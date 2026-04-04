Bürgergeld: Jobcenter verlängert Rückforderungs-Frist auf 30 Jahre mit einem einzigen Bescheid

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Das Bundessozialgericht hat im März 2026 eine Entscheidung getroffen, die für jeden Bürgergeld-Empfänger mit offenen Rückforderungen gefährlich werden kann: Wer auf eine Jobcenter-Schuld Ratenzahlungen leistet, läuft Gefahr, damit die Verjährung zu unterbrechen und die Frist um Jahre zu verlängern.

Gleichzeitig bestätigte das Gericht, dass die Grundregel von vier Jahren gilt – wenn das Jobcenter nichts weiter unternimmt. Das Verjährungsrecht für Bürgergeld-Rückforderungen funktioniert in einem Stufensystem, das entscheidend davon abhängt, was das Jobcenter nach dem ersten Bescheid noch tut.

Aufhebungsbescheid und Erstattungsbescheid: warum der Unterschied für die Verjährung entscheidend ist

Wenn das Jobcenter zu viel gezahlte Bürgergeld-Leistungen zurückfordert, braucht es dazu in der Regel zwei Schritte – und nur einer davon startet die Verjährungsuhr. Im ersten Schritt hebt das Jobcenter den ursprünglichen Bewilligungsbescheid ganz oder teilweise auf: entweder weil er von Anfang an rechtswidrig war, oder weil sich die Verhältnisse während des Bewilligungszeitraums geändert haben.

Dieser Aufhebungsbescheid ist die Grundlage für alles Weitere, setzt aber selbst noch keine Verjährungsfrist in Gang.

Erst im zweiten Schritt erlässt das Jobcenter den Erstattungsbescheid, der verbindlich festlegt, wie viel zurückgezahlt werden muss. Beide Bescheide werden häufig in einem Schreiben kombiniert – was viele Betroffene dazu verleitet, sie als einen einzigen Verwaltungsakt zu betrachten. Rechtlich sind es zwei verschiedene Entscheidungen, und für die Verjährung zählt ausschließlich der Erstattungsbescheid.

Die Verjährungsfrist beginnt nach § 50 Abs. 4 SGB X mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Nicht ab dem Aufhebungsbescheid. Nicht ab dem Datum der Überzahlung. Wer gegen einen kombinierten Aufhebungs- und Erstattungsbescheid keinen Widerspruch einlegt, lässt ihn nach einem Monat bestandskräftig werden.

Die Verjährungsuhr beginnt dann am 1. Januar des nächsten Jahres. Wer Widerspruch einlegt, verzögert diesen Beginn bis zur Rechtskraft des Widerspruchsbescheids.

Die Vierjahresfrist: Grundregel und Jobcenter-Praxis

Die Grundregel ist eindeutig: Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Ein Beispiel: Das Jobcenter erlässt im September 2019 einen Erstattungsbescheid, der im Oktober 2019 bestandskräftig wird. Die Frist beginnt am 1. Januar 2020 und endet am 31. Dezember 2023. Ab dem 1. Januar 2024 ist die Forderung verjährt – wenn das Jobcenter seither nichts weiter unternommen hat.

Viele Jobcenter vertraten intern jahrelang die Auffassung, ihre Forderungen könnten grundsätzlich dreißig Jahre lang eingetrieben werden. Das grundlegende BSG-Urteil vom 4. März 2021 (B 11 AL 5/20 R) brachte Klarheit: Die vierjährige Frist ist der Regelfall. Die dreißigjährige Frist ist die Ausnahme – und sie greift nicht automatisch.

Dass dieser Grundsatz erst durch Klagen durchgesetzt werden musste, zeigt sich im Fall des Jobcenters Köln: Es versuchte 2024 noch, eine über 15 Jahre alte Forderung über 10.500 Euro einzutreiben – und scheiterte vor dem BSG im Juni 2025 (B 7 AS 17/24 R).

Wann die Frist auf 30 Jahre springt: der Durchsetzungsbescheid als Hebel des Jobcenters

Die dreißigjährige Verjährungsfrist nach § 52 SGB X öffnet sich nicht schon mit dem ersten Erstattungsbescheid. Sie greift nur dann, wenn nach Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheids ein weiterer Verwaltungsakt erlassen wird, der auf die Feststellung oder Durchsetzung der Forderung gerichtet ist. Das Jobcenter muss also einen eigenständigen Schritt vornehmen, der erkennbar darauf abzielt, die bestehende Schuld zu sichern oder einzutreiben.

Aufrechnungsbescheide gehören dazu: Wenn das Jobcenter erklärt, es werde die Rückforderung gegen laufende Bürgergeld-Zahlungen monatlich einbehalten, hat dieser Bescheid eine eigenständige Regelungswirkung und löst damit die lange Frist aus. Gleiches gilt für Verwaltungsakte im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens, sofern sie echte Regelungswirkung entfalten – also nicht nur protokollieren, dass ein Versuch unternommen wurde.

Seit dem BSG-Urteil vom 5. März 2026 gilt außerdem: Auch ein unanfechtbarer Stundungsbescheid mit Ratenzahlungsvereinbarung kann die dreißigjährige Frist auslösen. Das Bundessozialgericht hat in seiner Terminsmitteilung zum Verfahren B 7 AS 15/24 R signalisiert, dass ein solcher Bescheid als Verwaltungsakt zur Feststellung oder Durchsetzung der Forderung zu werten ist.

Wer mit dem Jobcenter eine formelle Stundungsvereinbarung schließt, kauft sich damit nicht nur Zeit, sondern verlängert möglicherweise die Frist um Jahrzehnte. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor – die Richtung ist klar gesetzt.

Was die Frist nicht verlängert: die wichtigsten BSG-Klarstellungen

Eine einfache Mahnung hat keine verjährungsrechtliche Wirkung auf die Hauptforderung. Das gilt auch dann, wenn mit der Mahnung eine Mahngebühr festgesetzt wird: Die Festsetzung der Gebühr beschränkt sich auf die Gebühr selbst und löst die dreißigjährige Frist nicht aus. Schreiben, in denen das Jobcenter seine Rechtsauffassung mitteilt, die Forderung sei nicht verjährt, sind ebenfalls kein rechtswirksamer Schritt.

📚 Lesen Sie auch: BSG zu Bürgergeld-Schulden: Stundung reicht für eine 30 Jahre Rückzahlungsfrist

Besonders bedeutsam: Das BSG hat in seinem Urteil vom 4. Juni 2025 klargestellt, dass ein fruchtloser Pfändungsversuch keine dreißigjährige Frist auslöst. Die Pfändungsniederschrift sei lediglich eine Wissenserklärung ohne Regelungswirkung – der Versuch, eine Schuld zu pfänden, an der man scheitert, ist rechtlich wirkungslos.

Im konkreten Fall war die Forderung spätestens im Februar 2014 verjährt: vier Jahre nach dem gescheiterten Pfändungsversuch von 2010, ohne dass ein weiterer Schritt des Jobcenters gefolgt war.

Wichtige Einschränkung: Ein fruchtloser Pfändungsversuch setzt die vierjährige Verjährungsuhr nach bürgerlichem Recht neu in Gang. Die Uhr läuft neu – aber sie bleibt eine Vier-Jahres-Uhr. Für die dreißigjährige Frist braucht es mehr.

Die Ratenzahlungs-Falle: was das BSG-Urteil vom März 2026 bedeutet

Die folgenreichste Entwicklung kommt aus dem BSG-Urteil vom 5. März 2026. Der Kläger hatte von September 2011 bis Dezember 2018 Ratenzahlungen auf Bürgergeld-Schulden geleistet – nicht direkt an das Jobcenter, sondern an die Bundesagentur für Arbeit, die die Beträge intern auf verschiedene Forderungen verteilte. Streit entstand, ob diese Zahlungen die Verjährung unterbrochen hatten.

Das BSG bejahte das eindeutig. Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht vor, dass die Verjährung neu beginnt, wenn der Schuldner den Anspruch durch Abschlagszahlung oder in anderer Weise anerkennt – und dieses Prinzip gilt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sinngemäß auch für Bürgergeld-Rückforderungen.

Wer auf einen mitgeteilten Gesamtsaldo zahlt, ohne eine eigene Tilgungsbestimmung zu treffen und ohne der erkennbaren Verteilungsweise zu widersprechen, erkennt damit sämtliche zugrunde liegenden Forderungen an. Jede Ratenzahlung startete die Verjährungsuhr neu – auch dann, wenn die Zahlung an die Bundesagentur für Arbeit und nicht direkt an das Jobcenter ging.

Martina K., 54, aus Leipzig erhielt 2012 einen Erstattungsbescheid über 3.800 Euro. Sie vereinbarte Ratenzahlungen über die Bundesagentur – je 40 Euro monatlich. Als das Jobcenter ihr 2024 mitteilte, die Schulden seien noch nicht verjährt, war sie fassungslos. Die letzte Zahlung hatte sie im Frühjahr 2019 geleistet. Die Verjährungsfrist begann danach neu zu laufen und endete frühestens Ende 2023 – nicht 2016, wie sie angenommen hatte.

Wer aktuell Raten zahlt und die Forderung für möglicherweise verjährt hält, steckt in einem Dilemma. Zahlen und gleichzeitig Einrede erheben ist möglich – wenn die Zahlung ausdrücklich schriftlich unter Vorbehalt und mit explizitem Widerspruch gegen die Forderung erfolgt.

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Wer einfach weiter zahlt, ohne diesen Vorbehalt zu erklären, verliert den Verjährungsschutz. Schuldnerberatungsstellen sollten auf diesen Zusammenhang hinweisen, bevor Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen werden.

Prüfschema: Ist meine Rückforderung verjährt?

Der erste Schritt ist die Feststellung des genauen Datums, an dem der Erstattungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Das ist der Tag, an dem die Widerspruchsfrist abgelaufen ist – oder, falls Widerspruch eingelegt wurde, der Tag der Zustellung des Widerspruchsbescheids.

Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des gesamten Kalenderjahres, in dem diese Bestandskraft eingetreten ist. Ein Erstattungsbescheid, der im August 2019 bestandskräftig wurde, startet die Uhr am 1. Januar 2020. Sie endet am 31. Dezember 2023.

Im zweiten Schritt ist zu prüfen, ob das Jobcenter danach noch Verwaltungsakte erlassen hat. Liegt ein Aufrechnungsbescheid vor? Ein Stundungsbescheid mit Ratenzahlungsvereinbarung, der bestandskräftig wurde? Ein Vollstreckungsbescheid mit eigener Regelungswirkung?

Jeder dieser Schritte kann – wenn er während der laufenden Vierjahresfrist bestandskräftig wurde – die dreißigjährige Frist ausgelöst haben. Bloße Mahnungen und gescheiterte Pfändungsversuche gehören nicht dazu.

Im dritten Schritt sind Zahlungen zu überprüfen. Wurden nach dem Erstattungsbescheid Raten gezahlt – auch teilweise, auch an die Bundesagentur für Arbeit? Wann war die letzte Zahlung? Ab diesem Datum begann die Vierjahresfrist neu zu laufen. Zahlungen unter ausdrücklichem schriftlichen Vorbehalt können diesen Neubeginn verhindern.

Wenn nach dieser Prüfung die Vierjahresfrist abgelaufen ist und kein verlängernder Bescheid und keine Ratenzahlung vorliegt: Die Forderung ist verjährt. Das Jobcenter ist aber nicht verpflichtet, das selbst zu erkennen. Wer schweigt, zahlt auf eine Schuld, die das Gericht als verjährt einstufen würde.

Einrede der Verjährung: was Betroffene schriftlich tun müssen

Verjährung tritt nicht automatisch ein. Das Jobcenter ist nicht verpflichtet, selbst zu prüfen, ob eine Forderung verjährt ist, und stellt die Vollstreckung nicht von sich aus ein. Es liegt an der betroffenen Person, die Einrede schriftlich zu erheben – am besten sofort, sobald das Jobcenter erneut Zahlungen verlangt oder Vollstreckungsmaßnahmen ankündigt.

Das Schreiben sollte den Erstattungsbescheid mit Datum benennen, das Datum der Bestandskraft angeben, die Berechnung der Verjährungsfrist darlegen und sich ausdrücklich auf die gesetzliche Vierjahresfrist berufen.

Wenn das Jobcenter die Einrede zurückweist, besteht die Möglichkeit einer Feststellungsklage beim Sozialgericht. Das BSG hat 2021 ausdrücklich bestätigt, dass eine solche Klage zulässig ist, wenn Streit über das Bestehen der Forderung besteht.

Wer in einem laufenden Vollstreckungsverfahren steckt, sollte zusätzlich einstweiligen Rechtsschutz beantragen – Vollstreckungsmaßnahmen können sonst vollzogen werden, bevor das Hauptsacheverfahren entschieden ist. Wer wartet, bis das Konto gepfändet ist, kämpft mit wesentlich schlechteren Karten.

FAQ: Häufige Fragen zur Verjährung von Bürgergeld-Rückforderungen

Kann das Jobcenter eine verjährte Forderung trotzdem noch einfordern?

Ja. Verjährung bedeutet nicht, dass die Forderung erlischt. Das Jobcenter kann weiterhin mahnen und vollstrecken – sofern die Einrede nicht erhoben wird. Erst die schriftlich geltend gemachte Einrede gibt Betroffenen das Recht, die Zahlung zu verweigern.

Gilt die vierjährige Frist auch für Forderungen aus der Hartz-IV-Zeit?

Ja. Die BSG-Rechtsprechung gilt für alle Erstattungsansprüche unabhängig davon, ob die Leistungen als Hartz IV oder als Bürgergeld bezeichnet wurden. Das BSG hat im Juni 2025 einem Jobcenter untersagt, eine Forderung aus dem Jahr 2009 noch 2024 einzutreiben.

Reicht eine Mahnung des Jobcenters aus, um die Verjährung zu unterbrechen?

Nein. Eine einfache Mahnung ist kein Verwaltungsakt und hat keine verjährungsrechtliche Wirkung auf die Hauptforderung – auch wenn sie eine Mahngebühr enthält.

Was bedeutet es, Ratenzahlungen unter Vorbehalt zu leisten?

Wer Raten auf eine möglicherweise verjährte Forderung zahlt, ohne zu widersprechen, erkennt die Schuld an und setzt die Verjährungsuhr neu in Gang. Zahlungen unter schriftlichem Vorbehalt – mit einer ausdrücklichen Erklärung, dass man die Forderung dem Grunde nach bestreitet – können diesen Neubeginn verhindern. Das muss schriftlich dokumentiert sein, idealerweise im selben Schreiben wie die Ankündigung der Zahlung.

Was ist ein Aufrechnungsbescheid und warum verlängert er die Verjährung?

Ein Aufrechnungsbescheid ist ein förmlicher Verwaltungsakt, mit dem das Jobcenter erklärt, es werde eine Rückforderung monatlich vom laufenden Bürgergeld einbehalten. Dieser Bescheid hat eine eigene Regelungswirkung und gilt als Durchsetzungsschritt – das löst die dreißigjährige Verjährungsfrist aus, wenn er während der laufenden Vierjahresfrist bestandskräftig geworden ist.

Quellen:

Bundessozialgericht: Urteil vom 4. März 2021, B 11 AL 5/20 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 4. Juni 2025, B 7 AS 17/24 R

Bundessozialgericht: Terminbericht Nr. 4/2026, Verfahren B 7 AS 15/24 R vom 5. März 2026

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Urteil vom 17. April 2024, L 32 AS 405/22

Gesetze im Internet: § 50 SGB X – Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Gesetze im Internet: § 52 SGB X – Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt