Verschärfte Steuerhinterziehung ab 2026: Vier Alltagsfälle können für Arbeitnehmer schon strafbar sein

Erfundene Fahrten zur Arbeit, verschwiegene Nebeneinkünfte oder ein Arbeitsvertrag, hinter dem keine Arbeit steckt: Steuerhinterziehung beginnt nicht erst bei Millionensummen auf einem Auslandskonto. Auch Angaben in einer gewöhnlichen Einkommensteuererklärung können ein Strafverfahren auslösen.

Vorsatz entscheidet über den strafrechtlichen Vorwurf

Nach § 370 Abgabenordnung kann sich strafbar machen, wer steuerlich erhebliche Angaben falsch oder unvollständig abgibt oder das Finanzamt pflichtwidrig im Unklaren lässt und dadurch Steuern verkürzt. Dazu können auch Steuern gehören, die wegen dieses Verhaltens verspätet festgesetzt werden.

Für die Strafbarkeit ist Vorsatz erforderlich; das ergibt sich aus den allgemeinen strafrechtlichen Regeln, insbesondere § 15 Strafgesetzbuch. Dabei kann es bereits genügen, eine Steuerverkürzung für möglich zu halten und sie billigend in Kauf zu nehmen.

Besonders grobe Unachtsamkeit kann dagegen als leichtfertige Steuerverkürzung eine Ordnungswidrigkeit sein, für die eine Geldbuße bis zu 50.000 Euro vorgesehen ist. Ein einfacher Irrtum ist davon wiederum zu unterscheiden, auch wenn die Steuerberechnung anschließend korrigiert werden muss.

Falsche Fahrtkosten: Erfundene Arbeitstage können strafbar sein

Bei der Entfernungspauschale zählen grundsätzlich die Tage, an denen Beschäftigte ihre erste Tätigkeitsstätte tatsächlich aufsuchen. Wer wegen Urlaub, Krankheit oder eines vollständigen Arbeitstags im Homeoffice nicht dorthin fährt, darf für diesen Tag keine solche Fahrt ansetzen.

Auch bei der Strecke gelten feste Regeln: Nach § 9 Einkommensteuergesetz ist grundsätzlich die kürzeste Straßenverbindung anzusetzen. Eine längere Verbindung kann anerkannt werden, wenn sie offensichtlich verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird.

Wer seine tatsächlichen Fahrten anhand von Kalendern, Dienstplänen und Abwesenheiten nachvollziehbar ermittelt, schafft eine überprüfbare Grundlage. Bewusst zusätzliche Tage oder Kilometer einzutragen, um einen unberechtigten Steuervorteil zu bekommen, kann dagegen bereits als Versuch strafbar sein, selbst wenn das Finanzamt die Angaben rechtzeitig zurückweist.

Erfundene Handwerkerkosten sind keine zulässige Schätzung

Eine frei erfundene Summe für eine Haushaltshilfe oder einen Handwerker wird nicht dadurch zulässig, dass sie plausibel aussieht. Bei unmittelbar beauftragten Dienstleistungen und Handwerkerarbeiten verlangt § 35a Einkommensteuergesetz für die entsprechende Steuerermäßigung grundsätzlich eine Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers.

Bei Handwerkerarbeiten sind die begünstigten Arbeitskosten von den Materialkosten zu unterscheiden; Barzahlungen erfüllen die gesetzliche Zahlungsvoraussetzung auch mit Quittung nicht. Dass Belege häufig erst auf Nachfrage vorgelegt werden müssen, erlaubt keine erfundenen Ausgaben.

Auch Mieter können bestimmte tatsächlich getragene Kosten aus ihrer Betriebskostenabrechnung steuerlich nutzen. Welche Nachweise dafür erforderlich sind, erklärt der Beitrag über Steuerermäßigungen aus der Nebenkostenabrechnung.

Nachbarschaftshilfe: Ein kleines Dankeschön ist nicht automatisch Schwarzarbeit

Wer beim Umzug hilft oder gelegentlich den Garten des Nachbarn versorgt, arbeitet deshalb nicht automatisch schwarz. § 1 Absatz 4 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nimmt unter anderem Gefälligkeiten und Nachbarschaftshilfe aus, wenn die Leistungen nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet sind.

Ein geringes Entgelt kann dafür sprechen; eine allgemeine feste Eurogrenze nennt diese Vorschrift jedoch nicht. Umfang, Häufigkeit und wirtschaftlicher Zweck der Tätigkeit müssen zusammen betrachtet werden.

Wer regelmäßig bezahlte Aufträge übernimmt, muss die daraus entstehenden Steuer-, Anmelde- und gegebenenfalls Beitragspflichten prüfen. Bargeld allein beweist keine Schwarzarbeit, und die Ausnahme für Nachbarschaftshilfe ist keine pauschale Steuerbefreiung für sämtliche Zahlungen.

Scheinanstellungen: Ein Vertrag ersetzt keine tatsächliche Arbeit

Unternehmer dürfen ihren Ehepartner, ihre Eltern oder andere Angehörige beschäftigen und die betrieblich veranlassten Lohnkosten grundsätzlich abziehen. Dafür muss das Arbeitsverhältnis ernsthaft vereinbart und tatsächlich durchgeführt werden; auch die Bedingungen müssen einer Prüfung ihrer Fremdüblichkeit standhalten.

Wie der Bundesfinanzhof zu Angehörigenarbeitsverhältnissen erläutert hat, kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse an. Aufgaben, erbrachte Leistungen und Lohnzahlungen sollten deshalb nachvollziehbar sein.

Wird dagegen nur zum Schein Gehalt gezahlt, obwohl der Angehörige überhaupt nicht arbeitet, lässt sich daraus kein zulässiger Betriebsausgabenabzug ableiten. § 41 Absatz 2 Abgabenordnung erklärt Scheingeschäfte für steuerlich unbeachtlich; werden solche Ausgaben bewusst zur Steuerverkürzung eingesetzt, kommt Steuerhinterziehung in Betracht.

Auslandskonten: Steuerpflichtige Erträge müssen erklärt werden

Ein Konto im Ausland zu führen, ist erlaubt. Wer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, muss jedoch grundsätzlich auch seine ausländischen Kapitalerträge steuerlich berücksichtigen; für steuerpflichtige Erträge ohne deutschen Kapitalertragsteuerabzug sieht § 32d Absatz 3 Einkommensteuergesetz eine Erklärungspflicht vor.

Die Behauptung vieler, ein Auslandskonto bleibe für deutsche Behörden unsichtbar, stimmt nicht. Beim automatischen Informationsaustausch erhält das Bundeszentralamt für Steuern nach den Informationen des BZSt zum Common Reporting Standard auch Daten aus Partnerstaaten über meldepflichtige Konten von in Deutschland ansässigen Personen.

Für den Austausch zum 30. September 2026 hat das Bundesfinanzministerium am 8. Juni 2026 eine Staatenaustauschliste veröffentlicht. Zu den ausgetauschten Angaben können Identifikationsdaten, Kontostände und Erträge gehören; einen Überblick bietet auch unser Beitrag über die Meldung ausländischer Finanzkonten.

Der gemeldete Kontostand ist allerdings nicht mit einem steuerpflichtigen Ertrag gleichzusetzen. Ob und in welcher Höhe deutsche Steuer entsteht, hängt unter anderem von den Einkünften, Freibeträgen und gegebenenfalls anrechenbaren ausländischen Steuern ab.

Die vier Fälle im Überblick

Die folgende Übersicht beschreibt typische Konstellationen; ob eine Steuerhinterziehung vorliegt, hängt insbesondere vom Vorsatz und von der eingetretenen oder versuchten Steuerverkürzung ab.

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Bereich Problematische Angabe oder Handlung Worauf es ankommt Überhöhte Ausgaben Erfundene Fahrten oder tatsächlich nicht entstandene Handwerkerkosten Tatsächliche Aufwendungen, zutreffende Angaben und erforderliche Nachweise Bezahlte Hilfe Verschwiegene steuerpflichtige Einnahmen aus übernommenen Arbeiten Art und Umfang der Tätigkeit sowie die jeweiligen Steuer- und Meldepflichten Angehörigenbeschäftigung Lohnkosten für eine Person, die die behauptete Arbeit nicht leistet Ernsthafte Vereinbarung und tatsächliche Durchführung des Arbeitsverhältnisses Auslandskonten Bewusst nicht erklärte steuerpflichtige Kapitalerträge Steuerpflicht der Erträge und bestehende Erklärungspflichten

Auch Rentner müssen ihre Erklärungspflicht prüfen

Wer eine gesetzliche Rente erhält, ist nicht allein wegen seines Ruhestands von steuerlichen Pflichten befreit. Für Rentner ohne lohnversteuerte Arbeitseinkünfte richtet sich die Erklärungspflicht grundsätzlich nach den Voraussetzungen des § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung; weitere Einkünfte können die Beurteilung verändern.

Weshalb eine Steuererklärung nach längerer Pause wieder erforderlich werden kann, erläutert unser Beitrag „Seit Jahren keine Steuererklärung abgegeben“. Auch hier muss bei einem Fehler genau zwischen Irrtum, Leichtfertigkeit und Vorsatz unterschieden werden.

Welche Strafen und Zinsen drohen

Für Steuerhinterziehung sieht § 370 Abgabenordnung grundsätzlich Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. In besonders schweren Fällen reicht der Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Nach dem BGH-Urteil vom 27. Oktober 2015, Aktenzeichen 1 StR 373/15, liegt eine Hinterziehung großen Ausmaßes bei mehr als 50.000 Euro vor, was regelmäßig einen besonders schweren Fall begründet. Gemeint ist die hinterzogene Steuer, nicht die verschwiegene Einnahme oder der zu Unrecht geltend gemachte Kostenbetrag.

Zusätzlich zur nachzuzahlenden Steuer können Hinterziehungszinsen nach § 235 Abgabenordnung anfallen. Der Zinssatz beträgt nach § 238 Abgabenordnung weiterhin 0,5 Prozent je vollem Monat, entsprechend sechs Prozent für zwölf Monate.

Die abgesenkten Zinsen von 0,15 Prozent monatlich beziehungsweise 1,8 Prozent jährlich gelten dagegen für die Vollverzinsung nach § 233a Abgabenordnung. Für denselben Zeitraum bereits festgesetzte Zinsen nach dieser Vorschrift werden auf Hinterziehungszinsen angerechnet.

Fehler berichtigen: Was Betroffene jetzt tun müssen

Wer nachträglich erkennt, dass seine Erklärung falsch oder unvollständig ist und dadurch Steuern verkürzt werden können oder bereits verkürzt wurden, muss dies unter den Voraussetzungen des § 153 Abgabenordnung unverzüglich anzeigen und richtigstellen. Ein zunächst versehentlicher Fehler sollte deshalb nach seiner Entdeckung nicht liegen bleiben.

Bei vorsätzlich falschen Angaben kommt eine Selbstanzeige nach § 371 Abgabenordnung in Betracht, deren Wirksamkeit an strenge Bedingungen geknüpft ist. Grundsätzlich müssen alle unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart vollständig offengelegt werden, mindestens jedoch diejenigen innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre.

Eine bereits entdeckte Tat oder beispielsweise eine bekannt gegebene Prüfungsanordnung können die Straffreiheit unter den gesetzlichen Voraussetzungen ausschließen. Hinzu kommt die Pflicht, die betreffenden Steuern und vorgeschriebenen Zinsen fristgerecht zu zahlen.

Bei mehr als 25.000 Euro hinterzogener Steuer je Tat greift die Straffreiheit nach § 371 nicht; unter weiteren Voraussetzungen kann § 398a Abgabenordnung ein Absehen von der Verfolgung gegen zusätzliche Zahlung ermöglichen. Wegen dieser Anforderungen sollte eine mögliche Selbstanzeige unverzüglich mit steuerstrafrechtlich erfahrener Unterstützung vorbereitet werden.

Praxisbeispiel: 45 erfundene Fahrten sind keine Kleinigkeit

Ein vereinfachtes Beispiel: Ein Arbeitnehmer fährt 2026 an 180 Tagen zu seiner ersten Tätigkeitsstätte, trägt für dieses Jahr aber bewusst 225 Tage ein. Bei einer einfachen Entfernung von 20 Kilometern und einer Entfernungspauschale von 38 Cent entstehen dadurch 342 Euro unberechtigt angesetzte Werbungskosten.

Diese 342 Euro sind nicht mit der hinterzogenen Steuer gleichzusetzen, denn die tatsächliche Steuerwirkung hängt von der individuellen Berechnung ab. Führt die wissentlich falsche Angabe zu einer niedrigeren Steuer, kommt Steuerhinterziehung in Betracht; wird sie vorher erkannt, kann ein strafbarer Versuch vorliegen.

Beruht dieselbe Abweichung dagegen auf einem tatsächlichen Übertragungsfehler, muss der Sachverhalt anders beurteilt werden. Sobald der Arbeitnehmer den Fehler und die mögliche Steuerverkürzung erkennt, muss er die gebotene Berichtigung veranlassen.

Sieben Fragen und Antworten zur Steuerhinterziehung

Ist jeder Fehler in der Steuererklärung eine Steuerhinterziehung?

Nein, Steuerhinterziehung setzt Vorsatz voraus. Bei besonders grober Unachtsamkeit kann eine leichtfertige Steuerverkürzung vorliegen; ein bloßes Versehen ist davon zu unterscheiden.

Darf ich einen längeren Arbeitsweg angeben?

Eine längere Straßenverbindung kann berücksichtigt werden, wenn sie offensichtlich verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird. Zusätzliche Kilometer ohne tatsächliche und rechtliche Grundlage sind nicht zulässig.

Ist eine bar bezahlte Hilfe automatisch Schwarzarbeit?

Nein, die Zahlungsart allein entscheidet das nicht. Entscheidend sind die Tätigkeit, mögliche gesetzliche Ausnahmen und die Frage, ob bestehende Steuer-, Anmelde- oder Beitragspflichten eingehalten werden.

Darf ich Angehörige in meinem Unternehmen beschäftigen?

Ja, wenn ein ernsthaftes und tatsächlich durchgeführtes Arbeitsverhältnis vorliegt. Eine Beschäftigung, die nur auf dem Papier besteht, rechtfertigt keinen Betriebsausgabenabzug für angebliche Lohnkosten.

Ist ein Auslandskonto an sich strafbar?

Nein, ein Auslandskonto darf geführt werden. Steuerpflichtige Erträge müssen jedoch entsprechend den deutschen Erklärungspflichten angegeben werden; der automatische Datenaustausch ersetzt diese Erklärung nicht.

Wie hoch sind die Hinterziehungszinsen?

Der gesetzliche Zinssatz beträgt grundsätzlich 0,5 Prozent je vollem Monat, also sechs Prozent für zwölf Monate. Die niedrigeren Zinsen für die Vollverzinsung nach § 233a Abgabenordnung ersetzen diesen Satz nicht.

Reicht eine kurze Nachricht an das Finanzamt als Selbstanzeige?

Entscheidend sind vollständige Angaben, die gesetzlichen Voraussetzungen und die erforderlichen fristgerechten Zahlungen. Eine unvollständige Mitteilung bietet keine verlässliche Grundlage für Straffreiheit und sollte deshalb fachlich geprüft werden.