Bürgergeld: Jobcenter muss Akten vorlegen – sonst gilt Beweisvereitelung

Wenn ein Jobcenter im Eilverfahren nicht reagiert und sogar die angeforderten Akten nicht ans Gericht schickt, kann das schwerwiegende Folgen haben. Genau das zeigt ein Beschluss des Sozialgerichts Karlsruhe:

Weil die Behörde ihre Mitwirkungspflichten verletzte, bekam eine vierköpfige Familie per einstweiliger Anordnung rückwirkend Bürgergeld zugesprochen – insgesamt 26.222 Euro. (SG Karlsruhe, Beschl. v. 20.06.2025, Az. S 12 AS 1569/25 ER)

Der konkrete Fall: Selbständigkeit, Insolvenz und plötzlich keine Miete mehr

Im Mittelpunkt steht eine Familie in Baden-Baden: der 61-jährige Antragsteller, seine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren. Nach eigenen Angaben war der Vater bis zur Insolvenz seines Unternehmens selbständig. Ab November 2024 konnte die Familie die Miete nicht mehr zahlen.

Sie beantragte Bürgergeld ab dem 01.11.2024. Das Jobcenter forderte daraufhin Unterlagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen an – ausdrücklich auch zum Unternehmen. Später versagte die Behörde die Leistungen mit Bescheid vom 30.04.2025 wegen angeblich fehlender Mitwirkung.

Die Familie wehrt sich: Unterlagen eingereicht, trotzdem keine Hilfe

Der Antragsteller schilderte, dass die verlangten Unterlagen vollständig beim Jobcenter abgegeben worden seien. Trotzdem sei nicht einmal ein zusätzlich beantragtes Darlehen ausgezahlt worden, das eine angedrohte Stromsperre hätte verhindern sollen.

Als sich die Lage zuspitzte, wurde auch die Wohnung zum Problem: Wegen Mietschulden war eine Räumungsklage anhängig. Die Familie legte gegen die Versagung am 19.05.2025 Widerspruch ein und reichte sogar weitere Dokumente nach, die aus ihrer Sicht erst im Versagungsbescheid konkret benannt wurden.

Der Gang zum Sozialgericht: Eilantrag wegen Obdachlosigkeit und Kindeswohl

Am 13.06.2025 wandte sich die Familie an das Sozialgericht Karlsruhe und beantragte einstweiligen Rechtsschutz. Ziel war eine schnelle, vorläufige Bürgergeldbewilligung inklusive Kosten der Unterkunft, um Obdachlosigkeit zu verhindern und das Kindeswohl zu schützen.

Zur Glaubhaftmachung legte die Familie unter anderem eine Eingangsbestätigung des Jobcenters vor sowie ein sehr umfangreiches Mitwirkungsschreiben vom 06.05.2025: 28 Anlagen plus eidesstattliche Versicherungen. Der Antragsteller beantragte ausdrücklich Bürgergeld „ab November 2024“ für die gesamte Bedarfsgemeinschaft.

Das Jobcenter schweigt: Keine Antwort, keine Akten

Das Gericht leitete den Eilantrag noch am 13.06.2025 elektronisch an das Jobcenter weiter, setzte eine Frist bis 18.06.2025 zur Stellungnahme und verlangte die elektronischen Verwaltungsakten. Es wurde sogar angekündigt, dass auch ohne Erwiderung entschieden werden könne.

Dennoch reagierte das Jobcenter bis zum 20.06.2025 nicht – und legte auch die angeforderten Verwaltungsvorgänge nicht vor.

Die Rechtsgrundlage: Eilanordnung, Glaubhaftmachung und Amtsermittlung

Rechtlich ging es um eine Regelungsanordnung nach § 86b Abs. 2 SGG. Dafür braucht es zwei Dinge: einen Anordnungsanspruch (also: wahrscheinlich bestehender Leistungsanspruch) und einen Anordnungsgrund (Eilbedürftigkeit, weil sonst wesentliche Nachteile drohen). Beides muss glaubhaft gemacht werden (§ 86b Abs. 2 S. 4 SGG i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO).

Das Gericht betonte außerdem die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts: Bei existenzsichernden Leistungen dürfen Gerichte die Anforderungen an die Glaubhaftmachung nicht überspannen.

Rechtsschutz und Existenzminimum

Wenn eine vollständige Prüfung im Eilverfahren nicht möglich ist, muss eine Folgenabwägung stattfinden – denn es geht um das Existenzminimum und effektiven Rechtsschutz.

Wichtig ist hier außerdem die behördliche Mitwirkungspflicht: Nach § 104 S. 4 SGG müssen Behörden dem Gericht die Akten vorlegen. Gerade in existenzsichernden Eilverfahren dürfen Antragsteller darauf vertrauen, dass das Jobcenter seine elektronisch geführten Vorgänge unverzüglich übersendet.

Beweisvereitelung: Wenn die Behörde Akten zurückhält

Der Kern der Entscheidung ist der Gedanke der Beweisvereitelung. Das Gericht sagt sinngemäß: Wenn ein Beteiligter schuldhaft verhindert, dass die andere Seite Beweise führen kann, reicht das zur Glaubhaftmachung aus. Grundlage dafür sind Rechtsgrundsätze, die sich an § 444 ZPO orientieren.

Jobcenter hält Unterlagen zurück

Hier war es genau so: Das Jobcenter hatte die entscheidenden Unterlagen in seinen Akten – legte sie trotz gerichtlicher Anforderung aber nicht vor. Damit machte es der Familie die Beweisführung unmöglich. Das Gericht wertete dieses Verhalten als schuldhafte Beweisvereitelung.

Hilfebedürftige müssen Unterlagen nicht doppelt abgeben

Ein wichtiger Satz der Kammer: Sozial schwache Antragsteller müssen Unterlagen nicht noch einmal beim Gericht einreichen, wenn sie diese bereits bei der Behörde abgegeben haben. Wer bedürftig ist, darf im Eilverfahren darauf vertrauen, dass das Jobcenter seine Akten liefert – und muss nicht mit „exekutivem Ungehorsam“ rechnen.

Die Entscheidung: Vorläufiges Bürgergeld rückwirkend – insgesamt 26.222 Euro

Weil die Akten fehlten, schätzte das Gericht die Ansprüche nach § 287 ZPO analog. Es ging davon aus, dass außer Kindergeld keine Einnahmen vorhanden seien. Die Regelbedarfe setzte es für die beiden Erwachsenen mit jeweils 506 Euro monatlich an. Für die Unterkunft und Heizung schätzte es die Kosten auf 1.100 Euro monatlich, also 275 Euro je Person.

Am Ende verpflichtete das Gericht das Jobcenter im Wege der einstweiligen Anordnung, der Familie – vorbehaltlich möglicher Rückforderung – insgesamt 26.222 Euro als Leistungen nach dem SGB II zu zahlen. Zudem muss die Behörde die außergerichtlichen Kosten der Antragsteller tragen.

Das Gericht gab dem Jobcenter zugleich mehrere Monate Zeit, die zahlreichen Unterlagen auszuwerten und die endgültige Leistungsberechnung vorzunehmen.

Was Betroffene daraus mitnehmen können

Der Beschluss ist ein deutliches Signal: Im Eilverfahren kann ein Jobcenter nicht einfach schweigen und Akten zurückhalten. Wenn dadurch die Beweisführung vereitelt wird, kann das Gericht zugunsten der Antragsteller entscheiden – gerade wenn Obdachlosigkeit droht und Kinder betroffen sind.

Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig es ist, Einreichungen nachweisbar zu machen, etwa durch Eingangsbestätigungen, Anschreiben mit Anlagenverzeichnis und – wenn nötig – eidesstattliche Versicherungen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was ist eine einstweilige Anordnung im Bürgergeld?

Das ist eine Eilentscheidung nach § 86b Abs. 2 SGG. Sie soll vorläufig helfen, wenn sonst wesentliche Nachteile drohen – etwa Wohnungslosigkeit oder eine Versorgungslücke beim Existenzminimum.

Muss ich im Eilverfahren alle Unterlagen erneut beim Gericht einreichen?

Nach dieser Entscheidung grundsätzlich nicht, wenn die Unterlagen bereits vollständig beim Jobcenter eingereicht wurden. Bedürftige Antragsteller dürfen darauf vertrauen, dass das Jobcenter seine Akten dem Gericht vorlegt.

Was bedeutet „Beweisvereitelung“ im Sozialgerichtsverfahren?

Wenn eine Seite schuldhaft verhindert, dass die andere Seite Beweise führen kann – etwa durch Zurückhalten von Akten trotz gerichtlicher Aufforderung. Das kann bei der Beweiswürdigung stark zulasten der vereitelnden Seite wirken.

Warum hat das Gericht die Höhe der Leistungen „geschätzt“?

Weil die Verwaltungsakten fehlten und eine schnelle Entscheidung nötig war. Das Gericht darf dann nach § 287 ZPO analog anhand der bekannten Umstände schätzen, wenn sonst das Existenzminimum gefährdet wäre.

Kann das Jobcenter die Entscheidung noch angreifen?

Ja. Das Jobcenter kann Beschwerde beim Landessozialgericht einlegen (§ 172 SGG) und dann seine Akten vorlegen und versuchen, Anordnungsanspruch oder Anordnungsgrund zu widerlegen.

Fazit

Der Beschluss des SG Karlsruhe macht klar: In existenzsichernden Eilverfahren gelten für Jobcenter strenge Mitwirkungspflichten. Wer Akten nicht vorlegt und damit die Beweisführung blockiert, riskiert eine Entscheidung zugunsten der Betroffenen – selbst rückwirkend und in erheblicher Höhe. Für Antragsteller ist die Lehre: Unterlagen sauber dokumentieren, Eingänge nachweisen und im Notfall konsequent Eilrechtsschutz nutzen, wenn Wohnung, Strom oder Kindeswohl akut gefährdet sind.