50 Prozent mehr Pflegegeld – Experte erklärt wie das geht

Viele Pflegebedürftige und Angehörige nutzen ihre Ansprüche aus der Pflegeversicherung nicht vollständig aus. Besonders wenig bekannt ist der sogenannte Umwandlungsanspruch, mit dem ein Teil der Pflegesachleistungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden kann.

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt beschreibt diese Möglichkeit als Chance, „mehr aus den Pflegeleistungen herauszuholen“. Gemeint ist allerdings nicht, dass Pflegegeld frei und ohne Nachweis ausgezahlt wird. Vielmehr entsteht ein zusätzlich nutzbares Budget, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilfe tatsächlich erbracht wurde.

Was hinter dem Umwandlungsanspruch steckt

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können bis zu 40 Prozent ihrer ambulanten Pflegesachleistungen in Leistungen für Unterstützung im Alltag umwandeln. Dieses Geld kann zum Beispiel für Hilfe im Haushalt, Begleitung bei Spaziergängen, Unterstützung beim Einkaufen oder andere anerkannte Entlastungsangebote eingesetzt werden.

Dr. Utz Anhalt erklärt dazu: „Der Umwandlungsanspruch bedeutet, dass du einen Teil der nicht genutzten Pflegesachleistung in den Entlastungsbetrag verschieben kannst.“ Entscheidend ist dabei, dass die umgewandelten Beträge nicht als frei verfügbares Pflegegeld ausgezahlt werden. Es handelt sich um eine Kostenerstattung gegen Nachweis.

Der reguläre Entlastungsbetrag beträgt derzeit 131 Euro pro Monat. Er steht Pflegebedürftigen aller Pflegegrade zu, kann aber nur zweckgebunden verwendet werden. Durch den Umwandlungsanspruch kann dieses Budget bei Pflegegrad 2 bis 5 deutlich erweitert werden.

Warum sich die Umwandlung lohnen kann

Der finanzielle Effekt entsteht, weil die Pflegesachleistungen höher sind als das Pflegegeld. Wer 40 Prozent der Pflegesachleistungen nutzt, muss zwar mit einer entsprechenden Kürzung beim Pflegegeld rechnen. Da die umgewandelte Sachleistung aber höher ausfällt als der abgezogene Pflegegeldanteil, kann unterm Strich mehr Geld für praktische Unterstützung verfügbar sein.

Dr. Utz Anhalt bringt es im Videoscript auf den Punkt: „Weil die Pflegesachleistungen aber deutlich höher ausfallen, bleibt trotzdem am Ende ein dickes Plus.“ Besonders sichtbar wird dieser Effekt bei höheren Pflegegraden. Dort steigen die möglichen Umwandlungsbeträge spürbar an.

Pflegegrad Möglicher Effekt bei voller 40-Prozent-Umwandlung Pflegegrad 2 Pflegegeld: 347 Euro; Pflegesachleistung: 796 Euro; 40 Prozent Umwandlung: 318,40 Euro; Abzug beim Pflegegeld: 138,80 Euro; zusätzlich nutzbarer Vorteil inklusive 131 Euro Entlastungsbetrag: 310,60 Euro. Pflegegrad 3 Pflegegeld: 599 Euro; Pflegesachleistung: 1.497 Euro; 40 Prozent Umwandlung: 598,80 Euro; Abzug beim Pflegegeld: 239,60 Euro; zusätzlich nutzbarer Vorteil inklusive 131 Euro Entlastungsbetrag: 490,20 Euro. Pflegegrad 4 Pflegegeld: 800 Euro; Pflegesachleistung: 1.859 Euro; 40 Prozent Umwandlung: 743,60 Euro; Abzug beim Pflegegeld: 320 Euro; zusätzlich nutzbarer Vorteil inklusive 131 Euro Entlastungsbetrag: 554,60 Euro. Pflegegrad 5 Pflegegeld: 990 Euro; Pflegesachleistung: 2.299 Euro; 40 Prozent Umwandlung: 919,60 Euro; Abzug beim Pflegegeld: 396 Euro; zusätzlich nutzbarer Vorteil inklusive 131 Euro Entlastungsbetrag: 654,60 Euro.

Das Geld gibt es für tatsächliche Unterstützung

Wichtig ist die Abgrenzung zum normalen Pflegegeld. Pflegegeld kann zur Sicherstellung der häuslichen Pflege eingesetzt werden und wird an die pflegebedürftige Person gezahlt. Der umgewandelte Betrag dagegen ist an anerkannte Unterstützungsleistungen gebunden.

Dr. Utz Anhalt warnt deshalb: „Diesen Entlastungsbetrag bekommst du nicht einfach so, sondern der ist an die Unterstützung im Alltag gebunden.“ Wer keine anerkannte Hilfe in Anspruch nimmt, kann den umgewandelten Betrag auch nicht abrechnen. Es reicht also nicht, die Umwandlung rechnerisch zu planen.

Erstattet werden nur Kosten, die nachgewiesen werden können. Dazu gehören in der Regel Leistungsnachweise, Rechnungen oder andere Belege. Die Pflegekasse kann den Betrag je nach Verfahren an die pflegebedürftige Person, an Angehörige oder direkt an den anerkannten Anbieter auszahlen.

Nachbarschaftshilfe: Anerkennung hängt vom Bundesland ab

Besonders interessant ist die Kombination mit Nachbarschaftshilfe. In vielen Bundesländern können Privatpersonen als Nachbarschaftshelfer anerkannt werden, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Danach können ihre Unterstützungsleistungen über den Entlastungsbetrag oder über umgewandelte Pflegesachleistungen abgerechnet werden.

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Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Bundesland. In manchen Ländern genügt ein kurzer Grundkurs, in anderen sind längere Schulungen oder ein erweitertes Führungszeugnis vorgeschrieben. Deshalb sollten Betroffene vorab bei der Pflegekasse oder bei der zuständigen Landesstelle prüfen, welche Regeln vor Ort gelten.

Dr. Utz Anhalt weist darauf hin, dass „erst dann“ Rechnungen bei der Pflegeversicherung abgerechnet werden können, wenn die Helferin oder der Helfer nach Landesrecht anerkannt ist. Dieser Punkt ist in der Praxis häufig entscheidend. Ohne Anerkennung kann die Pflegekasse die Erstattung ablehnen.

So gehen Pflegebedürftige praktisch vor

Der erste Schritt ist die Prüfung, ob Pflegesachleistungen nicht oder nur teilweise genutzt werden. Wer bereits einen ambulanten Pflegedienst vollständig über Sachleistungen finanziert, hat möglicherweise keinen Spielraum für die Umwandlung. Wer dagegen Pflegegeld bezieht und keine oder nur geringe Sachleistungen nutzt, sollte den Anspruch genauer prüfen.

Danach sollte geklärt werden, welche Unterstützungsangebote nach Landesrecht anerkannt sind. Das können professionelle Anbieter, Betreuungsdienste oder registrierte Nachbarschaftshelfer sein. Die Pflegekasse kann Auskunft geben, welche Nachweise für die Erstattung erforderlich sind.

Rechtlich ist für die Nutzung der Umwandlung keine vorherige Antragstellung vorgeschrieben. In der Praxis ist es dennoch sinnvoll, die Pflegekasse vorab schriftlich zu informieren und sich das konkrete Verfahren erklären zu lassen. So lassen sich spätere Rückfragen und Verzögerungen vermeiden.

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Warum der zusätzliche Betrag nicht einfach angespart werden kann

Beim Umwandlungsanspruch zählt der jeweilige Kalendermonat. Die zusätzlichen Leistungen müssen in dem Monat tatsächlich erbracht worden sein, für den sie abgerechnet werden. Wird keine anerkannte Unterstützung genutzt, entsteht auch kein Erstattungsanspruch.

Dr. Utz Anhalt formuliert es klar: „Wenn du diese Leistung nicht in Anspruch nimmst durch den Helfer im entsprechenden Monat, dann verfällt sie.“ Genau deshalb sollten Pflegebedürftige die Unterstützung planbar organisieren. Wer regelmäßig Hilfe im Haushalt oder bei der Alltagsbegleitung braucht, kann vom Umwandlungsanspruch besonders profitieren.

Zusätzlicher Hinweis für pflegende Angehörige: Wohngeld prüfen

Für pflegende Angehörige kann außerdem ein Blick auf das Wohngeld sinnvoll sein. Wer wegen der Pflege weniger arbeitet und dadurch ein niedrigeres Einkommen hat, könnte einen Anspruch auf Wohngeld oder bei Wohneigentum auf Lastenzuschuss haben. Das gilt vor allem dann, wenn Wohnkosten einen hohen Teil des monatlichen Einkommens binden.

Dr. Utz Anhalt rät im Videoscript: „Prüf unbedingt, ob du vielleicht jetzt einen Anspruch auf Wohngeld hast.“ Die Höhe hängt vom Einkommen, der Miete oder Belastung und der Haushaltsgröße ab. Pflegegeld wird bei der pflegebedürftigen Person in der Regel nicht als Einkommen beim Wohngeld berücksichtigt, bei weitergeleitetem Pflegegeld an Pflegepersonen können aber Sonderregeln gelten.

Fazit: Mehr Unterstützung ist möglich, aber nicht automatisch

Der Umwandlungsanspruch kann das monatlich nutzbare Budget für Alltagshilfe deutlich erhöhen. Er ersetzt aber nicht das Pflegegeld und führt auch nicht zu einer freien Auszahlung ohne Gegenleistung. Entscheidend sind anerkannte Angebote, korrekte Nachweise und eine tatsächliche Unterstützung im Alltag.

Für viele Pflegebedürftige kann sich der Aufwand dennoch lohnen. Gerade wenn Angehörige stark belastet sind oder regelmäßig Hilfe im Haushalt benötigt wird, eröffnet die Kombination aus Entlastungsbetrag, Umwandlungsanspruch und anerkannter Nachbarschaftshilfe einen spürbaren finanziellen Spielraum.

Beispiel aus der Praxis

Eine pflegebedürftige Frau mit Pflegegrad 3 lebt zu Hause und wird überwiegend von ihrer Tochter betreut. Ein ambulanter Pflegedienst wird nicht regelmäßig eingesetzt, weshalb die Pflegesachleistungen bisher ungenutzt bleiben. Gleichzeitig benötigt die Frau zweimal pro Woche Hilfe beim Einkaufen, beim Aufräumen der Wohnung und bei Spaziergängen.

Eine Nachbarin absolviert die im Bundesland vorgeschriebene Schulung und lässt sich als Nachbarschaftshelferin anerkennen. Die Familie informiert die Pflegekasse und reicht monatlich die Nachweise über die erbrachten Hilfen ein.

Bei voller Nutzung der 40-Prozent-Umwandlung stehen zusätzlich zum regulären Entlastungsbetrag rechnerisch bis zu 490,20 Euro mehr für anerkannte Unterstützung im Alltag zur Verfügung.

Für die Familie bedeutet das nicht einfach mehr frei verfügbares Geld. Es bedeutet aber, dass konkrete Hilfe finanziert werden kann, ohne dass die Tochter alles allein tragen muss. Genau hier liegt der praktische Nutzen des Umwandlungsanspruchs.

Häufige Fragen und Antworten

Was bedeutet der Umwandlungsanspruch in der Pflegeversicherung?

Der Umwandlungsanspruch bedeutet, dass Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 bis zu 40 Prozent ihrer nicht genutzten Pflegesachleistungen für anerkannte Unterstützung im Alltag verwenden können. Das Geld wird nicht frei ausgezahlt, sondern gegen Nachweis für konkrete Hilfen erstattet.

Kann ich dadurch mein Pflegegeld direkt erhöhen?

Nein, das Pflegegeld wird nicht einfach direkt erhöht. Wer Pflegesachleistungen umwandelt, bekommt ein zusätzlich nutzbares Budget für anerkannte Alltagshilfe, während das Pflegegeld anteilig gekürzt wird. Weil Pflegesachleistungen höher sind als Pflegegeld, kann trotzdem ein finanzieller Vorteil entstehen.

Wofür darf der umgewandelte Betrag genutzt werden?

Der Betrag darf für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag eingesetzt werden. Dazu können Hilfe beim Einkaufen, Unterstützung im Haushalt, Begleitung bei Spaziergängen oder andere entlastende Tätigkeiten gehören. Entscheidend ist, dass die Leistung anerkannt und tatsächlich erbracht wurde.

Muss ein Nachbarschaftshelfer offiziell anerkannt sein?

Ja, in der Regel muss ein Nachbarschaftshelfer nach den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes anerkannt sein. Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Land und können Schulungen, Registrierungen oder ein erweitertes Führungszeugnis umfassen. Ohne Anerkennung kann die Pflegekasse die Erstattung ablehnen.

Kann der zusätzliche Betrag angespart werden?

Der zusätzlich umgewandelte Betrag kann nicht beliebig angespart werden. Er muss für tatsächlich erbrachte Unterstützungsleistungen im jeweiligen Monat genutzt und nachgewiesen werden. Wird keine anerkannte Hilfe in Anspruch genommen, verfällt der mögliche Anspruch für diesen Zeitraum.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Übersicht der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 2026, Stand 11. Dezember 2025. Bundesministerium für Gesundheit: Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag, Stand 13. März 2026. Sozialgesetzbuch XI, § 45a: Angebote zur Unterstützung im Alltag und Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags. Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.