Abfindung bei Kündigung mit simplen Verhandlungstrick verdoppeln

Eine Abfindung ist in den meisten Fällen kein fester Anspruch, der allein deshalb entsteht, weil der Arbeitgeber kündigt oder sich trennen möchte. Abfindungen sind häufig das Ergebnis eines Interessenausgleichs: Der Arbeitgeber will Ruhe, die betroffene Person will Zeit, Geld, ein sauberes Zeugnis und einen geordneten Übergang.

Dazwischen steht oft das Risiko, dass eine Kündigung vor Gericht scheitert oder sich ein Konflikt über Monate zieht. “In vielen Fällen wird die Abfindung deshalb als Zahlung für Rechtssicherheit verstanden, nicht als „Belohnung“ für das Gehen”, sagt Fachanwalt Chrisian Lange aus Hannover.

Es gibt allerdings besondere Fälle, in denen das Gesetz eine Abfindung ausdrücklich an ein bestimmtes Vorgehen knüpft, etwa bei einer betriebsbedingten Kündigung mit einem Abfindungsangebot nach dem Kündigungsschutzgesetz.

Auch dieses Modell ist an Voraussetzungen gebunden und ersetzt nicht die grundsätzliche Wahrheit, dass die meisten Abfindungen verhandelt oder im Rahmen einer Einigung festgelegt werden.

Die Verhandlungsidee: Keine Zahl nennen, nicht sofort zusagen, keine empörte Ablehnung

Wer zu früh eine Abfindungssume nennt, setzt einen Anker, der es später schwer macht, eine möglichst hohe Abfindung zu bekommen. “Wer stattdessen den Arbeitgeber ein Angebot formulieren lässt, zwingt die Gegenseite, sich festzulegen. Und wer auf ein erstes Angebot nicht reflexhaft mit „Ja“ oder „Nein“ reagiert, vermeidet das Signal, dass die Sache bereits entschieden ist”, sagt Lange.

“Das ist keine Zauberei, sondern klassische Verhandlungspsychologie”. Arbeitgeber kalkulieren, wie teuer eine Trennung werden könnte, und sie testen oft aus, wie schnell jemand bereit ist zu unterschreiben. Mit diesem Vorgehen konnten oft Abfindungssumme deutlich erhöht werden, berichtet Lange aus der Praxis.

Ein sichtbares Zögern kann dazu führen, dass intern nachgebessert wird, weil der Arbeitgeber das Thema zügig abschließen will oder weil man einen drohenden Streit vermeiden möchte.

Warum daraus keine Garantie folgt

Ob ein Arbeitgeber nachlegt, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, die nicht durch Körpersprache ersetzt werden können. Entscheidend ist vor allem, wie stark die arbeitsrechtliche Position tatsächlich ist:

Greift das Kündigungsschutzgesetz? Welche Gründe stehen im Raum? Wie gut ist der Arbeitgeber vorbereitet? Gibt es dokumentierte Pflichtverletzungen, Umstrukturierungen, eine belastbare Sozialauswahl oder bereits eine klare Strategie, notfalls zu kündigen? Auch die betriebliche Situation spielt hinein, etwa ob schnell Personal abgebaut werden soll oder ob das Unternehmen eher auf leise Einigungen setzt.

In manchen Fällen wird ein Arbeitgeber nach einem Zögern nicht „teurer“, sondern konsequenter. Das kann bedeuten, dass ein Angebot zurückgezogen wird oder dass statt weiterer Gespräche eine Kündigung ausgesprochen wird. Das ist nicht automatisch schlecht, verändert aber sofort die Lage: Dann laufen Fristen, und das Thema wird rechtlich und organisatorisch dringlich.

Aufhebungsvertrag: Der schnelle Weg kann Nebenwirkungen haben

Viele Abfindungen werden im Zusammenhang mit einem Aufhebungsvertrag angeboten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Beide Seiten regeln Beendigungstermin, Freistellung, Zeugnis, Abfindung und oft auch offene Ansprüche in einem Dokument.

Der Nachteil wird häufig erst später sichtbar. Wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, beteiligt sich an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, und das kann beim Arbeitslosengeld eine Sperrzeit auslösen, wenn kein anerkannter wichtiger Grund vorliegt. In der Praxis wird genau geprüft, ob eine Kündigung ohnehin konkret drohte, ob Kündigungsfristen eingehalten wurden und ob die Gestaltung insgesamt nachvollziehbar ist.

Hinzu kommt ein Punkt, der oft zu kurz kommt: Ein Aufhebungsvertrag lässt sich nicht einfach widerrufen, nur weil man es sich anders überlegt oder sich nachträglich unter Druck gesetzt fühlt.

Die Rechtsprechung erkennt zwar Grenzen an, wenn Verhandlungen unfair geführt wurden, aber das ist eine anspruchsvolle juristische Prüfung und kein verlässlicher Rettungsanker. Wer unterschreibt, sollte deshalb vorher verstehen, welche Folgen der Vertrag bei Arbeitslosengeld, Krankenversicherung, Zeugnisformulierung, Freistellung und Restansprüchen auslösen kann.

Warum professionelle Vertretung die Dynamik verändern kann

Der Hinweis, dass Arbeitgeber anders reagieren, wenn eine anwaltliche Vertretung eingeschaltet ist, ist in der Praxis oft zutreffend.

Das liegt weniger an „Tricks“, sondern an Risikoabschätzung. Sobald eine fachkundige Seite erkennbar ist, steigt aus Arbeitgeberperspektive die Wahrscheinlichkeit, dass formale Fehler, Schwächen in der Begründung oder Unstimmigkeiten im Ablauf thematisiert werden. Das kann die Bereitschaft erhöhen, eine Lösung zu wählen, die zwar teurer ist, aber schnell und rechtssicher abgeschlossen werden kann.

Trotzdem sollte man den wirtschaftlichen Rahmen kennen. Vor den Arbeitsgerichten trägt in der ersten Instanz jede Partei ihre Anwaltskosten in der Regel selbst, unabhängig davon, wer gewinnt. Das macht eine Rechtsschutzversicherung häufig relevant, aber es bedeutet auch, dass „Klage“ nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine finanzielle Entscheidung ist.

Fristen und Meldepflichten: Der Teil, der mit Verhandlung wenig zu tun hat, aber viel Geld kosten kann

Sobald eine Kündigung ausgesprochen ist, wird die Zeit zu einem eigenen Faktor. Für eine Kündigungsschutzklage gilt eine kurze Frist von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung. Wer diese Frist versäumt, verliert regelmäßig die Möglichkeit, die Kündigung wirksam anzugreifen, selbst wenn sie inhaltlich fehlerhaft war. Parallel dazu bestehen Pflichten gegenüber der Agentur für Arbeit, sich rechtzeitig arbeitssuchend zu melden, um Nachteile zu vermeiden. Diese Schritte entscheiden oft darüber, ob Handlungsspielraum erhalten bleibt oder ob man von Beginn an in einer defensiven Position landet.

Steuern: Warum eine höhere Bruttosumme nicht automatisch mehr Netto bedeutet

Abfindungen sind grundsätzlich steuerpflichtig, und die tatsächliche Belastung hängt stark vom Auszahlungsjahr, vom übrigen Einkommen und von der konkreten Gestaltung ab. Häufig wird in diesem Zusammenhang die Tarifermäßigung nach der sogenannten Fünftelregelung diskutiert.

Dabei ist seit dem 1. Januar 2025 besonders wichtig, dass die Entlastung im Regelfall nicht mehr durch den Arbeitgeber schon bei der Lohnabrechnung berücksichtigt wird. Die steuerliche Entlastung ist weiterhin möglich, wird aber typischerweise erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung wirksam.

Das kann zu einem spürbaren Liquiditätseffekt führen, weil zunächst mehr Lohnsteuer einbehalten wird und die Entlastung erst später greift.

Wer also nur auf die Überschrift „mehr Abfindung“ schaut, übersieht leicht, dass das zeitliche und steuerliche Ergebnis im Alltag entscheidend ist: Wann kommt welches Geld tatsächlich an, und wie lange muss es bis zur möglichen Rückerstattung reichen?

Sozialversicherung: Die verbreitete Faustregel stimmt – aber mit einem wichtigen Vorbehalt

Bei der Sozialversicherung gilt in der Praxis häufig die Faustregel, dass Abfindungen beitragsfrei sind, wenn sie als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt werden.

Genau diese Abgrenzung ist jedoch wichtig. Sobald Zahlungen tatsächlich die Abgeltung bereits erarbeiteter Ansprüche darstellen, kann die beitragsrechtliche Einordnung anders ausfallen. Wer eine Trennung verhandelt, sollte deshalb nicht nur die Abfindungssumme sehen, sondern auch die juristische Qualität der Formulierung und den Zahlungsgrund, der im Vertrag festgehalten wird.

Fazit: Eine sinnvolle Haltung ersetzt keine saubere Prüfung

Ruhig bleiben, keine überstürzten Zahlen nennen und ein erstes Angebot nicht reflexhaft akzeptieren kann eine kluge Ausgangshaltung sein. Sie hilft, Druck aus der Situation zu nehmen und verhindert, dass man sich unter Wert verkauft, weil man schnell „vom Tisch“ haben will, was emotional belastet. Daraus folgt jedoch keine Garantie für eine Verdopplung, und schon gar nicht ohne Risiko.

Wer in eine Trennungssituation gerät, braucht weniger einen einfachen Spruch als eine klare Reihenfolge: nichts unterschreiben, ohne Folgen verstanden zu haben; Fristen und Meldepflichten im Blick behalten; und die eigene Rechtsposition realistisch einschätzen. Erst dann wird aus Verhandlungstaktik ein belastbarer Plan.