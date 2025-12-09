Vom Krankengeld direkt in die Rente

Lesedauer 9 Minuten

Der Wechsel „vom Krankengeld in die Rente“ ist selten eine Entscheidung aus freien Stücken. Meist steht am Anfang eine Krankheit, die nicht nur den Alltag, sondern auch die Arbeitsfähigkeit über Monate beeinträchtigt.

Irgendwann rückt dann eine Frage in den Vordergrund, die viele zunächst wegschieben: Was passiert, wenn das Krankengeld ausläuft, die Rückkehr in den Beruf aber weiterhin nicht realistisch ist?

In dieser Situation treffen drei Systeme aufeinander, die jeweils eigene Regeln, Gutachten und Fristen haben: die gesetzliche Krankenversicherung, die Rentenversicherung und – als „Brücke“ in vielen Fällen – die Arbeitsförderung. Wer die Spielregeln kennt, kann finanzielle Lücken vermeiden, besser planen und typische Missverständnisse ausräumen.

Krankengeld: Ersatz für Lohn – aber mit Ablaufdatum

Für Beschäftigte beginnt die lange Strecke häufig mit sechs Wochen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Danach springt die Krankenkasse mit Krankengeld ein. Die Leistung soll den Verdienstausfall abfedern, solange eine Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt ist und die Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Krankengeld ist zeitlich begrenzt. Bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ist es – gerechnet ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit – auf 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt.

Weil die ersten sechs Wochen in dieser Spanne mitlaufen, wird Krankengeld in der Praxis oft höchstens rund 72 Wochen tatsächlich ausgezahlt, wenn es eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit gibt. Diese Grenze wird im Alltag häufig unterschätzt, weil „78 Wochen“ nach viel klingt, aber im Kalender schneller erreicht ist, als man erwartet.

Hinzu kommt die Logik der sogenannten Blockfrist: Die Drei-Jahres-Spanne bezieht sich auf die jeweilige Krankheit und den Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Wer zwischenzeitlich wieder arbeitsfähig wird, kann in bestimmten Konstellationen später erneut Anspruch bekommen; wann ein neuer Anspruch entsteht und wann nicht, hängt jedoch stark vom Verlauf und den Unterbrechungen ab. Genau an dieser Stelle entstehen viele falsche Hoffnungen – und später harte Überraschungen.

„Aussteuerung“: Wenn das Ende absehbar wird

Läuft der Anspruch aus, sprechen Krankenkassen und Beratungsstellen von „Aussteuerung“. Das bedeutet nicht, dass das Arbeitsverhältnis endet. Es heißt vor allem: Die Krankenkasse zahlt nach Erreichen der Höchstdauer kein Krankengeld mehr, auch wenn die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht.

In der Praxis kommt das Ende selten völlig aus heiterem Himmel. Häufig gibt es Schreiben, die auf das voraussichtliche Ende hinweisen und auf nächste Schritte verweisen.

Trotzdem geraten Betroffene unter Druck, weil die wirtschaftliche Frage sofort im Raum steht: Wovon leben, wenn das Krankengeld wegfällt – und die Gesundheit weiter keine Rückkehr erlaubt?

Genau hier beginnt der Übergang zur Rente oft nicht als „Wunsch“, sondern als Prüfung: Ist die Erwerbsfähigkeit dauerhaft so eingeschränkt, dass eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt? Oder gibt es realistische Chancen, über medizinische oder berufliche Rehabilitation wieder in Arbeit zu kommen?

Die Krankenkasse darf auffordern: Reha- oder Rentenantrag mit Frist

Ein Punkt, der viele überrascht: Die Krankenkasse kann Versicherte auffordern, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen, wenn die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert erscheint.

Diese Aufforderung ist nicht bloß ein gut gemeinter Hinweis. Sie kann mit einer Frist verbunden sein – und wenn der Antrag nicht rechtzeitig gestellt wird, kann der Anspruch auf Krankengeld enden.

Praktisch läuft das so: Die Krankenkasse stützt sich auf medizinische Einschätzungen, häufig unter Einbindung des Medizinischen Dienstes. Ziel ist, die Perspektive zu klären: Rückkehr in Arbeit durch Reha und Teilhabe – oder, wenn das nicht realistisch ist, der Weg in eine Rente wegen Erwerbsminderung.

Für Betroffene fühlt es sich manchmal an wie ein Schubser in Richtung Rentenantrag. Tatsächlich ist es zunächst eine Weichenstellung hin zur Klärung der Erwerbsfähigkeit.

Wichtig ist dabei das Timing. Wer sich zu lange Zeit lässt, riskiert, dass das Krankengeld (vorübergehend oder dauerhaft) nicht weitergezahlt wird. Gleichzeitig sollte niemand vorschnell etwas unterschreiben oder beantragen, ohne zu verstehen, was der Antrag auslöst. Denn im Hintergrund gibt es eine zweite Regel, die enorme Bedeutung hat.

„Reha vor Rente“ – und warum ein Reha-Antrag zur Rentenfrage werden kann

In der Rentenversicherung gilt der Grundsatz „Reha vor Rente“: Bevor eine dauerhafte Rente gezahlt wird, soll geprüft werden, ob Leistungen zur Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen oder verbessern können. Das ist im System angelegt und erklärt, warum die Rentenversicherung bei einem Rentenantrag häufig zuerst prüft, ob eine Reha sinnvoll ist – und umgekehrt.

Besonders folgenreich ist die Antragslogik: Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Reha-Antrag als Rentenantrag gelten. Das ist kein Detail, sondern kann den Startpunkt des Rentenverfahrens bestimmen – und damit Fragen von Beginn, Rückwirkung und Zuständigkeit beeinflussen. Wer also „nur“ Reha beantragt, kann – wenn die Voraussetzungen vorliegen – plötzlich in einem Rentenprüfverfahren landen.

Das ist nicht automatisch schlecht. Im Gegenteil: Es kann verhindern, dass Zeit verloren geht. Aber es bedeutet auch, dass Betroffene gut beraten sind, das Verfahren bewusst zu führen: Welche medizinischen Unterlagen liegen vor? Welche Tätigkeiten waren zuletzt prägend? Gibt es bereits Entlassungsberichte aus Klinik oder Reha? Und wie ist die Prognose?

Die Erwerbsminderungsrente: Maßstab ist der allgemeine Arbeitsmarkt

Viele denken bei Erwerbsminderung zuerst an den erlernten Beruf. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente funktioniert jedoch anders: Maßstab ist grundsätzlich, ob eine Person auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch arbeiten kann – also nicht nur im bisherigen Job, sondern in allen Tätigkeiten, die in Betracht kommen.

Die Rentenversicherung unterscheidet grob zwischen voller und teilweiser Erwerbsminderung. Volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden tägliche Arbeit möglich sind. Teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden tägliche Arbeit möglich sind. Diese Einschätzung basiert auf ärztlichen Unterlagen und häufig auf zusätzlichen Gutachten.

Hinzu kommen versicherungsrechtliche Hürden: In vielen Fällen müssen mindestens fünf Jahre Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegen, und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen typischerweise mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt worden sein. Es gibt Ausnahmen, etwa bei bestimmten Sachverhalten oder für besondere Personengruppen, aber für die Mehrheit sind diese Bedingungen die Eintrittskarte ins Verfahren.

Ein weiterer Punkt, der oft erst spät verstanden wird: Selbst bei „teilweiser“ Erwerbsminderung kann es in der Praxis zu einer Rente in Höhe der vollen Erwerbsminderungsrente kommen, wenn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz verfügbar ist. Umgangssprachlich wird dann häufig von einer „Arbeitsmarktrente“ gesprochen. Das ist ein Punkt, der für Menschen relevant wird, die medizinisch noch drei bis unter sechs Stunden leistungsfähig sind, aber faktisch keinen passenden Arbeitsplatz finden.

Wenn es hakt: Ablehnung, Widerspruch, neue Gutachten

Nicht jeder Antrag führt zur Rente. Ablehnungen sind häufig – nicht zwingend, weil Betroffene „nicht krank genug“ wären, sondern weil die Rentenversicherung eine andere Prognose oder ein anderes Leistungsbild sieht, weil Unterlagen fehlen oder weil sie Reha für aussichtsreich hält.

Dann beginnt für viele ein zweiter, belastender Abschnitt: der Streit um die Einschätzung. Sozialrechtliche Verfahren sind formal, aber sie folgen Regeln. Gegen Bescheide gibt es Fristen, und medizinische Fragen werden über Gutachten und Befundberichte entschieden.

Wer in dieser Lage ist, merkt schnell, dass die Qualität der Dokumentation entscheidend sein kann: Der Unterschied zwischen einer Diagnose und einer nachvollziehbaren Aussage zur Leistungsfähigkeit im Alltag ist groß.

Die Brücke nach dem Krankengeld: Arbeitslosengeld trotz Krankheit

Wenn das Krankengeld endet und die Rentenentscheidung noch aussteht, droht ein Loch. Genau dafür existiert im Arbeitslosengeld eine besondere Regelung: die Nahtlosigkeitsregelung. Sie ermöglicht Arbeitslosengeld auch dann, wenn jemand dem Arbeitsmarkt wegen gesundheitlicher Einschränkungen eigentlich nicht „normal“ zur Verfügung steht – solange die Rentenversicherung eine Erwerbsminderung noch nicht festgestellt hat.

In der Praxis verlangt die Agentur für Arbeit dann meist eine zügige Mitwirkung: Betroffene können aufgefordert werden, innerhalb kurzer Frist einen Reha- oder Teilhabeantrag zu stellen; bei Nichtmitwirkung kann der Anspruch ruhen. Das wirkt wie ein weiteres System aus Fristen und Schreiben – ist aber für viele der entscheidende Schutz davor, nach der Aussteuerung ohne laufende Leistung dazustehen.

Wann Krankengeld endet, wenn Rente beginnt – und warum Rückwirkung wichtig ist

Ein verbreitetes Missverständnis lautet: „Wenn ich Rente bekomme, muss ich das Krankengeld zurückzahlen.“ In vielen Fällen stimmt das so nicht. Häufig läuft der finanzielle Ausgleich zwischen den Leistungsträgern.

Denn: Für bestimmte Rentenarten ist Krankengeld ausgeschlossen, sobald die Rente beginnt, insbesondere bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder einer Vollrente wegen Alters. Wird eine Rente rückwirkend bewilligt, überschneiden sich auf dem Papier Krankengeldzeiten und Rentenzeiten.

Dann greift häufig eine Erstattungsregel zwischen Krankenkasse und Rentenversicherung: Die Rentenversicherung zahlt rückwirkend, die Krankenkasse macht Erstattungsansprüche geltend, und Betroffene erhalten – vereinfacht gesagt – nicht „doppelt“, müssen aber oft auch nicht aus eigener Tasche an die Krankenkasse überweisen. Im Ergebnis ist es oft eine Verrechnung im Hintergrund, die in Bescheiden und Abrechnungen sichtbar wird.

Genau deshalb lohnt sich ein nüchterner Blick auf Daten: Beginn der Arbeitsunfähigkeit, Beginn und Ende des Krankengeldes, Datum der Antragstellung, festgestellter Eintritt der Erwerbsminderung, Rentenbeginn. Kleine Unterschiede im Datum können große Unterschiede im Geldfluss machen.

Abschläge, Zurechnungszeit, Steuern und Beiträge

Auch wenn es unangenehm ist: Der Schritt in die Erwerbsminderungsrente bedeutet meist ein geringeres laufendes Einkommen als zuvor im Job – oft auch weniger als im Krankengeld, je nach individueller Situation. Dazu kommen rentenrechtliche Rechenfaktoren, die man kennen sollte.

Ein wichtiger Punkt ist die Zurechnungszeit. Vereinfacht steckt dahinter die Idee, dass so gerechnet wird, als hätte die betroffene Person bis zu einem bestimmten Alter weiter gearbeitet.

Diese Zeit ist in den letzten Jahren schrittweise verlängert worden, was neu beginnende Erwerbsminderungsrenten in vielen Fällen verbessert. Gleichzeitig bleiben Abschläge ein Thema: Je nach Konstellation können Rentenabschläge anfallen, die die Monatsrente dauerhaft mindern.

Steuerlich treffen Betroffene ebenfalls oft auf Überraschungen. Krankengeld ist zwar grundsätzlich steuerfrei, kann aber über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz für andere Einkünfte erhöhen.

Bei rückwirkend bewilligter Rente und Erstattungen zwischen den Trägern kann es zudem steuerlich komplizierter werden, weil Zahlungen unterschiedlich eingeordnet werden können.

Die Erwerbsminderungsrente selbst unterliegt – wie andere Renten auch – der nachgelagerten Besteuerung: Der steuerpflichtige Anteil richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns und bleibt für den individuellen Rentenfall grundsätzlich festgeschrieben.

Dazu kommen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Rentnerinnen und Rentner sind häufig in der Krankenversicherung der Rentner versichert, wenn die Vorversicherungszeiten erfüllt sind; Beiträge werden dann aus der Rente abgeführt.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bleiben, was finanziell anders aussehen kann. In jedem Fall ist es sinnvoll, diese Frage früh mitzudenken – nicht erst, wenn der Rentenbescheid im Briefkasten liegt.

Altersrente statt Erwerbsminderungsrente: Wenn der Ruhestand näher ist als gedacht

Nicht jede „Rente nach Krankengeld“ ist eine Erwerbsminderungsrente. Wer bereits in der Nähe des Rentenalters ist, prüft oft eine Altersrente – manchmal regulär, manchmal vorzeitig.

Der Reiz liegt auf der Hand: Eine Altersrente hängt nicht von der medizinischen Leistungsfähigkeit im Sinne der Erwerbsminderung ab. Die Kehrseite: Mit Beginn einer Vollrente wegen Alters ist Krankengeld grundsätzlich ausgeschlossen. Wer also vorschnell in eine Altersvollrente wechselt, beendet damit in vielen Fällen die Krankengeld-Option – selbst wenn die Krankheit weiter andauert.

Gleichzeitig ist der Übergang im Rentensystem selbst geregelt: Eine Erwerbsminderungsrente wird grundsätzlich nur bis zur Regelaltersgrenze gezahlt und dann durch eine Altersrente ersetzt; dabei soll sichergestellt werden, dass die Altersrente nicht niedriger ausfällt als die vorherige Erwerbsminderungsrente. Für Betroffene kann das beruhigend sein, weil es die Angst vor einem „Absturz“ beim Wechsel in die Altersrente reduziert.

Rückkehr in Arbeit bleibt möglich: Wiedereingliederung und betriebliches Eingliederungsmanagement

Zwischen Krankengeld und Rente gibt es noch eine dritte Realität: den Versuch, doch wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren – nicht sofort voll, sondern schrittweise. Die stufenweise Wiedereingliederung („Hamburger Modell“) ist dafür ein häufig genutzter Weg. Sie kann helfen, Belastbarkeit im Alltag zu testen, ohne dass sofort das volle Risiko einer Überforderung entsteht. In dieser Phase können je nach Konstellation weiter Entgeltersatzleistungen laufen, während die Arbeitszeit langsam aufgebaut wird.

Parallel dazu gibt es im Betrieb das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), das Arbeitgeber Beschäftigten anbieten müssen, wenn innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Ein BEM ist keine Therapie, aber es kann – wenn es ernsthaft betrieben wird – Lösungen ermöglichen, etwa Anpassungen am Arbeitsplatz oder organisatorische Veränderungen. Das kann den Rentenweg vermeiden oder zumindest hinauszögern. Manchmal bestätigt ein sorgfältiges BEM-Verfahren aber auch, dass es realistisch keine tragfähige Rückkehr gibt. Auch das ist eine Erkenntnis, die in Verfahren indirekt Gewicht bekommen kann.

Praxisbeispiel: Aus Krankengeld wird Erwerbsminderungsrente – ohne Zahlungslücke

Herr M., 57, arbeitet als Lagerist. Am 15. Januar 2025 wird er wegen eines schweren Bandscheibenvorfalls mit ausstrahlenden Schmerzen arbeitsunfähig, später kommen depressive Erschöpfungssymptome hinzu. Sein Arbeitgeber zahlt zunächst sechs Wochen Entgeltfortzahlung, ab Ende Februar 2025 erhält er Krankengeld von der Krankenkasse.

Im Frühjahr 2026 bekommt er ein Schreiben, dass sein Krankengeld voraussichtlich zum 30. Juni 2026 endet, weil die Höchstdauer erreicht wird. Gleichzeitig wird er aufgefordert, zeitnah einen Reha-Antrag zu stellen. Herr M. reicht den Antrag fristgerecht ein; die Deutsche Rentenversicherung bewilligt eine medizinische Rehabilitation.

Die Reha endet im Juli 2026 mit einem Entlassungsbericht, der bescheinigt, dass Herr M. auf absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Die Rentenversicherung prüft daraufhin eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Weil das Krankengeld am 30. Juni 2026 ausgelaufen ist, meldet sich Herr M. direkt zum 1. Juli 2026 bei der Agentur für Arbeit und erhält Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung, obwohl er weiterhin krankgeschrieben ist.

Ende Oktober 2026 kommt der Rentenbescheid: Die volle Erwerbsminderungsrente wird bewilligt, der Rentenbeginn wird rückwirkend auf den 1. Juli 2026 festgelegt.

Die Nachzahlung wird im Hintergrund mit der Krankenkasse und der Agentur für Arbeit verrechnet, sodass Herr M. nicht „doppelt“ bekommt, aber auch nicht plötzlich selbst große Beträge zurücküberweisen muss.

Ab November 2026 läuft die Rentenzahlung regelmäßig, inklusive Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, und die Übergangsphase ist ohne finanzielle Lücke abgeschlossen.

Frage 1: Wie lange wird Krankengeld gezahlt – und wann endet es typischerweise?

Das Krankengeld ist bei Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit zeitlich begrenzt und endet spätestens nach 78 Wochen innerhalb von drei Jahren, gerechnet ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Da die ersten sechs Wochen Entgeltfortzahlung in diese Zeit eingerechnet werden, erhalten viele Betroffene in der Praxis meist weniger als 78 Wochen tatsächlich Krankengeld.

Frage 2: Was bedeutet „Aussteuerung“ konkret?

„Aussteuerung“ bedeutet, dass die Krankenkasse nach Erreichen der Höchstdauer kein Krankengeld mehr zahlt, auch wenn weiterhin Arbeitsunfähigkeit besteht. Das Arbeitsverhältnis endet dadurch nicht automatisch, aber es entsteht Handlungsdruck, weil eine Anschlussleistung benötigt wird, etwa Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung oder eine Rente.

Frage 3: Kann die Krankenkasse mich zum Reha- oder Rentenantrag verpflichten?

Die Krankenkasse kann auffordern, einen Reha- oder Teilhabeantrag zu stellen, wenn der Eindruck besteht, dass die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist. Diese Aufforderung kann eine Frist enthalten; wird sie versäumt, kann das Krankengeld enden. Häufig führt ein Reha-Antrag anschließend dazu, dass auch die Rentenfrage geprüft wird.

Frage 4: Wovon lebe ich, wenn das Krankengeld endet, die Rente aber noch nicht entschieden ist?

In vielen Fällen kommt dann Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung in Betracht. Damit kann die Zeit überbrückt werden, bis geklärt ist, ob eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird. Wichtig ist, sich rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit zu melden, damit keine Zahlungslücke entsteht.

Frage 5: Muss ich Krankengeld zurückzahlen, wenn die Rente rückwirkend bewilligt wird?

Meistens müssen Betroffene nicht selbst „zurückzahlen“. Wenn sich Krankengeld und rückwirkende Rentenzeiten überschneiden, werden die Zahlungen häufig zwischen den Leistungsträgern verrechnet. Für Betroffene wirkt das dann so, dass keine Doppelzahlung entsteht, aber auch keine direkte Rückforderung aus eigener Tasche kommt.

Warum der Übergang so oft als unfair erlebt wird

Viele Betroffene empfinden den Weg vom Krankengeld zur Rente als zermürbend, weil er nicht wie ein einziger, klarer Prozess wirkt. Es sind mehrere Verfahren, die zeitlich ineinandergreifen: Krankenkasse mit Leistungsprüfung und Fristen, Rentenversicherung mit medizinischer Begutachtung und Reha-Prüfung, Arbeitsagentur als Absicherung gegen Lücken. Dazu kommen die persönlichen Belastungen einer langen Krankheit, häufig verbunden mit finanziellen Sorgen und dem Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.

Gerade deshalb lohnt sich ein Perspektivwechsel: Der Übergang ist weniger eine „Entscheidung“, sondern oft eine Kette von Prüfungen, in denen der Gesundheitszustand, die Prognose und die Möglichkeiten der Teilhabe bewertet werden. Wer das akzeptiert, kann die nächsten Schritte planbarer machen – und sich Unterstützung holen, bevor Fristen überrollen.

