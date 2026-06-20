Arbeitgeberzuschüsse für Bürgergeld-Bezieher werden ab 1. Juli 2026 angehoben

Die Förderung von Beschäftigung für Menschen, die lange Zeit auf Leistungen angewiesen waren, soll Arbeitgeber stärker dazu bewegen, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse anzubieten. Vorgesehen ist ein Zuschuss zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt, der im ersten Jahr 75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent beträgt. Damit wird ein Anreiz geschaffen, Langzeitleistungsbeziehenden den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Die Regelung richtet sich vor allem an Unternehmen, die bereit sind, Personen mit längerer Arbeitslosigkeit eine echte Beschäftigungsperspektive zu eröffnen. Für Betriebe kann die Förderung die wirtschaftlichen Risiken einer Einstellung verringern. Für die Betroffenen kann sie den Übergang aus dem Leistungsbezug in ein reguläres Arbeitsverhältnis unterstützen.

Warum eine Förderung?

Langzeitleistungsbeziehende haben auf dem Arbeitsmarkt oft mit mehreren Hürden zu kämpfen. Dazu gehören längere Unterbrechungen im Erwerbsleben, fehlende aktuelle Berufspraxis oder Unsicherheiten bei Arbeitgebern. Ein Lohnkostenzuschuss soll diese Hemmnisse abfedern und Betrieben den Einstieg in ein Beschäftigungsverhältnis erleichtern.

Die Förderung knüpft daran an, dass die Einstellung nicht nur kurzfristig gedacht sein soll. Entscheidend ist, dass ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis entsteht. Der Zuschuss ist damit kein Ersatz für reguläre Beschäftigung, sondern ein Instrument zur Unterstützung eines neuen Arbeitsbeginns.

Höhe und Dauer der Zuschüsse

Die vorgesehene Staffelung ist einfach aufgebaut. Im ersten Jahr kann der Arbeitgeber 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts erhalten. Im zweiten Jahr sinkt der Zuschuss auf 50 Prozent.

Die schrittweise Verringerung soll den Übergang in eine dauerhaft tragfähige Beschäftigung erleichtern. Am Anfang ist die finanzielle Entlastung höher, weil Einarbeitung, Qualifizierung und betriebliche Eingewöhnung häufig mehr Zeit benötigen. Im zweiten Jahr wird der Betrieb stärker an die regulären Lohnkosten herangeführt.

Förderzeitraum Vorgesehener Zuschuss Erstes Jahr des Arbeitsverhältnisses 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts Zweites Jahr des Arbeitsverhältnisses 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts

Welche Arbeitgeber profitieren können

Die Förderung kommt für Arbeitgeber in Betracht, die Langzeitleistungsbeziehende einstellen und dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. In der Praxis wird die Förderung über das zuständige Jobcenter geprüft. Unternehmen sollten daher frühzeitig Kontakt aufnehmen, bevor ein Arbeitsvertrag geschlossen oder die Beschäftigung begonnen wird.

Der Zuschuss wird nicht automatisch gezahlt. Er setzt in der Regel einen Antrag und eine Prüfung des Einzelfalls voraus. Dabei wird betrachtet, ob die Person zur Zielgruppe gehört und ob das geplante Arbeitsverhältnis den Anforderungen entspricht.

Warum die Neuregelung für Unternehmen interessant ist

Für Arbeitgeber kann die Förderung besonders dann attraktiv sein, wenn sie offene Stellen nicht leicht besetzen können. Der Zuschuss senkt die anfänglichen Lohnkosten und schafft Spielraum für Einarbeitung. Gerade kleinere Betriebe können dadurch eher bereit sein, Bewerberinnen und Bewerbern mit schwieriger Erwerbsbiografie eine Chance zu geben.

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Gleichzeitig darf die Förderung nicht als bloße Kostenersparnis verstanden werden. Sie ist an das Ziel gebunden, Menschen dauerhaft in Arbeit zu bringen. Unternehmen sollten deshalb prüfen, ob Arbeitsplatz, Betreuung und Aufgabenprofil zur neuen Arbeitskraft passen.

Was für die Beschäftigten wichtig ist

Für Langzeitleistungsbeziehende kann ein gefördertes Arbeitsverhältnis ein wichtiger Schritt zurück in den Arbeitsmarkt sein. Die Beschäftigung bringt nicht nur eigenes Einkommen, sondern auch neue berufliche Erfahrung. Sie kann helfen, Tagesstruktur, Selbstvertrauen und berufliche Perspektiven wieder aufzubauen.

Viele Betroffene benötigen zu Beginn mehr Unterstützung als andere Beschäftigte. Deshalb ist neben dem finanziellen Zuschuss oft auch eine begleitende Betreuung von Bedeutung. Sie kann helfen, Schwierigkeiten im Betrieb oder im persönlichen Umfeld frühzeitig zu erkennen.

Abgrenzung zu anderen Förderinstrumenten

Arbeitgeberzuschüsse für Langzeitleistungsbeziehende sind von allgemeinen Eingliederungszuschüssen zu unterscheiden.

Während allgemeine Zuschüsse häufig an individuelle Vermittlungshemmnisse und eine begrenzte Minderleistung anknüpfen, zielt diese Förderung auf Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit oder längerem Leistungsbezug. Die konkrete Einordnung erfolgt durch das Jobcenter.

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Auch andere Förderwege können im Einzelfall infrage kommen. Dazu zählen Weiterbildungsförderung, begleitende Betreuung oder besondere Programme für Menschen mit sehr langer Leistungsbiografie. Arbeitgeber sollten sich deshalb nicht nur nach der Zuschusshöhe erkundigen, sondern nach dem passenden Förderweg für die konkrete Einstellung.

Was Arbeitgeber vor dem Antrag beachten sollten

Vor einer Einstellung sollten Betriebe klären, ob die gewünschte Bewerberin oder der gewünschte Bewerber die Voraussetzungen erfüllt. Wichtig ist außerdem, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Eine nachträgliche Förderung kann problematisch sein, wenn das Arbeitsverhältnis bereits begonnen hat.

Unternehmen sollten zudem realistisch planen, welche Unterstützung die neue Arbeitskraft braucht. Dazu gehören eine sorgfältige Einarbeitung, klare Ansprechpartner im Betrieb und ein Arbeitsplatz, der den Fähigkeiten der Person entspricht. Je besser die betriebliche Begleitung gelingt, desto größer ist die Chance, dass die Beschäftigung über den Förderzeitraum hinaus Bestand hat.

Chancen aber auch Kritik

Die Förderung kann dazu beitragen, Menschen aus längerem Leistungsbezug in Arbeit zu bringen. Sie kann Betriebe entlasten und gleichzeitig Bewerbergruppen öffnen, die im normalen Auswahlverfahren oft übersehen werden. Gerade in Branchen mit Personalbedarf kann das ein praktischer Vorteil sein.

Kritisch bleibt jedoch, ob aus geförderten Arbeitsverhältnissen tatsächlich dauerhafte Beschäftigung entsteht. “Wenn Betriebe die Förderung nur kurzfristig nutzen, ohne echte Perspektive zu bieten, wird das Ziel verfehlt”, warnt Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. Wichtig sei daher “eine sorgfältige Prüfung und eine Begleitung, die nicht nur den Beginn der Beschäftigung, sondern auch die Stabilisierung im Betrieb im Blick hat.”

Praktisches Beispiel

Ein Handwerksbetrieb möchte eine zusätzliche Kraft im Lager einstellen. Eine Bewerberin war mehrere Jahre ohne reguläre Beschäftigung und bezog Leistungen. Das Unternehmen ist grundsätzlich interessiert, hat aber Bedenken wegen der längeren Einarbeitung.

Nach Beratung durch das Jobcenter wird ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vereinbart. Im ersten Jahr erhält der Betrieb einen Zuschuss von 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, im zweiten Jahr 50 Prozent. Die Bewerberin wird schrittweise eingearbeitet und übernimmt nach einigen Monaten feste Aufgaben im Warenfluss.

Für den Betrieb sinkt das anfängliche Kostenrisiko. Für die Beschäftigte entsteht eine neue berufliche Perspektive mit regulärem Einkommen. Gelingt die Zusammenarbeit, kann aus der geförderten Einstellung eine dauerhafte Beschäftigung werden.

Fragen und Antworten

Wer kann von der Förderung profitieren?

Profitieren können Arbeitgeber, die Langzeitleistungsbeziehende oder langzeitarbeitslose Menschen einstellen und die Voraussetzungen der Förderung erfüllen. Die Prüfung erfolgt durch das zuständige Jobcenter.

Wie hoch ist der Zuschuss?

Vorgesehen sind 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts im ersten Jahr und 50 Prozent im zweiten Jahr. Die genaue Berechnung hängt vom Einzelfall und den geltenden Vorgaben ab.

Wird der Zuschuss automatisch gezahlt?

Nein, Arbeitgeber müssen die Förderung beantragen. Der Antrag sollte vor Beginn des Arbeitsverhältnisses mit dem Jobcenter abgestimmt werden.

Gilt die Förderung für jede neue Einstellung?

Nein, sie ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Dazu gehört insbesondere, dass die einzustellende Person zur förderfähigen Zielgruppe gehört.

Warum sinkt der Zuschuss im zweiten Jahr?

Die Förderung soll den Einstieg erleichtern und den Arbeitgeber schrittweise an die regulären Lohnkosten heranführen. Deshalb ist der Zuschuss im ersten Jahr höher als im zweiten Jahr.

Was sollten Arbeitgeber vorab prüfen?

Arbeitgeber sollten vorab klären, ob die Person förderfähig ist, ob das Arbeitsverhältnis die Anforderungen erfüllt und ob der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Außerdem sollten sie eine gute Einarbeitung und betriebliche Begleitung einplanen.