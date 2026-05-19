70.000 Euro Bürgergeld für Nichtarbeit? Die Welt rechnet falsch

Die Zeitung “Die Welt” stellt in einem Leitartikel die Frage, ob sich Vollzeitarbeit noch ausreichend auszahlt. Die Autorin behauptet, dass eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern durch Bürgergeld, Wohnkosten und Zusatzleistungen auf rund 68.000 bis 70.000 Euro im Jahr kommen könne.

Eine genaue Prüfung zeigt jedoch: Diese Rechnung ist in der vorgetragenen Form falsch. Die Autorin vermischt nämlich Bedarf, tatsächlich ausgezahltes Bürgergeld und zweckgebundene Leistungen, die nicht wie frei verfügbares Einkommen behandelt werden können.

Wohnkosten und Regelbedarf

Beim Bürgergeld besteht der Anspruch nicht nur aus dem monatlichen Regelbedarf. Hinzu kommen angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung, sofern Einkommen oder Vermögen diese Bedarfe nicht decken.

Gerade dieser Teil sorgt für immer wieder für Streit. In angespannten Wohnungsmärkten können anerkannte Unterkunftskosten hoch ausfallen, während Erwerbstätige ihre Miete aus dem eigenen Einkommen finanzieren müssen.

Die Welt deutet daraus einen immer kleineren Abstand zwischen Arbeitseinkommen und staatlicher Unterstützung ab. Dieser Eindruck kann im Einzelfall entstehen, ist aber als pauschale Aussage einfach falsch.

Realitätscheck zur Bürgergeld-Rechnung

Die im Artikel genannte Rechnung bezieht sich offenbar auf eine alleinerziehende Mutter mit vier jugendlichen Kindern. Setzt man die im Beispiel genannten Werte an, ergibt sich zunächst ein monatlicher Bedarf, nicht aber automatisch eine Bürgergeld-Auszahlung in gleicher Höhe.

Position Betrag Regelbedarf Mutter 563 Euro Mehrbedarf Alleinerziehung 270 Euro Regelbedarf vier jugendliche Kinder 4 × 471 Euro = 1.884 Euro Kindersofortzuschlag 4 × 25 Euro = 100 Euro Warmmiete 1.800 Euro Gesamtbedarf 4.617 Euro Abzug Kindergeld 4 × 259 Euro = 1.036 Euro Verbleibender Bürgergeldanspruch 3.581 Euro

Der Unterschied ist erheblich. Aus einem rechnerischen Bedarf von 4.617 Euro im Monat wird nach Abzug des Kindergelds ein Bürgergeldanspruch von 3.581 Euro.

Auf das Jahr gerechnet entspräche der Gesamtbedarf 55.404 Euro. Zur im Welt-Artikel angedeuteten Summe von rund 70.000 Euro fehlen damit 14.596 Euro.

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Diese Lücke lässt sich nicht seriös mit Leistungen für Bildung und Teilhabe schließen. Das Bildungspaket umfasst etwa Schulbedarf, Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagessen, Ausflüge, Schülerbeförderung oder Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, ist aber in weiten Teilen zweckgebunden.

Faktencheck: Was an der Darstellung problematisch ist

Behauptung Einordnung Eine alleinerziehende Mutter mit vier Teenagern komme auf rund 68.000 bis 70.000 Euro netto im Jahr. In dieser pauschalen Form nicht haltbar. Nach der Gegenrechnung liegt der Bedarf bei 55.404 Euro jährlich; das tatsächlich ausgezahlte Bürgergeld nach Kindergeldanrechnung läge niedriger. Bildungs- und Teilhabeleistungen könnten die fehlenden rund 14.600 Euro erklären. Das ist nicht plausibel. Diese Leistungen sind überwiegend zweckgebunden und stehen nicht als frei verfügbares Einkommen zur Verfügung. Bürgergeld sei in diesem Beispiel finanziell attraktiver als Erwerbsarbeit. So lässt sich das nicht allgemein sagen. Bei Erwerbstätigkeit kommen je nach Fall Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss infrage. Die Wohnkosten werden vollständig übernommen. Nur wenn sie als angemessen gelten. Die Angemessenheit hängt vom Wohnort und von den örtlichen Vorgaben ab.

Warum Erwerbstätigkeit die Rechnung verändern kann

Die Gegenrechnung zeigt auch, dass schon ein geringes Erwerbseinkommen die Lage verändern kann. Bei einem Bruttoverdienst von 1.100 Euro werden im Beispiel rund 955 Euro netto angesetzt.

Hinzu kämen viermal 259 Euro Kindergeld, viermal 394 Euro Unterhaltsvorschuss, 922 Euro Wohngeld in einer hohen Mietstufe sowie 479 Euro Kinderzuschlag. Daraus ergäben sich monatliche Einnahmen von 4.968 Euro.

Position bei Teilzeit-Erwerbstätigkeit Betrag Nettoeinkommen aus 1.100 Euro brutto 955 Euro Kindergeld 4 × 259 Euro = 1.036 Euro Unterhaltsvorschuss 4 × 394 Euro = 1.576 Euro Wohngeld 922 Euro Kinderzuschlag 479 Euro Gesamte Einnahmen 4.968 Euro

Damit läge die Familie in dieser Beispielrechnung als teilzeit-erwerbstätiger Haushalt über dem Betrag, der bei Erwerbslosigkeit als Bürgergeldanspruch errechnet wurde. Das widerspricht der zugespitzten Darstellung, Bürgergeld sei in diesem Fall zwangsläufig attraktiver als Arbeit.

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Wichtig: Auch Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag können Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben. Schulbedarf, Klassenfahrten, Mittagessen oder Vereinsangebote sind daher nicht nur Bürgergeldbeziehenden vorbehalten.

Die Überschrift hält dem Faktencheck nicht stand

Die im Welt-Artikel formulierte Message lautet, Nichtarbeit könne in dem Beispiel mit rund 70.000 Euro im Jahr belohnt werden. Nach der vorliegenden Gegenrechnung ist diese Aussage falsch oder zumindest stark irreführend.

Sie unterschlägt die Anrechnung des Kindergelds auf den Bürgergeldanspruch. Zudem behandelt sie zweckgebundene Bildungs- und Teilhabeleistungen so, als wären sie frei verfügbare Nettozahlungen.

Auch der Vergleich mit Erwerbstätigkeit fällt anders aus, wenn ergänzende Familienleistungen berücksichtigt werden. Gerade Unterhaltsvorschuss, Wohngeld und Kinderzuschlag können dazu führen, dass sich Erwerbsarbeit bereits bei geringer Stundenzahl finanziell bemerkbar macht.

Fazit

Die Darstellung der Autorin des Weltartikels hält einem Faktencheck nicht stand. Die Rechnung mit rund 68.000 bis 70.000 Euro frei verfügbarem Einkommen ist nach den vorliegenden Zahlen nicht nachvollziehbar.

Richtig ist: Bürgergeld kann in teuren Städten wegen der Wohnkosten hoch wirken. Falsch ist aber, daraus ohne saubere Anrechnung und ohne Vergleich mit Ansprüchen erwerbstätiger Familien eine pauschale Überlegenheit gegenüber Arbeit abzuleiten.

Die Überschrift ist deshalb irreführend. Die Berechnung ist fehlerhaft, und die Behauptung über angeblich rund 70.000 Euro Bürgergeld für Nichtarbeit wird durch die Zahlen nicht gedeckt.

Quellen

Die Bundesregierung bestätigt, dass der Regelbedarf für Alleinstehende 2026 weiterhin 563 Euro beträgt.

Die Bundesagentur für Arbeit nennt für 2026 ein Kindergeld von 259 Euro pro Kind und Monat.

Die Bundesagentur für Arbeit erklärt, dass der Kinderzuschlag monatlich höchstens 297 Euro pro Kind beträgt und der Sofortzuschlag darin bereits enthalten ist.