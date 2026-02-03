Bei Schulden kann auch deine Rente gepfändet werden

Was viele Menschen nicht wissen: Auch Renten sind vor Pfändungen nicht sicher. Allerdings gibt es Pfändungsfreigrenzen, die das Existenzminimum sichern und die Erfüllung von Unterhaltspflichten ermöglichen.
Pfändungsgrenze für Renten
Die Höhe des Freibetrages richtet sich nach der Höhe der Rente und der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen. Für Personen ohne Unterhaltspflichten liegt die Pfändungsfreigrenze bei einem monatlichen Einkommen von bis 1.499,99 Euro. Das bedeutet, dass Beträge bis zu dieser Grenze nicht gepfändet werden können.
Bei einer monatlichen Rente von rund 1.500 Euro können beispielsweise nur rund 90 Euro im Monat gepfändet werden.
Pfändungstabelle: Bis zu diesem Betrag kann die Rente gepfändet werden
Die Pfändungstabelle wird gemäß § 850c Abs. 2a ZPO jährlich angepasst. Hier die aktuelle Tabelle, die seit 1. Juli 2024 bis zum 1. Juli 2025 gültig ist.
|Nettoeinkommen (Euro)
|Pfändungsbetrag (Anzahl unterhaltspflichtige Personen)
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|0,00 bis 1.499,99
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1.500,00 bis 1.509,99
|5,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.510,00 bis 1.519,99
|12,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.520,00 bis 1.529,99
|19,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.530,00 bis 1.539,99
|26,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.540,00 bis 1.549,99
|33,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.550,00 bis 1.559,99
|40,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.560,00 bis 1.569,99
|47,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.570,00 bis 1.579,99
|54,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.580,00 bis 1.589,99
|61,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.590,00 bis 1.599,99
|68,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.600,00 bis 1.609,99
|75,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.610,00 bis 1.619,99
|82,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.620,00 bis 1.629,99
|89,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.630,00 bis 1.639,99
|96,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.640,00 bis 1.649,99
|103,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.650,00 bis 1.659,99
|110,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.660,00 bis 1.669,99
|117,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.670,00 bis 1.679,99
|124,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.680,00 bis 1.689,99
|131,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.690,00 bis 1.699,99
|138,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.700,00 bis 1.709,99
|145,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.710,00 bis 1.719,99
|152,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.720,00 bis 1.729,99
|159,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.730,00 bis 1.739,99
|166,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.740,00 bis 1.749,99
|173,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.750,00 bis 1.759,99
|180,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.760,00 bis 1.769,99
|187,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.770,00 bis 1.779,99
|194,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.780,00 bis 1.789,99
|201,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.790,00 bis 1.799,99
|208,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.800,00 bis 1.809,99
|215,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.810,00 bis 1.819,99
|222,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.820,00 bis 1.829,99
|229,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.830,00 bis 1.839,99
|236,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.840,00 bis 1.849,99
|243,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.850,00 bis 1.859,99
|250,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.860,00 bis 1.869,99
|257,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.870,00 bis 1.879,99
|264,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.880,00 bis 1.889,99
|271,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.890,00 bis 1.899,99
|278,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.900,00 bis 1.909,99
|285,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.910,00 bis 1.919,99
|292,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.920,00 bis 1.929,99
|299,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.930,00 bis 1.939,99
|306,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.940,00 bis 1.949,99
|313,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.950,00 bis 1.959,99
|320,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.960,00 bis 1.969,99
|327,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.970,00 bis 1.979,99
|334,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.980,00 bis 1.989,99
|341,78
|0
|0
|0
|0
|0
|1.990,00 bis 1.999,99
|348,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.000,00 bis 2.009,99
|355,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.010,00 bis 2.019,99
|362,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.020,00 bis 2.029,99
|369,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.030,00 bis 2.039,99
|376,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.040,00 bis 2.049,99
|383,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.050,00 bis 2.059,99
|390,78
|0
|0
|0
|0
|0
|2.060,00 bis 2.069,99
|397,78
|3,41
|0
|0
|0
|0
|2.070,00 bis 2.079,99
|404,78
|8,41
|0
|0
|0
|0
|2.080,00 bis 2.089,99
|411,78
|13,41
|0
|0
|0
|0
|2.090,00 bis 2.099,99
|418,78
|18,41
|0
|0
|0
|0
|2.100,00 bis 2.109,99
|425,78
|23,41
|0
|0
|0
|0
|2.110,00 bis 2.119,99
|432,78
|28,41
|0
|0
|0
|0
|2.120,00 bis 2.129,99
|439,78
|33,41
|0
|0
|0
|0
|2.130,00 bis 2.139,99
|446,78
|38,41
|0
|0
|0
|0
|2.140,00 bis 2.149,99
|453,78
|43,41
|0
|0
|0
|0
|2.150,00 bis 2.159,99
|460,78
|48,41
|0
|0
|0
|0
|2.160,00 bis 2.169,99
|467,78
|53,41
|0
|0
|0
|0
|2.170,00 bis 2.179,99
|474,78
|58,41
|0
|0
|0
|0
|2.180,00 bis 2.189,99
|481,78
|63,41
|0
|0
|0
|0
|2.190,00 bis 2.199,99
|488,78
|68,41
|0
|0
|0
|0
|2.200,00 bis 2.209,99
|495,78
|73,41
|0
|0
|0
|0
|2.210,00 bis 2.219,99
|502,78
|78,41
|0
|0
|0
|0
|2.220,00 bis 2.229,99
|509,78
|83,41
|0
|0
|0
|0
|2.230,00 bis 2.239,99
|516,78
|88,41
|0
|0
|0
|0
|2.240,00 bis 2.249,99
|523,78
|93,41
|0
|0
|0
|0
|2.250,00 bis 2.259,99
|530,78
|98,41
|0
|0
|0
|0
|2.260,00 bis 2.269,99
|537,78
|103,41
|0
|0
|0
|0
|2.270,00 bis 2.279,99
|544,78
|108,41
|0
|0
|0
|0
|2.280,00 bis 2.289,99
|551,78
|113,41
|0
|0
|0
|0
|2.290,00 bis 2.299,99
|558,78
|118,41
|0
|0
|0
|0
|2.300,00 bis 2.309,99
|565,78
|123,41
|0
|0
|0
|0
|2.310,00 bis 2.319,99
|572,78
|128,41
|0
|0
|0
|0
|2.320,00 bis 2.329,99
|579,78
|133,41
|0
|0
|0
|0
|2.330,00 bis 2.339,99
|586,78
|138,41
|0
|0
|0
|0
|2.340,00 bis 2.349,99
|593,78
|143,41
|0
|0
|0
|0
|2.350,00 bis 2.359,99
|600,78
|148,41
|0
|0
|0
|0
|2.360,00 bis 2.369,99
|607,78
|153,41
|0
|0
|0
|0
|2.370,00 bis 2.379,99
|614,78
|158,41
|1,62
|0
|0
|0
|2.380,00 bis 2.389,99
|621,78
|163,41
|5,62
|0
|0
|0
|2.390,00 bis 2.399,99
|628,78
|168,41
|9,62
|0
|0
|0
|2.400,00 bis 2.409,99
|635,78
|173,41
|13,62
|0
|0
|0
|2.410,00 bis 2.419,99
|642,78
|178,41
|17,62
|0
|0
|0
|2.420,00 bis 2.429,99
|649,78
|183,41
|21,62
|0
|0
|0
|2.430,00 bis 2.439,99
|656,78
|188,41
|25,62
|0
|0
|0
|2.440,00 bis 2.449,99
|663,78
|193,41
|29,62
|0
|0
|0
|2.450,00 bis 2.459,99
|670,78
|198,41
|33,62
|0
|0
|0
|2.460,00 bis 2.469,99
|677,78
|203,41
|37,62
|0
|0
|0
|2.470,00 bis 2.479,99
|684,78
|208,41
|41,62
|0
|0
|0
|2.480,00 bis 2.489,99
|691,78
|213,41
|45,62
|0
|0
|0
|2.490,00 bis 2.499,99
|698,78
|218,41
|49,62
|0
|0
|0
|2.500,00 bis 2.509,99
|705,78
|223,41
|53,62
|0
|0
|0
|2.510,00 bis 2.519,99
|712,78
|228,41
|57,62
|0
|0
|0
|2.520,00 bis 2.529,99
|719,78
|233,41
|61,62
|0
|0
|0
|2.530,00 bis 2.539,99
|726,78
|238,41
|65,62
|0
|0
|0
|2.540,00 bis 2.549,99
|733,78
|243,41
|69,62
|0
|0
|0
|2.550,00 bis 2.559,99
|740,78
|248,41
|73,62
|0
|0
|0
|2.560,00 bis 2.569,99
|747,78
|253,41
|77,62
|0
|0
|0
|2.570,00 bis 2.579,99
|754,78
|258,41
|81,62
|0
|0
|0
|2.580,00 bis 2.589,99
|761,78
|263,41
|85,62
|0
|0
|0
|2.590,00 bis 2.599,99
|768,78
|268,41
|89,62
|0
|0
|0
|2.600,00 bis 2.609,99
|775,78
|273,41
|93,62
|0
|0
|0
|2.610,00 bis 2.619,99
|782,78
|278,41
|97,62
|0
|0
|0
|2.620,00 bis 2.629,99
|789,78
|283,41
|101,62
|0
|0
|0
|2.630,00 bis 2.639,99
|796,78
|288,41
|105,62
|0
|0
|0
|2.640,00 bis 2.649,99
|803,78
|293,41
|109,62
|0
|0
|0
|2.650,00 bis 2.659,99
|810,78
|298,41
|113,62
|0
|0
|0
|2.660,00 bis 2.669,99
|817,78
|303,41
|117,62
|0
|0
|0
|2.670,00 bis 2.679,99
|824,78
|308,41
|121,62
|0
|0
|0
|2.680,00 bis 2.689,99
|831,78
|313,41
|125,62
|0,38
|0
|0
|2.690,00 bis 2.699,99
|838,78
|318,41
|129,62
|3,38
|0
|0
|2.700,00 bis 2.709,99
|845,78
|323,41
|133,62
|6,38
|0
|0
|2.710,00 bis 2.719,99
|852,78
|328,41
|137,62
|9,38
|0
|0
|2.720,00 bis 2.729,99
|859,78
|333,41
|141,62
|12,38
|0
|0
|2.730,00 bis 2.739,99
|866,78
|338,41
|145,62
|15,38
|0
|0
|2.740,00 bis 2.749,99
|873,78
|343,41
|149,62
|18,38
|0
|0
|2.750,00 bis 2.759,99
|880,78
|348,41
|153,62
|21,38
|0
|0
|2.760,00 bis 2.769,99
|887,78
|353,41
|157,62
|24,38
|0
|0
|2.770,00 bis 2.779,99
|894,78
|358,41
|161,62
|27,38
|0
|0
|2.780,00 bis 2.789,99
|901,78
|363,41
|165,62
|30,38
|0
|0
|2.790,00 bis 2.799,99
|908,78
|368,41
|169,62
|33,38
|0
|0
|2.800,00 bis 2.809,99
|915,78
|373,41
|173,62
|36,38
|0
|0
|2.810,00 bis 2.819,99
|922,78
|378,41
|177,62
|39,38
|0
|0
|2.820,00 bis 2.829,99
|929,78
|383,41
|181,62
|42,38
|0
|0
|2.830,00 bis 2.839,99
|936,78
|388,41
|185,62
|45,38
|0
|0
|2.840,00 bis 2.849,99
|943,78
|393,41
|189,62
|48,38
|0
|0
|2.850,00 bis 2.859,99
|950,78
|398,41
|193,62
|51,38
|0
|0
|2.860,00 bis 2.869,99
|957,78
|403,41
|197,62
|54,38
|0
|0
|2.870,00 bis 2.879,99
|964,78
|408,41
|201,62
|57,38
|0
|0
|2.880,00 bis 2.889,99
|971,78
|413,41
|205,62
|60,38
|0
|0
|2.890,00 bis 2.899,99
|978,78
|418,41
|209,62
|63,38
|0
|0
|2.900,00 bis 2.909,99
|985,78
|423,41
|213,62
|66,38
|0
|0
|2.910,00 bis 2.919,99
|992,78
|428,41
|217,62
|69,38
|0
|0
|2.920,00 bis 2.929,99
|999,78
|433,41
|221,62
|72,38
|0
|0
|2.930,00 bis 2.939,99
|1006,78
|438,41
|225,62
|75,38
|0
|0
|2.940,00 bis 2.949,99
|1013,78
|443,41
|229,62
|78,38
|0
|0
|2.950,00 bis 2.959,99
|1020,78
|448,41
|233,62
|81,38
|0
|0
|2.960,00 bis 2.969,99
|1027,78
|453,41
|237,62
|84,38
|0
|0
|2.970,00 bis 2.979,99
|1034,78
|458,41
|241,62
|87,38
|0
|0
|2.980,00 bis 2.989,99
|1041,78
|463,41
|245,62
|90,38
|0
|0
|2.990,00 bis 2.999,99
|1048,78
|468,41
|249,62
|93,38
|0
|0
|3.000,00 bis 3.009,99
|1055,78
|473,41
|253,62
|96,38
|1,7
|0
|3.010,00 bis 3.019,99
|1062,78
|478,41
|257,62
|99,38
|3,7
|0
|3.020,00 bis 3.029,99
|1069,78
|483,41
|261,62
|102,38
|5,7
|0
|3.030,00 bis 3.039,99
|1076,78
|488,41
|265,62
|105,38
|7,7
|0
|3.040,00 bis 3.049,99
|1083,78
|493,41
|269,62
|108,38
|9,7
|0
|3.050,00 bis 3.059,99
|1090,78
|498,41
|273,62
|111,38
|11,7
|0
|3.060,00 bis 3.069,99
|1097,78
|503,41
|277,62
|114,38
|13,7
|0
|3.070,00 bis 3.079,99
|1104,78
|508,41
|281,62
|117,38
|15,7
|0
|3.080,00 bis 3.089,99
|1111,78
|513,41
|285,62
|120,38
|17,7
|0
|3.090,00 bis 3.099,99
|1118,78
|518,41
|289,62
|123,38
|19,7
|0
|3.100,00 bis 3.109,99
|1125,78
|523,41
|293,62
|126,38
|21,7
|0
|3.110,00 bis 3.119,99
|1132,78
|528,41
|297,62
|129,38
|23,7
|0
|3.120,00 bis 3.129,99
|1139,78
|533,41
|301,62
|132,38
|25,7
|0
|3.130,00 bis 3.139,99
|1146,78
|538,41
|305,62
|135,38
|27,7
|0
|3.140,00 bis 3.149,99
|1153,78
|543,41
|309,62
|138,38
|29,7
|0
|3.150,00 bis 3.159,99
|1160,78
|548,41
|313,62
|141,38
|31,7
|0
|3.160,00 bis 3.169,99
|1167,78
|553,41
|317,62
|144,38
|33,7
|0
|3.170,00 bis 3.179,99
|1174,78
|558,41
|321,62
|147,38
|35,7
|0
|3.180,00 bis 3.189,99
|1181,78
|563,41
|325,62
|150,38
|37,7
|0
|3.190,00 bis 3.199,99
|1188,78
|568,41
|329,62
|153,38
|39,7
|0
|3.200,00 bis 3.209,99
|1195,78
|573,41
|333,62
|156,38
|41,7
|0
|3.210,00 bis 3.219,99
|1202,78
|578,41
|337,62
|159,38
|43,7
|0
|3.220,00 bis 3.229,99
|1209,78
|583,41
|341,62
|162,38
|45,7
|0
|3.230,00 bis 3.239,99
|1216,78
|588,41
|345,62
|165,38
|47,7
|0
|3.240,00 bis 3.249,99
|1223,78
|593,41
|349,62
|168,38
|49,7
|0
|3.250,00 bis 3.259,99
|1230,78
|598,41
|353,62
|171,38
|51,7
|0
|3.260,00 bis 3.269,99
|1237,78
|603,41
|357,62
|174,38
|53,7
|0
|3.270,00 bis 3.279,99
|1244,78
|608,41
|361,62
|177,38
|55,7
|0
|3.280,00 bis 3.289,99
|1251,78
|613,41
|365,62
|180,38
|57,7
|0
|3.290,00 bis 3.299,99
|1258,78
|618,41
|369,62
|183,38
|59,7
|0
|3.300,00 bis 3.309,99
|1265,78
|623,41
|373,62
|186,38
|61,7
|0
|3.310,00 bis 3.319,99
|1272,78
|628,41
|377,62
|189,38
|63,7
|0,57
|3.320,00 bis 3.329,99
|1279,78
|633,41
|381,62
|192,38
|65,7
|1,57
|3.330,00 bis 3.339,99
|1286,78
|638,41
|385,62
|195,38
|67,7
|2,57
|3.340,00 bis 3.349,99
|1293,78
|643,41
|389,62
|198,38
|69,7
|3,57
|3.350,00 bis 3.359,99
|1300,78
|648,41
|393,62
|201,38
|71,7
|4,57
|3.360,00 bis 3.369,99
|1307,78
|653,41
|397,62
|204,38
|73,7
|5,57
|3.370,00 bis 3.379,99
|1314,78
|658,41
|401,62
|207,38
|75,7
|6,57
|3.380,00 bis 3.389,99
|1321,78
|663,41
|405,62
|210,38
|77,7
|7,57
|3.390,00 bis 3.399,99
|1328,78
|668,41
|409,62
|213,38
|79,7
|8,57
|3.400,00 bis 3.409,99
|1335,78
|673,41
|413,62
|216,38
|81,7
|9,57
|3.410,00 bis 3.419,99
|1342,78
|678,41
|417,62
|219,38
|83,7
|10,57
|3.420,00 bis 3.429,99
|1349,78
|683,41
|421,62
|222,38
|85,7
|11,57
|3.430,00 bis 3.439,99
|1356,78
|688,41
|425,62
|225,38
|87,7
|12,57
|3.440,00 bis 3.449,99
|1363,78
|693,41
|429,62
|228,38
|89,7
|13,57
|3.450,00 bis 3.459,99
|1370,78
|698,41
|433,62
|231,38
|91,7
|14,57
|3.460,00 bis 3.469,99
|1377,78
|703,41
|437,62
|234,38
|93,7
|15,57
|3.470,00 bis 3.479,99
|1384,78
|708,41
|441,62
|237,38
|95,7
|16,57
|3.480,00 bis 3.489,99
|1391,78
|713,41
|445,62
|240,38
|97,7
|17,57
|3.490,00 bis 3.499,99
|1398,78
|718,41
|449,62
|243,38
|99,7
|18,57
|3.500,00 bis 3.509,99
|1405,78
|723,41
|453,62
|246,38
|101,7
|19,57
|3.510,00 bis 3.519,99
|1412,78
|728,41
|457,62
|249,38
|103,7
|20,57
|3.520,00 bis 3.529,99
|1419,78
|733,41
|461,62
|252,38
|105,7
|21,57
|3.530,00 bis 3.539,99
|1426,78
|738,41
|465,62
|255,38
|107,7
|22,57
|3.540,00 bis 3.549,99
|1433,78
|743,41
|469,62
|258,38
|109,7
|23,57
|3.550,00 bis 3.559,99
|1440,78
|748,41
|473,62
|261,38
|111,7
|24,57
|3.560,00 bis 3.569,99
|1447,78
|753,41
|477,62
|264,38
|113,7
|25,57
|3.570,00 bis 3.579,99
|1454,78
|758,41
|481,62
|267,38
|115,7
|26,57
|3.580,00 bis 3.589,99
|1461,78
|763,41
|485,62
|270,38
|117,7
|27,57
|3.590,00 bis 3.599,99
|1468,78
|768,41
|489,62
|273,38
|119,7
|28,57
|3.600,00 bis 3.609,99
|1475,78
|773,41
|493,62
|276,38
|121,7
|29,57
|3.610,00 bis 3.619,99
|1482,78
|778,41
|497,62
|279,38
|123,7
|30,57
|3.620,00 bis 3.629,99
|1489,78
|783,41
|501,62
|282,38
|125,7
|31,57
|3.630,00 bis 3.639,99
|1496,78
|788,41
|505,62
|285,38
|127,7
|32,57
|3.640,00 bis 3.649,99
|1503,78
|793,41
|509,62
|288,38
|129,7
|33,57
|3.650,00 bis 3.659,99
|1510,78
|798,41
|513,62
|291,38
|131,7
|34,57
|3.660,00 bis 3.669,99
|1517,78
|803,41
|517,62
|294,38
|133,7
|35,57
|3.670,00 bis 3.679,99
|1524,78
|808,41
|521,62
|297,38
|135,7
|36,57
|3.680,00 bis 3.689,99
|1531,78
|813,41
|525,62
|300,38
|137,7
|37,57
|3.690,00 bis 3.699,99
|1538,78
|818,41
|529,62
|303,38
|139,7
|38,57
|3.700,00 bis 3.709,99
|1545,78
|823,41
|533,62
|306,38
|141,7
|39,57
|3.710,00 bis 3.719,99
|1552,78
|828,41
|537,62
|309,38
|143,7
|40,57
|3.720,00 bis 3.729,99
|1559,78
|833,41
|541,62
|312,38
|145,7
|41,57
|3.730,00 bis 3.739,99
|1566,78
|838,41
|545,62
|315,38
|147,7
|42,57
|3.740,00 bis 3.749,99
|1573,78
|843,41
|549,62
|318,38
|149,7
|43,57
|3.750,00 bis 3.759,99
|1580,78
|848,41
|553,62
|321,38
|151,7
|44,57
|3.760,00 bis 3.769,99
|1587,78
|853,41
|557,62
|324,38
|153,7
|45,57
|3.770,00 bis 3.779,99
|1594,78
|858,41
|561,62
|327,38
|155,7
|46,57
|3.780,00 bis 3.789,99
|1601,78
|863,41
|565,62
|330,38
|157,7
|47,57
|3.790,00 bis 3.799,99
|1608,78
|868,41
|569,62
|333,38
|159,7
|48,57
|3.800,00 bis 3.809,99
|1615,78
|873,41
|573,62
|336,38
|161,7
|49,57
|3.810,00 bis 3.819,99
|1622,78
|878,41
|577,62
|339,38
|163,7
|50,57
|3.820,00 bis 3.829,99
|1629,78
|883,41
|581,62
|342,38
|165,7
|51,57
|3.830,00 bis 3.839,99
|1636,78
|888,41
|585,62
|345,38
|167,7
|52,57
|3.840,00 bis 3.849,99
|1643,78
|893,41
|589,62
|348,38
|169,7
|53,57
|3.850,00 bis 3.859,99
|1650,78
|898,41
|593,62
|351,38
|171,7
|54,57
|3.860,00 bis 3.869,99
|1657,78
|903,41
|597,62
|354,38
|173,7
|55,57
|3.870,00 bis 3.879,99
|1664,78
|908,41
|601,62
|357,38
|175,7
|56,57
|3.880,00 bis 3.889,99
|1671,78
|913,41
|605,62
|360,38
|177,7
|57,57
|3.890,00 bis 3.899,99
|1678,78
|918,41
|609,62
|363,38
|179,7
|58,57
|3.900,00 bis 3.909,99
|1685,78
|923,41
|613,62
|366,38
|181,7
|59,57
|3.910,00 bis 3.919,99
|1692,78
|928,41
|617,62
|369,38
|183,7
|60,57
|3.920,00 bis 3.929,99
|1699,78
|933,41
|621,62
|372,38
|185,7
|61,57
|3.930,00 bis 3.939,99
|1706,78
|938,41
|625,62
|375,38
|187,7
|62,57
|3.940,00 bis 3.949,99
|1713,78
|943,41
|629,62
|378,38
|189,7
|63,57
|3.950,00 bis 3.959,99
|1720,78
|948,41
|633,62
|381,38
|191,7
|64,57
|3.960,00 bis 3.969,99
|1727,78
|953,41
|637,62
|384,38
|193,7
|65,57
|3.970,00 bis 3.979,99
|1734,78
|958,41
|641,62
|387,38
|195,7
|66,57
|3.980,00 bis 3.989,99
|1741,78
|963,41
|645,62
|390,38
|197,7
|67,57
|3.990,00 bis 3.999,99
|1748,78
|968,41
|649,62
|393,38
|199,7
|68,57
|4.000,00 bis 4.009,99
|1755,78
|973,41
|653,62
|396,38
|201,7
|69,57
|4.010,00 bis 4.019,99
|1762,78
|978,41
|657,62
|399,38
|203,7
|70,57
|4.020,00 bis 4.029,99
|1769,78
|983,41
|661,62
|402,38
|205,7
|71,57
|4.030,00 bis 4.039,99
|1776,78
|988,41
|665,62
|405,38
|207,7
|72,57
|4.040,00 bis 4.049,99
|1783,78
|993,41
|669,62
|408,38
|209,7
|73,57
|4.050,00 bis 4.059,99
|1790,78
|998,41
|673,62
|411,38
|211,7
|74,57
|4.060,00 bis 4.069,99
|1797,78
|1003,41
|677,62
|414,38
|213,7
|75,57
|4.070,00 bis 4.079,99
|1804,78
|1008,41
|681,62
|417,38
|215,7
|76,57
|4.080,00 bis 4.089,99
|1811,78
|1013,41
|685,62
|420,38
|217,7
|77,57
|4.090,00 bis 4.099,99
|1818,78
|1018,41
|689,62
|423,38
|219,7
|78,57
|4.100,00 bis 4.109,99
|1825,78
|1023,41
|693,62
|426,38
|221,7
|79,57
|4.110,00 bis 4.119,99
|1832,78
|1028,41
|697,62
|429,38
|223,7
|80,57
|4.120,00 bis 4.129,99
|1839,78
|1033,41
|701,62
|432,38
|225,7
|81,57
|4.130,00 bis 4.139,99
|1846,78
|1038,41
|705,62
|435,38
|227,7
|82,57
|4.140,00 bis 4.149,99
|1853,78
|1043,41
|709,62
|438,38
|229,7
|83,57
|4.150,00 bis 4.159,99
|1860,78
|1048,41
|713,62
|441,38
|231,7
|84,57
|4.160,00 bis 4.169,99
|1867,78
|1053,41
|717,62
|444,38
|233,7
|85,57
|4.170,00 bis 4.179,99
|1874,78
|1058,41
|721,62
|447,38
|235,7
|86,57
|4.180,00 bis 4.189,99
|1881,78
|1063,41
|725,62
|450,38
|237,7
|87,57
|4.190,00 bis 4.199,99
|1888,78
|1068,41
|729,62
|453,38
|239,7
|88,57
|4.200,00 bis 4.209,99
|1895,78
|1073,41
|733,62
|456,38
|241,7
|89,57
|4.210,00 bis 4.219,99
|1902,78
|1078,41
|737,62
|459,38
|243,7
|90,57
|4.220,00 bis 4.229,99
|1909,78
|1083,41
|741,62
|462,38
|245,7
|91,57
|4.230,00 bis 4.239,99
|1916,78
|1088,41
|745,62
|465,38
|247,7
|92,57
|4.240,00 bis 4.249,99
|1923,78
|1093,41
|749,62
|468,38
|249,7
|93,57
|4.250,00 bis 4.259,99
|1930,78
|1098,41
|753,62
|471,38
|251,7
|94,57
|4.260,00 bis 4.269,99
|1937,78
|1103,41
|757,62
|474,38
|253,7
|95,57
|4.270,00 bis 4.279,99
|1944,78
|1108,41
|761,62
|477,38
|255,7
|96,57
|4.280,00 bis 4.289,99
|1951,78
|1113,41
|765,62
|480,38
|257,7
|97,57
|4.290,00 bis 4.299,99
|1958,78
|1118,41
|769,62
|483,38
|259,7
|98,57
|4.300,00 bis 4.309,99
|1965,78
|1123,41
|773,62
|486,38
|261,7
|99,57
|4.310,00 bis 4.319,99
|1972,78
|1128,41
|777,62
|489,38
|263,7
|100,57
|4.320,00 bis 4.329,99
|1979,78
|1133,41
|781,62
|492,38
|265,7
|101,57
|4.330,00 bis 4.339,99
|1986,78
|1138,41
|785,62
|495,38
|267,7
|102,57
|4.340,00 bis 4.349,99
|1993,78
|1143,41
|789,62
|498,38
|269,7
|103,57
|4.350,00 bis 4.359,99
|2000,78
|1148,41
|793,62
|501,38
|271,7
|104,57
|4.360,00 bis 4.369,99
|2007,78
|1153,41
|797,62
|504,38
|273,7
|105,57
|4.370,00 bis 4.379,99
|2014,78
|1158,41
|801,62
|507,38
|275,7
|106,57
|4.380,00 bis 4.389,99
|2021,78
|1163,41
|805,62
|510,38
|277,7
|107,57
|4.390,00 bis 4.399,99
|2028,78
|1168,41
|809,62
|513,38
|279,7
|108,57
|4.400,00 bis 4.409,99
|2035,78
|1173,41
|813,62
|516,38
|281,7
|109,57
|4.410,00 bis 4.119,99
|2042,78
|1178,41
|817,62
|519,38
|283,7
|110,57
|4.420,00 bis 4.429,99
|2049,78
|1183,41
|821,62
|522,38
|285,7
|111,57
|4.430,00 bis 4.439,99
|2056,78
|1188,41
|825,62
|525,38
|287,7
|112,57
|4.440,00 bis 4.449,99
|2063,78
|1193,41
|829,62
|528,38
|289,7
|113,57
|4.450,00 bis 4.459,99
|2070,78
|1198,41
|833,62
|531,38
|291,7
|114,57
|4.460,00 bis 4.469,99
|2077,78
|1203,41
|837,62
|534,38
|293,7
|115,57
|4.470,00 bis 4.479,99
|2084,78
|1208,41
|841,62
|537,38
|295,7
|116,57
|4.480,00 bis 4.489,99
|2091,78
|1213,41
|845,62
|540,38
|297,7
|117,57
|4.490,00 bis 4.499,99
|2098,78
|1218,41
|849,62
|543,38
|299,7
|118,57
|4.500,00 bis 4.509,99
|2105,78
|1223,41
|853,62
|546,38
|301,7
|119,57
|4.510,00 bis 4.519,99
|2112,78
|1228,41
|857,62
|549,38
|303,7
|120,57
|4.520,00 bis 4.529,99
|2119,78
|1233,41
|861,62
|552,38
|305,7
|121,57
|4.530,00 bis 4.539,99
|2126,78
|1238,41
|865,62
|555,38
|307,7
|122,57
|4.540,00 bis 4.549,99
|2133,78
|1243,41
|869,62
|558,38
|309,7
|123,57
|4.550,00 bis 4.559,99
|2140,78
|1248,41
|873,62
|561,38
|311,7
|124,57
|4.560,00 bis 4.569,99
|2147,78
|1253,41
|877,62
|564,38
|313,7
|125,57
|4.570,00 bis 4.573,10
|2154,78
|1258,41
|881,62
|567,38
|315,7
|126,57
|Beträge ab 4.573,10 sind voll pfändbar
Seit dem 1. Juli 2024 ist der Pfändungsfreibetrag im Grundwert (Alleinstehende) um 90 Euro gestiegen. Ohne Unterhaltspflichten und sonstigen Freibeträge steigt demnach der Pfändungsfreibetrag auf 1499,99 Euro.
Beispiel: Ein alleinstehender Rentner ohne Unterhaltspflichten hat ein Einkommen aus Rentenbezügen in Höhe von 1 790,00 Euro. Ihm werden 208,78 Euro gepfändet.
Renten werden wie Einkommen behandelt
Wichtig: Renten werden nach geltendem Recht wie Arbeitseinkommen behandelt und sind somit auch pfändbar. Allerdings kann nur der Teil der Rente gepfändet werden, der über der Pfändungsfreigrenze liegt.
Der für die Rentenzahlung zuständige Rentenversicherungsträger prüft und setzt den pfändbaren Betrag fest. Wichtig ist, dass der Betroffene nicht zum Bürgergeld bzw. Sozialhilfeempfänger wird.
P-Konto schützt davor, dass die Rente vollständig gepfändet wird
Bei einer Kontopfändung können auch Rentenzahlungen sofort in voller Höhe gepfändet werden. Um sich davor zu schützen, kann ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto (P-Konto) eingerichtet werden.
Dabei handelt es sich um ein Girokonto mit besonderem Pfändungsschutz, das es Schuldnern ermöglicht, trotz Kontopfändung über den unpfändbaren Teil ihres Einkommens zu verfügen.
Rentner sollten sich Hilfe suchen
Bei finanziellen Problemen ist es ratsam, rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schuldnerberatungsstellen bieten Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Schuldenproblemen an. Beratungsstellen finden Betroffene in jeder Stadt.
Vorsicht ist jedoch bei privaten Schuldnerberatungsfirmen geboten, da diese oft hohe Beratungssummen verlangen. Sie nutzen allerdings die langen Wartezeiten der offiziellen Beratungsstellen aus. Weiteres dazu haben wir hier zusammengetragen.