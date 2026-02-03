Diese Stiftungen und Vereine zahlen deine Schulden

Lesedauer 5 Minuten

Wer überschuldet ist, bewegt sich oft in einem System aus Mahnungen, Pfändungsdrohungen und einer permanenten Anspannung im Alltag. In dieser Lage wirken „Drittmittel von Stiftungen“ auf den ersten Blick wie ein Ausweg, der schneller greift als eine langfristige Ratenbereinigung oder ein Insolvenzverfahren.

Tatsächlich gibt es in Deutschland Stiftungen und stiftungsnahe Fonds, die Menschen in besonderen finanziellen Notlagen unterstützen. Das Spektrum reicht von Hilfen für armutsbetroffene Haushalte bis zu spezialisierten Angeboten für Menschen, die straffällig geworden sind und nach Haft oder im Umfeld von Bewährung wieder Fuß fassen sollen.

Gerade bei diesen spezialisierten Programmen ist die Unterstützung häufig nicht als Geschenk gedacht, sondern als Darlehen mit klarer Rückzahlungsvereinbarung – verbunden mit engmaschiger Begleitung und strikten Voraussetzungen.

Warum Stiftungen überhaupt Geld für Entschuldung geben

Stiftungen verfolgen meist einen klar umrissenen Zweck. Bei Entschuldungshilfen steht nicht nur die einzelne Forderung im Fokus, sondern die Aussicht, dass jemand wieder in geordneten Verhältnissen leben und arbeiten kann.

Überschuldung blockiert oft ganz praktische Schritte: eine Wohnung zu finden, ein Girokonto ohne Pfändungsrisiko zu führen, eine Ausbildung zu beginnen oder eine Arbeitsstelle anzunehmen, bei der Lohnpfändungen drohen. Die finanzielle Belastung wirkt zudem in Familien hinein, verschärft Gesundheitsprobleme und kann soziale Teilhabe verhindern.

Bei Stiftungen, die sich an ehemals Inhaftierte oder straffällig gewordene Menschen richten, kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Schulden sind in dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig und entstehen nicht selten aus einer Mischung aus alten Konsumschulden, offenen Rechnungen, Verfahrenskosten sowie Schadensersatz- oder Schmerzensgeldforderungen.

Wenn diese Last nach der Haftentlassung unmittelbar wieder Druck erzeugt, steigt das Risiko, dass eine Resozialisierung scheitert – mit Folgen für Betroffene, Angehörige und Gesellschaft. Einige Länder haben deshalb eigene Strukturen aufgebaut, die Entschuldung als Baustein der Wiedereingliederung betrachten.

Diese Stiftungen und Vereine helfen und zahlen bei Schulden

Stiftung Hilfe bei Schulden (Zielgruppe, Region, Art der Unterstützung) Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ Richtet sich an überschuldete straffällig gewordene Menschen mit Bezug zu Baden-Württemberg. Die Unterstützung erfolgt typischerweise über zinslose Darlehen zur Ablösung von Verbindlichkeiten und ist an eine Rückzahlung sowie an die Einbindung fachlicher Begleitung geknüpft. Stiftung „Resozialisierungsfonds für Straffällige“ (Resofonds Hessen) Unterstützt überschuldete straffällig gewordene Menschen mit Wohnsitz in Hessen. Gewährt in der Regel zinslose oder zinsgünstige, rückzahlbare Darlehen zur Schuldensanierung innerhalb festgelegter Förderrahmen und nach Prüfung eines Sanierungskonzepts. Stiftung „Entschuldungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz“ Für rechtskräftig verurteilte und überschuldete Straffällige mit Bezug zu Rheinland-Pfalz. Die Stiftung unterstützt durch zinslose Darlehen (bis zu einer festgelegten Obergrenze) und kann zudem Ausfallbürgschaften übernehmen, um eine Schuldenregulierung zu ermöglichen. Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein Unterstützt straffällig gewordene Menschen in Schleswig-Holstein bei Entschuldungshilfe und weiteren Stabilisierungsschritten. Hilfen werden in der Praxis regelmäßig in Kooperation mit Beratungsstellen entwickelt und an ein tragfähiges Gesamtkonzept gekoppelt. Stiftung „Die Brücke“ – Eingliederungswerk Hannover Wirkt in Niedersachsen und ist auf Hilfen für straffällig gewordene und überschuldete Personen ausgerichtet. Gewährt Entschuldungshilfe nach Prüfung der individuellen Situation, häufig in Zusammenarbeit mit sozialen Diensten und Beratung. Stiftung Gustav Radbruch – Unterstützungsfonds für Straffällige (Berlin) In Berlin wird ein Unterstützungsfonds im Umfeld der Straffälligenhilfe genannt. Öffentlich zugängliche Informationen zur konkreten Ausgestaltung der Schuldensanierung sind je nach Quelle unterschiedlich detailliert; in Übersichten wird der Fonds als Anlaufstelle im Kontext Entschuldungshilfe für Straffällige geführt. Wilhelm Oberle-Stiftung-Deutschland (Entschuldungsfonds in Baden-Württemberg) Im Rahmen eines Entschuldungsfonds, der gemeinsam mit Trägern der Wohlfahrtspflege beschrieben wird, werden zinslose Darlehen zur Entschuldung überschuldeter Privatpersonen ermöglicht. Voraussetzung ist typischerweise die Begleitung durch eine Beratungsstelle sowie die Vergleichsbereitschaft der Gläubiger, verbunden mit einer Rückzahlung innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens. Stiftung zur Entschuldung von Bürgerinnen und Bürgern im Tecklenburger Land Regionale Stiftung mit Bezug zum Tecklenburger Land. Sie wird als Einrichtung beschrieben, die finanziell belasteten Menschen im Einzelfall helfen kann und darüber hinaus auch Maßnahmen zur Vorbeugung von Überschuldung sowie Projekte der Schuldner- und Insolvenzberatung unterstützt. Marianne von Weizsäcker Stiftung (Hamm) Wurde in Fachzusammenhängen lange als Anlaufstelle für Entschuldungsdarlehen im Kontext der Straffälligen- bzw. Integrationshilfe beschrieben. Nach öffentlich zugänglichen Mitteilungen wurde die Stiftungsarbeit zum 31.12.2023 eingestellt; aktuelle Anträge sind damit nicht mehr möglich.

Wer überhaupt eine Chance hat

Ein Punkt wird in der Praxis oft unterschätzt: Stiftungen sind keine allgemeine „Schulden-Feuerwehr“. Viele Programme richten sich an sehr bestimmte Zielgruppen und verlangen Nachweise, die über „Ich kann nicht mehr zahlen“ weit hinausgehen.

Bei resozialisierungsbezogenen Stiftungen ist häufig ein Wohnsitz im jeweiligen Bundesland Voraussetzung, ebenso ein Bezug zu Bewährungshilfe, Sozialdienst im Justizvollzug oder einer anerkannten Beratungsstelle. Es geht nicht darum, eine akute Rechnung zu übernehmen, sondern darum, mit einer finanziellen Hilfe eine nachhaltige Stabilisierung zu ermöglichen.

Genau deshalb kann es enttäuschend sein, wenn ein Antrag abgelehnt wird, obwohl die Notlage offenkundig ist. Bei vielen Stiftungen besteht kein Rechtsanspruch. Die Entscheidung hängt an Ermessensspielräumen, verfügbaren Mitteln und der Einschätzung, ob die Entschuldung realistisch dauerhaft trägt.

Schenkung oder Darlehen: Zwei Modelle, zwei Logiken

In der öffentlichen Wahrnehmung wird „Stiftungshilfe“ schnell mit „Geld geschenkt bekommen“ gleichgesetzt. In vielen Entschuldungsprogrammen stimmt das so nicht. Häufiger ist das Darlehensmodell: Die Stiftung stellt einen Betrag bereit, der gezielt zur Ablösung von Schulden eingesetzt wird, und der anschließend in monatlichen Raten zurückgezahlt werden muss – oft zinslos oder zu sehr günstigen Konditionen.

Für Stiftungen hat das einen plausiblen Vorteil: Rückflüsse ermöglichen, weiteren Menschen zu helfen. Für Betroffene kann ein Darlehen dennoch ein großer Schritt sein, weil es eine Schuldenlage in eine kalkulierbare Rückzahlung verwandelt, die weniger Druck erzeugt als eine Vielzahl unkoordinierter Forderungen mit Inkasso- und Gerichtskosten.

Daneben existieren Modelle, die eher als Zuschuss, Härtefallhilfe oder Entschuldungsfonds funktionieren, teils spendenfinanziert und oft mit sozialer Beratung verbunden. Solche Programme sind jedoch häufig lokal begrenzt oder an bestimmte Lebenslagen gekoppelt und können ebenfalls strenge Kriterien haben.

Wie Stiftungen Entschuldung praktisch ermöglichen

Der typische Hebel ist die Einmalzahlung im Rahmen eines Vergleichs. Viele Gläubiger sind bereit, auf einen Teil ihrer Forderung zu verzichten, wenn sie dafür kurzfristig eine verlässliche Zahlung erhalten. Für Betroffene ist das allein selten machbar. Drittmittel können diese Lücke schließen.

In spezialisierten Resozialisierungsfonds wird in der Praxis häufig so gearbeitet, dass Beratungsstellen oder Sozialdienste die Gläubiger ansprechen, Vergleichsvorschläge verhandeln und die Ergebnisse der Stiftung zur Entscheidung vorlegen. Wird zugestimmt, fließt das Geld in vielen Fällen nicht an die antragstellende Person, sondern direkt an die Gläubiger. Das reduziert Missbrauchsrisiken und stellt sicher, dass die Mittel zweckgebunden eingesetzt werden.

Parallel dazu verlangen Stiftungen häufig Transparenz über die finanzielle Lage: vollständige Unterlagen zu Forderungen, Einkünften, laufenden Kosten und bestehenden Verpflichtungen. Dahinter steht ein pragmatischer Gedanke: Wer eine Entschuldung finanziert, muss abschätzen können, ob danach nicht sofort neue Rückstände entstehen.

Resozialisierungsfonds in einzelnen Bundesländern: Was dort auffällt

In einigen Bundesländern gibt es seit Jahren Stiftungen oder Fonds, die ausdrücklich überschuldeten Straffälligen helfen. Für Baden-Württemberg ist die Stiftung „Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender“ ein bekanntes Beispiel; dort wird die Unterstützung als zinsloses Darlehen beschrieben, das der Ablösung von Schulden dienen soll und an Bedingungen geknüpft ist, etwa an Offenlegung, regelmäßige Rückzahlungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit mit betreuenden Stellen.

In Hessen arbeitet der Resofonds Hessen ebenfalls mit Darlehen, die in der Regel in einer bestimmten Größenordnung liegen und in begründeten Einzelfällen höher ausfallen können; auch hier wird betont, dass die Auszahlung typischerweise an Gläubiger erfolgt und die Entscheidung im Ermessen der Stiftung liegt.

Für Niedersachsen existieren im Justizvollzug zudem etablierte Strukturen der Schuldenberatung, etwa in Hannover, die frühzeitig – also bereits während der Haft – helfen sollen, weitere Überschuldung zu verhindern und die Regulierung vorzubereiten.

Diese Beratungsarbeit ist in der Praxis häufig das Nadelöhr: Ohne ein tragfähiges Konzept und belastbare Unterlagen nützt der beste Fonds nichts, weil eine Stiftung sonst kaum verantwortbar entscheiden kann.

Bedingung: „Keine neuen Schulden“

Viele Stiftungen verlangen nicht nur, dass die „Schulden der Vergangenheit“ geordnet werden, sondern dass neue Verbindlichkeiten vermieden werden.

In der Realität heißt das: Es braucht einen Haushaltsplan, der die laufenden Ausgaben abdeckt, eine realistische Einschätzung von Einkommen und Sozialleistungen, und oft auch eine Stabilisierung in anderen Lebensbereichen – etwa bei Suchtproblemen oder instabiler Wohnsituation.

Stiftungen koppeln finanzielle Hilfe deshalb häufig an begleitende Unterstützung, etwa durch Schuldnerberatung, soziale Dienste oder Straffälligenhilfe.

Das wirkt streng, ist aber nachvollziehbar. Eine Entschuldung, die nur kurz „Luft“ verschafft, kann in wenigen Monaten wieder verpuffen, wenn etwa Miete, Strom oder Krankenversicherung nicht dauerhaft abgesichert sind. Dann wäre das Stiftungsgeld faktisch verbrannt, ohne dass sich die Lage wirklich verbessert.

Was ein Antrag realistisch leisten kann – und was nicht

Wenn alle Voraussetzungen passen, kann ein Stiftungsdarlehen oder ein Entschuldungsfonds ein Wendepunkt sein. Der Effekt liegt oft weniger in der reinen Summe als in der Ordnung, die dadurch entsteht: Forderungen werden gebündelt, teure Eskalationen im Inkassoverlauf werden gestoppt, und eine überschaubare monatliche Rückzahlung ersetzt eine Vielzahl ungeplanter Belastungen.

Für Menschen nach Haft kann genau das den Raum schaffen, um Arbeit aufzunehmen, eine Wohnung zu sichern und Beziehungen zu stabilisieren – also Voraussetzungen, die für Resozialisierung im Alltag entscheidend sind.

Gleichzeitig bleibt es ein Instrument unter mehreren.

Manchmal ist der Weg über eine strukturierte außergerichtliche Einigung oder ein Insolvenzverfahren realistischer und planbarer, insbesondere wenn die Schuldenlast weit über dem liegt, was ein Fonds in üblichen Grenzen abdecken kann.

Eine seriöse Beratung wird deshalb immer abwägen, ob Stiftungsgelder in der konkreten Lage wirklich den besten Effekt haben oder ob sie lediglich ein kompliziertes Problem kurzfristig verschieben.