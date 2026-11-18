Wer bei einer Pflegebegutachtung heute 28 Punkte erreicht, bekommt Pflegegrad 2. Nach den Plänen der Bundesregierung würde dasselbe Ergebnis ab 2027 nur noch für Pflegegrad 1 reichen.

Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht vor, die Schwelle für Pflegegrad 2 von derzeit 27 auf 30 Punkte anzuheben. Auch bei Pflegegrad 1 und Pflegegrad 3 sollen die Anforderungen steigen.

Pflegegrad 2 soll künftig erst ab 30 Punkten beginnen

Nach dem aktuell geltenden § 15 SGB XI wird Pflegegrad 2 ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkten festgestellt. Pflegegrad 3 beginnt derzeit bei 47,5 Punkten.

Der Regierungsentwurf verändert genau diese Grenzen. Pflegegrad 1 soll künftig erst ab 15 Punkten, Pflegegrad 2 ab 30 Punkten und Pflegegrad 3 ab 50 Punkten beginnen.

Pflegegrad Geltendes Recht 2026 Geplant ab 2027 Beispiel für die mögliche Folge Pflegegrad 1 12,5 bis unter 27 Punkte 15 bis unter 30 Punkte 14 Punkte könnten künftig für keinen Pflegegrad reichen Pflegegrad 2 27 bis unter 47,5 Punkte 30 bis unter 50 Punkte 28 Punkte würden nur noch Pflegegrad 1 ergeben Pflegegrad 3 47,5 bis unter 70 Punkte 50 bis unter 70 Punkte 49 Punkte würden nur noch Pflegegrad 2 ergeben Pflegegrad 4 70 bis unter 90 Punkte 70 bis unter 90 Punkte Untergrenze bleibt nach dem Entwurf gleich Pflegegrad 5 90 bis 100 Punkte 90 bis 100 Punkte Untergrenze bleibt nach dem Entwurf gleich

Warum 28 Punkte plötzlich einen großen Unterschied machen können

Die Veränderung klingt mit drei zusätzlichen Punkten zunächst klein. Für Betroffene kann sie jedoch darüber entscheiden, ob Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 2 festgestellt wird.

Damit geht es nicht nur um eine Zahl im Gutachten. An Pflegegrad 2 sind wesentlich umfangreichere Leistungen der Pflegeversicherung geknüpft als an Pflegegrad 1.

Wer sich über die bisherigen Voraussetzungen informieren möchte, findet bei Gegen-Hartz weitere Informationen zum Pflegegrad 2 und der geplanten 30-Punkte-Grenze.

Auch Pflegegrad 3 soll schwerer erreichbar werden

Die Verschärfung endet nicht bei Pflegegrad 2. Für Pflegegrad 3 sollen künftig mindestens 50 statt bisher 47,5 Punkte erforderlich sein.

Eine Person mit beispielsweise 49 Gesamtpunkten würde nach geltendem Recht Pflegegrad 3 erreichen. Nach der geplanten Regelung würde dieses Ergebnis nur noch für Pflegegrad 2 ausreichen.

Bei Pflegegrad 1 könnte die Veränderung besonders früh greifen

Auch die erste Schwelle soll steigen. Statt bisher 12,5 Punkten wären mindestens 15 Punkte erforderlich, um überhaupt Pflegegrad 1 zu bekommen.

Das bedeutet: Wer bei einer künftigen Erstbegutachtung beispielsweise 14 Punkte erreicht, könnte nach dem Regierungsentwurf keinen Pflegegrad erhalten. Nach der heutigen Rechtslage reicht dieser Wert für Pflegegrad 1.

Es geht nicht nur um die neuen Punktgrenzen

Die Reform verändert nach dem Entwurf außerdem Teile der Bewertungssystematik innerhalb der Begutachtung. Deshalb lässt sich die Auswirkung nicht in jedem Fall allein durch drei oder zweieinhalb zusätzliche Punkte erklären.

Bewertet wird weiterhin, wie selbstständig ein Mensch seinen Alltag bewältigen kann. Dazu gehören unter anderem Mobilität, Selbstversorgung, kognitive und psychische Einschränkungen, der Umgang mit Erkrankungen sowie die Gestaltung des Alltags.

Der Sozialverband Deutschland kritisiert die geplante Verschärfung und warnt davor, dass Menschen trotz gleichbleibendem Unterstützungsbedarf künftig einen niedrigeren Pflegegrad oder gar keinen Pflegegrad erhalten könnten.

Ein bestehender Pflegegrad soll nicht einfach verloren gehen

Wer bereits einen anerkannten Pflegegrad besitzt, muss wegen der höheren Grenzen nicht automatisch mit einer Herabstufung rechnen. Der Regierungsentwurf enthält Schutzregeln für bereits bestehende Einstufungen.

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Mehr dazu erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Pflegegrad soll strenger werden: Eine wichtige Ausnahme ist geplant“.

Anders kann die Situation bei Menschen aussehen, die erstmals einen Pflegegrad beantragen. Für sie können die geplanten neuen Grenzen besonders wichtig werden.

Der Zeitpunkt des Antrags könnte entscheidend werden

Der Entwurf enthält außerdem eine Übergangsregelung, nach der bei einem Erstantrag das zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Recht angewendet werden soll. Deshalb kann der Zeitpunkt eines berechtigten Pflegegrad-Antrags erhebliche Auswirkungen haben.

Gegen-Hartz hat diese Regelung ausführlich im Beitrag „Pflegegrad beantragen: Antragsdatum entscheidet über die Regeln“ erläutert.

Wer bereits dauerhaft auf Unterstützung angewiesen ist, sollte einen notwendigen Antrag deshalb nicht allein wegen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens aufschieben. Entscheidend bleibt allerdings immer der tatsächlich vorhandene Pflege- und Unterstützungsbedarf.

Pflegegrad bringt erhebliche finanzielle Unterschiede

Pflegegrad 2 eröffnet nach geltendem Recht beispielsweise den Anspruch auf Pflegegeld bei häuslicher Pflege, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Pflegegrad 1 gibt es dagegen kein reguläres Pflegegeld.

Auch die Leistungen selbst sollen mit der Pflegereform umgebaut werden. Welche Geldbeträge die Bundesregierung für 2027 plant, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag „Pflegegeld: So hoch soll es ab 2027 für alle werden“.

Die neuen Grenzen sind noch nicht beschlossen

Für Betroffene wichtig: Die 30-Punkte-Grenze gilt am 2. November 2026 noch nicht. Das Bundeskabinett hat den Entwurf zwar am 30. September beschlossen, das parlamentarische Verfahren läuft aber noch.

Die erste Beratung im Bundestag ist für den 5. November 2026 vorgesehen. Danach soll der Entwurf an die zuständigen Ausschüsse überwiesen werden, sodass sich einzelne Bestimmungen noch verändern können.

Bis ein neues Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, gelten weiterhin die bisherigen Grenzen von 12,5 Punkten für Pflegegrad 1, 27 Punkten für Pflegegrad 2 und 47,5 Punkten für Pflegegrad 3.

Praxisbeispiel: 28 Punkte können künftig zu wenig sein

Die 74-jährige Renate benötigt regelmäßig Hilfe beim Duschen und Anziehen, vergisst Medikamente und braucht Unterstützung bei Arztterminen und im Haushalt. Bei der Begutachtung werden insgesamt 28 Punkte festgestellt.

Nach der derzeitigen Rechtslage erfüllt Renate damit die Voraussetzungen für Pflegegrad 2. Sie liegt über der geltenden Grenze von 27 Punkten.

Würde derselbe Hilfebedarf nach Inkrafttreten der geplanten Regelung mit ebenfalls 28 Punkten bewertet, würde dies nur noch für Pflegegrad 1 reichen. Für Pflegegrad 2 wären mindestens 30 Punkte erforderlich.

Das Beispiel zeigt, warum bereits wenige Punkte bei der Pflegebegutachtung erhebliche Folgen haben können. Entscheidend ist deshalb, Einschränkungen im Alltag vollständig und realistisch zu schildern und nicht aus Gewohnheit herunterzuspielen.