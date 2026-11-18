Fast 20.000 Kilometer legte ein Ehepaar zurück, um seine schwerbehinderte und pflegebedürftige Mutter beziehungsweise Schwiegermutter zu unterstützen. Hinzu kamen Fahrten zu Ärzten, Parkgebühren und Portokosten.

Für das Steuerjahr 2021 wollten die Angehörigen schließlich 6.702,58 Euro als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Doch das Finanzamt lehnte ab.

Auch vor dem Finanzgericht Münster scheiterte das Ehepaar. Die Richter entschieden am 26. Juni 2026, dass die geltend gemachten Kosten steuerlich nicht berücksichtigt werden müssen.

Der bereits gewährte Pflege-Pauschbetrag von 1.100 Euro blieb bestehen (Az. 4 K 2261/25 E).

Pflege der schwerbehinderten Mutter erforderte lange Autofahrten

Die Mutter war im Streitjahr 92 Jahre alt und hatte Pflegegrad 3 sowie einen Grad der Behinderung von 100 mit den Merkzeichen aG und B. Sie lebte rund 150 Kilometer vom Wohnort des Ehepaars entfernt. Jede Hin- und Rückfahrt bedeutete somit etwa 300 Kilometer.

Die Angehörigen unterstützten sie bei Arztbesuchen, Einkäufen, der Medikamentenversorgung und Arbeiten im Haushalt. Sie halfen auch bei der Suche nach einem Heimplatz.

Allein für die Fahrten zur Wohnung der Mutter verlangten sie zuletzt die steuerliche Berücksichtigung von 5.981,10 Euro. Weitere 721,48 Euro entfielen auf Fahrten vor Ort, Parkgebühren und Porto.

Warum das Finanzgericht die Fahrtkosten ablehnte

Entscheidend war für die Richter nicht allein, dass die Mutter pflegebedürftig war. Nach § 33 Einkommensteuergesetz müssen außergewöhnliche Belastungen dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen.

Das Gericht sah diese Voraussetzung nicht als erfüllt an. Nach seiner Einschätzung hätten die Angehörigen die Unterstützungsleistungen auch durch Dritte oder soziale Dienste erbringen lassen können.

Die persönliche Entscheidung, selbst zur Mutter zu fahren und sie zu unterstützen, begründe im konkreten Fall keine ausreichende rechtliche, tatsächliche oder sittliche Verpflichtung zur Übernahme dieser Kosten.

Damit blieb die Klage erfolglos.

Pflege-Pauschbetrag deckt bestimmte Kosten bereits ab

Das Ehepaar hatte argumentiert, dass die seit 2021 geltende Neuregelung des Pflege-Pauschbetrags auch einen höheren Abzug tatsächlich entstandener Kosten ermöglichen müsse.

Das Finanzgericht widersprach. Zwar können Pflegepersonen unter bestimmten Voraussetzungen statt des Pauschbetrags ihre tatsächlichen Aufwendungen nach § 33 EStG geltend machen. Dafür müssen diese Kosten jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Aufwendungen, die unmittelbar durch die persönliche Pflege entstehen, werden bei Inanspruchnahme des Pflege-Pauschbetrags bereits durch diesen abgegolten. Ein zusätzlicher Abzug derselben Kosten ist nicht möglich.

Diese Pflege-Pauschbeträge gelten 2026

Nach § 33b Absatz 6 EStG richtet sich der Pflege-Pauschbetrag nach dem Pflegegrad der unterstützten Person.

Pflegegrad Jährlicher Pauschbetrag Pflegegrad 2 600 Euro Pflegegrad 3 1.100 Euro Pflegegrad 4 oder 5 1.800 Euro

Auch bei nachgewiesener Hilflosigkeit kann der Pauschbetrag von 1.800 Euro beansprucht werden.

Wer noch keinen Pflegegrad hat oder prüfen möchte, ob der festgestellte Pflegegrad dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf entspricht, kann den kostenlosen Pflegegrad-Rechner von Autismus Wissen nutzen.

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Das Werkzeug hilft dabei, Einschränkungen der Selbstständigkeit im Alltag einzuschätzen und einen möglichen Pflegegrad einzuordnen.

Die Berechnung dient der Orientierung und ersetzt keine offizielle Pflegebegutachtung. Für den steuerlichen Pflege-Pauschbetrag ist der tatsächlich nachgewiesene Pflegegrad maßgeblich.

Voraussetzung für den Pflege-Pauschbetrag ist unter anderem, dass die Pflege persönlich in der eigenen Wohnung oder der Wohnung der pflegebedürftigen Person erfolgt und dafür keine schädlichen Einnahmen bezogen werden. Pflegen mehrere anspruchsberechtigte Personen denselben Menschen, wird der Pauschbetrag aufgeteilt.

Der Pauschbetrag muss nicht durch einzelne Rechnungen oder Fahrtkostenbelege nachgewiesen werden.

Wann höhere tatsächliche Pflegekosten absetzbar sein können

Wer höhere Ausgaben als den Pflege-Pauschbetrag hat, kann prüfen, ob stattdessen ein Abzug nach § 33 EStG infrage kommt.

Dafür reicht eine Sammlung von Quittungen und Fahrtennachweisen allein nicht aus. Die Aufwendungen müssen außergewöhnlich, notwendig und zwangsläufig entstanden sein. Außerdem berücksichtigt das Finanzamt bei dieser Vorschrift die einkommensabhängige zumutbare Belastung.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen eigenen Pflegefahrten der Angehörigen und behinderungsbedingten Fahrtkosten der gepflegten Person. Für Letztere sieht § 33 Absatz 2a EStG unter bestimmten Voraussetzungen eine gesonderte Fahrtkostenpauschale vor.

Diese kann nicht ohne Weiteres von den Angehörigen für ihre eigenen Besuchsfahrten beansprucht werden.

Was pflegende Angehörige vor der Steuererklärung prüfen sollten

Angehörige sollten zunächst feststellen, ob sie die Voraussetzungen für den Pflege-Pauschbetrag erfüllen. Dieser kann gerade dann vorteilhaft sein, wenn tatsächliche Kosten schwer nachzuweisen sind oder unterhalb der steuerlich zumutbaren Belastung liegen.

Wer stattdessen höhere Aufwendungen geltend machen möchte, sollte die Kosten einzeln dokumentieren und darlegen können, warum sie persönlich getragen werden mussten.

Bei Fahrten sind vor allem der Anlass, die Entfernung, das Datum und die Notwendigkeit der persönlichen Begleitung wichtig.

Das Urteil aus Münster zeigt jedoch, dass selbst eine umfangreiche Dokumentation keine Anerkennung garantiert. Die Kläger konnten ihre Aufwendungen beziffern, scheiterten aber an den rechtlichen Voraussetzungen.

Häufige Fragen zu Pflegefahrten und Steuern

Kann ich Fahrtkosten zur pflegebedürftigen Mutter steuerlich absetzen?

Das ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Bei gewöhnlichen Unterstützungs- und Besuchsfahrten fehlt nach der Rechtsprechung häufig die erforderliche Zwangsläufigkeit. Entscheidend ist der konkrete Einzelfall.

Kann ich den Pflege-Pauschbetrag und zusätzliche Fahrtkosten gleichzeitig geltend machen?

Nicht für dieselben pflegebedingten Aufwendungen. Wer den Pflege-Pauschbetrag nutzt, kann die damit abgegoltenen Kosten nicht nochmals einzeln absetzen. Andersartige, eigenständig abzugsfähige Ausgaben müssen gesondert geprüft werden.

Bedeutet das Urteil, dass die Familie 6.702 Euro Steuern verloren hat?

Nein. Die 6.702,58 Euro waren der beantragte steuerliche Abzugsbetrag, nicht die erwartete Steuererstattung. Die mögliche Steuerersparnis wäre abhängig von den persönlichen Einkommensverhältnissen deutlich geringer gewesen.

Quellen

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26. Juni 2026 – 4 K 2261/25 E (Volltext)

§ 33 EStG – Außergewöhnliche Belastungen

§ 33b EStG – Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen und Pflegepersonen