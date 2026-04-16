Bürgergeld: Bis zu 2.084 Euro Erstausstattung vom Jobcenter, aber nur wenn man das einhält

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Bis zu 2.000 Euro zahlt das Jobcenter als Zuschuss für die Wohnungserstausstattung – Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss und neben dem laufenden Bürgergeld gewährt wird. Ein Beispiel aus Potsdam zeigt die Dimension: 979,52 Euro Pauschale für eine leere Wohnung bei einer Einzelperson, 1.162,48 Euro wenn die Küche eingerichtet werden muss. Für Waschmaschine, Kühlschrank und Herd kommen gesondert pauschalierte Beträge hinzu.

Die Krux: Wie viel am Ende ankommt, entscheidet nicht das Gesetz, sondern die Verwaltungsrichtlinie des jeweiligen Kreises. Berlin setzt eine Grundpauschale von rund 1.073 Euro an, andere Jobcenter versuchen mit 700 Euro durchzukommen – und scheitern regelmäßig vor Gericht, sobald Betroffene Widerspruch einlegen. Wer die Spielregeln kennt, holt oft das Doppelte dessen heraus, was der Sachbearbeiter im ersten Bescheid ansetzt.

Wann überhaupt Anspruch auf eine Erstausstattung besteht

Der Anspruch knüpft nicht daran an, ob jemand schon einmal Möbel hatte. Entscheidend ist, ob im Moment des Antrags ein neuer Hausrat benötigt wird, den Betroffene aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können. Das Bundessozialgericht hat diese bedarfsbezogene Betrachtung mehrfach bestätigt und Jobcentern, die pauschal auf frühere Wohnsituationen verweisen, eine klare Grenze gezogen.

Typische Konstellationen, in denen das Jobcenter zahlen muss: der erste eigene Haushalt nach Auszug aus dem Elternhaus – bei unter 25-Jährigen nur mit Zusicherung; die Rückkehr aus Haft, Frauenhaus, Obdachlosigkeit oder einer stationären Einrichtung; die Trennung, wenn der frühere Partner den Hausrat behält; der Umzug aus einer vollmöblierten oder mit Einbauküche ausgestatteten Wohnung in eine unmöblierte; der Totalverlust durch Brand, Wasserschaden oder Diebstahl, sofern keine Versicherung einspringt.

Wichtig ist die Abgrenzung zur Ersatzbeschaffung: Geht eine bereits vorhandene Waschmaschine kaputt, ist das keine Erstausstattung – dafür kommt allenfalls ein Darlehen infrage, das später mit dem Bürgergeld verrechnet wird. Der Zuschuss greift nur, wenn ein Gegenstand erstmals oder nach echtem Verlust angeschafft wird.

Diese Möbel und Haushaltsgeräte übernimmt das Jobcenter

Die Leistung umfasst alles, was für eine einfache Haushaltsführung nötig ist – das, was das Bundessozialgericht in ständiger Rechtsprechung als „einfache und grundlegende Wohnbedürfnisse“ beschreibt.

Dazu gehören im Schlafbereich Bett, Lattenrost, Matratze, Decke, Kissen und Bezüge. In der Küche Herd oder Kochplatte, Kühlschrank, gegebenenfalls eine einfache Küchenzeile oder einzelne Hängeschränke, außerdem Töpfe, Pfannen, Geschirr und Besteck.

Im Wohnbereich Tisch, Stühle, ein Sofa oder eine Schlafcouch sowie ein Kleiderschrank. Hinzu kommen Lampen für die Grundbeleuchtung, Gardinen oder anderer Sicht- und Sonnenschutz, ein Staubsauger, ein Bügeleisen mit Bügelbrett und Basis-Haushaltswaren.

Die Waschmaschine zählt dazu, sofern keine Gemeinschaftswaschküche vorhanden ist. Gerichte haben wiederholt entschieden, dass ohne eigene Waschmaschine keine zumutbare Wäschebeschaffung möglich ist.

Für Familien gilt: Jedes Kind hat Anspruch auf ein eigenes Bett. Ein Jugendbett mit Lattenrost und Matratze zählt dann als Erstausstattung, wenn das Kind aus dem Kinderbett herausgewachsen ist und im Haushalt kein passendes Bett vorhanden ist – so hat es das Bundessozialgericht entschieden.

Bei Einschulung gibt es in vielen Kommunen zusätzlich eine Pauschale für einen Kinderschreibtisch, sofern die Wohnverhältnisse keine Hausaufgabenerledigung an einem anderen geeigneten Tisch erlauben; in Berlin sind das 77 Euro.

Was das Jobcenter kategorisch ablehnt

Ein Fernseher gehört nicht zur Erstausstattung. Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 25. Februar 2011 (B 14 AS 75/10 R) ausdrücklich festgestellt, dass Bürgergeldempfänger keinen Anspruch auf einen TV als Zuschuss haben, auch wenn das Gerät in nahezu jedem deutschen Haushalt steht.

Die Richter verwiesen darauf, dass der Fernseher aus dem Regelsatz anzusparen sei. Gleiches gilt für einen TV-Tisch und für Personalcomputer inklusive Drucker und Internetanschluss.

Ebenfalls nicht übernommen werden Unterhaltungselektronik jeder Art, Dekorationsartikel, Teppiche und Bilder. Einbauküchen als Gesamtpaket zahlt das Jobcenter nicht – nur die notwendigen Einzelkomponenten wie Herd, Kühlschrank und einfache Küchenschränke.

Bodenbeläge gelten als Bestandteil der Wohnung; dafür ist der Vermieter zuständig. Auch die Einzugsrenovierung, also Tapezieren und Streichen, fällt nicht unter die Erstausstattung und muss aus dem Regelbedarf oder über einen separaten Antrag auf Umzugskosten gestemmt werden.

Wie viel Geld tatsächlich fließt – die Pauschalen im Vergleich

Es gibt keine bundeseinheitlichen Beträge. Jedes Jobcenter arbeitet mit eigenen Richtlinien, die Unterschiede zwischen den Städten sind erheblich.

In Potsdam bekommt eine Person für eine leere Wohnung 979,52 Euro Möbelpauschale, mit Küche steigt die Summe auf 1.162,48 Euro. Elektrogeräte kommen gesondert obendrauf: 210 Euro für die Waschmaschine, 105 Euro für den Kühlschrank, 188 Euro für den Elektroherd. Die Lieferung wird mit 49 Euro pauschaliert, der Anschluss mit 39 Euro. Wer nur einzelne Gegenstände braucht, erhält Teilbeträge – ein Sofa etwa 199 Euro, die Spüle 97,25 Euro.

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Berlin setzt für einen Einpersonenhaushalt eine Grundpauschale von rund 1.073 Euro an, ohne Elektrogeräte. Bei denen rechnet die Hauptstadt höher: Der Gas- oder Elektroherd wird mit 336 bis 385 Euro inklusive Lieferung und Montage angesetzt, der Kühlschrank im Vierpersonenhaushalt mit 226 Euro, die Waschmaschine bis zu 302 Euro.

Viele andere Kommunen arbeiten ohne offengelegte Richtlinien oder mit deutlich niedrigeren Beträgen. Liegen die Gesamtsummen für eine Erstausstattung unter 800 Euro, lohnt sich fast immer ein Widerspruch – vor allem, wenn nachgewiesen werden kann, dass die örtlichen Marktpreise höher sind als die angesetzte Pauschale.

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 13. April 2011 klargestellt, dass pauschale Geldbeträge so bemessen sein müssen, dass damit einfache und grundlegende Wohnbedürfnisse in vollem Umfang befriedigt werden können. Die Höhe muss auf Bezugsquellen und Preislisten nachvollziehbar basieren – pauschale Schätzungen des Sachbearbeiters reichen nicht.

Der häufigste Fehler: Erst kaufen, dann beantragen

Nadine R., 34, aus Gelsenkirchen hatte sich von ihrem Partner getrennt und zog in eine 55-Quadratmeter-Wohnung. Weil sie Bett und Kühlschrank dringend brauchte, bestellte sie beides auf Raten, bevor sie den Antrag beim Jobcenter einreichte.

Die Antwort kam prompt: Abgelehnt. Begründung: Der Bedarf sei bereits gedeckt, schließlich seien die Geräte vorhanden. Erst nach Widerspruch und mit anwaltlicher Hilfe setzte Nadine R. einen Teilbetrag durch – verloren hatte sie trotzdem mehrere hundert Euro, weil Rechnungen vor Antragstellung oft nicht anerkannt werden.

Der Ablauf muss andersherum laufen: Antrag stellen, Bescheid abwarten, kaufen. Formlos reicht ein Schreiben an das Jobcenter mit dem Betreff „Antrag auf Erstausstattung der Wohnung nach § 24 Abs. 3 SGB II“, dem Einzugsdatum, der Adresse und einer Liste der benötigten Gegenstände.

Fotos der leeren Räume und gegebenenfalls das Übergabeprotokoll des Mietvertrags dokumentieren den Bedarf. Wer zwei bis drei Kostenvoranschläge aus dem Handel oder seriöse Gebrauchtpreise beilegt, erschwert eine Kürzung unter Marktniveau.

Antragsstellung vor dem Umzug – wer zahlt bei Ortswechsel

Besonders heikel wird es, wenn der Umzug über eine Stadt- oder Kreisgrenze führt. Dann beginnt regelmäßig das Zuständigkeits-Ping-Pong zwischen altem und neuem Jobcenter. Das Bayerische Landessozialgericht hat am 1. April 2026 (Az. L 11 AS 802/19) klargestellt:

Wird der Antrag vor dem Umzug gestellt, bleibt das Jobcenter am bisherigen Wohnort zuständig. Im entschiedenen Fall musste das alte Amt 2.084 Euro für Bett, Schrank, Tisch, Stühle, Küche, Waschmaschine, Lampen, Haushaltswaren und sogar einen Ölofen als Zuschuss zahlen.

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Die Richter betonten ausdrücklich, dass niemand gezwungen werden darf, zunächst in eine leere Wohnung einzuziehen und erst danach Möbel zu beantragen. Wer also weiß, dass ein Umzug ansteht, sollte unmittelbar nach Unterzeichnung des Mietvertrags – noch vor dem Einzug – den Erstausstattungsantrag beim bisherigen Jobcenter einreichen. Das Datum auf dem Antrag entscheidet über die Kostenträgerschaft.

Geldleistung oder Gutschein – warum der Unterschied zählt

Das Gesetz erlaubt dem Jobcenter, Erstausstattung als Geldleistung, Sachleistung oder Gutschein zu gewähren. In der Praxis versuchen viele Ämter, Antragsteller auf Möbelgutscheine für kooperierende Sozialkaufhäuser zu verweisen.

Das Problem: Gutscheine binden den Einkauf an bestimmte Händler, schließen günstige Gebrauchtkäufe über Kleinanzeigen meist aus und zwingen Betroffene, den gesamten Bedarf an einem Ort zu decken.

Rechtlich hat die Geldleistung Vorrang. Die Sachleistungsgewährung gilt in der sozialrechtlichen Fachliteratur als tendenziell diskriminierend. Wer eine Auszahlung möchte, kann sich auf das Wunsch- und Wahlrecht der Sozialgesetzgebung berufen.

Das Sozialgericht Gießen hat in einem Urteil vom 6. Juli 2015 (Az. S 25 AS 607/12) außerdem festgestellt, dass die Erstausstattung keine zweckbestimmte Leistung ist. Das heißt konkret: Das Jobcenter darf von einer bewilligten Geldleistung keine Quittungen als Nachweis verlangen. Wer die Pauschale sparsam auf Flohmärkten oder in Kleinanzeigen einsetzt und den Restbetrag behält, handelt rechtmäßig.

Die Widerspruchsfalle – warum ein Monat alles entscheidet

Gegen jeden Ablehnungs- oder Bewilligungsbescheid läuft eine einmonatige Widerspruchsfrist. Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Bescheids – meist drei Tage nach Versand. Wer den Monat verstreichen lässt, kann den Anspruch nur noch über einen Überprüfungsantrag geltend machen, und das ist deutlich schwieriger.

Die häufigsten Ablehnungsgründe, die sich mit einem Widerspruch aushebeln lassen, sind: die pauschale Behauptung, es liege „kein Erstbezug“ vor, obwohl ein neuer Bedarf entstanden ist; der Verweis auf „Ansparen aus dem Regelsatz“, obwohl der Regelbedarf rechnerisch keinen Spielraum für eine Erstausstattung lässt; die Zwangs-Darlehensform statt Zuschuss; und die offensichtliche Unterbewertung der Pauschale.

Ein aktuelles Urteil vom 27. März 2026 hat allerdings eine Ausnahme zementiert: Wer Möbel als Dauerleihgabe ohne ernsthafte Rückgabepflicht nutzen darf, hat keinen Erstausstattungsanspruch. Die Beweislast für eine tatsächliche Rückgabeverpflichtung liegt beim Antragsteller.

Der Widerspruch muss schriftlich eingereicht werden, formfrei, mit Bezug auf das Aktenzeichen des Bescheids. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Wer unsicher ist, sollte eine Sozialberatung der Arbeiterwohlfahrt, des Diakonischen Werks oder einer Erwerbslosenberatungsstelle einschalten. Beratungshilfe beim Amtsgericht ermöglicht zudem eine anwaltliche Erstberatung für 10 Euro.

Was sich 2026 mit der Neuen Grundsicherung ändert

Ab dem 1. Juli 2026 wird das Bürgergeld durch die Neue Grundsicherung ersetzt. Für die Erstausstattung ändert sich strukturell wenig: Der Anspruch bleibt in § 24 Abs. 3 SGB II verankert, die Unterscheidung zwischen Zuschuss bei Erstbedarf und Darlehen bei Ersatz ebenfalls. Verschärft werden Mitwirkungspflichten und Vermögensprüfung.

Wer Sparguthaben, Bausparverträge oder Rückkaufwerte von Lebensversicherungen verschweigt, riskiert schnellere Rückforderungen. Die Schonvermögensgrenze im ersten Jahr bleibt bei 40.000 Euro für die antragstellende Person, 15.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied.

Häufige Fragen zur Erstausstattung bei Bürgergeld

Muss ich die bewilligte Erstausstattung zurückzahlen?

Nein. Die Erstausstattung nach § 24 Abs. 3 SGB II ist ein Zuschuss und wird gerade nicht als Darlehen gewährt. Wer einen Bescheid bekommt, in dem Rückzahlung verlangt wird, sollte umgehend Widerspruch einlegen, weil das Amt dann die falsche Rechtsgrundlage angewendet hat.

Kann ich auch gebrauchte Möbel kaufen?

Ja. Die Pauschalen sind oft sogar auf Gebrauchtpreise ausgelegt. Der Erwerb gebrauchter Möbel ist laut Bundessozialgericht Bürgergeldempfängern zumutbar und in weiten Bevölkerungskreisen üblich. Wer die Pauschale durch Kleinanzeigen-Käufe spart, kann die Differenz behalten.

Was ist, wenn die neue Wohnung teilmöbliert ist?

Dann gibt es nur eine Teilerstausstattung. Das Amt prüft, welche Einzelgegenstände fehlen, und bewilligt nur für diese einen Zuschuss. Wer etwa ein Bett mitbringen konnte, bekommt dafür keinen Zuschlag.

Gibt es eine Frist, bis wann der Antrag gestellt sein muss?

Gesetzlich ist keine Ausschlussfrist geregelt. Der Antrag sollte aber möglichst früh gestellt werden – idealerweise vor dem Einzug oder unmittelbar danach. Je länger jemand ohne Möbel in der Wohnung lebt, desto schwerer fällt der Nachweis, dass der Bedarf tatsächlich besteht.

Bekommen auch Geringverdiener eine Erstausstattung, die kein Bürgergeld beziehen?

Ja. Wer zwar ein Einkommen hat, aus diesem aber die Erstausstattung nicht stemmen kann, hat ebenfalls Anspruch nach § 24 Abs. 3 SGB II, wenn die besonderen Voraussetzungen vorliegen. Das gilt zum Beispiel für Auszubildende nach Trennung oder Geringverdiener mit niedrigen Stundenlöhnen.

Darf das Jobcenter kontrollieren, ob ich die Pauschale tatsächlich für Möbel ausgegeben habe?

Nein, bei einer Geldleistung nicht. Das Sozialgericht Gießen hat entschieden, dass die Bewilligung nicht mit der Auflage verknüpft werden darf, die Verwendung nachzuweisen. Quittungen sind nur bei Gutscheinen oder Sachleistungen relevant.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Einmalige Leistungen beantragen

Bundessozialgericht: Urteil vom 13.04.2011, B 14 AS 53/10 R – Pauschalen müssen nachvollziehbar sein

Bundessozialgericht: Urteil vom 25.02.2011, B 14 AS 75/10 R – Kein Fernseher als Erstausstattung

Bayerisches Landessozialgericht: Urteil vom 01.04.2026, L 11 AS 802/19 – Zuständigkeit bei Umzug

Sozialgericht Gießen: Urteil vom 06.07.2015, S 25 AS 607/12 – Keine Quittungspflicht bei Geldleistung

Jobcenter Potsdam: Bedarfe – Pauschalen zur Erstausstattung

Senatsverwaltung Berlin: Rundschreiben zur Umsetzung von § 24 Abs. 3 SGB II

Gesetze im Internet: § 24 SGB II – Abweichende Erbringung von Leistungen