2,6 Milliarden Euro Kassenplus: So können Krankenversicherte ihre Beiträge senken

Die gesetzlichen Krankenkassen haben das erste Halbjahr 2026 mit einem Überschuss von rund 2,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Niedrigere Zusatzbeiträge folgen daraus nicht automatisch, denn viele Kassen müssen zunächst ihre geschrumpften Rücklagen auffüllen.

Versicherte müssen deshalb aber nicht auf eine Beitragssenkung warten. Auch ohne aktuelle Erhöhung kann ein Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse möglich sein.

Entscheidend ist, wie viel Versicherte tatsächlich selbst sparen, wann sie wechseln dürfen und ob benötigte Leistungen bei der neuen Kasse weiter abgesichert sind. Wer diese Punkte prüft, kann eine Entscheidung treffen, die zum eigenen Einkommen und zur persönlichen Versorgung passt.

Zuerst den eigenen Zusatzbeitrag prüfen

Für einen persönlichen Vergleich zählt der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse. Er lässt sich auf deren Internetseite oder im Beitragsbescheid nachlesen und mit der Beitragsübersicht des GKV-Spitzenverbandes vergleichen.

Die Übersicht zeigt auch, welche Kassen bundesweit oder nur in bestimmten Regionen geöffnet sind. Bei regionalen Kassen können Wohnort oder Beschäftigungsort darüber entscheiden, ob eine Mitgliedschaft möglich ist.

Am 6. September 2026 lagen die Zusatzbeiträge der bundesweit geöffneten Kassen zwischen 2,50 und 4,39 Prozent. Das bedeutet nicht, dass jeder Versicherte die gesamte Differenz sparen kann: Ausgangspunkt ist immer der aktuell selbst gezahlte Beitrag.

So lässt sich die persönliche Ersparnis berechnen

Bei Beschäftigten tragen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Zusatzbeitrag aus dem Arbeitsentgelt jeweils zur Hälfte. Bei einer gesetzlichen Rente beteiligt sich der Rentenversicherungsträger ebenfalls zur Hälfte, wie das Bundesgesundheitsministerium zur Beitragsaufteilung erläutert.

Für diese Einnahmen lautet die Rechnung: Monatliche beitragspflichtige Einnahmen × Unterschied der Zusatzbeiträge in Prozentpunkten ÷ 100 ÷ 2. Eine Differenz von 1,89 Prozentpunkten wird also als Rechenfaktor 0,0189 eingesetzt.

Bei einer beitragspflichtigen Bruttorente von 1.800 Euro ergibt sich damit: 1.800 × 0,0189 ÷ 2 = 17,01 Euro weniger eigener Krankenversicherungsbeitrag im Monat. Bei 3.000 Euro beitragspflichtigem Arbeitsentgelt wären es 28,35 Euro.

Freiwillig versicherte Selbstständige ohne Beitragszuschuss tragen die Differenz selbst; die Halbierung entfällt. Sie sollten mit der Bemessungsgrundlage aus ihrem Beitragsbescheid rechnen, weil Mindestbemessung und Beitragsbemessungsgrenze die Berechnung beeinflussen können.

Die Halbierung gilt außerdem nicht für alle Einnahmen eines Rentners: Beiträge auf beitragspflichtige Betriebsrenten werden selbst getragen. Die Berechnungen zeigen jeweils die Beitragsentlastung vor möglichen steuerlichen Auswirkungen.

Ein Wechsel ist auch ohne Beitragserhöhung möglich

Eine unveränderte Beitragshöhe hindert Versicherte nicht daran, die Krankenkasse zu wechseln. Für einen regulären Wechsel muss die übliche Bindungsfrist von zwölf Monaten bis zum Ende der bisherigen Mitgliedschaft erfüllt sein; zusätzliche Tarifbindungen können hinzukommen.

Nach § 175 SGB V endet die bisherige Mitgliedschaft beim gewöhnlichen Wechsel mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats. Geht die Wahlerklärung im September 2026 bei der neuen Krankenkasse ein, ist ein Wechsel zum 1. Dezember 2026 möglich, sofern die Bindungsfrist bis dahin erfüllt ist.

Wer bereits seit mehreren Jahren bei derselben Kasse versichert ist und keinen bindenden Wahltarif abgeschlossen hat, braucht deshalb keine neue Beitragserhöhung abzuwarten. Weitere Hinweise zum Verfahren bietet unser Beitrag zum Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse.

Bei einer Erhöhung entfällt die übliche Bindungsfrist

Erhebt die Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag oder erhöht sie ihn, können Mitglieder das besondere Wechselrecht nutzen. Die zwölfmonatige Bindung steht dem Wechsel dann nicht entgegen.

Die Wahlerklärung muss spätestens bis zum Ende des Monats bei der neuen Krankenkasse eingehen, für den der neue oder erhöhte Beitrag erstmals gilt. Die Frist bis zum tatsächlichen Wechsel bleibt bestehen: Die bisherige Mitgliedschaft endet mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats.

Bei Wahltarifen ist eine zusätzliche Prüfung nötig. Für Mitglieder mit einem Krankengeld-Wahltarif nach § 53 Absatz 6 SGB V greift dieses besondere Wechselrecht nicht.

Den Wechseltermin bestätigen lassen

Versicherte beantragen die Mitgliedschaft direkt bei der gewünschten neuen Krankenkasse. Diese übernimmt die elektronische Meldung an die bisherige Kasse; ein zusätzliches Kündigungsschreiben ist beim Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erforderlich.

Die Eingangsbestätigung des Antrags und die Bestätigung des Mitgliedschaftsbeginns sollten aufbewahrt werden. Wer wegen einer Erhöhung wechselt, sollte den Zugang des Antrags innerhalb der Frist nachweisen können.

Beschäftigte informieren außerdem ihren Arbeitgeber über die gewählte Kasse. Bleibt der bestätigte Beginn hinter dem erwarteten Termin zurück, sollte die neue Kasse erklären, ob eine Bindungsfrist oder ein Wahltarif die Ursache ist.

Rentner sollten nicht auf den niedrigeren Auszahlungsbetrag warten

Bei gesetzlichen Renten werden Änderungen des Zusatzbeitrags mit zwei Monaten Verzögerung berücksichtigt. Eine Erhöhung zum September zeigt sich deshalb regelmäßig erst bei der November-Rente, wie sich aus den Hinweisen der Deutschen Rentenversicherung ergibt.

Diese Verzögerung verlängert die besondere Wechselfrist nicht. Im genannten Fall muss die neue Kasse bereits bis Ende September gewählt werden.

Seit dem 30. Juli 2026 ist zudem der gesonderte Hinweisbrief über die Beitragserhöhung und das Wechselrecht nach § 175 Absatz 4 SGB V nicht mehr vorgeschrieben. Das ergibt sich aus der seit diesem Datum geltenden Gesetzesfassung.

Versicherte sollten deshalb den aktuellen Beitrag auf der Kassenseite prüfen und sich nicht allein auf Briefe oder Veränderungen des Bankkontoauszugs verlassen. Wird eine Erhöhung entdeckt, gehört auch deren Geltungsbeginn zur Prüfung.

Benötigte Leistungen vor dem Wechsel konkret vergleichen

Die gesetzlichen Pflichtleistungen sind weitgehend einheitlich. Unterschiede bestehen jedoch bei freiwilligen Zuschüssen, Bonusprogrammen und Serviceangeboten.

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Für einen sinnvollen Vergleich sollten Versicherte ihre tatsächlich genutzten Leistungen den Bedingungen der neuen Kasse gegenüberstellen. Die folgende Übersicht hilft, gezielt nachzufragen.

Was bisher genutzt wird Was vor dem Wechsel geklärt werden sollte Zuschüsse, etwa für Zahnreinigung oder Gesundheitskurse Wie hoch ist der Zuschuss, wie oft wird er gezahlt und gelten Bedingungen für den Anbieter? Bonusprogramm Welche Nachweise werden verlangt, welche Prämie ist erreichbar und was passiert mit bereits gesammelten Nachweisen? Bewilligte oder laufende Behandlung Welche Unterlagen benötigt die neue Kasse und ist ein erneuter Antrag erforderlich? Geliehenes Hilfsmittel Kann das bisherige Gerät weiter genutzt werden oder muss die neue Kasse Ersatz organisieren? Persönliche Beratung Ist eine erreichbare Geschäftsstelle vorhanden und wie werden konkrete Leistungsfragen bearbeitet?

Das Gesundheitsportal des Bundes weist darauf hin, dass bereits bewilligte, noch nicht begonnene Behandlungen erneut beantragt werden müssen. Über laufende Behandlungen ist die neue Kasse zu informieren.

Bei geliehenen Hilfsmitteln kann ein Austausch notwendig werden. Versicherte sollten deshalb die weitere Versorgung mit der neuen Kasse und dem bisherigen Anbieter abstimmen, bevor ein Gerät zurückgegeben wird.

Für den Kostenvergleich zählen nur Zusatzleistungen, die tatsächlich genutzt werden. Entfallen beispielsweise jährlich 100 Euro an bisher genutzten Zuschüssen, sollte dieser Betrag von der errechneten jährlichen Beitragsersparnis abgezogen werden.

Bei Jobcenterleistungen und Grundsicherung anders rechnen

Wer aufgrund des Bezugs von Jobcenterleistungen gesetzlich pflichtversichert ist, finanziert die darauf entfallenden Beiträge nicht aus dem Regelbedarf. Hier gilt der amtliche durchschnittliche Zusatzbeitrag; ein Wechsel zu einer günstigeren Kasse erhöht deshalb nicht die Leistung zum Lebensunterhalt.

Für zusätzliche beitragspflichtige Einnahmen können andere Regeln gelten. Die Unterscheidung erläutert die Deutsche Rentenversicherung zu § 242 SGB V.

Auch Rentner mit ergänzender Grundsicherung sollten die Beitragsersparnis nicht vollständig als zusätzlich verfügbares Geld einplanen. Weil Pflichtbeiträge nach § 82 SGB XII bei der Einkommensberechnung abgezogen werden, kann ein niedrigerer Krankenversicherungsbeitrag zu höherem anrechenbarem Renteneinkommen führen.

Daraus kann eine entsprechend geringere Grundsicherungszahlung folgen. Betroffene sollten die veränderte Rentenauszahlung dem Sozialamt mitteilen und die neue Berechnung prüfen.

Warum das Milliardenplus keine automatische Entlastung bringt

Den Einnahmen der 93 Krankenkassen von 188,9 Milliarden Euro standen im ersten Halbjahr Ausgaben von 186,3 Milliarden Euro gegenüber. Nach der Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums vom 4. September 2026 entstand das Plus vor allem durch höhere Zusatzbeiträge.

Die Reserven erreichten 7,5 Milliarden Euro und damit im Durchschnitt knapp die vorgeschriebene Mindesthöhe. Gleichzeitig stiegen die Leistungsausgaben um 7,4 Prozent, die Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds ohne Zusatzbeiträge dagegen nur um 4,1 Prozent.

Jede Kasse muss ihren eigenen Finanzbedarf und ihre Rücklagen berücksichtigen. Eine Senkung ist möglich, wenn die Finanzplanung sie zulässt; aus dem gemeinsamen Überschuss aller Kassen entsteht aber kein persönlicher Erstattungsanspruch.

Für Finanzmittel oberhalb der gesetzlichen Obergrenze schreibt § 260 SGB V einen Abbau durch niedrigere Zusatzbeiträge vor. Dieser erfolgt regelmäßig innerhalb der beiden folgenden Haushaltsjahre, wobei gesetzliche Ausnahmen bestehen.

Die 2,9 Prozent für 2027 sind keine Beitragsgarantie

Ende Juni lag der tatsächlich erhobene durchschnittliche Zusatzbeitrag bei 3,13 Prozent. Der amtliche Durchschnittswert für 2026 betrug hingegen 2,9 Prozent.

Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 19 Milliarden Euro eingespart werden. Die Bundesregierung will damit den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag 2027 bei 2,9 Prozent halten.

Den offiziellen Wert für das Folgejahr veröffentlicht das Ministerium nach § 242a SGB V bis zum 1. November. Er ist keine Höchstgrenze für einzelne Krankenkassen und ersetzt daher keinen persönlichen Beitragsvergleich.

Praxisbeispiel: Wechsel ohne neue Beitragserhöhung

Eine pflichtversicherte Rentnerin mit 1.800 Euro Bruttorente gehört seit mehreren Jahren der BKK24 an und hat keinen bindenden Wahltarif. In diesem fiktiven Beispiel vergleicht sie deren Zusatzbeitrag von 4,39 Prozent mit den 2,50 Prozent der TUI BKK; beide Sätze stammen aus der Übersicht vom 6. September 2026.

Sie prüft ihre benötigten Zusatzleistungen und reicht den Mitgliedsantrag noch im September ein. Sind die Wechselvoraussetzungen erfüllt, kann die neue Mitgliedschaft am 1. Dezember beginnen, auch wenn ihre bisherige Kasse den Beitrag gerade nicht erhöht hat.

Ihr eigener Krankenversicherungsbeitrag sinkt rechnerisch um 17,01 Euro monatlich. Bei unveränderten Beitragssätzen und gleichbleibender Rente entspricht das über zwölf Monate 204,12 Euro vor möglichen steuerlichen Auswirkungen.

Quellen und Rechtsstand

Die Finanzangaben beruhen auf der Halbjahresmitteilung des Bundesgesundheitsministeriums, die Beitragssätze auf der Übersicht des GKV-Spitzenverbandes vom 6. September 2026. Für Wechsel und Versorgung wurden insbesondere § 175 SGB V und die Hinweise des Gesundheitsportals des Bundes zu Leistungen beim Kassenwechsel herangezogen.

Fragen und Antworten

Kann ich wechseln, obwohl meine Krankenkasse den Beitrag nicht erhöht hat?

Ja. Ein regulärer Wechsel ist möglich, wenn die Bindungsfrist zum Wechseltermin erfüllt ist und keine zusätzliche Tarifbindung entgegensteht.

Was kann ich tun, wenn ich die besondere Wechselfrist verpasst habe?

Prüfen Sie den regulären Wechsel. Ist die Bindungsfrist bereits erfüllt, müssen Sie nicht auf eine weitere Beitragserhöhung warten.

Darf eine günstigere Krankenkasse mich wegen meines Alters oder einer Erkrankung ablehnen?

Eine für Sie wählbare gesetzliche Krankenkasse darf die Aufnahme nicht wegen Ihres Alters oder Gesundheitszustands verweigern. Voraussetzung ist, dass Sie zu ihrem zulässigen Mitgliederkreis gehören.

Muss ich eine laufende Behandlung wegen des Wechsels unterbrechen?

Eine Unterbrechung folgt nicht automatisch aus dem Kassenwechsel. Informieren Sie die neue Kasse frühzeitig über die Behandlung und reichen Sie vorhandene Bewilligungen ein, damit die weitere Kostenübernahme geklärt werden kann.

Bekomme ich einen Anteil am Milliardenüberschuss ausgezahlt?

Aus dem Überschuss entsteht kein individueller Auszahlungsanspruch. Wer seine Belastung senken möchte, sollte den eigenen Beitrag, eine mögliche Ersparnis und den frühestmöglichen Wechseltermin prüfen.