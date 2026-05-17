Bürgergeld: Jobcenter fordert Geld zurück – Häufige 5 Fehler im Bescheid

Thomas B., 46, aus Magdeburg öffnet im Mai 2026 einen Brief vom Jobcenter. Oben steht: „Abschließende Entscheidung über Ihren Leistungsanspruch”. Darunter eine Erstattungsforderung: 347 Euro, fällig binnen vier Wochen. Thomas hatte ein Jahr lang Bürgergeld mit schwankendem Einkommen aus einer Teilzeitstelle bezogen, der Bescheid war damals als vorläufig markiert.

Er hat alle Nachweise eingereicht, glaubt er. Ob das Jobcenter richtig gerechnet hat, weiß er nicht. Die Widerspruchsfrist läuft vier Tage nach dem Datum auf dem Bescheid an und endet nach einem Monat.

Abschließende Bescheide nach vorläufiger Bürgergeld-Bewilligung häufen sich gerade: Jobcenter arbeiten die Bewilligungszeiträume aus 2024 und 2025 ab. Für alle, deren Schlussbescheid nach dem 1. Juli 2026 ergeht, verschärft das 13. SGB II-Änderungsgesetz die Lage zusätzlich: Fehlende Nachweise können ab dann nur noch bis zum Widerspruchsbescheid eingereicht werden, nicht mehr vor Gericht.

Das Widerspruchsverfahren ist die letzte Chance. Wer den Bescheid ungeprüft akzeptiert oder wartet, riskiert eine Rückforderung, die er nicht schuldet.

Die Frage ist nicht, ob man widerspricht, sondern womit. Fünf konkrete Angriffspunkte machen abschließende Bescheide regelmäßig angreifbar, auch unabhängig davon, wie das Einkommen tatsächlich lag.

Fünf Fehler, die jeden abschließenden Bescheid angreifbar machen

Abschließende Bescheide unterliegen strengen Verfahrensanforderungen. Fünf davon werden so häufig verletzt, dass sie bei jedem Bescheid zuerst geprüft werden sollten.

Fehler 1: Der Bescheid kommt zu spät. Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums kein abschließender Bescheid, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen kraft Gesetzes als abschließend festgesetzt. Die Jahresfrist beginnt am Tag nach dem letzten Tag des Bewilligungszeitraums. Wer Bürgergeld von Januar bis Dezember 2024 vorläufig erhalten hat, für den endete sie am 31. Dezember 2025.

Ein Bescheid, der danach eingeht, ist in diesen Fällen unzulässig. Zwei Ausnahmen greifen: Wenn Sie selbst eine abschließende Entscheidung beantragt haben oder wenn das Jobcenter innerhalb eines Jahres Kenntnis von einem leistungsrelevanten Umstand außerhalb der Vorläufigkeitsgründe erlangt hat und darauf reagiert.

Liegt keine dieser Ausnahmen vor, ist der verspätete Bescheid hinfällig. Liegt der Bescheid nach Ablauf der Jahresfrist im Briefkasten, lohnt sich der Widerspruch bereits allein wegen dieser Fristfrage.

Fehler 2: Falsche Rechtsgrundlage im Bescheid. Manche Jobcenter stützen Korrekturen auf die allgemeine verwaltungsrechtliche Aufhebungsvorschrift, anstatt den gesetzlich vorgeschriebenen Weg über das Schlussabrechnungsverfahren zu gehen. Das Bundessozialgericht hat im Juli 2025 klargestellt: Diese allgemeinen Aufhebungsvorschriften sind für vorläufige Bürgergeld-Leistungen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums gesperrt.

Der einzig zulässige Weg ist die abschließende Entscheidung nach der speziellen Schlussabrechnungsvorschrift. Taucht in Ihrem Bescheid eine allgemeine verwaltungsrechtliche Aufhebungsnorm als Rechtsgrundlage auf, ist das ein starkes Indiz für einen rechtswidrigen Bescheid.

Fehler 3: Fehlende oder fehlerhafte Mitwirkungsaufforderung. Bevor das Jobcenter einen Bescheid mit Nullfestsetzung oder Rückforderung erlässt, muss es eine Mitwirkungsaufforderung mit angemessener Frist und eine schriftliche Belehrung über die Rechtsfolgen verschickt haben. Fehlt eines davon, ist der Bescheid rechtswidrig.

Bei Selbstständigen gilt nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit eine Frist von mindestens zwei Monaten für die Einnahmen-Ausgaben-Erklärung als angemessen. War die gesetzte Frist kürzer, macht das die Nullfestsetzung angreifbar, auch wenn zwischen Aufforderung und Bescheid tatsächlich mehr Zeit verstrichen ist.

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Prüfen Sie: Haben Sie eine Aufforderung erhalten, stand ein konkretes Datum darin, und enthielt sie eine Belehrung über die Folgen bei Nichtmitwirkung?

Fehler 4: Fehlerhafte oder fehlende Rechtsbehelfsbelehrung. Fehlt sie oder ist sie inhaltlich unrichtig, verlängert sich die Widerspruchsfrist von einem Monat auf ein Jahr. Das Bundessozialgericht hat im September 2023 klargestellt: Wenn im Briefkopf eines Bescheids die E-Mail-Adresse des Jobcenters steht, muss die Rechtsbehelfsbelehrung auch auf die Möglichkeit des elektronischen Widerspruchs hinweisen.

Fehlt dieser Hinweis, ist die Belehrung unvollständig und die Jahresfrist offen. Das betrifft eine erhebliche Zahl von Bescheiden, weil viele Jobcenter ihre E-Mail-Adresse im Briefkopf führen, ohne die Belehrung anzupassen.

Fehler 5: Rechenfehler bei der Einkommensberechnung. Das Jobcenter bildet ein Durchschnittseinkommen über alle Monate des Bewilligungszeitraums und verrechnet es monatsweise gegen den Bedarf. Die Fehlerquote ist hoch. Typische Probleme: Freibeträge auf Erwerbseinkommen werden falsch angesetzt oder vergessen.

Einmalzuflüsse wie Jahresboni oder Steuerrückerstattungen werden dem Zuflussmonat als volles Monatseinkommen zugerechnet, obwohl sie auf den gesamten Bewilligungszeitraum zu verteilen wären. Legen Sie Ihre eigenen Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen neben die Berechnung im Bescheid. Stimmt die Einkommenssumme für jeden Monat, sind die Freibeträge korrekt abgezogen?

Die 50-Euro-Bagatellgrenze: Wann keine Rückforderung zulässig ist

Das Schlussabrechnungsrecht sieht eine gesetzliche Untergrenze vor: Das Jobcenter kann eine Rückzahlung nur dann verlangen, wenn die nach vollständiger Verrechnung aller Monate verbleibende Überzahlung mindestens 50 Euro für die gesamte Bedarfsgemeinschaft beträgt. Die Berechnung verläuft in zwei Schritten.

Erst werden Über- und Unterzahlungen der einzelnen Monate gegeneinander saldiert. Erst was nach dieser Saldierung noch übrig bleibt, wird als Erstattungsforderung festgesetzt. Liegt dieser Restbetrag unter 50 Euro, besteht kein Erstattungsanspruch. Die Grenze gilt für die Bedarfsgemeinschaft insgesamt, nicht pro Person.

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Thomas B. prüft die Berechnung seines Bescheids und stellt fest, dass das Jobcenter einen Einmalbonus als volles Monatseinkommen gewertet hat, obwohl er auf den gesamten Bewilligungszeitraum zu verteilen gewesen wäre. Nach korrekter Verteilung ergibt sich nach Saldierung eine Gesamtdifferenz von 38 Euro, nicht 347 Euro. Unter der 50-Euro-Grenze: Die gesamte Forderung wäre unzulässig.

Präklusion ab 1. Juli 2026: Das Widerspruchsverfahren ist die letzte Chance für Nachweise

Bis zum 30. Juni 2026 galt die Rechtslage, die das Bundessozialgericht im November 2022 bestätigt hatte: Wer Unterlagen zu spät eingereicht hatte, konnte diese noch im Widerspruchsverfahren und sogar noch vor dem Sozialgericht nachreichen. Ab dem 1. Juli 2026 gilt das nicht mehr. Das 13. SGB II-Änderungsgesetz fügt eine materielle Ausschlussfrist in das Schlussabrechnungsrecht ein:

Nachweise und Auskünfte, die erst nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens zugehen, dürfen bei der abschließenden Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden. Die Grenze liegt spätestens am Tag nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Das Sozialgericht darf diese Nachweise nicht mehr verwerten.

Besonders riskant: Die neue Ausschlussfrist gilt für alle abschließenden Bescheide, die ab dem 1. Juli 2026 ergehen, unabhängig davon, für welchen Zeitraum vorläufig bewilligt wurde. Wer Bürgergeld für 2024 oder 2025 vorläufig bezogen hat und den Schlussbescheid erst im Herbst 2026 erhält, fällt unter diese neue Regel.

Entscheidend ist das Datum des abschließenden Bescheids. Wer fehlende Unterlagen hat, die seinen Anspruch stützen, muss diese spätestens während das Widerspruchsverfahren läuft einreichen.

Nach dem Widerspruch: Eilantrag, Klage, Beratungshilfe

Der Widerspruch stoppt die Rückforderung nicht automatisch. Das Bürgergeld-Recht schließt die aufschiebende Wirkung für Aufhebungs- und Erstattungsbescheide aus. Das Jobcenter darf beginnen, den Betrag von laufenden Leistungen abzuziehen, auch wenn der Widerspruch noch läuft. Wer das verhindern will, muss die Aussetzung der Vollziehung beantragen.

Der Antrag beim Sozialgericht im Eilverfahren ist der verlässlichere Weg: Er ist kostenlos, kann ohne Anwalt gestellt werden, und das Gericht kann das Jobcenter zur vorläufigen Weiterzahlung verpflichten.

Weist das Jobcenter den Widerspruch zurück, ergeht ein Widerspruchsbescheid. Die Klagefrist beim Sozialgericht beträgt einen Monat nach Bekanntgabe. Bürgergeld-Beziehende haben typischerweise Anspruch auf Beratungshilfe für das Widerspruchsverfahren und auf Prozesskostenhilfe für das Klageverfahren.

Wer erst nach Ablauf der Monatsfrist erkennt, dass ein alter Bescheid fehlerhaft war, kann einen Überprüfungsantrag stellen, der rückwirkend bis zu vier Jahre wirkt.

Häufige Fragen zum abschließenden Bürgergeld-Bescheid

Stoppt der Widerspruch die Rückforderung?

Nein, nicht automatisch. Das Bürgergeld-Recht schließt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs für Aufhebungs- und Erstattungsbescheide aus. Das Jobcenter kann sofort vollziehen. Um das zu verhindern, muss zusätzlich die Aussetzung der Vollziehung beantragt werden, am sichersten per Eilantrag beim Sozialgericht. Das Gericht kann das Jobcenter dann verpflichten, bis zur Entscheidung nicht einzuziehen.

Was passiert, wenn ich die Monatsfrist für den Widerspruch verpasst habe?

Prüfen Sie zuerst die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid. Fehlt der Hinweis auf den elektronischen Widerspruchsweg, obwohl eine E-Mail-Adresse im Briefkopf steht, ist die Belehrung unvollständig. In diesem Fall beträgt die Frist ein Jahr. Liegt auch diese Frist ab, bleibt der Überprüfungsantrag, der rechtswidrige Bescheide bis zu vier Jahre rückwirkend korrigieren kann.

Gilt die neue Präklusionsregel ab Juli 2026 auch für Bürgergeld aus 2024?

Ja. Entscheidend ist das Datum des abschließenden Bescheids, nicht der Beginn des Bewilligungszeitraums. Wer Bürgergeld für 2024 vorläufig bezogen hat und den Schlussbescheid erst im Herbst 2026 erhält, fällt unter die neue Ausschlussfrist. Das 13. SGB II-Änderungsgesetz enthält für diesen Paragrafen keine Übergangsregelung zugunsten älterer Bewilligungszeiträume.

Kann ich auch Widerspruch einlegen, wenn ich tatsächlich Unterlagen zu spät eingereicht habe?

Ja, und es lohnt sich. Reichen Sie die fehlenden Unterlagen gleichzeitig mit dem Widerspruch ein oder noch während das Widerspruchsverfahren läuft. Das Jobcenter muss diese bis zur Entscheidung berücksichtigen. Für Bescheide, die ab dem 1. Juli 2026 ergehen, ist das Widerspruchsverfahren die letzte Station: Was nach dem Widerspruchsbescheid kommt, wird im Klageverfahren nicht mehr verwertet.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 41a SGB II, Vorläufige Entscheidung, Fassung ab 1. Januar 2023

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107, ausgefertigt 16. April 2026

Bundessozialgericht: Urteil vom 16. Juli 2025, B 7 AS 19/24 R, allgemeine Aufhebungsvorschriften bei vorläufiger Bürgergeld-Bewilligung nach Ablauf des Bewilligungszeitraums gesperrt

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. November 2022, B 4 AS 64/21 R, keine materielle Präklusion im Widerspruchsverfahren (Rechtslage bis 30. Juni 2026)

Bundessozialgericht: Urteil vom 27. September 2023, B 7 AS 10/22 R, Anforderungen an vollständige Rechtsbehelfsbelehrung

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 41a SGB II, Stand 1. Juli 2023

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen § 41a SGB II, Stand 1. Juli 2023