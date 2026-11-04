Arbeitslosengeld ab 58 zu kürzen bedeutet soziale und finanzielle Folgen

Wer mit 58 Jahren oder später seinen Arbeitsplatz verliert, kann derzeit weiterhin bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld I erhalten. Neue Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigen nun mögliche Einsparungen, aber auch die sozialen und finanziellen Folgen einer Kürzung.

24 Monate Arbeitslosengeld ab 58 gelten weiterhin

Nach § 147 SGB III sind bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld möglich, wenn bei Entstehung des Anspruchs das 58. Lebensjahr vollendet ist und mindestens 48 Monate berücksichtigungsfähige Versicherungszeiten vorliegen. Diese Zeiten müssen grundsätzlich innerhalb der vergangenen fünf Jahre liegen.

Das Alter allein reicht deshalb nicht aus: Auch eine 60-jährige Person kann einen deutlich kürzeren Anspruch haben, wenn die erforderlichen Versicherungszeiten fehlen. Gegen-Hartz erläutert diese Unterschiede im Beitrag zur Bezugsdauer von Arbeitslosengeld ab 60.

Davon zu unterscheiden ist die Voraussetzung, überhaupt einen neuen Anspruch zu erwerben: Dafür sind im Regelfall mindestens zwölf Versicherungsmonate innerhalb von 30 Monaten erforderlich. Zusätzlich müssen die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein, insbesondere Arbeitslosigkeit und Arbeitslosmeldung.

So lange wird Arbeitslosengeld nach geltendem Recht gezahlt

Die folgende Tabelle zeigt die regulären Anspruchsdauern nach § 147 Absatz 2 SGB III. Für die längeren Bezugszeiten müssen jeweils sowohl die Altersgrenze als auch die erforderlichen Versicherungsmonate erreicht sein.

Mindestens berücksichtigungsfähige Versicherungszeit Mindestalter bei Entstehung des Anspruchs Anspruchsdauer 12 Monate Keine zusätzliche Altersgrenze 6 Monate 16 Monate Keine zusätzliche Altersgrenze 8 Monate 20 Monate Keine zusätzliche Altersgrenze 10 Monate 24 Monate Keine zusätzliche Altersgrenze 12 Monate 30 Monate 50 Jahre 15 Monate 36 Monate 55 Jahre 18 Monate 48 Monate 58 Jahre 24 Monate

Ein 58. Geburtstag während eines laufenden Bezugs verlängert den bestehenden Anspruch nicht automatisch. Entscheidend ist das Alter bei Anspruchsentstehung, wie auch die Bundesagentur für Arbeit zu den Anspruchsvoraussetzungen erläutert.

Was das IAB tatsächlich berechnet hat

Das IAB hat in seinem Kurzbericht 16/2026 Obergrenzen von zwölf, 15 und 18 Monaten untersucht. Grundlage sind Anspruchsberechtigte, die zwischen Oktober 2021 und September 2022 neu in den Arbeitslosengeldbezug eintraten.

Für diese Zugangskohorte wurde berechnet, wie viel weniger Arbeitslosengeld einschließlich angesetzter Sozialversicherungsbeiträge angefallen wäre, wenn die Bezugsdauer kürzer gewesen wäre. Dabei blieben die Arbeitslosigkeitsdauern rechnerisch unverändert.

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Untersuchte Obergrenze Rechnerische Einsparung für die untersuchte Zugangskohorte Rückgang der Ausgaben 12 Monate Rund 2,4 Milliarden Euro Rund 13 Prozent 15 Monate Rund 1,4 Milliarden Euro Rund 8 Prozent 18 Monate Rund 0,7 Milliarden Euro Rund 4 Prozent

Die Beträge beschreiben keine gesicherten jährlichen Einsparungen für 2026 oder 2027 und keine bereits berechnete Nettoentlastung aller öffentlichen Haushalte. Sie beziehen sich auf die untersuchte Zugangskohorte und lassen sich nicht unmittelbar auf die heutige Lage übertragen.

Für jemanden mit einem regulären Anspruch von 24 Monaten würde eine Obergrenze von zwölf Monaten die mögliche Bezugszeit halbieren. Eine Begrenzung auf 18 Monate würde sechs Monate Absicherung streichen.

Warum Einsparungen bei der Arbeitsagentur nicht die ganze Rechnung sind

Hinter der Debatte steht der Finanzdruck auf die Arbeitslosenversicherung. Das IAB betont in seiner Mitteilung vom 15. September 2026 allerdings, dass kürzere Bezugszeiten allein das damalige Defizitproblem bei Weitem nicht lösen würden.

Zugleich könnten höhere Ausgaben für die Grundsicherung und geringere Einnahmen der Rentenversicherung entstehen. Ein Teil der Entlastung wäre damit eine Verschiebung zwischen öffentlichen Haushalten.

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Kürzere Bezugszeiten können die Aufnahme einer Arbeit beschleunigen, setzen aber passende offene Stellen voraus. Das IAB verweist deshalb ausdrücklich auf die schlechteren Beschäftigungschancen älterer Arbeitsloser.

Für Betroffene geht es um mehr als einige Monate weniger Geld

Arbeitslosengeld I ist eine Versicherungsleistung: Ersparnisse und das Einkommen des Partners werden dafür nicht angerechnet. Wer einen Anspruch erworben hat, muss also nicht zunächst sein Vermögen für den Lebensunterhalt einsetzen.

Beim anschließenden Grundsicherungsgeld gelten andere Regeln, wie die Bundesagentur für Arbeit zum Übergang vom Arbeitslosengeld zur Grundsicherung erläutert. Einkommen und verwertbares Vermögen der Bedarfsgemeinschaft werden unter Berücksichtigung der geltenden Freibeträge geprüft.

Deshalb würde ein früheres Ende des Arbeitslosengeldes nicht bei allen Betroffenen durch eine andere Leistung aufgefangen. Wer etwa wegen des berücksichtigungsfähigen Partnereinkommens keinen Grundsicherungsanspruch hat, müsste den Lebensunterhalt stärker aus den verfügbaren Haushaltsmitteln bestreiten.

Hinzu kommt ein möglicher Nachteil für die spätere Rente: Bei einem Wechsel in die Grundsicherung zahlt das Jobcenter keine Rentenversicherungsbeiträge. Eine Entlastung der Arbeitslosenversicherung kann somit für einzelne Betroffene über das Ende der Arbeitslosigkeit hinauswirken.

Arbeitslosengeld ist keine sichere Zusage bis zur Rente

Die bis zu 24 Monate sind keine pauschale Garantie für einen finanzierten Übergang in den Ruhestand. Auch ältere Arbeitslose müssen grundsätzlich für die Arbeitsvermittlung verfügbar sein und die Voraussetzungen für den Leistungsbezug erfüllen.

Außerdem können Sperrzeiten die tatsächliche Anspruchsdauer mindern, etwa wenn ein Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund selbst beendet wird. Was dabei zu beachten ist, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag über Abfindung, Sperrzeit und Ruhenszeit beim Arbeitslosengeld.

Wer die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren plant, muss zusätzlich § 51 Absatz 3a SGB VI beachten. Arbeitslosengeldzeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen dafür grundsätzlich nicht mit, außer der Leistungsbezug ist durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt.

Diese rentenrechtliche Ausnahme ist von der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu unterscheiden. Ausführlicher erläutert das der Beitrag zur 24-Monats-Falle vor der Altersrente.

Was Betroffene jetzt aus der Debatte ableiten können

Nach dem Rechtsstand vom 4. November 2026 kann die Arbeitsagentur einen Anspruch nicht allein wegen der IAB-Modellrechnung verkürzen. Dafür fehlt der Veröffentlichung jede gesetzesändernde Wirkung.

Im eigenen Bescheid lohnt sich der Blick auf das berücksichtigte Alter, die anerkannten Versicherungszeiten und die ausgewiesene Anspruchsdauer. Eine jahrzehntelange Erwerbsbiografie ersetzt die Prüfung der Versicherungsmonate im einschlägigen Zeitraum nicht.

Ob eine spätere Reform bestehende Ansprüche berühren oder Übergangsregeln enthalten würde, ließe sich erst anhand einer konkreten gesetzlichen Regelung beurteilen. Weder eine Kürzung laufender Ansprüche noch ein bestimmter Bestandsschutz lässt sich aus den IAB-Berechnungen ableiten.