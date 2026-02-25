Auszahlung der Rente im Februar mit einer Besonderheit

Lesedauer 3 Minuten

Für viele Rentnerinnen und Rentner ist der Rentenzahltag mehr als ein Termin im Kalender. Er entscheidet darüber, ob Miete, Strom und der Wocheneinkauf pünktlich bezahlt werden können. Im Februar 2026 fällt dieser Tag auf Freitag, den 27. Februar. Das ist kein Zufall, sondern folgt festen Regeln, nach denen die Deutsche Rentenversicherung die gesetzlichen Renten überweist.

Der Monatsletzte zählt – aber nur, wenn Banken arbeiten

Grundsätzlich gilt: Die gesetzliche Rente wird zum Monatsende fällig. Im Februar 2026 ist der letzte Kalendertag der 28. Februar. Dieser Tag ist jedoch ein Samstag. Samstage gelten im Zahlungsverkehr in der Regel nicht als Bankarbeitstage. Überweisungen werden dann nicht wie an Werktagen bearbeitet, und auch die Gutschrift kann sich verschieben.

Damit Rentenzahlungen nicht erst nach dem Wochenende ankommen, greift die Regel, dass die Auszahlung auf den vorherigen Bankarbeitstag vorgezogen wird. Weil der Freitag, 27. Februar 2026, ein Bankarbeitstag ist und kein gesetzlicher Feiertag, wird die Rente an diesem Tag überwiesen. Als Rechtsgrundlage werden in diesem Zusammenhang die Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch genannt, insbesondere § 118 und § 272a SGB VI.

Vorschüssig oder nachschüssig: Entscheidend ist der Rentenbeginn

Bei der Rentenzahlung ist nicht nur das Datum wichtig, sondern auch die Frage, ob eine Rente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird. Das hängt typischerweise davon ab, wann die Rente begonnen hat. Viele Neurentnerinnen und Neurentner kennen diese Unterscheidung zunächst nicht, merken aber spätestens beim Blick auf den Kontoauszug, dass es unterschiedliche Zahlungslogiken gibt.

Wer eine vorschüssige Rente erhält, bekommt das Geld für den kommenden Monat bereits am Zahltag. Das bedeutet für Februar 2026: Die Überweisung am 27. Februar ist dann bereits die Rente für März.

Wer nachschüssig überwiesen bekommt, erhält am 27. Februar die Rente für den laufenden Monat Februar, also im Nachhinein zum Monatsende.

Warum der Zahlbetrag im Vorschuss ab März spürbar sinken kann

Im Videoscript wird auf einen Effekt hingewiesen, der vor allem Vorschussrentnerinnen und Vorschussrentner betrifft. Wenn zum März 2026 ein höherer Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung wirksam wird, schlägt sich das bei ihnen bereits in der Zahlung nieder, die am 27. Februar auf dem Konto eingeht.

Der Grund ist schlicht das Zahlungsprinzip: Weil diese Gruppe am Zahltag bereits den März ausgezahlt bekommt, werden Änderungen bei Krankenversicherungsbeiträgen, die ab März gelten, unmittelbar bei dieser Überweisung berücksichtigt.

Für Betroffene kann das überraschend wirken, weil sich der Zahlbetrag im Vergleich zur vorherigen Zahlung verringert, obwohl sich an der „eigentlichen“ Bruttorente nichts geändert haben muss. Der Unterschied entsteht durch höhere Abzüge.

Nachschüssige Renten: Spätere Wirkung bei höheren Abzügen

Die große Gruppe der Rentenempfängerinnen und Rentenempfänger erhält die Rente nachschüssig. Für sie gilt im Februar 2026: Am 27. Februar wird die Rente für Februar ausgezahlt. Ein höherer Krankenversicherungs-Zusatzbeitrag, der ab März wirksam wird, würde in diesem Modell erst bei der nächsten nachschüssigen Zahlung für März sichtbar werden, also am Monatsende im März 2026.

Damit erklärt sich auch, warum Rentnerinnen und Rentner manchmal zu unterschiedlichen Zeitpunkten von Beitragssatzänderungen betroffen sind, obwohl sie alle in derselben gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind. Es liegt nicht an einer unterschiedlichen Behandlung, sondern an der unterschiedlichen Zahlungsweise.

Auszahlungskalnder Rente 2026

Monat Auszahlungstermin Februar 2025 28.02.2025 (Fr) März 2025 31.03.2025 (Mo) April 2025 30.04.2025 (Mi) Mai 2025 30.05.2025 (Fr) Juni 2025 30.06.2025 (Mo) Juli 2025 31.07.2025 (Do) August 2025 29.08.2025 (Fr) September 2025 30.09.2025 (Di) Oktober 2025 31.10.2025 (Fr) November 2025 28.11.2025 (Fr) Dezember 2025 31.12.2025 (Mi) Januar 2026 30.01.2026 (Fr) Februar 2026 27.02.2026 (Fr) März 2026 31.03.2026 (Di) April 2026 30.04.2026 (Do) Mai 2026 29.05.2026 (Fr) Juni 2026 30.06.2026 (Di) Juli 2026 31.07.2026 (Fr) August 2026 31.08.2026 (Mo) September 2026 30.09.2026 (Mi) Oktober 2026 30.10.2026 (Fr) November 2026 30.11.2026 (Mo) Dezember 2026 31.12.2026 (Do) Januar 2027 29.01.2027 (Fr)

Was Rentnerinnen und Rentner praktisch beachten sollten

Wer seine Ausgaben eng am Renteneingang ausrichtet, kann für Februar 2026 fest einplanen, dass die Überweisung am Freitag, 27. Februar, erfolgt. Bei vorschüssiger Zahlung kann es sinnvoll sein, den Zahlbetrag besonders im Blick zu behalten, wenn zum Monatswechsel Beitragssatzänderungen anstehen, weil sich diese unmittelbar bemerkbar machen können. Bei nachschüssiger Zahlung kommt die Veränderung zeitversetzt.

Unabhängig davon gilt: Wenn eine Überweisung ausnahmsweise nicht am selben Tag gutgeschrieben wird, kann das auch an bankinternen Buchungszeiten liegen. Maßgeblich ist die Anweisung des Rentenversicherungsträgers am Rentenzahltag, die Gutschrift kann je nach Institut im Tagesverlauf erfolgen.