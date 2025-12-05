Ab Pflegegrad 1: Angesparten Entlastungsbetrag mit in 2026 ziehen

Lesedauer 4 Minuten

Wer pflegebedürftig ist und zu Hause versorgt wird, hat Anspruch auf den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung. Gerade zum Jahresende sorgt diese Leistung regelmäßig für Verwirrung: Muss das Geld bis zum 31. Dezember ausgegeben sein?

Die kurze Antwort für 2025 lautet: nein. Nicht ausgeschöpfte Monatsbeträge können angespart werden. Und was im Jahr 2025 nicht genutzt wurde, kann grundsätzlich noch im ersten Halbjahr 2026 für passende Leistungen eingesetzt und abgerechnet werden.

Damit aus dem Anspruch tatsächlich Entlastung wird, lohnt sich ein genauer Blick auf die Regeln. Denn der Entlastungsbetrag wird nicht einfach überwiesen. Es geht um zweckgebundene Erstattungen für bestimmte, anerkannte Unterstützungsangebote – und um Fristen, die im Pflegealltag leicht untergehen.

Wer 2025 Anspruch hat – und wie hoch der Betrag ist

Der Entlastungsbetrag steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege zu, und zwar auch bereits ab Pflegegrad 1. Seit dem 1. Januar 2025 beträgt er bis zu 131 Euro pro Monat, also bis zu 1.572 Euro im Jahr.

Diese Summe wirkt auf den ersten Blick moderat, entfaltet aber spürbare Wirkung, wenn sie regelmäßig für alltagsnahe Hilfen eingesetzt wird: für Zeit, Luft zum Atmen und Unterstützung dort, wo Angehörige oft neben Beruf und Familie die Versorgung organisieren.

Ansparen im Jahr 2025: Was unverbraucht bleibt, wandert weiter – auch über den Jahreswechsel hinaus

Innerhalb des Jahres gilt: Wird der Entlastungsbetrag in einem Monat nicht vollständig genutzt, wird der Rest in die Folgemonate übertragen. Das ist der Grund, warum viele Haushalte erst nach einigen Monaten feststellen, dass sich ein kleines Guthaben aufgebaut hat – etwa weil man zunächst keine passenden Angebote gefunden hat oder weil eine Versorgungslösung noch im Aufbau ist.

Wichtig wird es am Jahresende: Auch ein Rest aus 2025 muss nicht am 31. Dezember 2025 verbraucht sein. Nicht genutzte Entlastungsbeträge aus dem Vorjahr können noch für Leistungen bis zum 30. Juni des Folgejahres eingesetzt werden. Das bedeutet für 2025 ganz praktisch: Wer bis Ende 2025 nicht (alles) genutzt hat, kann entsprechende Leistungen noch bis zum 30. Juni 2026 in Anspruch nehmen und über die Pflegekasse abrechnen.

Diese Frist ist der Punkt, an dem „verfällt nicht“ und „verfällt nie“ auseinandergehen. Nach dem 30. Juni 2026 ist das Zeitfenster für die Nutzung von 2025er-Restbeträgen in der Regel geschlossen.

Entlastungsbetrag funktioniert meist über Erstattung

Ein häufiger Irrtum ist die Erwartung einer automatischen Auszahlung. Der Entlastungsbetrag wird üblicherweise nicht wie das Pflegegeld regelmäßig überwiesen. Stattdessen erstatten Pflegekassen die Kosten gegen Vorlage von Rechnungen für tatsächlich in Anspruch genommene, abrechnungsfähige Leistungen.

Wer also passende Unterstützung nutzt, sollte die Abrechnung im Blick behalten: Ohne Rechnung, ohne Einreichung, keine Erstattung – selbst dann nicht, wenn noch Guthaben vorhanden ist.

In der Praxis kann das auf zwei Arten laufen: Entweder rechnet ein anerkannter Anbieter direkt mit der Pflegekasse ab, oder Angehörige und Pflegebedürftige zahlen zunächst selbst und reichen anschließend die Belege ein. Welche Variante greift, hängt vom Angebot und von den Abläufen der jeweiligen Kasse ab.

Wofür der Entlastungsbetrag 2025 verwendet werden kann

Der Entlastungsbetrag ist dafür gedacht, Pflegebedürftige im Alltag zu unterstützen und pflegende Angehörige zu entlasten. Nach den landesrechtlichen Regelungen und den Informationen der zuständigen Stellen kann er 2025 unter anderem für Leistungen der Tages- und Nachtpflege, für Kurzzeitpflege, für Leistungen ambulanter Pflegedienste im Rahmen der Pflegesachleistungen sowie für Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden, sofern diese anerkannt sind und die Abrechnungsvoraussetzungen erfüllen.

Gerade die Angebote zur Unterstützung im Alltag sind für viele Familien die greifbarste Nutzung: Hilfe bei der Haushaltsführung, alltagspraktische Begleitung oder Betreuung, damit Angehörige Termine wahrnehmen können oder schlicht einmal verlässlich Zeit für sich haben. Entscheidend ist dabei weniger, wie „groß“ die einzelne Leistung wirkt, sondern wie regelmäßig sie Entlastung schafft.

Nachbarschaftshilfe ist möglich – die Anerkennung läuft jedoch anders als viele denken

Beben professionellen Diensten kann auch die Nachbarschaftshilfe in Anspruch genommen werden. Viele kennen noch die Vorstellung, dass Einzelpersonen zwingend zuvor formell anerkannt werden müssen.

In Niedersachsen hat sich seit dem 15. Oktober 2025 etwas geändert: Ehrenamtliche Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer benötigen keine formelle Anerkennung mehr, gelten aber nur dann als anerkannt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Dazu gehört, dass die helfende Person mindestens 16 Jahre alt ist, nicht mit der pflegebedürftigen Person verwandt oder verschwägert ist, nicht im selben Haushalt lebt und nicht selbst als Pflegeperson für diese Person auftritt.

Außerdem muss gegenüber der Pflegekasse bestätigt werden, dass eine Qualifikation als Fachkraft vorliegt oder eine Schulung beziehungsweise ein Pflegekurs absolviert wurde. Hinzu kommt, dass es um eine Aufwandsentschädigung geht, die in ihrer Höhe begrenzt ist.

Parallel dazu gilt: Sobald es nicht um eine rein ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, sondern um organisatorisch aufgestellte Anbieter geht – etwa Vereine, Unternehmen oder Einzelunternehmen – ist eine Anerkennung durch die zuständige Behörde weiterhin erforderlich. In Niedersachsen wird hierfür das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie genannt, das auch Formulare und Merkblätter zur Abrechnung bereitstellt.

Für Betroffene heißt das im Alltag: Es lohnt sich, vor dem Start kurz zu klären, ob die Hilfe, die man nutzen möchte, abrechnungsfähig ist und welche Bestätigung oder Rechnung die Pflegekasse verlangt. Das verhindert, dass gut gemeinte Unterstützung später an Formalien scheitert.

Was die Frist bis 30. Juni 2026 im Alltag bedeutet – und warum frühes Handeln oft Geld spart

Der Übertrag bis Ende Juni des Folgejahres klingt großzügig, wird jedoch schnell eng, wenn man erst im Frühjahr merkt, dass noch ein größerer Betrag aus 2025 bereitsteht. Viele Angebote haben Vorlaufzeiten, freie Kapazitäten sind regional unterschiedlich, und nicht jede Rechnung lässt sich rückwirkend beliebig „konstruieren“.

Wer Guthaben aus 2025 hat, fährt meist besser, wenn er bereits im Januar oder Februar 2026 beginnt, passende Leistungen zu nutzen und die Abrechnung sauber zu dokumentieren. So bleibt genügend Zeit, um eine Lösung zu finden, die wirklich entlastet – und nicht nur „noch schnell“ den Betrag aufbraucht.