7 neue Tipps, wie Rentner im Supermarkt sparen

Ein rotes Preisschild macht den Einkauf noch lange nicht günstig. Gerade für Rentner mit knappem Budget zählt, was am Ende bezahlt wird und wie viel von den gekauften Lebensmitteln tatsächlich auf dem Teller landet.

Wer ohnehin jeden Euro umdreht, braucht keine Belehrung über sparsames Haushalten. Doch zwischen unterschiedlichen Packungsgrößen, App-Preisen und Mengenrabatten lässt sich manches unnötige Geschäft vermeiden – mit sieben alltagstauglichen Tipps.

Den Einkauf zu Hause beginnen

Der erste Blick sollte in den Kühlschrank und den Vorratsschrank gehen. Wer anschließend die Mahlzeiten für die nächsten Tage plant und fehlende Zutaten mit Mengenangaben aufschreibt, vermeidet doppelte Einkäufe und leichter auch Übermengen.

Das empfiehlt auch die Verbraucherzentrale zur Einkaufsplanung. Besonders in einem Einpersonenhaushalt hilft es, dieselbe Zutat für mehrere Gerichte einzuplanen, statt für jedes Essen eine neue Packung zu öffnen.

Ein Wochenbudget kann zusätzlich Orientierung geben, sollte aber zu den tatsächlichen Bedürfnissen passen. Wer wegen begrenzter Kraft nur kleine Mengen tragen kann, verteilt die geplanten Besorgungen auf mehrere Wege.

Den Kilopreis lesen statt nur das große Preisschild

Eine kleinere Packung wirkt günstig, wenn nur der Preis vorne auf dem Schild betrachtet wird. Der Grundpreis pro Kilogramm oder Liter zeigt, welche vergleichbare Ware bezogen auf die Menge tatsächlich weniger kostet.

Nach den Hinweisen der Verbraucherzentrale zur Grundpreisangabe müssen Händler diese Vergleichsgröße bei vielen Waren zusätzlich zum Endpreis ausweisen. Auch eine Großpackung oder eine auffällige Aktionsverpackung kann dabei schlechter abschneiden als die normale Größe.

Das folgende frei gewählte Rechenbeispiel zeigt den Unterschied bei drei Packungen desselben Lebensmittels. Die Preise sind keine aktuellen Angebote eines bestimmten Händlers.

Packungsgröße Preis pro Packung Preis pro Kilogramm 250 Gramm 1,79 Euro 7,16 Euro 500 Gramm 2,99 Euro 5,98 Euro 750 Gramm 4,99 Euro 6,65 Euro

Hier ist die mittlere Packung pro Kilogramm am günstigsten. Der Vorteil bleibt allerdings nur erhalten, wenn der Inhalt auch verbraucht wird.

Eigenmarken ausprobieren und das ganze Regal prüfen

Wer immer zur vertrauten Marke greift, übersieht möglicherweise eine preiswertere Alternative. Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale NRW lässt sich auch mit Eigenmarken gute Qualität zu einem günstigen Preis kaufen.

Ein sinnvoller Einstieg sind Produkte, die ohnehin regelmäßig im Einkaufswagen landen, etwa Haferflocken, Nudeln oder Naturjoghurt. Zutaten, Geschmack und Verträglichkeit sollten dabei ebenso verglichen werden wie der Preis.

Günstigere Produkte stehen zudem häufig oberhalb oder unterhalb der bequemen Griffhöhe. Wer sich schlecht bücken oder strecken kann, sollte das Personal um Hilfe bitten, statt deshalb automatisch zum teureren Produkt zu greifen.

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Auch bei Handelsmarken lohnt sich der Vergleich zwischen günstiger Grundlinie und teureren Varianten. Der Name des Supermarkts auf der Verpackung ist für sich genommen noch kein Sparversprechen.

Passende Mengen kaufen und Saisonware vergleichen

Für alleinlebende Rentner kann eine kleine Packung trotz höherem Kilopreis die vernünftigere Wahl sein. Wird von einer Großpackung ein erheblicher Teil weggeworfen, bezahlt man Lebensmittel, von denen man nichts hat.

Bei Obst und Gemüse lohnt sich deshalb der Vergleich zwischen loser Ware und abgepackten Mengen. Saisonale Produkte sind häufig günstiger; der konkrete Preis im Laden entscheidet, ob sich der Wechsel tatsächlich rechnet.

Wer einen Gefrierschrank nutzt, kann dafür geeignete Lebensmittel portionsweise einfrieren, beispielsweise einen Teil des Brotes. Ein Vorrat ist aber nur hilfreich, wenn Platz vorhanden ist und die Portionen später auch gegessen werden.

Reduzierte Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit gezielt nutzen

Viele Märkte bieten Lebensmittel kurz vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums günstiger an. Wer ohnehin etwas für den heutigen oder nächsten Tag sucht, kann an solchen Regalen sparen, ohne zusätzliche Vorräte anzuhäufen.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein automatisches Wegwerfdatum und bezieht sich auf ungeöffnete, richtig gelagerte Ware. Nach seinem Ablauf sind viele Produkte noch genießbar; Verpackungszustand, Lagerung und mögliche Verderbniszeichen müssen aber beachtet werden.

Anders ist es beim Verbrauchsdatum mit dem Hinweis „zu verbrauchen bis“, etwa auf leicht verderblichem Hackfleisch. Nach diesem Datum sollte das Lebensmittel nicht mehr gegessen werden, auch wenn es unauffällig aussieht oder riecht.

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Die Verbraucherzentrale erläutert diesen Unterschied ausführlich. Ein Rabatt ist kein Grund, Kühlhinweise zu missachten oder mehr empfindliche Ware mitzunehmen, als rechtzeitig verbraucht werden kann.

Rabatte nutzen, ohne für den Rabatt mehr einzukaufen

Ein Coupon hilft, wenn er zu einem ohnehin geplanten Einkauf passt. Wer dagegen zusätzliche Produkte kauft, nur um einen Mindestbetrag zu erreichen oder einen Bonus freizuschalten, kann trotz Nachlass mehr ausgeben.

Bei App-Angeboten sollten Gültigkeit, Packungsgröße und eine möglicherweise erforderliche Aktivierung vor dem Bezahlen geprüft werden. Warum solche Angebote gerade für Menschen ohne Smartphone problematisch sein können, beschreibt unser Beitrag über Supermarkt-Rabatte, die nur mit App zugänglich sind.

Zusätzlich lohnt die Nachfrage nach örtlichen Seniorenaktionen: Kauver veröffentlicht beispielsweise einen Rentner-Tag mit zehn Prozent Rabatt am ersten Dienstag jedes Monats. Nach den Aktionsbedingungen des Unternehmens gilt er für Rentner sowie für Personen ab 67 Jahren gegen entsprechenden Nachweis.

In Hannover gibt es eine Sonderregel mit zehn Prozent jeden Dienstag bereits ab 60 Jahren, wobei reduzierte Waren und Aktionsartikel ausgeschlossen sind. Einzelheiten zu Terminen und Feiertagen erläutert unser Beitrag zum Rentnerrabatt bei Kauver.

Auch dann bleibt der Endpreis entscheidend: Ein ohnehin teures Produkt wird durch zehn Prozent Nachlass nicht zwangsläufig zum günstigsten Angebot. Zusätzliche Fahrtkosten müssen ebenfalls von der erwarteten Ersparnis abgezogen werden.

Den Kassenbon prüfen, solange man noch im Markt ist

Wurde ein Artikel doppelt erfasst, stimmt die Menge oder fehlt ein zugesagter Rabatt? Ein kurzer Blick auf den Bon hilft, solche Fehler sofort anzusprechen und eine zusätzliche Fahrt zum Geschäft zu vermeiden.

Bei einem abweichenden Regalpreis gilt allerdings eine Einschränkung: Daraus entsteht grundsätzlich kein Anspruch, die Ware zum niedrigeren ausgezeichneten Preis zu bekommen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bayern hin.

Wer den höheren Preis schon vor dem Bezahlen bemerkt, kann auf den betreffenden Artikel verzichten. Nach dem Kauf sollte die Abweichung zeitnah angesprochen werden; den Regalpreis nachträglich durchzusetzen ist keineswegs automatisch möglich.

Beispiel aus der Praxis: Was kleine Änderungen ausmachen können

Ein fiktives Beispiel: Die 72-jährige Helga lebt allein und vergleicht für ihren nächsten Einkauf die Preise ihrer üblichen Produkte. Durch drei passende Eigenmarken spart sie zusammen 2,10 Euro, durch benötigte reduzierte Ware weitere 1,40 Euro.

Außerdem lässt sie einen ungeplanten Aktionsartikel für 2,50 Euro liegen, für den sie keine Verwendung hat. Damit gibt sie bei diesem Einkauf sechs Euro weniger aus als in der angenommenen Vergleichssituation.

Gelänge eine solche Ersparnis bei vier Einkäufen, blieben 24 Euro zusätzlich im Monatsbudget. Das ist eine Beispielrechnung, keine garantierte Ersparnis – und eine zu niedrige Rente wird auch durch gutes Einkaufen nicht auskömmlich.

Sechs Fragen und Antworten zum Sparen im Supermarkt

Bekommen Rentner mit ihrem Ausweis automatisch Rabatt?

Nein, der Rentenausweis begründet keinen allgemeinen Anspruch auf günstigere Supermarktpreise. Welche freiwilligen Vergünstigungen infrage kommen, zeigt unser Überblick über Rabatte mit dem Rentenausweis.

Ist die größte Packung immer die günstigste?

Nein, zuerst sollte der Preis pro Kilogramm oder Liter verglichen werden. Zusätzlich kommt es darauf an, ob der gesamte Inhalt rechtzeitig verbraucht werden kann.

Sind Eigenmarken schlechter als bekannte Marken?

Ein niedrigerer Preis bedeutet nicht automatisch schlechtere Qualität. Ob ein Produkt passt, lässt sich anhand von Zutaten, Geschmack und persönlichen Anforderungen beurteilen.

Darf man Lebensmittel nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch essen?

Viele ungeöffnete und richtig gelagerte Lebensmittel sind danach noch genießbar, müssen aber auf ihren Zustand geprüft werden. Für Ware mit abgelaufenem Verbrauchsdatum gilt das nicht: Sie sollte nicht mehr verzehrt werden.

Kann man auch ohne Smartphone sparen?

Ja, etwa durch Grundpreisvergleiche, passende Mengen, Eigenmarken und frei zugängliche Sonderangebote. Ob es für einen bestimmten App-Rabatt eine Kundenkarte oder einen Papiercoupon als Alternative gibt, muss beim jeweiligen Händler geklärt werden.

Lohnt es sich, für Angebote mehrere Supermärkte anzufahren?

Das kann sich lohnen, wenn die Märkte ohnehin auf dem Weg liegen und die Waren tatsächlich benötigt werden. Zusätzliche Fahrtkosten, körperlicher Aufwand und ungeplante Käufe können einen kleinen Preisvorteil jedoch aufzehren.