden müssen.

Für Betroffene ist der Bericht trotzdem wichtig. Er zeigt, in welche Richtung sich die Rentenpolitik bewegen könnte: längere Lebensarbeitszeit, strengere Abgrenzung von Frühverrentung und neue Sonderwege für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Was heute bei der Schwerbehindertenrente gilt

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen können Versicherte erhalten, wenn sie einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben und die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren erfüllen. Sie ist keine höhere Rente, sondern eine besondere Altersrente mit früherem Zugang.

Für Jahrgänge ab 1964 liegt der abschlagsfreie Beginn derzeit bei 65 Jahren. Mit dauerhaften Abschlägen ist ein Rentenbeginn ab 62 Jahren möglich.

Die Abschläge betragen 0,3 Prozent pro Monat, wenn die Rente vorzeitig beginnt. Wer also drei Jahre früher in diese Altersrente geht, muss mit einem dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent rechnen.

Warum die Rentenkommission die Debatte verändert

Die Rentenkommission empfiehlt, das Renteneintrittsalter künftig an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Nach der Logik des Berichts würde die Regelaltersgrenze schrittweise über 67 Jahre hinaus steigen.

Das betrifft nicht nur die normale Altersrente. Auch Sonderrenten wie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen orientieren sich bisher am Abstand zur Regelaltersgrenze.

Genau deshalb ist die Debatte für Menschen mit Schwerbehinderung so brisant. Wenn die Regelaltersgrenze steigt und keine ausdrückliche Ausnahme beschlossen wird, könnte auch der frühere Zugang für schwerbehinderte Versicherte später beginnen.

Keine direkte Abschaffung, aber ein höherer Druck

Die Kommission fordert nicht ausdrücklich, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abzuschaffen. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Debatte über die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren, die nach den Empfehlungen ersetzt werden soll.

Trotzdem kann die Schwerbehindertenrente unter Druck geraten. Denn der Bericht arbeitet mit dem Grundsatz, dass ein früher Rentenbeginn stärker begründet werden soll, wenn die allgemeine Lebensarbeitszeit steigt.

Für Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung heißt das: Der Anspruch könnte zwar bestehen bleiben, aber die Altersgrenzen könnten künftig mitwandern. Entscheidend wäre dann, ob der Gesetzgeber die bisherige Schutzfunktion ausdrücklich erhält.

Die neue Schutzrente könnte die Schwerbehindertenrente ergänzen

Ein neuer Vorschlag der Kommission ist die sogenannte Schutzrente für langjährige Beitragszahler. Sie soll Menschen helfen, die kurz vor der Rente aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem bisherigen Beruf arbeiten können.

Der Gedanke dahinter ist anders als bei der bisherigen Schwerbehindertenrente. Es soll nicht allein auf einen Grad der Behinderung ankommen, sondern auf eine individuelle Gesundheitsprüfung und die Frage, ob der zuletzt lange ausgeübte Beruf noch möglich ist.

Die Kommission schlägt vor, diese neue Rentenart an die Altersrente für schwerbehinderte Menschen anzulehnen. Geplant wäre nach diesem Modell ein abschlagsfreier Zugang zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze und ein vorzeitiger Zugang mit Abschlägen bis zu drei weitere Jahre davor.

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Was sich dadurch für Menschen mit GdB 50 ändern könnte

Für Menschen mit einem GdB von mindestens 50 wäre entscheidend, ob die bestehende Altersrente für schwerbehinderte Menschen unverändert bleibt. Sollte sie weiter an die Regelaltersgrenze gekoppelt werden, würde ein steigendes Rentenalter auch hier spürbar.

Ein Beispiel zeigt die mögliche Wirkung. Bleibt der Abstand von zwei Jahren zur Regelaltersgrenze bestehen und steigt diese später auf 67 Jahre und 6 Monate, würde der abschlagsfreie Beginn für schwerbehinderte Menschen rechnerisch auf 65 Jahre und 6 Monate rücken.

Der frühestmögliche Rentenbeginn mit Abschlägen könnte sich dann ebenfalls verschieben. Statt 62 Jahren wäre in einem solchen Modell ein Beginn erst mit 62 Jahren und 6 Monaten möglich.

Warum die neue Schutzrente für GdB 30 oder GdB 40 wichtig werden könnte

Viele gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte erreichen keinen GdB von 50. Sie können deshalb die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht nutzen, obwohl sie im Beruf körperlich oder psychisch stark belastet sind.

Für diese Gruppe könnte die Schutzrente eine neue Möglichkeit werden. Wer lange gearbeitet hat und nach einer Gesundheitsprüfung nicht mehr in seinem bisherigen Berufsfeld tätig sein kann, müsste dann nicht zwingend auf andere Tätigkeiten verwiesen werden.

Damit würde eine Lücke geschlossen, die in der Praxis häufig zu Problemen führt. Menschen sind zu gesund für eine Erwerbsminderungsrente, aber zu krank, um ihren bisherigen Beruf bis zur Regelaltersgrenze auszuüben.

Der Unterschied zur Erwerbsminderungsrente

Die Erwerbsminderungsrente setzt bisher stark auf die Leistungsfähigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer noch mehr als sechs Stunden täglich irgendeine Tätigkeit ausüben kann, erhält in der Regel keine volle Erwerbsminderungsrente.

Für ältere Beschäftigte kann das hart sein. Ein Dachdecker, eine Pflegekraft oder eine Produktionsarbeiterin kann den bisherigen Beruf gesundheitlich oft nicht mehr ausüben, gilt aber rentenrechtlich trotzdem nicht als erwerbsgemindert.

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Die Kommission will deshalb den Begriff der Erwerbsminderung überarbeiten. Besonders bei Menschen, die nur noch wenige Stunden arbeiten können, sollen auch Vermittlungschancen stärker berücksichtigt werden.

Geplante Prüfung für Menschen kurz vor der Rente

Nach den Empfehlungen soll es für rentennahe Jahrgänge eine individuelle Gesundheitsprüfung geben. Diese Prüfung soll klären, ob die Person im zuletzt langjährig ausgeübten Berufsfeld noch arbeiten kann.

Wichtig wäre dabei die genaue gesetzliche Ausgestaltung. Begriffe wie „langjährig ausgeübtes Berufsfeld“, „rentennahe Jahrgänge“ und „gesundheitliche Einschränkung“ müssten klar definiert werden.

Ohne klare Regeln drohen Streitfälle. Betroffene müssten dann möglicherweise nachweisen, warum ein Wechsel in eine andere Tätigkeit nicht mehr zumutbar ist.

Tabelle: Mögliche Änderungen im Überblick

Bereich Was sich nach den Vorschlägen ändern könnte Altersrente für schwerbehinderte Menschen Keine ausdrückliche Abschaffung, aber mögliche spätere Altersgrenzen, falls die Regelaltersgrenze steigt und keine Ausnahme beschlossen wird. Abschlagsfreier Rentenbeginn Der bisherige Abstand von zwei Jahren zur Regelaltersgrenze könnte bei steigender Regelaltersgrenze rechnerisch später liegen. Vorzeitiger Rentenbeginn mit Abschlägen Auch der früheste Zugang mit Abschlägen könnte sich verschieben, wenn die Altersgrenzen automatisch angepasst werden. Neue Schutzrente Menschen mit langer Versicherungszeit und gesundheitlicher Berufseinschränkung könnten einen neuen Rentenzugang erhalten. GdB 30 oder GdB 40 Betroffene ohne Schwerbehindertenstatus könnten von der Schutzrente profitieren, wenn die gesundheitliche Prüfung positiv ausfällt. Erwerbsminderungsrente Der Begriff der Erwerbsminderung soll überprüft werden, besonders bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit und schlechten Vermittlungschancen.

Betroffene sollten den GdB rechtzeitig prüfen lassen

Wer gesundheitliche Einschränkungen hat und kurz vor dem Rentenalter steht, sollte seinen Schwerbehindertenstatus nicht erst kurz vor dem Rentenantrag prüfen lassen. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen muss der GdB von mindestens 50 zum Rentenbeginn vorliegen.

Ein zu spät gestellter Antrag kann problematisch werden. Wird der GdB erst nach dem gewünschten Rentenbeginn anerkannt, kann das den Zugang zur Schwerbehindertenrente erschweren.

Auch Menschen mit GdB 30 oder 40 sollten prüfen, ob sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Ein Änderungsantrag beim Versorgungsamt kann sinnvoll sein, wenn neue Befunde oder stärkere Einschränkungen vorliegen.

Was noch offen ist

Noch ist unklar, welche Empfehlungen tatsächlich in ein Gesetz übernommen werden. Die Rentenkommission hat Vorschläge vorgelegt, aber Bundestag und Bundesrat müssen über konkrete Regelungen entscheiden.

Offen ist auch, ob es Übergangsfristen für rentennahe Jahrgänge geben wird. Solche Fristen wären für Menschen wichtig, die ihre Rentenplanung bereits auf die geltende Rechtslage aufgebaut haben.

Ebenfalls ungeklärt ist, ob die Schwerbehindertenrente ausdrücklich vor einer automatischen Anhebung geschützt wird. Genau diese Frage dürfte für Sozialverbände und Betroffenenorganisationen besonders wichtig werden.

Für wen die Reform besonders wichtig wäre

Besonders betroffen wären schwerbehinderte Menschen der jüngeren Jahrgänge, die noch mehrere Jahre bis zur Rente haben. Sie müssten damit rechnen, dass sich die Altersgrenzen bis zu ihrem Rentenbeginn verändern.

Auch Beschäftigte in körperlich belastenden Berufen sollten die Entwicklung genau verfolgen. Für sie könnte die neue Schutzrente eine Entlastung bringen, wenn sie keinen GdB von 50 erreichen.

Für bereits laufende Renten würde sich durch solche Änderungen in der Regel nichts am Rentenbeginn ändern. Wer bereits eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen bezieht, müsste vor allem die allgemeine Rentenanpassung und steuerliche Folgen beachten.

Praxisbeispiel: Schwerbehinderter Schlosser plant den Rentenbeginn

Thomas ist 61 Jahre alt, arbeitet seit seinem 17. Lebensjahr als Schlosser und hat einen GdB von 50. Nach geltendem Recht könnte er seine Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit Abschlägen ab 62 Jahren beantragen.

Er überlegt, ob er noch bis 65 arbeitet, um Abschläge zu vermeiden. Sollte die Regelaltersgrenze später steigen und die Schwerbehindertenrente daran gekoppelt bleiben, könnten sich die Altersgrenzen für jüngere Jahrgänge verschieben.

Für Thomas wäre deshalb wichtig, wann ein Gesetz in Kraft tritt und ob sein Jahrgang durch Übergangsregeln geschützt wird. Er sollte seinen Versicherungsverlauf prüfen lassen, den Schwerbehindertenstatus sichern und vor einer Kündigung oder Altersteilzeitentscheidung eine Rentenauskunft einholen.

Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente und den Vorschlägen der Rentenkommission

Wird die Schwerbehindertenrente abgeschafft?

Nach den bisherigen Empfehlungen wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht ausdrücklich abgeschafft. Es besteht aber die Möglichkeit, dass sie durch ein steigendes Rentenalter indirekt später beginnt, wenn der Gesetzgeber keine Ausnahme vorsieht.

Wer kann derzeit die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen?

Voraussetzung sind ein Grad der Behinderung von mindestens 50 und eine Wartezeit von 35 Versicherungsjahren. Zusätzlich muss die jeweilige Altersgrenze erreicht sein.

Was bedeutet ein vorzeitiger Rentenbeginn mit Abschlägen?

Wer früher als abschlagsfrei vorgesehen in Rente geht, muss dauerhafte Kürzungen hinnehmen. Pro Monat des vorzeitigen Beginns werden 0,3 Prozent abgezogen.

Was ist die geplante Schutzrente?

Die Schutzrente soll langjährig Versicherten helfen, die kurz vor der Rente aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem bisherigen Beruf arbeiten können. Sie soll nach den Vorschlägen an die Altersrente für schwerbehinderte Menschen angelehnt werden.

Könnten auch Menschen ohne GdB 50 profitieren?

Ja, das wäre möglich, wenn die Schutzrente gesetzlich eingeführt wird. Entscheidend wäre dann nicht allein ein Schwerbehindertenausweis, sondern eine individuelle Gesundheitsprüfung.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Betroffene sollten ihren Versicherungsverlauf prüfen, ärztliche Unterlagen sammeln und den GdB rechtzeitig klären lassen. Wer kurz vor der Rente steht, sollte keine vorschnellen Entscheidungen treffen, bevor die gesetzliche Umsetzung feststeht.