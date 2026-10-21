Auch für Bestandsrentner: Die Dämpfungsfaktoren bei der Rente kommen zurück

Wer bereits Rente bezieht, sollte die Reformdebatte aufmerksam verfolgen. Denn Änderungen an der Rentenanpassung können auch laufende Renten treffen: Ihre Zahlung würde zwar nicht unmittelbar sinken, künftige Erhöhungen könnten aber geringer ausfallen.

Das liegt am Nachhaltigkeitsfaktor, dessen Wirkung die Alterssicherungskommission nach 2031 verstärken möchte.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diesen Vorschlag als Reformempfehlung. Allerdings ist die Rückkehr des Nachhaltigkeitsfaktors ab 2032 bereits im geltenden Recht angelegt. Entscheidend ist deshalb, was die Politik darüber hinaus verändert und welchen Ausgleich sie vorsieht.

Auch eine bewilligte Rente hängt von künftigen Anpassungen ab

Ihr Rentenbescheid legt die Grundlage Ihres Anspruchs fest. Er garantiert Ihnen jedoch keine bestimmte jährliche Rentenerhöhung für die gesamte Bezugsdauer. Steigt der aktuelle Rentenwert, erhöht sich grundsätzlich auch Ihre laufende gesetzliche Rente.

Ändert der Gesetzgeber die Regeln für diese Anpassung, kann das deshalb auch Menschen betreffen, die schon seit Jahren im Ruhestand sind.

Was bis einschließlich 2031 gilt

Das geltende Recht sichert das Rentenniveau bis einschließlich der Rentenanpassung zum 1. Juli 2031 bei 48 Prozent. Für diesen Zeitraum erfolgt die Anpassung nach dem Mindestsicherungsniveau. Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor fallen bis dahin aus.

Diese Absicherung gehört zu den zentralen Regelungen des Rentenpakets 2025.

Die Rentenanpassung folgt in dieser Phase der Lohnentwicklung unter Berücksichtigung der Sozialabgaben auf Löhne und Renten. Das Rentenniveau entspricht nicht 48 Prozent Ihres letzten Nettolohns. Es beschreibt das Verhältnis einer standardisierten Rente nach 45 Jahren mit Durchschnittsverdienst zum Durchschnittsentgelt, jeweils unter Berücksichtigung der Sozialabgaben und vor Steuern.

Ab 2032 kehren die Dämpfungsfaktoren zurück

Nach der derzeitigen Rechtslage greift ab der Rentenanpassung zum 1. Juli 2032 wieder die Rentenanpassungsformel mit Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor. Die beiden Dämpfungsfaktoren sind bereits Bestandteil des gesetzlichen Systems.

Der Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt vereinfacht, wie sich das Verhältnis zwischen Rentenbeziehern und Beitragszahlern verändert. Verschlechtert sich dieses Verhältnis, kann der Faktor den Rentenanstieg bremsen. Bei einer günstigen Entwicklung kann er auch positiv wirken.

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Der Beitragssatzfaktor berücksichtigt Veränderungen der Beitragsbelastung. Steigt der Rentenbeitrag, kann das ebenfalls die Rentenanpassung dämpfen. Wie hoch eine spätere Erhöhung ausfällt, lässt sich nicht allein aus der Lohnentwicklung ableiten.

Was die Kommission zusätzlich verändern möchte

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den Nachhaltigkeitsfaktor nach 2031 wieder anzuwenden und geringfügig zu verstärken. Die DRV beschreibt als Ziel, die Folgen der zunehmenden Lebenserwartung zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern zu verteilen.

Eine stärkere Gewichtung könnte bei einem ungünstigeren Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden zu niedrigeren Anpassungen führen als bei einer schwächeren Gewichtung.

Wie der Nachhaltigkeitsfaktor Rentenerhöhungen beeinflusst, hängt also von der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung sowie den Rechenregeln ab.

Bereits geltendes Recht Empfehlung für die Reform Die Haltelinie von 48 Prozent gilt bis einschließlich der Rentenanpassung im Juli 2031. Die Kommission empfiehlt für die Zeit danach ein verändertes Gesamtsystem der Alterssicherung. Ab Juli 2032 kommt die Rentenanpassungsformel mit den Dämpfungsfaktoren wieder zur Anwendung. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll zusätzlich geringfügig verstärkt werden. Die Rentengarantie schützt den aktuellen Rentenwert vor einer nominalen Senkung bei der Anpassung. Dieser Schutz soll auch bei Umsetzung der Empfehlungen bestehen bleiben. Die bestehenden Vorschriften bestimmen die Berechnung laufender Renten. Zusätzliche Änderungen brauchen eine gesetzliche Grundlage; die Empfehlung allein verändert keinen Rentenanspruch.

Warum das Gesamtpaket entscheidend ist

Laut des Bundesarbeitsministeriums sollen die Änderungen so ausgestaltet werden, dass das Rentenniveau weder für Bestandsrentner noch für künftige Rentenzugänge niedriger ausfällt als nach geltendem Recht.

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Ob und wie der Gesetzgeber dieses Ziel absichert, muss sich an den konkreten Regelungen zeigen. Bei den Plänen der Rentenkommission müssen die Wirkung eines einzelnen Vorschlags und die erwartete Wirkung des Gesamtpakets unterschieden werden.

Die vorgeschlagene gesetzliche Kapitalrente richtet sich an aktiv Versicherte. Der vorgesehene Übergangsfaktor soll Rentenneuzugänge ab 2032 absichern. Daraus lässt sich kein pauschaler Zuschlag für bereits laufende Renten ableiten.

Weniger Erhöhung bedeutet nicht automatisch weniger Euro

Die Schutzklausel in § 68a SGB VI verhindert, dass der aktuelle Rentenwert durch die jährliche Anpassung sinkt.

Sie garantiert jedoch keine bestimmte Erhöhung und schützt auch nicht vor jedem Rückgang des ausgezahlten Nettobetrags. Änderungen bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen können zum Beispiel den Zahlbetrag beeinflussen.

Ein Beispiel: Julianes monatliche Bruttorente beträgt 1.500 Euro. Bei einer angenommenen Erhöhung um drei Prozent steigt sie auf 1.545 Euro. Bei zwei Prozent wären es 1.530 Euro. In beiden Fällen wächst die Rente; im zweiten Fall stehen aber monatlich 15 Euro brutto weniger zur Verfügung als im ersten.

Das Beispiel zeigt, warum auch kleinere Unterschiede bei den Anpassungen langfristig zählen: Die nächste Erhöhung baut jeweils auf dem zuvor erreichten Betrag auf. Für die Unterscheidung zwischen Brutto- und Zahlbetrag bietet der Rentenrechner für Brutto- und Nettorente eine zusätzliche Orientierung.

Die Rentengarantie schützt nicht Ihre Kaufkraft

Ob Sie sich mit Ihrer Rente künftig mehr leisten können, hängt auch von den Preisen ab. Steigen Ihre Lebenshaltungskosten stärker als Ihre Nettorente, sinkt Ihre Kaufkraft. Eine gebremste Erhöhung kann diesen Druck verstärken. Sie führt aber nicht zwangsläufig zu einem Kaufkraftverlust: Dafür muss die tatsächliche Preisentwicklung mitbetrachtet werden.

Prüfen Sie deshalb bei jeder Rentenanpassungsmitteilung sowohl die neue Bruttorente als auch die Abzüge und den Auszahlungsbetrag. Für Ihre Haushaltsplanung zählt, was nach den Abzügen zur Verfügung steht und welche laufenden Kosten Sie davon bezahlen müssen.

Was Rentner jetzt prüfen können

Aus der Reformempfehlung entsteht derzeit kein besonderer Antrag, mit dem Sie sich höhere Anpassungen sichern könnten. Maßgeblich bleiben die geltenden Gesetze. Achten Sie bei weiteren Reformschritten darauf, ab wann eine Änderung gelten soll, ob sie laufende Renten erfasst und welche Ausgleichsregelungen tatsächlich beschlossen werden.

Wenn Ihre Rente schon heute kaum reicht, sollten Sie mögliche Unterstützung unabhängig von der Reform prüfen. Je nach Haushalt kommen Wohngeld für Rentner oder Grundsicherung im Alter infrage. Bei der Grundsicherung können zudem Freibeträge auf Renteneinkommen das Ergebnis verändern. Ob ein Anspruch besteht, hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab.

FAQ: Rentenreform und laufende Renten

Ist die stärkere Rentenbremse schon beschlossen?

Die zusätzliche Verstärkung des Nachhaltigkeitsfaktors ist eine Reformempfehlung. Seine erneute Anwendung ab Juli 2032 ergibt sich dagegen bereits aus der derzeitigen Rechtslage.

Kann meine Rente durch den Nachhaltigkeitsfaktor sinken?

Die Rentengarantie verhindert eine nominale Senkung des aktuellen Rentenwerts bei der Anpassung. Möglich sind jedoch geringere Erhöhungen. Die Kaufkraft und der Nettobetrag hängen außerdem von Preisen und Abzügen ab.

Sind heutige Rentner von den Vorschlägen ausgenommen?

Nein. Änderungen der jährlichen Rentenanpassung können auch laufende Renten betreffen. Die Kommission strebt aber an, Bestandsrentner durch das Gesamtpaket beim Rentenniveau gegenüber dem geltenden Recht nicht schlechterzustellen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Rentenkommission 2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Grundlagen der Rentenanpassung.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenkommission 2026, Empfehlungen zur Rentenanpassung und zum Übergangsfaktor.