Rente: Grundrentenzuschlag zu Unrecht versagt – Antrag sichert vier Jahre rückwirkend

Wer keinen Grundrentenzuschlag erhält, wird von der Deutschen Rentenversicherung oft auf eine scheinbar einfache Antwort verwiesen: Die automatische Prüfung habe ergeben, dass die Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Diese Auskunft ist in vielen Fällen falsch. Ende 2024 wurden laut DRV rund 1,4 Millionen Renten mit einem Grundrentenzuschlag ausgezahlt, durchschnittlich 97 Euro monatlich.

Wer leer ausging, hat häufig ein Versicherungskonto mit Lücken, die das System nicht von allein schließt. Wer diese Lücken nachweist und einen Überprüfungsantrag stellt, kann bis zu vier Jahre Nachzahlung erhalten.

Grundrentenzuschlag: Warum die automatische DRV-Berechnung lückenhafte Biographien nicht erkennt

Für den Grundrentenzuschlag müssen mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten im Versicherungskonto gespeichert sein. Die DRV lädt diese Daten automatisch und berechnet daraus den Zuschlag. Hinter diesem Verfahren verbirgt sich eine strukturelle Schwachstelle: Nicht jede gespeicherte Zeit lässt sich maschinell eindeutig einer Zeitkategorie zuordnen.

Die DRV verwendet intern den Begriff der „kritischen Grundrentenzeiten” für Zeiträume, bei denen das System nicht erkennen kann, ob und welche Entgeltersatzleistung bezogen wurde, weil diese Information in älteren Datensätzen fehlt oder unvollständig ist.

Besonders betroffen sind Versicherungsbiographien, die weit in die 1970er und 1980er Jahre zurückreichen. Wenn die DRV solche Zeiten nicht sicher klassifizieren kann, bleiben sie bei der automatischen Berechnung im Zweifel unberücksichtigt.

Das Ergebnis: Betroffene erhalten keinen oder einen zu niedrigen Grundrentenzuschlag, obwohl ihnen rechtlich mehr zusteht. Wer seinen Versicherungsverlauf nicht aktiv prüft und fehlende Zeiten nicht nachmeldet, verliert diesen Anspruch still.

Diese Zeitkategorien ignoriert die DRV beim Grundrentenzuschlag am häufigsten

Grundrentenzeiten sind ein breiteres Spektrum als viele Rentner ahnen. Pflichtbeitragszeiten aus versicherungspflichtiger Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit bilden den Kern. Kindererziehungszeiten zählen ausdrücklich dazu: bis zu 30 Monate für Kinder, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, bis zu 36 Monate für Kinder, die danach zur Welt kamen.

Zusätzlich gilt die Kinderberücksichtigungszeit bis zum vollendeten 10. Lebensjahr jedes Kindes als Grundrentenzeit. Kindererziehungszeiten fehlen im Versicherungskonto besonders häufig bei Elternteilen, die sie seinerzeit nicht aktiv beantragt haben.

Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege zählen als Grundrentenzeiten, wenn ab 1995 die Pflegekasse Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung abgeführt hat oder wenn für den Zeitraum vom 1. Januar 1992 bis zum 31. März 1995 Berücksichtigungszeiten wegen Pflege anerkannt wurden.

Pflege außerhalb dieser Zeitfenster ohne entsprechende Beitragszahlung der Pflegekasse ist keine Grundrentenzeit. Ebenfalls anerkannt werden Zeiten mit Entgeltersatzleistungen: Krankengeld, Übergangsgeld während einer Rehabilitationsmaßnahme, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld und Verletztengeld nach einem Arbeitsunfall zählen zu den Grundrentenzeiten, sofern sie als Pflichtbeitragszeiten oder anerkannte Anrechnungszeiten gespeichert sind.

Was die DRV nicht als Grundrentenzeiten akzeptiert: Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II und Bürgergeld. Freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung zählen ebenfalls nicht, wie das Bundessozialgericht am 5. Juni 2025 (Az. B 5 R 3/24 R) abschließend klargestellt hat.

Wer die Schwelle von 33 Jahren nur mit freiwilligen Beitragszeiten erreicht, hat keinen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag. Das ist keine Ermessensfrage.

Ein weiterer Punkt, den viele Rentner unterschätzen: Selbst wenn 33 Grundrentenzeiten im Konto stehen, zählen nur jene Monate für die Berechnung der Zuschlagshöhe, in denen mindestens 0,025 Entgeltpunkte erworben wurden.

Das entspricht rund 30 Prozent des Durchschnittsverdiensts, also einem Monatsverdienst von mindestens 1.262 Euro im Jahr 2025. Monate mit sehr geringem Verdienst, etwa aus einem klassischen Minijob, erfüllen diese Schwelle häufig nicht und bleiben bei der Zuschlagsberechnung außen vor, auch wenn sie auf die Jahreshürde von 33 angerechnet werden.

Sonderfall: Krankheitszeiten vor 1984 per eidesstattlicher Erklärung nachweisen

Für Zeiträume vor dem 1. Januar 1984 hat der Gesetzgeber in § 244 Abs. 5 SGB VI eine Sonderregel verankert, die in der Praxis kaum bekannt ist. Wer vor dem 1. Januar 1984 Krankengeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld bezogen hat, kann diese Zeiten als Grundrentenzeiten geltend machen, auch ohne schriftliche Belege.

Eine eidesstattliche Versicherung gegenüber der DRV genügt als Glaubhaftmachung. Das bedeutet: Wer sich erinnert, nach einem Arbeitsunfall oder einer längeren Erkrankung monatelang ausgefallen zu sein, kann das der DRV erklären und diese Zeiten einfordern.

Für andere Sozialleistungen dieser Zeit wie Übergangsgeld oder Kurzarbeitergeld gilt diese erleichterte Regelung nicht; dort ist ein schriftlicher Nachweis erforderlich.

Inge W., 74, aus Chemnitz, arbeitete jahrzehntelang als Schneiderin. Nach einem Arbeitsunfall 1971 bezog sie rund neun Monate Verletztengeld. Im Versicherungskonto fehlte diese Zeit vollständig. Nach einem Hinweis ihres Rentenberaters gab Inge W. eine eidesstattliche Erklärung ab, die DRV erkannte die neun Monate an.

Zusammen mit den bereits gespeicherten Pflichtbeitragszeiten überschritt sie damit die Schwelle von 33 Jahren, was ihren Grundrentenzuschlag erstmals auslöste. Unmittelbar nach der Anerkennung stellte sie den Überprüfungsantrag für den laufenden Rentenbescheid.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Versicherungsverlauf prüfen und Kontenklärung beantragen

Der erste Schritt für jeden, der seinen Grundrentenzuschlag anzweifelt, ist die Anforderung eines aktuellen Versicherungsverlaufs. Er ist über das Online-Kundenportal der DRV abrufbar, per schriftlichem Antrag oder in einer persönlichen Beratung. Der Versicherungsverlauf listet alle gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten mit Art und Dauer auf. Wer seine tatsächliche Erwerbsbiographie dagegen hält, erkennt Lücken sofort.

Zeigt der Vergleich fehlende oder falsch eingeordnete Zeiten, folgt der Antrag auf Kontenklärung. Die DRV klärt den Sachverhalt intern oder fordert Unterlagen an: Arbeitsnachweise, Lohnbescheinigungen, Krankenkassenbescheide oder Bestätigungen früherer Arbeitgeber.

Wichtig ist, dass eine abgeschlossene Kontenklärung nicht automatisch zur Neufestsetzung der laufenden Rente führt. Die Rentenberechnung korrigiert sich erst, wenn ausdrücklich ein Antrag auf Überprüfung des Rentenbescheids gestellt wird.

Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X: So sichern Sie vier Jahre Nachzahlung

Ist die einmonatige Widerspruchsfrist nach Zugang eines fehlerhaften Rentenbescheids abgelaufen, greift das Überprüfungsverfahren nach § 44 SGB X. Dieser Antrag kann jederzeit und ohne Ausschlussfrist gestellt werden.

Stellt die DRV nach einer Überprüfung fest, dass fehlende Zeiten zu einem höheren Grundrentenzuschlag geführt hätten, zahlt sie die Differenz rückwirkend nach, und zwar für bis zu vier Jahre zurückgerechnet vom Jahresbeginn des Antragsjahres. Wer den Antrag 2026 stellt und eine Korrektur erwirkt, erhält die Nachzahlung frühestens ab dem 1. Januar 2022.

Der Antrag muss schriftlich bei der zuständigen DRV-Stelle eingehen. Er sollte den betroffenen Bescheid mit Datum benennen und konkret erläutern, welche Zeiten fehlen oder falsch bewertet wurden.

Ein pauschaler Antrag ohne Benennung der strittigen Zeiten kann zurückgewiesen werden. Wer zuerst eine Kontenklärung durchführt und danach den Überprüfungsantrag stellt, erhöht die Chancen deutlich: Der Antrag setzt dann auf einer bereits geklärten Datenbasis auf.

Lehnt die DRV ab, ergeht ein erneuter Bescheid. Gegen diesen gilt wieder die einmonatige Widerspruchsfrist. Wer auch nach dem Widerspruch keinen Erfolg hat, kann vor dem Sozialgericht klagen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialverbände wie VdK und SoVD bieten Erstberatungen an.

Wer wartet, verliert: Jedes Jahr ohne Überprüfungsantrag schiebt die mögliche Nachzahlungsgrenze um zwölf Monate nach vorn. Wer den Antrag 2027 statt 2026 stellt, verliert das gesamte Jahr 2022 als Nachzahlungszeitraum.

Häufige Fragen zum Grundrentenzuschlag und fehlenden Grundrentenzeiten

Kann ich einen Überprüfungsantrag auch für einen Rentenbescheid aus dem Jahr 2018 stellen?

Ja, der Überprüfungsantrag kennt keine Ausschlussfrist. Auch ein älterer Bescheid kann jederzeit überprüft werden. Die Nachzahlung ist allerdings auf maximal vier Jahre vor dem Antragsjahr begrenzt. Wer 2026 einen Antrag stellt, erhält Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2022, auch wenn der ursprüngliche Fehler Jahre früher gemacht wurde.

Können Kindererziehungszeiten noch nachträglich eingetragen werden?

Ja. Fehlende Kindererziehungszeiten können jederzeit beantragt werden. Stellen Sie einen Kontenklärungsantrag mit Angabe der Kinder und ihrer Geburtsdaten. Nach Anerkennung dieser Zeiten durch die DRV muss zusätzlich ein Überprüfungsantrag für den laufenden Rentenbescheid gestellt werden, damit die Rente neu berechnet wird.

Was bringt eine eidesstattliche Erklärung gegenüber der DRV für Zeiten vor 1984?

Für Zeiten vor dem 1. Januar 1984, in denen Krankengeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld bezogen wurde, lässt das Gesetz eine eidesstattliche Versicherung als ausreichenden Nachweis zu.

Die DRV nimmt diese Erklärung direkt ab. Für andere Leistungsarten aus dieser Zeit, etwa Übergangsgeld oder Kurzarbeitergeld, ist ein schriftlicher Nachweis weiterhin erforderlich.

Mein Grundrentenzuschlag steht im Bescheid, der Zahlbetrag ist aber null Euro. Hilft der Überprüfungsantrag?

Nein, wenn der Grundrentenzuschlag rechnerisch vorhanden, aber der Zahlbetrag null ist, liegt das an der Einkommensanrechnungsregel: Das zu versteuernde Einkommen übersteigt die Freibeträge.

Das Bundessozialgericht hat diese Regelung im November 2025 bestätigt. Ein Überprüfungsantrag hilft nur, wenn konkrete Einkommensdaten im Bescheid fehlerhaft angesetzt wurden.

Zählen Zeiten der beruflichen Rehabilitation als Grundrentenzeiten?

Zeiten, in denen während einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme Übergangsgeld bezogen wurde, können als Grundrentenzeiten zählen, sofern sie als Pflichtbeitragszeiten oder anerkannte Anrechnungszeiten im Versicherungskonto gespeichert sind.

Prüfen Sie im Versicherungsverlauf, ob diese Zeiten korrekt eingeordnet wurden. Ist das nicht der Fall, ist eine Kontenklärung der erste Schritt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag (Stand Mai 2026)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame rechtliche Arbeitsanweisung zu § 76g SGB VI, Stand 10.10.2024

Bundessozialgericht: Terminbericht zum Urteil vom 05.06.2025, Az. B 5 R 3/24 R