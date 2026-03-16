Bürgergeld: Jobcenter lehnt oft Erstausstattung ab obwohl sie zusteht

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Noch immer hält sich der Irrglaube, Erstausstattung sei nur beim ersten Auszug im Leben möglich. Genau das nutzen Jobcenter regelmäßig aus, um Anträge pauschal abzulehnen. Wer das akzeptiert, verzichtet oft auf Leistungen, die gesetzlich vorgesehen sind.

Erstausstattung ist kein Ausnahmefall

Das Bürgergeld kennt den Anspruch auf Erstausstattung ausdrücklich. Er entsteht immer dann, wenn Sie einen grundlegenden Hausrat neu benötigen, unabhängig davon, ob Sie früher schon einmal Möbel besessen haben. Entscheidend ist allein, ob aktuell ein vollständiger oder weitgehender Mangel besteht.

In der Praxis reagieren Jobcenter häufig mit Standardsätzen. Sie verweisen pauschal darauf, dass Möbel bereits vorhanden gewesen seien oder aus dem Regelsatz anzusparen wären. Diese Begründungen halten rechtlich oft nicht stand.

Der Anspruch auf Erstausstattung ergibt sich aus § 24 Absatz 3 SGB II. Die Leistung wird ausdrücklich als Zuschuss gewährt und darf nicht als Darlehen ausgestaltet werden. Voraussetzung ist, dass der Bedarf neu entsteht und nicht durch vorhandenen Hausrat gedeckt werden kann.

Was das Jobcenter prüfen muss

Das Jobcenter muss klären, ob bei Ihnen aktuell ein grundlegender Mangel besteht, der eine Haushaltsführung faktisch unmöglich macht. Es darf nicht pauschal auf „Ansparen“ verweisen, wenn der Hausrat tatsächlich fehlt und der Bedarf neu entstanden ist. Entscheidend ist die konkrete Lebenslage im Zeitpunkt des Antrags, nicht die Frage, ob Sie irgendwann früher einmal Möbel besessen haben.

In diesen Situationen besteht Anspruch auf Erstausstattung

Ein Anspruch auf Erstausstattung besteht immer dann, wenn grundlegender Hausrat fehlt und der Bedarf neu entstanden ist, unabhängig davon, ob Sie früher bereits Möbel besessen haben.

Das ist regelmäßig der Fall nach Trennung, Wohnungsbrand, Obdachlosigkeit, Haftentlassung oder wenn der Hausrat aus anderen Gründen vollständig verloren gegangen ist. Entscheidend ist allein, dass Sie aktuell keinen funktionsfähigen Hausrat haben und diesen nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können.

Anspruch auf Erstausstattung vom Jobcenter 2026

Fall Wann das Jobcenter nach SGB II eine Erstausstattung zahlen muss Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten Wenn ein tatsächlicher erstmaliger oder neu entstandener Bedarf an den notwendigen Gegenständen einer Wohnung besteht und dieser nicht aus dem Regelbedarf gedeckt ist. Das betrifft vor allem eine erstmalige Haushaltsgründung oder außergewöhnliche Lebensumstände, etwa nach Wohnungsbrand, Wasserschaden, Ungezieferbefall, nach Haft, nach Aufenthalt in einer Einrichtung oder nach dem Verlassen eines Frauenhauses. Erfasst sind nur die für ein geordnetes Wohnen notwendigen Grundgegenstände, nicht normale Ersatzbeschaffungen oder höherwertige Wünsche. Erstausstattung für Bekleidung Wenn die notwendige Grundbekleidung erstmals oder erneut beschafft werden muss, weil ein außergewöhnlicher Bedarf entstanden ist. Typische Fälle sind der vollständige Verlust der Kleidung, etwa durch Brand, Hochwasser oder ähnliche Schadensereignisse, sowie andere besondere Ausnahmefälle. Keine Erstausstattung ist die übliche Nachbeschaffung einzelner verschlissener Kleidungsstücke. Erstausstattung bei Schwangerschaft Wenn wegen der Schwangerschaft ein zusätzlicher, nicht durch den Regelbedarf gedeckter Anfangsbedarf entsteht, insbesondere für Schwangerschaftsbekleidung. Der Anspruch besteht auf Antrag bei nachgewiesener Schwangerschaft; viele Jobcenter bewilligen ab der 13. Schwangerschaftswoche gegen Vorlage des Mutterpasses. Erstausstattung bei Geburt Wenn für das Kind erstmals notwendige Grundausstattung beschafft werden muss, zum Beispiel Kinderbett, Kinderwagen, Erstlingskleidung oder Hochstuhl. Gezahlt werden muss nur, soweit die Sachen nicht bereits vorhanden oder anderweitig gedeckt sind. Beim zweiten oder weiteren Kind prüft das Jobcenter daher, was noch vorhanden und weiter nutzbar ist. Auch ohne laufenden Bürgergeld-Bezug Eine Erstausstattung kann auch dann beansprucht werden, wenn aktuell kein laufender SGB-II-Bezug besteht. Voraussetzung ist, dass die Person den Bedarf nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann; dabei darf das Jobcenter Einkommen berücksichtigen, das innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Monaten nach dem Entscheidungsmonat zufließt. Form der Leistung Die Leistung muss bei Vorliegen der Voraussetzungen gesondert erbracht werden. Sie kann als Geldleistung, pauschalierter Betrag, Gutschein oder Sachleistung gewährt werden. Entscheidend ist, dass der notwendige Grundbedarf tatsächlich gedeckt wird. Kein Anspruch Kein Anspruch auf Erstausstattung besteht in der Regel bei normalen Ersatzkäufen, Verschleiß, Modewünschen oder wenn der Bedarf bereits durch vorhandene Gegenstände gedeckt ist. Erstausstattung ist bedarfsbezogen zu verstehen, nicht als allgemeiner Zuschuss für jede Neuanschaffung.

Beispieltabelle zur Höhe und den einzelnen Posten bei der Erstausstattung

Posten Beispielhafte Höhe bei der Erstausstattung Küchenzeile ca. 300 € Kühlschrank ca. 120 € bis 128 € Herd ca. 120 € bis 230 € Anschluss E-Herd ca. 85 € auf gesonderten Antrag Waschmaschine ca. 220 € Staubsauger ca. 50 € Bügeleisen ca. 9 € bis 15 € Wasserkocher ca. 8 € Geschirr / Grundausstattung Küche ca. 50 € Tisch ca. 50 € bis 80 € 4 Stühle ca. 60 € Sitzgruppe / Sofa ca. 150 € Schrank ca. 150 € Lampe ca. 15 € Vorhang ca. 25 € Kopfkissen ca. 8 € Steppdecke ca. 13,50 € Bettwäsche und Laken ca. 10 € Handtücher ca. 2 € je Stück Gardinenleiste ca. 10 € Rollos ca. 10 € Umstandsbekleidung ca. 164 € bis 291 € pauschal Erstlingsausstattung Babybekleidung ca. 96 € bis 187 € pauschal Kinderbett komplett ca. 100 € Wickelauflage ca. 15 € Babywanne ca. 10 € Kinderwagen ca. 202,50 €

Wichtig: Manche Jobcenter zahlen eher Einzelposten, andere eher Pauschalen für ganze Bereiche oder prüfen zusätzlich, was bereits vorhanden ist. Auch Sachleistungen oder Gutscheine sind möglich.

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Typische Ablehnungsstrategie der Jobcenter

Jobcenter verlangen häufig detaillierte Nachweise über den Verbleib früherer Möbel. Gleichzeitig unterstellen sie, dass Hausrat „irgendwie noch vorhanden“ sein müsse. Diese pauschalen Annahmen ersetzen jedoch keine rechtliche Prüfung.

Modell für die Praxis: Timo

Timo ist 31 Jahre alt und bezieht Bürgergeld. Nach einer Trennung muss er die gemeinsame Wohnung kurzfristig verlassen und zieht in eine leere Einzimmerwohnung. Möbel, Küchengeräte und Haushaltsgegenstände stehen ihm nicht mehr zur Verfügung.

Warum Timo Anspruch auf Erstausstattung hat

Timo startet faktisch bei null, obwohl er früher Möbel besessen hat. Der Hausrat ist ihm durch die Trennung vollständig entzogen worden. Damit liegt ein neuer, unabweisbarer Bedarf vor, der eine Erstausstattung rechtfertigt.

Wie das Jobcenter zunächst reagiert

Das Jobcenter lehnt den Antrag zunächst ab. Es argumentiert, Timo habe früher Möbel gehabt und müsse diese erneut anschaffen. Erst nach Widerspruch und genauer Darstellung der Trennungslage erkennt das Amt den Anspruch an.

Nicht jeder Antrag ist berechtigt

So klar Timos Anspruch ist, so wichtig ist die Abgrenzung. Erstausstattung wird nicht bei jeder Veränderung gewährt. Genau hier scheitern viele Anträge zu Recht.

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Gegenmodell für die Praxis: Tanja

Tanja ist 42 Jahre alt und lebt seit Jahren in derselben Wohnung. Sie beantragt Erstausstattung, weil sie ihre Möbel erneuern möchte und alte Stücke nicht mehr gefallen. Funktionsfähiger Hausrat ist jedoch vollständig vorhanden.

Warum Tanja keinen Anspruch hat

Bei Tanja fehlt kein grundlegender Hausrat, sondern lediglich der Wunsch nach Erneuerung bestehender Möbel. Ihre Ausstattung ist funktionstüchtig und ermöglicht eine geordnete Haushaltsführung, sodass keine existenzielle Mangellage vorliegt. Das Gesetz sieht Erstausstattung jedoch nicht für Ersatzbeschaffungen oder Verbesserungen vor, sondern ausschließlich für Situationen, in denen grundlegender Hausrat tatsächlich fehlt.

Der entscheidende Unterschied

Erstausstattung setzt voraus, dass ein Haushalt faktisch nicht geführt werden kann, weil wesentliche Gegenstände fehlen. Bei Timo liegt genau dieser Zustand vor, weil er nach der Trennung ohne Möbel und Haushaltsgeräte neu anfangen muss. Bei Tanja hingegen besteht lediglich ein Modernisierungswunsch, und genau diese klare Trennung müssen Jobcenter rechtlich sauber vornehmen.

Warum falsche Ablehnungen so gefährlich sind

Wird eine berechtigte Erstausstattung abgelehnt, bleibt der tatsächliche Mangel bestehen und verschärft die Lebenslage der Betroffenen. Viele Menschen leben dann über Monate ohne Bett, Tisch oder funktionierende Küche, obwohl das Existenzminimum genau diese Dinge voraussetzt. Das Jobcenter korrigiert solche Fehlentscheidungen nicht von selbst, sodass nur Widerspruch oder Überprüfungsantrag Abhilfe schaffen.

Prüfen schützt vor dauerhafter Unterversorgung

Wer eine Ablehnung ungeprüft hinnimmt, bleibt auf dem Mangel sitzen. Widerspruch oder Überprüfungsantrag können den Anspruch durchsetzen. Gerade bei Erstausstattung ist schnelles Handeln entscheidend.

Checkliste: So setzen Sie Erstausstattung durch

Beschreiben Sie genau, warum Ihr Hausrat fehlt und wie der Verlust entstanden ist. Stellen Sie klar, dass kein Ersatz aus eigenen Mitteln möglich ist und der Bedarf neu entstanden ist. Reagieren Sie auf Ablehnungen mit Widerspruch und lassen Sie den Bescheid prüfen.

FAQ: Erstausstattung beim Bürgergeld

Gibt es Erstausstattung nur einmal im Leben?

Nein, der Anspruch kann mehrfach entstehen, wenn ein neuer Bedarf vorliegt und grundlegender Hausrat fehlt.

Darf das Jobcenter Erstausstattung als Darlehen gewähren?

Nein, Erstausstattung wird als Zuschuss erbracht und darf nicht als Darlehen ausgestaltet werden.

Muss ich den Verlust der Möbel beweisen?

Sie müssen den Sachverhalt plausibel und nachvollziehbar darstellen, pauschale Zweifel reichen für eine Ablehnung nicht aus.

Was zählt zur Erstausstattung?

Alles, was eine grundlegende Haushaltsführung ermöglicht, also insbesondere notwendige Möbel und Haushaltsgegenstände.

Was kann ich tun, wenn der Antrag abgelehnt wird?

Prüfen Sie, ob ein Überprüfungsantrag in Betracht kommt, wenn der Bescheid bereits bestandskräftig ist.

Fazit: Erstausstattung ist kein Gnadenakt

Erstausstattung ist ein gesetzlicher Anspruch, kein Entgegenkommen des Jobcenters. Wer neu bei null beginnt, hat ein Recht auf Unterstützung. Wer sich nicht mit pauschalen Ablehnungen abfindet, kann diesen Anspruch durchsetzen.